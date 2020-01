Silné bušení srdce je přirozenou reakcí organismu. Může ale značit vážný problém

S výrazným bušením srdce se minimálně jednou za život dozajista setkal každý z nás. Stav, který dokáže být opravdu nepříjemný, ale většinou nepředstavuje žádný problém, tedy za předpokladu, že mu předcházela fyzická námaha, nervozita anebo bolest. Pokud se však intenzita bušení zvětšuje bez zjevné příčiny, může signalizovat onemocnění srdce.

Všichni to dobře známe. Pocit, jako by se nám srdce snažilo probít skrz hrudní kost. Ačkoli tento stav umí být pořádně nepříjemný, obvykle je jen běžnou reakcí na zvýšenou fyzickou aktivitu, nervozitu anebo nevyváženou stravu. Palpitaci, jak se zvýšenému vnímání srdečního rytmu odborně říká, pak mohou lidé běžně pociťovat také při jakékoli bolesti.

Kdy je intenzivní bušení srdce normální?

Jak už bylo naznačeno výše, palpitace nemusí být nutně známkou infarktu či některého srdečního onemocnění, naopak se ve většině případů jedná o naprosto přirozenou reakci našeho organismu. Tu si lze velmi jednoduše vysvětlit.

Bušení srdce a stres

Určitý vliv má na intenzitu bušení srdce úzkost a stres. Koneckonců je už mnohokrát dokázáno, že psychický stav člověka ovlivňuje také po fyzické stránce. Konkrétně stres zvyšuje nároky organismu na spotřebu kyslíku. A ten, jak je známo, do celého těla pumpuje společně s krví právě srdeční sval. A podobně to platí také při rozčílení. Dobrou zprávou je, že tento stav je jen dočasný a pro to, aby odezněl člověk nemusí dělat vůbec nic. Až náhlé psychické vypjetí pomine, rytmus se sám od sebe upraví.

Bušení srdce po fyzické námaze

Zcela typická je pro bušení srdce fyzická námaha. Srdce během ní bije výrazně rychleji, což má jednoduché vysvětlení. Svaly, které jsou více namáhány ke své funkci rovněž potřebují více kyslíku, a tedy i rychlejší činnost srdce. Silnější palpitaci pak mohou pociťovat hlavně jedinci se špatnou kondicí. Stejně jako v předchozím případě ani tady není důvod k obavám. Nepříjemný pocit na hrudi po ukončení aktivity sám odezní.

Další příčiny bušení srdce

Zrychlený ale jinak normální srdeční rytmus bývá také zcela normální reakcí na jakoukoli bolest, kterou dotyčný pociťuje. Palpitaci mohou lidé vnímat také po některých lécích, typicky po těch, které jsou určeny na léčbu astmatu či depresivních stavů. Spouštěčem problémů někdy bývají i běžné přípravky na nachlazení nebo alergie s obsahem pseudoefedrinu se stimulačním efektem. Nepříjemné bušení srdce pak jistě znají i milovníci kávy. Stojí za ním totiž také předávkování kofeinem. A věřte nebo ne, ale na vině může být i složení stravy, kdy problém může souviset s nedostatkem draslíku.

Kdy bušení srdce značí problém?

Kromě běžných reakcí může být intenzivní bušení srdce příznakem nepřirozených stavů v organismu i nemocí srdce. Že se jedná o problém může pacientovi napovědět fakt, že pociťuje:

Bušení srdce v klidu

Bušení srdce v noci

Bušení srdce při usínání

Co se týče konkrétních problémů, těch může s bušením srdce souviset hned několik:

Hypoglykémie

Jak silné bušení srdce souvisí s nízkou hladinou cukru? Víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Při snížené koncentraci cukru v krvi mozek aktivuje ochranné mechanismy, mezi které mimo jiné patří také zrychlená srdeční akce. Tento stav může rovněž doprovázet pocení a zvýšený krevní tlak, pokud hladina cukru klesne ještě víc, tak rovněž zmatenost a poruchy vědomí. Tento problém je typický pro pacienty léčící se s cukrovkou.

Chudokrevnost

Na palpitaci má vliv také hladina hemoglobinu. Jeho nedostatek totiž znamená horší schopnost krve rozvést kyslík do tkání. Aby tento nedostatek srdce alespoň trochu zmírnilo, reaguje zvýšenou činností.

Zvýšená funkce štítné žlázy

Kromě jiných problémů, způsobuje porucha funkce štítné žlázy i bušení srdce, které je spojené s tyreotoxikózou, což je stav, jenž vzniká v důsledku dlouhodobého vystavení organismu vysokým dávkám produkovaných hormonů. Rychlé bušení srdce pak doprovází také:

Nesnášenlivost tepla

Ztráta na váze

Pocení

Zvýšená chuť k jídlu

Zvýšená funkce štítné žlázy může typicky i za bušení srdce v těhotenství, kdy si nastávající maminky stěžují na to, že cítí „bušení srdce v krku“.

Šokové stavy

Ačkoli se jedná o velmi vzácnou příčinu obtíží, za nepříjemným bušením srdce se může skrývat také šokový stav, který je důsledkem selhávání krevního oběhu a zvýšené snahy srdce přivádět k jednotlivým orgánům dostatečnou dávku krve.

Problém může být i v samotném srdci

Kromě příznaků jiných nemocí může být silné, zrychlené či nepravidelné bušení příznakem poruchy rytmu srdce. Může se jednat například o takzvané extrasystoly, což jsou občasné stahy srdce, které jsou tak trochu navíc. Jednoduše řečeno to znamená, že se mezi pravidelnými srdečními stahy sem tam objeví jeden, který je mimo rytmus. Tento jev se poměrně často objevuje během dospívání a obvykle nepředstavuje problém. Výjimečně mohou být extrasystoly spojené s vážnými srdečními chorobami. Určitou roli může při jejich výskytu hrát také psychika.

Silným bušením srdce se pak mohou projevovat prakticky veškeré poruchy srdečního rytmu spojené s rychlou srdeční akcí. A to konkrétně třeba:

Tachykardie

Fibrilace síni

Flutter síní

AVRT

AVNRT

Léčba obtíží

Způsob léčby záleží na obtížích, které bušení srdce vyvolaly. Zatímco u přirozených stavů zpravidla není zapotřebí žádného zásahu, u nemocí, které se silnou činností srdečního svalu projevují, je zapotřebí vždy léčit původce problémů. Co se týče nepravidelných rytmů, jakým jsou třeba extrasystoly, mohou pomoci beta-blokátory. V některých případech je nutný i chirurgický zákrok.