Bušení srdce v klidu vyvolává obvykle stres a konzumace kofeinu. Může být ale i známkou arytmie

Co je sinusový rytmus srdce?

Srdce zdravého člověka bije v pravidelném intervalu 60 až 80 úderů za minutu, přičemž u aktivních sportovců může být těchto úderů ještě o něco méně. V obou případech se však jedná o takzvaný sinusový srdeční rytmus, což je označení pro pravidelně generované elektrické signály v sinoatriálním uzlu.

Zmíněné elektrické signály jsou po srdci rozvedeny prostřednictvím speciálních buněk, jež tvoří systém vedení vzruchu. Jako první přitom tyto vzruchy stimulují ke stažení obě srdeční síně, následně jsou šířeny do atrioventrikulárního uzlu a dále pak do Hisova svazku, který převádí vzruch ze síní do srdečních komor.

Když je člověk v klidu, přečerpá jeho srdce přibližně 5 až 7 tisíc litrů krve za den. V případě vyšší fyzické zátěže je to pak dokonce pětinásobek uvedeného množství. Má-li přitom být srdce schopno tuto krev distribuovat k ostatním orgánům v těle člověka, je nezbytné, aby bylo poháněno právě výše uvedenými rytmickými impulsy. [1, 2, 3, 4]

Čím je způsobeno rychlé bušení srdce v klidu

Jak starší, tak i mladší osoby si poměrně často stěžují na bušení srdce neboli palpitaci v klidovém stavu. V prvním momentě to člověka může zaskočit, jelikož nerozumí tomu, proč by měl být jeho srdeční rytmus zrychlený, když zrovna neprovádí žádné fyzicky namáhavé úkony. Ve většině případů se ale není potřeba ničeho příliš obávat, jelikož silné bušení srdce v klidu nejčastěji způsobují následující faktory:





Úzkost, panika a stres : bušení srdce je běžným projevem záchvatu paniky nebo úzkostného stavu. Stejně tak se může objevit v případě, že je člověk vystaven nějakým stresujícím situacím nebo trpí depresemi.

: bušení srdce je běžným projevem záchvatu paniky nebo úzkostného stavu. Stejně tak se může objevit v případě, že je člověk vystaven nějakým stresujícím situacím nebo trpí depresemi. Nerovnováha elektrolytů : elektrolyty představují minerály, které se nacházejí v krvi, potu a moči. Jejich nízký obsah může vyvolávat kromě svalových křečí, závratí, zácpy nebo bolesti hlavy také právě bušení srdce.

: elektrolyty představují minerály, které se nacházejí v krvi, potu a moči. Jejich nízký obsah může vyvolávat kromě svalových křečí, závratí, zácpy nebo bolesti hlavy také právě bušení srdce. Léky : palpitaci často způsobuje užívání určitých léčiv, jako jsou například některé prášky na hubnutí či nosní dekongestanty, které obsahují pseudoefedrin.

: palpitaci často způsobuje užívání určitých léčiv, jako jsou například některé prášky na hubnutí či nosní dekongestanty, které obsahují pseudoefedrin. Nikotin : zrychlený srdeční rytmus má na svědomí i nikotin, což je látka nacházející se v tabákových výrobcích. Kouření obecně přitom stojí za vznikem řady nepříjemných zdravotních stavů a onemocnění.

: zrychlený srdeční rytmus má na svědomí i nikotin, což je látka nacházející se v tabákových výrobcích. Kouření obecně přitom stojí za vznikem řady nepříjemných zdravotních stavů a onemocnění. Nadváha a obezita : lidem trpícím nadváhou nebo obezitou hrozí zvýšené riziko rozvoje abnormálního srdečního rytmu a srdečních onemocnění.

: lidem trpícím nadváhou nebo obezitou hrozí zvýšené riziko rozvoje abnormálního srdečního rytmu a srdečních onemocnění. Horečka : zrychlená činnost srdce je typická také u osob s horečkou, jelikož během tohoto stavu probíhají procesy v těle rychleji, následkem čehož dochází ke zvýšení tepové frekvence.

: zrychlená činnost srdce je typická také u osob s horečkou, jelikož během tohoto stavu probíhají procesy v těle rychleji, následkem čehož dochází ke zvýšení tepové frekvence. Hormonální změny během menopauzy a těhotenství : jelikož během těhotenství pracuje srdce nastávající maminky intenzivněji, je palpitace běžným jevem, který tento stav doprovází. Stejně tak se jedná o standardní příznak menopauzy.

: jelikož během těhotenství pracuje srdce nastávající maminky intenzivněji, je palpitace běžným jevem, který tento stav doprovází. Stejně tak se jedná o standardní příznak menopauzy. Některá jídla a nápoje: k bušení srdce mohou vést také potraviny s vysokým obsahem sacharidů, sodíku (soli), cukru nebo tuku. Nejvíce pak palpitaci ovlivňuje konzumace alkoholu, kofeinu a čokolády.

Méně často pak zrychlení srdečního rytmu vyvolávají určité zdravotní potíže, jako je například anémie, srdeční arytmie, vysoký krevní tlak nebo metabolický syndrom. Vzácněji je palpitace zapříčiněna také zánětem srdečního svalu v důsledku virové infekce nebo bývají na vině problémy se štítnou žlázou či onemocnění chlopní. [5, 6, 7, 8]

Bušení srdce v noci

Noční bušení srdce může být stejně jako palpitace během dne zapříčiněno výše uvedenými faktory. Zcela běžně se tento stav projevuje například u osob, které jsou zvyklé zapálit si před spaním cigaretu. Obvykle se rychlé bušení srdce v noci vyskytuje i v případě, že jste večer požili nějaký alkoholický nebo kofeinový nápoj.

Kromě toho může bušení srdce vleže způsobit nevhodná poloha při spánku. Děje se tak nejčastěji, když člověk leží na levém boku, jelikož v této pozici se srdce nachází blíže k hrudní stěně, což má někdy za následek, že dotyčná osoba vnímá srdeční údery silněji. Zejména u mladých lidí je přitom noční palpitace obvykle neškodná. Pokud se k ní však přidávají další nepříjemné příznaky, je potřeba svůj stav konzultovat s lékařem. [9, 10, 11, 12]

Poruchy srdečního rytmu

V závažnějších případech může být příčinou palpitace porucha srdečního rytmu, což je stav, kdy frekvence úderů srdce ztratí svou pravidelnost. Jak bylo výše uvedeno, v případě palpitace dochází ke zrychlení rytmu srdce, což může být projevem takzvané tachyarytmie (neboli tachykardie). Lékaři přitom rozlišují několik typů této poruchy:

multifokální síňová tachykardie,

paroxysmální síňová tachykardie,

paroxysmální supraventrikulární tachykardie,

sinusová tachykardie,

komorová tachykardie,

fibrilace síní,

flutter síní.

Pakliže se rytmus srdce naopak zpomalí, hovoří se o bradyarytmii (neboli bradykardii). K ní dochází ve chvíli, kdy je porušena normální tvorba vzruchů v sinusovém uzlu, což má za následek, že činnost srdce je pomalejší i při zvýšené fyzické zátěži. Tento stav se pak může u pacientů projevovat následujícími symptomy:

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud vás jednou za čas přepadne náhlé bušení srdce, které během několika sekund zase samo od sebe odezní, není potřeba se znepokojovat. Zpozornět byste však měli v momentě, kdy se palpitace zhoršuje nebo ji zaznamenáváte častěji než dříve. Navíc byste určitě měli navštívit lékaře, vyskytuje-li se ve vaší rodinné anamnéze nějaké srdeční onemocnění. Pakliže se u vás společně s bušením srdce projeví ještě některý z následujících příznaků, měli byste si bez čekání zavolat záchrannou službu:

tlak nebo silná bolest na hrudi,

pocit na omdlení,

těžká dušnost,

silné závratě.

V případě zaznamenání výše uvedených symptomů se může jednat o život ohrožující stav, který vyžaduje bezodkladnou lékařskou pomoc. Nejčastější komplikací spojenou se srdečním onemocněním je přitom infarkt myokardu. U palpitací způsobených chvěním srdečních komor může docházet k hromadění krve a tvorbě krevních sraženin. Ty se následně mohou uvolnit, zablokovat mozkovou tepnu a způsobit mrtvici. [18, 19, 20]

Zdroje: ikem.cz, homolka.cz, nzip.cz, lekarske.slovniky.cz, wikiskripta.eu, busenisrdce.cz, stefajir.cz, rbhh-specialistcare.co.uk, healthline.com, medicalnewstoday.com, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, webmd.com