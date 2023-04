Bolest na hrudi může znamenat cokoliv. Za jakých okolností je potřeba volat lékaře?

Co znamená bolest na hrudi?

Ať už vás trápí dlouhodobá bolest na hrudi, která se projevuje jako tlak za hrudní kostí či píchání na hrudi u srdce, nebo je to „pouze“ občasná bolest na hrudi, která rychle vymizí, jistě přemýšlíte, co za těmito zdravotními obtížemi stojí. Příčin, které mohou vyvolat bolest na hrudi (občas pacienty popisovanou jako bolest na plicích) však existuje celá řada.

Pokud jde o to, jaké konkrétní obtíže způsobuje bolest na hrudi a jak se tento nepříjemný příznak většinou projevuje, pacienti popisují své problémy různě. Nejčastěji si stěžují na některé z následujících zdravotních komplikací:

tlak na hrudi,

pálení na hrudi,

píchání na hrudi,

svírání na hrudi,

tíha na hrudi,

bolest na prsou,

bolest při nádechu,

bolest za hrudní kostí,

bolest na hrudi uprostřed,

bolest na pravé straně hrudníku,

bolest na hrudi při hlubokém nádechu.

Výčet onemocnění, při nichž může pacient pociťovat bolest na hrudi, je vskutku rozsáhlý, a pokud by měl být uveden v celé své délce, vydal by na několik samostatných článků. I proto bude na těchto řádcích věnována pozornost pouze těm, které se ve spojitosti s výše zmíněným symptomem, vyskytují jednoznačně nejčastěji. [1, 2, 3, 4, 5]

Infarkt myokardu

První věc, jež člověka v souvislosti s bolestí na hrudi napadne, je bezpochyby srdeční infarkt, respektive infarkt myokardu. Je to vcelku pochopitelné. Jedná se o onemocnění, které nám v důsledku své povahy nahání pořádný strach. Pokud by totiž na něj došlo, jde pacientovi doslova o život, přičemž o tom, zda se jej podaří zachránit, či nikoliv, rozhodují kolikrát bez nadsázky vteřiny.

Infarkt myokardu nastane tehdy, dojde-li k náhlému ucpání srdeční věnčité tepny, a to v důsledku krevní sraženiny. To má za následek poškození srdečních buněk a odumření částí srdeční svaloviny, které se tak najednou nedostává tolik potřebného kyslíku. Nepodaří-li se ucpanou tepnu včas zprůchodnit, hrozí kompletní selhání orgánu s následnou smrtí postiženého.

Intenzita bolesti na hrudi se může v případě infarktu dosti lišit. Někdy může být extrémně vysoká, jindy ji pacient pro změnu téměř nezaznamená. Vyskytuje se za hrudní kostí, ale zároveň může vystřelovat i do ostatních částí těla včetně břicha, zad či levé končetiny. Pakliže má dotyčný důvodné podezření na to, že právě prodělává infarkt, rozhodně by neměl (on nebo někdo v jeho okolí) jakkoliv otálet a měl by naopak co nejdříve přivolat záchranku. [6, 7, 8, 9]

Prodělal někdo z vašich blízkých infarkt myokardu? Ano Ne Zobraz výsledek

Akutní pankreatitida

Tuto podivně znějící diagnostiku lze do češtiny přeložit jako zánět slinivky břišní. Bolest bývá poměrně intenzivní, zpočátku se vyskytuje především v břiše, ale poté přechází i dále a projevuje se jako bolest hrudníku. V některých případech může pacient dokonce tento příznak pociťovat rovněž v oblasti zad.

Průběh akutní pankreatitidy může být značně variabilní a odvíjí se vždy od vyvolávající příčiny. Vedle samotné bolesti obvykle bývá zánět slinivky břišní doprovázen též pocitem nevolnosti, zvracením, které nepřináší úlevu, tuhnutím břicha či zrychleným srdečním tepem. V závažnějších případech pak může dojít k multiorgánovému selhání. [10, 11, 12, 13]

Angina pectoris

Podobně jako u infarktu, také v případě anginy pectoris dochází k omezení dodávky kyslíku do srdečního svalu. Koronární tepny se zúží a průtok krve je zredukován, na což srdce začne reagovat bolestí na hrudi, případně pocitem pálení.

Protože ale nebývá tato bolest tak výrazná, jako tomu může být u již zmíněného infarktu, rozpoznat anginu pectoris je pro běžného člověka poměrně těžké. Vzniká zejména při námaze a poměrně brzy (v řádu několika minut) odezní. A proto dotyčného donutí v mnoha případech nanejvýš k tomu, aby si dal krátkou pauzu „na vydechnutí“ a následně se vrátil ke své původní činnosti.

Ačkoliv se v inkriminovaném okamžiku rozhodně nejedná o žádnou život ohrožující situaci, důsledná léčba je více než žádoucí. Pokud by ji totiž pacient dlouhodobě přecházel, může se postižená céva nadále zužovat a přispět tak ke vzniku infarktu. [14, 15, 16, 17, 18]

Od zápalu plic po stres

Samozřejmě jsou i další, méně závažná onemocnění, která doprovází intenzivní či mírná bolest na hrudi. A ačkoliv se nejedná o nic, co by dotyčného bezprostředně ohrožovalo na životě, může být bolest kolikrát o poznání horší. O jaké konkrétní případy se jedná?

Pakliže pacient pociťuje bolest na hrudi při nádechu, může takovýto příznak souviset například se zánětem průdušek, případně zápalem plic. Velmi nepříjemnou pak může být bolest na hrudi při kašli, přičemž je jedno, zda se jedná o kašel suchý či vlhký. Stejný symptom jako všechny výše zmíněné nemoci ale doprovází například i zánět nebo infekci v oblasti žeber, zablokovanou páteř či různá svalová poranění.

Aby toho nebylo málo, dostavit se může také bolest na hrudi od zad, jelikož do hrudníku běžně vystřeluje bolest, která pochází od páteře. Bývá bodavá, ostrá a nepříjemná, často se zhoršuje při nádechu, ale pacienta by neměla výrazně ohrozit.

Další možné příčiny bolesti na hrudi:

Jak se bolesti na hrudi zbavit?

Ve snaze zbavit se bolesti na hrudi je zapotřebí zaměřit se na samotnou příčinu, tedy nemoc, která tento pocit vyvolala. Platí, že bolest jako taková je vždy pouze důsledkem, nikoliv počátečním problémem. Někdy může odeznít sama od sebe (například v případě již zmíněné anginy pectoris), jindy zase postačí změnit některé zdánlivě nesouvisející faktory, jakými je třeba nezdravý životní styl či pracovní prostředí. To platí zejména tehdy, pramení-li bolest na hrudi ze stresu.

Pokud je bolest výrazná a nepolevuje, měl by pacient v každém případě vyhledat odbornou pomoct a poradit se o svých problémech s lékařem. Ten provede diagnózu, stanoví pravděpodobnou příčinu a rozhodne o tom, jak se zbavit bolesti na hrudi prostřednictvím vhodné léčby. Ačkoliv příčina obtíží nemusí být závažná, rozhodně ji není radno podceňovat. [25, 26, 27, 28]

Kdy vyhledat lékaře?

Jestliže se tupá bolest na hrudi dostaví prudce, nečekaně a její intenzita nepolevuje, neměli byste návštěvu lékaře odkládat. To samé pak platí také v případě, že je bolest v hrudníku dlouhodobá a přetrvávající, přičemž ohroženi bývají hlavně pacienti, kteří současně trpí onemocněním srdce nebo plic. Záchranku je nutné přivolat ve chvíli, kdy se objeví také některé z následujících komplikací:

svíravá nepolevující bolest,

pocit těžkého hrudníku,

nadměrné pocení,

dušnost,

nevolnost a zvracení,

bolest vystřelující do čelisti,

bolest vystřelující do končetin a třísel,

bolest vystřelující do břicha. [29 , 30 , 31 , 32 , 33 ]

Zdroje: stefajir.cz, cs.medlicker.com, mayoclinic.org, webmd.com, my.clevelandclinic.org, medicalnewstoday.com, healthline.com, ikem.cz, wikiskripta.eu, nzip.cz

Jak se projevuje bolest na hrudi?

Zatímco někteří pacienti pociťují občasnou bolest na hrudi, která sama v průběhu času vymizí, jiné trápí dlouhodobá bolest na hrudi, která se projevuje například jako trvalý tlak za hrudní kostí. Každý pacient přitom popisuje své problémy jiným způsobem, přičemž nejčastěji lékaři řeší pálení na hrudi, píchání na hrudi, tíhu na hrudi, bolest na prsou, bolest při nádechu, bolest za hrudní kostí nebo třeba bolest na pravé straně hrudníku.

Jaké má bolest na hrudi příčiny?

Bolest a tlak na hrudi mohou pacienti pociťovat z mnoha různých důvodů. Zatímco některé příčiny se dají poměrně dobře léčit, jiné mohou být velice nebezpečné. Na vině může být například obávaný infarkt myokardu, angina pectoris, akutní pankreatitida, zápal plic, zablokovaná páteř, svalová poranění, zánět osrdečníku, refluxní choroba jícnu, plicní embolie, zánět dýchacích cest, zlomenina žeber, úzkostná porucha, stres či disekce aorty.

Podle čeho poznáte infarkt myokardu?

Nejčastější příčinou, která člověka ve spojitosti s bolestí na hrudi obvykle napadne, je infarkt myokardu. K tomuto zdravotnímu problému dojde ve chvíli, kdy se náhle ucpou srdeční věnčité tepny v důsledku přítomnosti krevní sraženiny, což vede k poškození srdečních buněk a odumření části srdce. Mezi hlavní příznaky patří bolest za hrudní kostí, která může vystřelovat do břicha, zad, čelisti nebo do levé končetiny, ale také nadměrné pocení, únava či dušnost.

Jak se zbavit bolesti na hrudi?

Pokud vás trápí bolest na hrudi, je nejprve nutné zaměřit se na vyvolávající příčinu obtíží. Pokud tento problém neustává a znepříjemňuje vám život, vyhledejte lékaře, který provede diagnostiku a podle výsledků navrhne vhodnou léčbu, která by měla zdravotní komplikace vyřešit. Jestliže je bolest velice intenzivní, dostaví se prudce nebo vůbec nepolevuje, měli byste okamžitě kontaktovat záchrannou službu. To samé platí v případě, že píchání na hrudi doprovází také pocit těžkého hrudníku, dušnost, nadměrné pocení, nevolnost či vystřelování bolesti do jiných částí těla.