Bazalka je spojována hlavně s italskou kuchyní. Má ovšem i blahodárný vliv na lidské zdraví

Co je bazalka?

Pod názvem bazalka (latinsky Ocimum) se ukrývá rostlinný rod z čeledi hluchavkovitých, jenž zahrnuje řadu jednoletých až víceletých druhů. Jde konkrétně o stálezelené byliny nebo keře, které se vyznačují svou aromatickou vůní, díky čemuž se dnes používají hlavně v gastronomii. Některé z nich si však našly své místo také v lidovém léčitelství.

Bazalky mají jednoduché listy vejčitého nebo kopinatého tvaru. Jejich oboupohlavné květy se skládají z trubkovitého kalichu a dvoupyskaté koruny, která je nejčastěji zbarvená do různých odstínů bílé či růžové. Z listů i semen některých druhů se přitom získává bazalkový olej, jenž obsahuje různé účinné látky, jako je například linalool, estragol či kafr.

Botanikové v současné době rozlišují více než 60 různých druhů bazalek, z nichž většina roste na území Afriky nebo Jižní Ameriky, ale původní areál rozšíření zahrnuje také Asii či Austrálii. Tyto byliny dávají přednost tropickému podnebí a sušším polohám, přičemž obývají hlavně travnaté nebo lesostepní biotopy. Některé druhy se dnes ovšem pěstují prakticky po celém světě.

Známé druhy z rodu bazalka:

bazalka pravá (Ocimum basilicum),

bazalka indická (Ocimum tenuiflorum),

Ocimum americanum,

Ocimum campechianum,

Ocimum canum,

Ocimum fosskaolii,

Ocimum gratissimum,

Ocimum kilimandscharicum,

Ocimum selloi,

Ocimum spectabile,

Ocimum tashiroi,

Ocimum urundense.

V současné době se k nejpoužívanějším druhům řadí bazalka pravá, která je oblíbená také mezi pěstiteli na území České republiky, a to především jako aromatické koření. Kromě toho si mezi lidmi našla oblibu také bazalka indická, kterou hinduisté považují za posvátnou rostlinu. Pěstuje se prakticky v celé jihovýchodní Asii, a to k léčivým, kulinářským i náboženským účelům.





Dobře známá je pak i bazalka jménem Ocimum × citriodorum, což je hybridní druh, jenž vznikl zkřížením rostlin Ocimum americanum a Ocimum basilicum. Jak už název napovídá, má svěží citronovou příchuť, což z této byliny činí oblíbenou kuchyňskou ingredienci. V gastronomii se ovšem velké popularitě těší také druhy Ocimum americanum nebo Ocimum gratissimum. [1, 2, 3, 4, 5]

Bazalka pravá

Jedním z nejznámějších druhů z výše zmiňovaného rostlinného rodu je bazalka pravá (Ocimum basilicum), která je mezi lidmi známá také jako bazalka vonná. Kromě toho se však pro tuto jednoletou bylinu vžila i řada dalších lidových názvů, jako je například bazalička, bazilička, bazilikum, německý pepř nebo také voňavý hřebíček.

V angličtině je pak daná rostlina známá jednoduše jako basil nebo případně great basil. Toto pojmenování původně vychází z řeckého termínu „basileus“, což v překladu znamená král. Důvodů přitom může být hned několik. Podle publikace Oxford English Dictionary totiž mohla být daná bylina například základen královských koupelí nebo mastí.

Dalším možným vysvětlením je pak příběh svaté Heleny, což byla matka panovníka Konstantina Velikého. Tato žena dle legendy údajně nalezla Pravý kříž (Svatý kříž), na němž byl ukřižován Ježíš Kristus, a to právě díky tomu, že šla po stopách bazalky. Daná bylina měla totiž vyrůstat všude tam, kam dopadla Ježíšova krev, a zároveň kolem sebe šířila velmi výraznou vůni. [6, 7, 8, 9, 10]

Jak vypadá bazalka pravá?

Jde o výrazně aromatickou rostlinu, která dorůstá zhruba do výšky 20–40 cm (může to ovšem být i více). Má bohatě větvenou lodyhu, která bývá hranatá a většinou také lysá. Dalším charakteristickým znakem jsou pak dlouze řapíkaté listy, jejichž tvar je eliptický nebo vejčitý. Většinou bývají celokrajné, ale v některých případech mohou být i zubaté. Po rozemnutí v prstech navíc příjemně voní.

V závislosti na konkrétním kultivaru mohou mít listy bazalky pravé různou barvu, přičemž nejčastěji hrají odstíny zelené (ale může to být třeba i purpurová). V horní části navíc někdy přecházejí v červenavé listeny. Krátce stopkaté květy se pak objevují v lichopřeslenech a tvoří je kalich spolu s dvoupyskou korunou bílé barvy. Plodem jsou čtyři černohnědé tvrdky. [11, 12, 13, 14]

Kde roste bazalka pravá?

Tato rostlina původně pochází z Indie a dalších asijských regionů, kde panuje vlhké tropické klima. V těchto místech se bazalka pěstovala již od pravěku, odkud se postupem času rozšířila do Egypta. Do Evropy se pak údajně dostala až ve středověku a rozšířila se zde během 16. století. Hojně si ji oblíbili například v Řecku nebo Římě, ale průběžně se s ní seznámili také další národy.

Dnes se bazalka pravá na evropském území pěstuje především na zahrádkách nebo v domácnostech, kde zdobí okenní parapety a hojně se používá jako přísada do nejrůznějších pokrmů. U nás příliš nezplaňuje, ale v některých světových oblastech k tomu běžně dochází. V přírodě tak na ni můžete narazit třeba na východě Spojených států amerických nebo ve střední Číně. [15, 16, 17, 18]

Kdy se sbírá bazalka pravá?

Bazalka kvete v období od června do září. Typicky se přitom sklízí celá její nať nebo samostatné listy, a to ideálně ještě před rozkvětem. Kromě toho se doporučuje provádět to ideálně v dopoledních hodinách. Pokud si navíc chcete rostlinu nasušit, dělejte to v tenkých vrstvách někde ve stínu nebo uměle (teplota ovšem nesmí přesáhnout 40 °C). Následně ji uchovávejte v uzavřených nádobách na tmavém a suchém místě. [19, 20, 21]

Obsažené látky

Bazalka pravá je mezi lidmi známá tím, že obsahuje řadu účinných látek. Zhruba 1,5 % jejího složení představují silice, které zahrnují například estragol (methylchavikol) nebo linalool. Dále jsou zde hojně zastoupeny třísloviny, flavonoidy, glykosidy nebo éterické oleje (včetně eugenolu), ale i další látky, jako je tanin, cinoel, bazalkový kafr, vitamín A, vitamín K či některé minerály (vápník, železo). [22, 23, 24, 25, 26]

Jaké má bazalka účinky na zdraví?

Bazalka je již odpradávna považována za univerzální rostlinu, která se dá zužitkovat v mnoha různých oblastech. Například v Egyptě se používala při náboženských obřadech nebo v rámci mumifikace zemřelých. Zároveň se však stala oblíbenou léčivkou, která si našla své pevné místo v tradiční čínské nebo ájurvédské medicíně, a dnes je populární i v mnoha dalších zemích po celém světě.

Podle některých výzkumů bazalka pravá stimuluje činnost žaludku, zvyšuje vylučování trávicích šťáv a podporuje chuť k jídlu. Pomáhá v boji proti nadýmání a dalším trávicím obtížím, celkově zlepšuje peristaltiku a zmírňuje křeče. Kromě toho údajně čistí močové ústrojí, takže se skvěle hodí jako doplnění standardní léčby zánětů močových cest a močového měchýře.

V lidovém léčitelství je bazalka pravá známá také pro své protizánětlivé a mírně antibiotické účinky. Působí močopudně a potopudně, a proto se hodí v momentě, kdy je nutné zbavit tělo škodlivých látek. Díky jejím zklidňujícím a protistresovým vlastnostem se někdy využívá také při léčbě nespavosti, migrén, depresí, úzkostí nebo psychogenně podmíněných závratí.

Vzhledem k obsahu antioxidantů je užívání bazalky vhodné také jako prevence některých onemocnění způsobených činností volných radikálů. Na základě některých studií se tedy doporučuje jako součást ochrany proti kardiovaskulárním chorobám, zánětlivým onemocněním či rakovinám. Kromě toho údajně pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

Zevně se bazalka užívá například ve formě kloktadel, která mají blahodárný vliv při léčbě aft nebo zánětů dásní. Čerstvá bazalková šťáva se někdy aplikuje jako lék na zánět středního ucha, různá drobná poranění či pokousání hmyzem. Pravidelná inhalace se pak doporučuje třeba osobám, které trápí nachlazení, kašel, astma, vysoký krevní tlak nebo celkové vyčerpání organismu.

Pokud byste nicméně chtěli vyzkoušet léčivé účinky bazalky pravé, poraďte se nejprve se svým ošetřujícím lékařem. Neexistuje totiž dostatek vědeckých studií, které by potvrzovaly její zdravotní nezávadnost, a pro některé osoby tedy může být nevhodná. Pozor by si měli dávat například jedinci trpící nějakou krvácivou chorobou, lidé připravující se na operaci nebo pacienti s nízkým krevním tlakem. Zároveň byste to s jejím dávkováním nikdy neměli přehánět. [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]

Jaké má bazalka použití?

Bazalka je všestranná rostlina, která si našla své místo v lidovém léčitelství, v gastronomii nebo třeba v kosmetickém průmyslu. Lidé ji používají například pro přípravu různých přírodních medikamentů, které se hodí k vnitřnímu užívání, ale i k vnější aplikaci. Dostupná je třeba v následujících podobách:

odvar z bazalky pravé,

nálev ze semen bazalky pravé,

kloktadlo z bazalky pravé,

čerstvá šťáva z bazalky pravé,

nálev určený k inhalaci,

koupele s bazalkou pravou,

čajová směs s dalšími bylinami.

Velký význam má ovšem bazalka pravá také v potravinářství. Tvoří například nedílnou součást italské kuchyně, kde se přidává do nespočtu receptů spolu s rajčaty (například do různých salátů, k těstovinám s rajčatovou omáčkou a podobně). Hojně ovšem obohacuje také kuchyň francouzskou a dnes je tato bylina samozřejmě oblíbená také na našem území.

Bazalka se skvěle hodí do omáček i polévek, jde o vhodné koření k masu, rybám i luštěninám a dokáže skvěle ochutit různé tvarohy či bylinková másla. Jako ozdoba se pak přidává na nejrůznější dezerty, často se z ní vyrábí pesto a mnohdy ji najdete na pizze. Kromě toho se dá naložit do oleje, usušit nebo zamrazit k pozdějšímu využití.

V kosmetice se bazalka aplikuje na pokožku i na vlasy. Podporuje hojení poškozené kůže, pomáhá zastavit šíření zánětu a snižuje tvorbu kožního mazu. Kromě toho zlepšuje odolnost, pružnost a pevnost pokožky, podílí se na tvorbě kolagenu a preventivně působí proti nepříjemným projevům předčasného stárnutí. Zároveň brání padání vlasů a pomáhá odstraňovat lupy.

V našich podmínkách se bazalka pravá často pěstuje také jako okrasná rostlina, která zdobí mnohé okenní parapety, zimní zahrady, balkony a terasy. Je oblíbená především pro svou aromatičnost a lidé zároveň vítají, že dokáže efektivně odpuzovat některé druhy hmyzu. Navíc je dnes dostupná v řadě různých kultivarů, které mohou mít například fialově zbarvené, kadeřavé či panašované listy. [35, 36, 37, 38, 39, 40]

Jak pěstovat bazalku pravou?

Zatímco v teplejších krajinách bývá bazalka spíše sladká, na místech, kde panuje chladné klima, může mít trochu hořký nádech. Obecně se pak tato rostlina vyznačuje hřebíčkovou vůní, ale některé druhy a kultivary mohou vydávat spíše citrusové aroma. Nejčastěji se přitom pěstují následující varianty této populární bylinky:

bazalka pravá ‘Blue Spice’ – dekorativní odrůda se sladkou, kořeněnou vůní, která má drobné zelené listy, purpurové lodyhy a květy v růžových odstínech,

bazalka pravá ‘Cinnamon’ – vyznačuje se výraznou skořicovou vůní, díky čemuž se hojně přidává do různých dezertů, koláčů a sušenek,

bazalka pravá ‘Dark Opal’ – jde o varietu se sytě fialovými (někdy dokonce skvrnitými) listy, která se pěstuje hlavně pro dekorativní účely,

bazalka pravá ‘Crispum’ – tento velkolistý kultivar je oblíbenou ingrediencí v gastronomii, kde se využívá jako přísada do salátů, ale také v kombinaci s kuřetem či rybami,

bazalka pravá ‘Queen’ – kompaktní varianta pěstovaná v truhlících, která má tmavě zelené listy a nahloučená květenství a zároveň si skvěle udržuje tvar i bez zaštipování,

bazalka pravá ‘Purple Opaal’ – růžová bazalka s tmavě purpurovými listy a lehce bublinatým povrchem,

bazalka pravá ‘Purple Ruffles’ – velmi aromatická odrůda se zkadeřenými listy tmavě purpurové barvy, které mají zubaté okraje, a růžovými květy.

Co se týče pěstování, bazalka pravá je teplomilná letnička, které se dobře daří při teplotách vyšších než 10 °C. Dá se tedy pěstovat v nádobách na okenním parapetu nebo na jiném vhodném místě, ale předpěstované sazeničky také můžete vysadit ven na zahradu. To se ovšem provádí teprve ve chvíli, kdy již nehrozí nebezpečí přízemních mrazíků (nejdříve v druhé polovině května).

Semínka bazalky se vysévají do květináčů s vlhkým zahradním substrátem, a to jen kousek pod okraj. Než vzejdou, místo zalévání půdu zvlhčujte pomocí rozprašovače (nikdy nesmí úplně vyschnout). Během dvou až tří týdnů by se měly objevit drobné rostlinky, které následně bude možné přesadit do jiné nádoby. Ideální doba k předpěstování bazalky pro venkovní výsadbu je pak březen či duben. Bylině se přitom na záhonech bude nejlépe dařit v blízkosti okurek a rajčat. [41, 42, 43, 44, 45]

Bazalka indická

Druhým hojně pěstovaným druhem je pak bazalka indická (Ocimum tenuiflorum), která je mezi lidmi známá také jako bazalka posvátná (Ocimum sanctum), bazalka svatá, bazalka Tulsi nebo bazalka Tulasi. Jedná se přitom o vytrvalou rostlinu, která se hojně využívá v ájurvédě a je významná také ve višnuistických tradicích hinduistického náboženství, kde ji lidé uctívají jako posvátnou. [46, 47, 48, 49]

Jak vypadá bazalka indická?

Tato vzpřímená bylina nebo polokeř obvykle dosahuje do výšky 30–60 cm, ale v některých případech může být vysoká klidně až 1 m. Hustě se větví a vyznačuje se přítomností na bázi dřevnatějících stonků, které jsou pokryté jemnými chloupky. Z nich vyrůstají také jednoduché, řapíkaté listy vejčitého tvaru, jejichž okraje bývají mírně zubaté. Mají zelenou či fialovou barvu a silně voní.

Květy bazalky indické jsou podobně jako u předchozího druhu uspořádané do lichopřeslenů. Objevují se v dlouhých koncových hroznech, jsou oboupohlavné a skládají se z nálevkovitého kalichu v kombinaci s pyskatou korunou. Jejich zbarvení se pohybuje v odstínech fialové, růžové nebo bílé. Plodem této byliny jsou pak hnědé tvrdky. [50, 51, 52]

Kde roste bazalka indická?

Původní domovinou této léčivé byliny je podle botaniků pravděpodobně centrální Indie, odkud se postupem času rozšířila také na mnoho dalších míst. Dnes se hojně pěstuje prakticky v celé jihovýchodní Asii nebo třeba v Číně. Samozřejmě se s ní ovšem můžete setkat i na území dalších kontinentů, kam byla v průběhu let zavlečena (například v Africe nebo v Austrálii). [53, 54, 55]

Jaké má bazalka indická léčivé účinky?

Bazalka indická obsahuje řadu účinných složek, jako jsou například saponiny, alkaloidy, fenoly, steroidní látky, flavonoidy nebo taniny. Kromě toho sem ovšem patří také aromatické esenciální oleje, které zahrnují třeba eugenol, karvakrol, nerol nebo eukalyptol. Vědci nicméně objevili více než 60 dalších aromatických složek, které zde hrají podstatnou roli.

Právě díky účinným látkám, které bazalka indická obsahuje, si tato rostlina našla své místo v přírodní medicíně. Hojně se využívá například v ájurvédě, kde pomáhá při potížích trávicího traktu (průjem, zácpa, zvracení), při bolestech hlavy, bronchitidě či nachlazení nebo pro snižování hladiny cholesterolu. Kromě toho ji pak lidé mnohdy aplikují také na kousnutí hmyzem nebo třeba na různé kožní neduhy, jako jsou ekzémy a vyrážky.

Bazalka indická zároveň posiluje imunitu a může mít také pozitivní vliv na nervovou soustavu, takže je vhodným bojovníkem proti nadměrnému stresu a úzkostem. Právě díky svým anxiolytickým, antidepresivním a neuroprotektivním účinkům by se mohla stát vhodným doplňkem léčby některých psychických onemocnění. Kromě toho některé studie naznačují, že by daná bylina mohla mít také hepatoprotektivní, protirakovinné, protizánětlivé, antimikrobiální a hypoglykemické vlastnosti. [56, 57, 58, 59]

K čemu se používá bazalka indická?

V lidovém léčitelství se tato rostlina používá čerstvá i sušená. Nejčastěji se z ní připravuje bazalkový čaj, ale dá se pořídit také ve formě potravinových doplňků (například kapslí). Kromě toho si tento druh našel využití i v thajské kuchyni, kde se přidává do pokrmů z masa, mořských plodů a rýže. Najdete jej ovšem také v různých zeleninových směsích a polévkách. Aby toho nebylo málo, v domácnostech pak slouží i jako přírodní repelent.

Pro hinduisty je bazalka indická jednou z nejposvátnějších rostlin, kterou uctívají jako jedno z několika vtělení bohyně Lakšmí. Hojně se pak využívá při bohoslužbách, které vzývají boha Višnua nebo jeho avatáry (Kršna, Ráma), ale i další božstva. V domech hinduistů se většinou pěstuje na čestném místě nebo na oltáři uprostřed dvora. Hraje pak důležitou roli při domácích pobožnostech a rituálech. [60, 61, 62, 63]

