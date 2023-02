Migrénu mohou doprovázet i poruchy vidění a brnění končetin. Co ji vyvolává?

Co je migréna?

Migréna není jen silná bolest hlavy, jak se někteří lidé domnívají. Ve skutečnosti se jedná o neurologický stav, který mohou doprovázet různé příznaky. Migréna se typicky projevuje pulzující bolestí jedné strany hlavy a často je doprovázena nevolností a silnou citlivostí na světlo a zvuky. Záchvaty migrény mohou trvat několik hodin až dní a mohou být natolik intenzivní, že narušují pacientovy každodenní činnosti. [1, 2]

Jaké má migréna příznaky?

Migréna se může objevit u dětí, dospívajících i dospělých lidí a může zahrnovat čtyři stádia. Počáteční fáze, jak vzniká migréna, se nazývá prodroma, poté následuje aura, záchvat migrény a postdroma. Někteří lidé trpící migrénou však nemusí procházet všemi částmi. Níže si upřesníme, jak se jednotlivé fáze mohou projevovat.

První fáze: prodroma

Jeden nebo dva dny před migrénou si můžete všimnout drobných fyzických změn, které mohou být varovným signálem blížící se migrény. Ty mohou zahrnovat:

zácpu,

ztuhlost krku (může se jevit jako migréna od krční páteře),

zadržování tekutin,

častější močení,

častější zívání,

změny nálady.

Migréna s aurou (komplikovaná migréna)

U některých lidí se ještě před samotnou bolestí hlavy objeví varovný signál známý jako aura. Pojem aura označuje tzv. reverzibilní příznaky nervového systému, které zpravidla bývají vizuální. Každý symptom narůstá postupně a může trvat až jednu hodinu.

Migréna s aurou se nazývá také komplikovaná migréna. Samotná aura může zahrnovat poruchy vidění, což doprovází záblesky světla nebo slepá místa, ale i jiné příznaky, jako je brnění na jedné části obličeje či paži nebo dokonce i noze. Objevit se rovněž mohou obtíže s mluvením. Mezi příznaky aury patří:

vizuální jevy (vidění různých tvarů, záblesky světla apod.),

ztráta zraku,

tunelovité vidění,

mravenčení či těžký pocit v paži nebo noze,

slabost či necitlivost v obličeji,

potíže s mluvením,

zvonění v uších,

změny čichu, chuti nebo pocitu při doteku.

Záchvat migrény

Samotný záchvat migrény typicky trvá 4 až 72 hodin, pokud není zahájena léčba. Migréna často začíná jako tupá bolest a přerůstá v pulzující bolest hlavy. Také má tendenci se zhoršovat během fyzické aktivity. Asi u 80 % lidí ji doprovází nevolnost a kolem 50 % lidí zvrací. Během migrény tedy můžete zažívat následující obtíže:

tupé až pulzující bolesti hlavy na jedné straně nebo obou stranách,

silná citlivost na světlo, zvuky a někdy také vůně a doteky,

nevolnost a zvracení,

pocit na omdlení.

To, jak často se migrény objevují, se u každého liší. Zatímco u někoho se migréna objevuje vzácně, u jiného může udeřit i několikrát za měsíc. Migrény tedy mohou být epizodické nebo chronické.

Poslední fáze: postdroma

Po skončení migrény můžete být unavení a vyčerpaní až po dobu jednoho dne. Někteří lidé se ale naopak cítí neobvykle svěží a šťastní. Objevit se rovněž může ztráta chuti a svalová slabost. Dále se mohou dostavit tyto příznaky:

neschopnost se soustředit,

depresivní nálada,

nedostatek porozumění,

euforická nálada. [3, 4, 5, 6]

Další typy migrén

Existuje několik druhů migrén, které se u jednotlivců mohou projevit různými způsoby a často jsou vyvolány odlišnými podněty. Nejčastější bývá migréna s aurou (komplikovaná migréna) a migréna bez aury (běžná migréna). Mezi další specifické typy migrén patří:

Tichá migréna : zahrnuje symptomy aury, ale nenásledují bolesti hlavy či nevolnost.

: zahrnuje symptomy aury, ale nenásledují bolesti hlavy či nevolnost. Častá (chronická) migréna : za chronickou migrénu je považována taková, která se vyskytuje minimálně 15 dní v jednom měsíci. Příznaky stejně jako závažnost chronických migrén se mohou u každého lišit.

: za chronickou migrénu je považována taková, která se vyskytuje minimálně 15 dní v jednom měsíci. Příznaky stejně jako závažnost chronických migrén se mohou u každého lišit. Vestibulární migréna : zahrnuje problémy s rovnováhou a nevolnost. Bolest hlavy se může, ale nemusí objevit.

: zahrnuje problémy s rovnováhou a nevolnost. Bolest hlavy se může, ale nemusí objevit. Menstruační migréna : migréna je spojena s příchodem menstruace v souvislosti se změnou hormonů.

: migréna je spojena s příchodem menstruace v souvislosti se změnou hormonů. Migréna v těhotenství : motání a bolesti hlavy bývají jedním z příznaků začínajícího těhotenství v důsledku zvýšeného množství krve a hormonálních změn.

: motání a bolesti hlavy bývají jedním z příznaků začínajícího těhotenství v důsledku zvýšeného množství krve a hormonálních změn. Oční migréna : retinální migréna může způsobit dočasnou ztrátu zraku v jednom oku a může ji doprovázet tupá bolest za okem. Tato ztráta může trvat minuty, ale dokonce i měsíce. Vždy je proto nutné se poradit s lékařem a zjistit příčinu.

: retinální migréna může způsobit dočasnou ztrátu zraku v jednom oku a může ji doprovázet tupá bolest za okem. Tato ztráta může trvat minuty, ale dokonce i měsíce. Vždy je proto nutné se poradit s lékařem a zjistit příčinu. Hemiplegická migréna : projevuje se dočasnou paralýzou nebo smyslovými změnami na jedné straně těla. Bolest hlavy ji může, ale nemusí doprovázet.

: projevuje se dočasnou paralýzou nebo smyslovými změnami na jedné straně těla. Bolest hlavy ji může, ale nemusí doprovázet. Status migrenosus: jde o vzácný typ migrény, který přetrvává déle než 72 hodin. Doprovodné příznaky bývají rovněž silné. Může nastat například po vysazení některých léků. [7, 8, 9]

Příčiny migrény

Co přesně způsobuje migrénu, nebylo prozatím zcela objasněno. K bolesti hlavy dochází proto, že nervy vysílají do mozku určité signály, čímž se uvolňují zánětlivé látky do nervů a krevních cév hlavy. Proč to nervy dělají, však není zcela jasné. Migrénu nicméně může vyvolat celá řada faktorů.

Spouštěče migrény

Nejčastějším spouštěčem migrény bývá emocionální stres. Během stresové situace se jakožto obranný mechanismus v mozku uvolňují chemické látky, které vám mají umožnit „utéct, nebo bojovat“. Ty samé látky mohou vyvolat migrénu. Jiné emoce, jako je například strach, úzkost či vzrušení, mohou také zvýšit svalové napětí a rozšířit cévy, což může migrénu zhoršit. Dalšími spouštěči migrény mohou být:

hladovění,

přecitlivělost na určité chemické látky nebo potraviny,

kofein,

časté užívání léků proti bolesti,

hormonální změny (u žen),

silné světlo,

sexuální aktivita,

změny spánku,

změny krevní koncentrace.

Pokud se u vás opakovaně objevují migrény, může pro vás být užitečné vést si migrénový deník, kde si budete vždy zaznamenávat, co jste dělali, jaké emoce jste prožívali, jaké potraviny jste jedli nebo jaké léky jste užívali předtím, než se migréna objevila. Může vám to pomoci identifikovat spouštěč migrény, případně pomoci vašemu lékaři ke správné diagnostice. [10, 11, 12]

Léčba migrény

Samotnou migrénu bohužel nelze vyléčit, nicméně záchvaty migrény lze zmírnit běžnými analgetiky proti bolesti, jako je ibuprofen či paracetamol. Lékař vám také může pomoci k úlevě tím, že vám předepíše léky ke zmírnění příznaků a závažnosti migrény. Jako léky na migrénu na předpis se často používají triptany.

Nejnovější možností je dále biologická léčba migrény, jež je cílena na daný receptor a má zajistit větší účinnost oproti běžné léčbě. Terapie spočívá v injekční aplikaci monoklonální protilátky. Vyzkoušet případně můžete některé alternativní způsoby léčby, kam patří změna stravy, akupunktura, bylinky, fototerapie a podobně.

Lékaře byste měli navštívit, pokud bolest hlavy neodezní, nebo se opakovaně vrací. Rychlou lékařskou pomoc byste pak měli vyhledat v momentě, kdy se u vás objeví závažnější příznaky, jako je ztuhlá šíje, horečka, slabost v končetinách, ztráta zraku či problém s mluvením.

Bylinky na migrénu

Bylinky nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy. Pokud užíváte nějaké léky nebo máte jiné zdravotní problémy, měli byste se o vhodnosti užití bylinek nejprve poradit s vaším lékařem. Bylinky, které mohou pomoci zmírnit migrenózní bolesti hlavy a další potíže, jsou především:

Řimbaba obecná: použít lze čerstvé nebo sušené listy – ty obsahují parthenolid, který blokuje chemické látky v mozku.

Jinan dvoulaločný: extrakt z listů ovlivňuje cévy a červené krvinky.

Devětsil: používá se jako prevence proti migréně. [13, 14, 15, 16]

Zdroje: nzip.cz, cpzp.cz, healthline.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, webmd.com, biolecbabrno.cz, medlineplus.gov, nhs.cz