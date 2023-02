Alergie na alkohol je na rozdíl od intolerance velice vzácná. Jak tyto stavy spolehlivě rozeznat?

Alergie na alkohol

Stalo se vám někdy, že jste si dali skleničku vína nebo třeba půllitr piva, a důsledkem bylo zhoršené dýchání, vyrážka nebo silná bolest břicha? V tom případě možná trpíte alergií na alkohol. To znamená, že vaše tělo reaguje na konzumaci alkoholického nápoje takovým způsobem, jako by se jednalo o vetřelce, s nímž si musí nějakým způsobem poradit.

Podobně jako spousta dalších látek, které vstupují do lidského těla, může také alkohol vyvolat u pacienta alergickou reakci. Jde o neadekvátní odezvu organismu na vnější podnět, který je pro nealergiky naprosto neškodný. Alergikům ale kontakt s tímto alergenem způsobuje řadu potíží, jejichž intenzita se liší v závislosti na délce vystavení dané látce či na zdravotním stavu pacienta.

Pravá alergie na alkohol nebo na jeho metabolity, kterou zprostředkovávají IgE protilátky (imunoglobulin E), je ale ve skutečnosti velice vzácná. Pokud se u pacienta objeví, dokonce i 1 ml čistého alkoholu (tedy 10 ml vína nebo doušek piva) u něj dokáže vyvolat nepříjemnou reakci, která pak způsobí výsev vyrážky, dušnost, křeče a další nebezpečné symptomy.

Ačkoliv se mnozí lidé mylně domnívají, že trpí alergií na alkohol, ve skutečnosti existují i další stavy, které mohou být za jejich obtíže zodpovědné. Zatímco u některých jde o intoleranci alkoholu, u jiných se může projevit alergie pouze na vybrané složky alkoholických nápojů. K potenciálním alergenům se v tomto případě řadí například:

pšenice,

ječmen,

žito,

chmel,

kvasnice,

hrozny,

lepek,

vaječný protein (ve víně).

Kromě etanolu totiž alkoholické nápoje obsahují také komplexní směs látek pocházejících z výše zmíněných surovin, přírodních potravinářských chemikálií (například salicyláty) a látek odvozených ze dřeva nebo konzervačních látek, jako je disiřičitan sodný. Navíc se k odstranění jemných částic někdy využívají čeřidla (vaječné nebo mořské proteiny).

Největší pravděpodobnost rozvoje zdravotních komplikací údajně souvisí s konzumací červeného vína. Alergickou reakci nicméně mohou vyvolat také další alkoholické nápoje, jako je například pivo nebo whisky, protože oba tyto nápoje obsahují poměrně běžné alergeny, což jsou kvasnice, chmel, ječmen a pšenice. Problematické ovšem mohou být i další druhy vín či jiné destiláty. [1, 2, 3, 4, 5]

Jaké má alergie na alkohol příznaky?

Marně přemýšlíte, jak poznat, zda skutečně trpíte alergií na alkohol, nebo se jedná spíše o jiný zdravotní problém, který je této alergii velice podobný? V tom případě pamatujte na to, že u alergického člověka může vyvolat nebezpečné symptomy i velice malé množství alkoholu (pouhé mililitry). Pokud jde o to, jaké má alergie na alkohol projevy, patří sem konkrétně:

svědění v oblasti úst, očí nebo nosu,

výsev kopřivky, ekzém nebo svědění pokožky,

otok rtů, jazyka, hrdla, obličeje a dalších míst,

ucpaný nos, sípání a dýchací obtíže,

nevolnost, bolesti břicha, zvracení nebo průjem,

motání hlavy, které může přejít až ve ztrátu vědomí.

Příznaky alergie na alkohol jsou obvykle mnohem výraznější než projevy alkoholové intolerance, které ovšem mohou být v některých ohledech podobné. Pokud je navíc člověk skutečně alergický na alkohol, v extrémním případě může konzumace alkoholického nápoje nebo čehokoliv, co alkohol obsahuje, vyústit až v anafylaktický šok. Jde o závažnou reakci, která ohrožuje pacienta na životě.

Projevy alkoholové alergie byste nikdy neměli ignorovat. Situaci konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, který může doporučit konkrétní vyšetření nebo návštěvu odborníka. Zaznamenáte-li problémy s dýcháním, otok hrdla nebo jakýkoliv náznak anafylaktického šoku, na nic nečekejte a okamžitě kontaktujte záchrannou službu.

Alkohol navíc může výrazně zhoršit některé nemoci s alergickým podkladem, jako je kopřivka nebo třeba bronchiální astma, aniž by byl přímým spouštěčem těchto nepříjemných zdravotních obtíží. Pamatujte také na to, že pokud vám způsobuje alergie na alkohol fleky na obličeji (zarudnutí), na vině s největší pravděpodobností bude spíše alkoholová intolerance. [6, 7, 8, 9, 10]

Intolerance alkoholu

Mnohem častěji než alergie na alkohol se u pacientů objevuje intolerance, kdy člověku chybí aktivní enzymy potřebné ke správnému zpracování alkoholu a jeho vyloučení z organismu. Jedná se tedy o metabolické onemocnění, na rozdíl od alergie, což je neadekvátní reakce imunitního systému na běžný podnět, který je pro většinu populace naprosto neškodný.

Alkohol obsahuje etanol, o jehož metabolizaci (zpracování) se běžně stará enzym zvaný alkoholdehydrogenáza (ADH). Játra pak přemění etanol na acetaldehyd, což je látka, která může způsobit poškození buněk. Proto přichází na řadu další enzym označovaný jako aldehyddehydrogenáza 2 (ALDH2), jenž mění acetaldehyd na netoxickou kyselinu octovou.

U pacientů trpících intolerancí alkoholu ovšem lékaři často pozorují genetickou mutaci, která způsobí, že je ALDH2 méně aktivní nebo zcela neaktivní. Výsledkem je pak neschopnost těla přeměňovat acetaldehyd na kyselinu octovou. Ta se následně začne hromadit v krvi a ve tkáních, což vede k rozvoji nepříjemných příznaků.

Další problémy pak může způsobit také nesnášenlivost některých látek, které jsou v alkoholických nápojích obsažené (nejčastěji bývají součástí piva nebo vína). Sem patří

siřičitany či jiné konzervační látky,

histamin (vedlejší produkt fermentace nebo vaření piva),

další přísady alkoholu (různé chemické látky nebo třeba obilí).

Histamin se nachází v mnoha potravinách i nápojích, a to zejména ve fermentovaných produktech. Velké množství této látky obsahuje například kysané zelí, uzené maso, šampaňské, víno nebo pivo. Lidské tělo přitom normálně produkuje enzym jménem diaminoxidáza (DAO), jenž histamin rozkládá. Pokud ale nevytváří dostatek aktivního DAO, může se objevit histaminová intolerance.

U některých pacientů se pak může projevit také nesnášenlivost siřičitanů nebo přílišná citlivost na dané látky. Ty se často přidávají do vína či piva, jelikož omezují růst kvasinek a působí jako konzervační činidlo. Jedná se například o hydrogensiřičitan draselný nebo o disiřičitan draselný. Některé typy siřičitanů navíc mohou u astmatiků vyvolat záchvat. [11, 12, 13]

Příznaky intolerance alkoholu

Mnozí lidé si dnes alergii na alkohol pletou s intolerancí, jelikož jsou projevy těchto zdravotních problémů velice podobné. Pro intoleranci je nicméně typický vznik rudých fleků na pacientově obličeji a krku v souvislosti s konzumací piva, vína nebo jiných alkoholických nápojů, což často doprovází nepříjemná horkost i další symptomy. Charakteristické příznaky intolerance tedy zahrnují:

zarudnutí v obličeji (fleky),

bušení srdce,

zrychlený tep,

pocity horkosti,

výsev kopřivky,

bolesti hlavy,

celková únava,

rýma nebo ucpaný nos,

pokles krevního tlaku,

nevolnost, zvracení a průjem.

Mezi možné komplikace alkoholové intolerance se pak řadí migrény, přičemž někdy může být tento stav jedním z příznaků vážnějšího zdravotního problému. Proto je dobré své příznaky pozorně sledovat, a pokud pacient získá podezření, že by jeho obtíže mohly signalizovat jiné onemocnění, je nutné navštívit lékaře. [14, 15, 16, 17, 18, 19]

Rizikové faktory

Ačkoliv to mnozí lidé netuší, důvodem, proč si tělo není schopné s rozkladem toxinů v alkoholu poradit, mohou být ve skutečnosti genetické faktory. Právě ty mohou mít na svědomí neschopnost organismu přeměnit přijaté alkoholické nápoje na látky, které jsou pro člověka neškodné. Lékaři přitom dané genetické mutace nejčastěji pozorují v asijské populaci.

Dalším rizikovým faktorem je pak samozřejmě alergie na obiloviny nebo na jiné složky, které alkohol obsahuje. To samé navíc platí také pro intoleranci histaminu, siřičitanů a dalších látek, jež se v alkoholických nápojích běžně nachází. Kromě toho je problematické, když se pacient potýká s astmatem či sennou rýmou, což se také řadí k rizikovým faktorům.

Ve velmi vzácných případech pak mohou být přehnané reakce na alkohol způsobeny také tím, že se u pacienta rozvinul Hodgkinův lymfom. Někteří pacienti trpící tímto onemocněním pociťují po požití alkoholických nápojů silné bolesti ve zvětšených lymfatických uzlinách. Přesná příčina dané reakce bohužel není známá. [20, 21, 22, 23]

Diagnostika

Mírná nesnášenlivost alkoholu (nebo případně některé jeho složky) nemusí být nutně důvodem k návštěvě lékaře. Jednoduše se doporučuje vyhýbat se konzumaci alkoholických nápojů, omezit jejich množství nebo se vyvarovat pití některých druhů lihovin, o kterých člověk ví, že u něj problémy vyvolávají. Tím by mělo dojít k minimalizaci nebo úplné eliminaci nepříjemných obtíží.

Jakákoliv závažná reakce včetně silných bolestí, otoků nebo dalších nepříjemných symptomů, které mohou dokonce ohrožovat pacienta na životě, nicméně návštěvu zdravotnického zařízení opravdu vyžaduje. Pokud máte podezření na intoleranci či alergii, která souvisí s konzumací alkoholu, rozhodně tedy neváhejte navštívit ošetřujícího lékaře, který vás může poslat přímo k alergologovi.

Ten se pak bude zajímat hlavně o vaši rodinnou anamnézu (různé alergie, intolerance či podobné problémy u ostatních členů rodiny) a samozřejmě také o vaše příznaky a nápoje, které problémy běžně spouštějí. Kromě toho pak může provést fyzikální vyšetření, kožní prick test, který ukáže, zda člověk náhodou není alergický na některou složku alkoholických nápojů, orální provokační test a krevní testy. [24, 25, 26, 27, 28]

Jak se zbavit alergie na alkohol?

Pokud přemýšlíte, jak se léčí alergie na alkohol, a zároveň doufáte, že se nebudete muset piva, vína nebo jiných destilátů úplně vzdát, pravděpodobně vás zklameme. Jestliže skutečně trpíte tímto poměrně vzácným onemocnění, léčba by měla být stejná jako v případě jiných alergií. To znamená začít se vyhýbat veškerým spouštěčům – v tomto případě alkoholickým nápojům nebo jejich složkám.

Důležité je pamatovat hlavně na to, že i malé množství alkoholu může u alergických pacientů vyvolat velmi nebezpečné příznaky. Proto je nutné vyvarovat se i veškerým nápojům nebo pokrmům, které mohou alkohol obsahovat (cukroví, dezerty, marinády, přezrálé ovoce). Pacient by si měl přitom hlídat vše, co konzumuje, a to i v restauracích nebo kdekoliv mimo domov, kde o jeho nemoci lidé nevědí.

Způsobuje vám konzumace alkoholu výsev rudých fleků a další obtíže? Ano Ne Zobraz výsledek

Je-li člověk alergický na některou složku obsaženou pouze v některých alkoholických nápojích, může vyzkoušet jiné, které dané látky neobsahují. Například ječmen, který se používá při výrobě piva, se obvykle ve víně nenachází. Rum se pak vyrábí z cukrové třtiny a tequilla z agáve. V ideálním případě by se však pacient měl raději o svém problému nejprve poradit s ošetřujícím lékařem.

Méně závažnou alergickou reakci je pak možné řešit například pomocí volně prodejných perorálních antihistaminik. Dojde-li ale k rozvoji anafylaktického šoku, jenž ohrožuje pacienta na životě, je nutné okamžitě jednat a kontaktovat záchrannou službu. Pokud je to možné a pacient má u sebe své léky, měl by si aplikovat injekci adrenalinu (epinefrinu, například EpiPen), nebo by to měl někdo provést za něj.

Jestliže člověk trpí intolerancí alkoholu nebo jeho složek, jako jsou siřičitany či histamin, lékař pravděpodobně stejně jako v předchozím případě doporučí vyhýbat se konzumaci alkoholických nápojů nebo pouze konkrétnímu typu alkoholu. Opět pak mohou pomoci volně prodejné léky, medikamenty, které doporučí právě ošetřující lékař či alergolog, nebo jiná opatření. [29, 30, 31, 32, 33, 34]

Zdroje: healthline.com, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, allergy.org.au, webmd.com, bez-alergie.cz, kaloricke-tabulky.cz, medicalnewstoday.com, rehabilitace.info