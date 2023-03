Průjem může být známkou toxinů i závažné choroby. Jak ho zastavit?

Příznaky

Průjem je častá, řídká až vodnatá stolice. Opakované vyprazdňování je doprovázeno škrundáním a křečemi v břiše. Tělo v takové situaci nestačí vstřebávat vodu, kterou stolice obsahuje, a hrozí proto dehydratace.

Ve vážných případech je průjem doprovázen horečkou vyšší než 38 °C, silnými křečemi, závratěmi, pocity na omdlení, popřípadě zástavou močení, či stolice obsahuje krev nebo je černá. V takové situaci je důležité vyhledat okamžitě lékaře. Zvláště nebezpečný může být průjem u dětí. [1, 2, 3, 4, 5]

Příčiny průjmu

Průjem je většinou následek bakteriální nebo virové infekce z potravy nebo nápojů, stresu, nedostatku vitamínů nebo užívání antibiotik, které ničí užitečné střevní bakterie.

Průjem může mít i jiný důvod vzniku jako je například konzumace většího množství ovoce nebo zeleniny, než na které je trávicí ústrojí zvyklé. Jedná se většinou o citrusové plody a fazole. Průjem po jídle pak může značit potravinovou intoleranci, například nesnášenlivost laktózy či lepku. Může být též známkou vážnější nemoci, například rakoviny, Crohnovy choroby nebo onemocnění slinivky.

Průjmy rovněž dělíme podle délky jejich trvání, a to konkrétně na:

Akutní průjem , který trvá maximálně 14 dní a tělo se pomocí něj zbavuje škodlivých látek – nejčastěji infekce.

, který trvá maximálně 14 dní a tělo se pomocí něj zbavuje škodlivých látek – nejčastěji infekce. Chronický průjem neboli dlouhodobý průjem trvá déle než dva týdny a obvykle značí přítomnost jiného onemocnění, po němž je nutné bedlivě pátrat. [6, 7, 8]

Zbarvení průjmu

Červený průjem

Červená barva obvykle značí krvácení, je tedy vždy důvodem k návštěvě lékaře. Kromě hemeroidů a mechanického poškození sliznice střeva, kdy se krev nachází jen kolem stolice, může krvavý průjem značit také rakovinu tlustého střeva či jeho zánětlivé onemocnění.

Černý průjem

I černá brava stolice značí krvácení. Konkrétně pak v horních partiích trávicího traktu. To může být důsledkem například prasklého žaludečního vředu. Je tedy nutná návštěva lékaře. Mějte však na paměti, že tmavé až černé zbarvení stolice může být rovněž důsledkem konzumace červené řepy, živočišného uhlí nebo doplňků stravy obsahujících železo.

Zelený průjem

Stolice zeleného zbarvení je poměrně častá zejména u kojenců. Tento odstín obvykle naznačuje, že potrava prochází střevem rychleji, než by měla. Zelená stolice se může vyskytnout také v případě, že dotyčný člověk snědl velké množství špenátu. Zároveň se ale může jednat o příznak některého z onemocněních trávicího traktu, a to konkrétně třeba:

ulcerózní kolitidy,

syndromu dráždivého tračníku,

Crohnovy nemoci,

celiakie,

rakoviny.

Žlutý průjem

Žlutý vodnatý průjem obvykle ukazuje na přítomnost parazita ve střevě, a to především při cestovatelských průjmech. Zároveň může být příznakem virové či bakteriální infekce zažívacího traktu nebo onemocnění jater. Nemusí se vždy jednat o projevy nemoci. Žlutá stolice může znamenat i to, že dotyčný snědl velké množství potravin či potravinových doplňků této barvy. [9, 10, 11, 12]

Průjem u dětí

Zvláštní pozornost si žádá průjem u dětí a průjem u kojenců. V případě těžších průjmů jsou totiž velmi náchylní k dehydrataci. Kojenci trpící průjmem by měli být i nadále pravidelně krmeny a děti by neměly pít sodovku, ovocné šťávy nebo sportovní nápoje. Jak kojenci, tak děti by neměli užívat léky proti průjmu. Co na průjem u starších dětí? K jídlu podávejte banány, jablečnou šťávu a rýži. Pokud dítě zvrací, nikdy mu nedávejte tuhou stravu. V případě dehydratace ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Kdy ještě navštívit lékaře?

Pokud se průjem objeví u dětí mladších 6 měsíců.

Dítě vykazuje příznaky střední nebo těžké dehydratace.

Zvýšená teplota nebo horečka trvá déle než 24 až 48 hodin.

Ve stolici je příměs krve nebo má průjmová stolice tmavou barvu.

nebo má průjmová stolice tmavou barvu. Průjem u dítěte trvá déle než týden.

Dítě odmítá pít nebo jíst. [13, 14, 15, 16]

Průjem v těhotenství

Ačkoli se většina těhotných žen potýká spíš se zácpou, která je způsobená hormonálními změnami, může některé nadcházející maminky potrápit zcela opačný problém, přičemž průjem na začátku těhotenství může být spojen přímo s početím. Jde tedy o reakci na náhlou tělesnou změnu. Průjem ke konci těhotenství zas může být předzvěstí blížícího se porodu. Obecně je ale průjem, který se vyskytne v průběhu gravidity, způsoben klasickou virovou infekcí a od toho se odvíjí i jeho léčba. [17, 18, 19]

Průjem ze stresu

Na vznik průjmu může mít vliv i lidská psychika. Zvláště pak u citlivějších jedinců se může objevit průjem ze stresu. Ten může vyvolat například:

mluvený projev na veřejnosti,

zkouška nebo pohovor,

společenské akce,

osobní problémy,

příliš mnoho práce,

problémy v zaměstnání. [20, 21, 22]

Léčba průjmu – co pomáhá na průjem?

Jak se zbavit průjmu? Střevo má svoji jedinečnou vlastnost – dokáže se léčit samo. Jak již bylo zmíněno, průjem je v podstatě očistou organismu od virů či bakterií. Proto není důležité podstupovat nijak speciální léčbu, ale pouze doplnit tělu potřebné tekutiny, aby nedošlo k dehydrataci. Zkuste čaj z řepíku či ostružinového nebo malinového listí obsahující taniny, které pomáhají tělu zadržovat tekutiny. Pokud nepomohou čaje, zkuste jitrocel blešníkový, vstřebává nadbytečnou tekutinu ze střeva a dodává stolici hmotu.

Co proti průjmu pomáhá, pokud je spojen s užíváním antibiotik? Jednoznačně probiotika. Pomohou obnovit přiměřenou hladinu užitečných bakterií ve střevech. Jedním z volně dostupných léků je GOLDIM ProbioFlora.

Prostředků proti průjmu naleznete na trhu spoustu. Jedná se například o:

Endiaron – vhodné využití pro léčbu průjmu infekčního původu,

Smecta – vhodné využití především pro léčbu průjmu způsobeného dietní chybou, nebo otravou z jídla,

černé uhlí.

Seznam volně dostupných prostředků na léčbu průjmu různých původů naleznete zde: léky na průjem. [23, 24, 25, 26, 27, 28]

Co jíst při průjmu

Jak zastavit průjem? Pokud se nejedná o příznak bakteriální nemoci, tak nejlépe úpravou jídelníčku. Dieta při průjmu spočívá převážně ve vynechání mléka, tučných potravin a sladkostí. Ideální je konzumace sucharů a tvrdšího pečiva. Při mírném zklidnění konzumujte po menších dávkách brambory, bílou rýži, vařenou mrkev a ovoce jako jsou banány, jablka a borůvky. Strava při průjmu může rovněž obsahovat vývar z krůtího nebo kuřecího masa. [29, 30, 31, 32]

