Zánět slinivky břišní může pacienty ohrozit na životě. Co pankreatitidu způsobuje?

Zánět slinivky břišní neboli pankreatitida může mít buď akutní, nebo chronickou formu. Společným příznakem je intenzivní bolest v nadbřišku, která obvykle trvá delší dobu a může vystřelovat také do zad nebo do ramene. Typické jsou však i průjmy, nechutenství a rychlé hubnutí. Co se týče léčby, pomoci může dieta, hospitalizace, ale i chirurgický zákrok.

Co je pankreas?

Slinivka břišní (pankreas) je plochý, nepárový orgán, který se nachází hluboko v dutině břišní. V lidském organismu plní dvě zásadní funkce. Jednak je to žláza s vnitřní sekrecí (endokrinní), kde se tvoří hormony jako inzulín a glukagon. Ty jsou nezbytné k transportu glukózy do jednotlivých buněk v těle.

Jako žláza s vnější sekrecí produkuje trávicí enzymy, které napomáhají štěpení potravy (tuků, cukrů a bílkovin). Tyto enzymy jsou za normálních okolností v neaktivní formě dopraveny do dvanáctníku, aby netrávily a neničily pankreas, ale v případě akutního zánětu se aktivují již ve slinivce a napadají vlastní tkáň, která je produkuje.

Zánět slinivky: příčiny

Ačkoliv přesné mechanismy vzniku pankreatitidy ještě lékaři nebyli schopní objasnit, jako u mnoha jiných onemocnění zde hraje svou roli genetika. Riziko zánětu slinivky stoupá u pacientů, které trápí nádor jiného orgánu dutiny břišní či přítomnost žlučových kamenů, nebo se karcinom pankreatu vyskytl u některého z členů jeho rodiny.

Zánět slinivky břišní bývá často spojený také se zvýšenou konzumací alkoholu a kouřením. Náchylnější ke vzniku tohoto onemocnění jsou obézní lidé i pacienti, kteří mají špatné stravovací návyky a holdují tučným jídlům. Další možné příčiny zahrnují virové infekce, jako jsou příušnice, HIV či mononukleóza, operační výkony v oblasti slinivky, cystická fibróza, Reyeův syndrom nebo některé léky.

Někdy může být na vině také úraz břicha, ke kterému dojde při kolektivních sportech nebo při zvedání těžkých břemen. Zhruba v 10 % případů však zůstává příčina zánětu slinivky břišní neznámá, což se označuje jako idiopatický zánět.

Formy pankreatitidy

Pokud jde o záněty slinivky břišní, lékaři rozlišují dvě různé formy, což je akutní pankreatitida a chronická pankreatitida. Ty se liší svým průběhem, rychlostí nástupu jednotlivých příznaků i doporučenou léčbou.

Akutní zánět slinivky břišní

Tato forma se nejčastěji vyskytuje u mužů ve věku 30-50 let, stále více však trápí i mladší pacienty. Za 80 % akutních zánětů slinivky je zodpovědná buď nadměrná konzumace alkoholu nebo výskyt žlučových kamenů, které blokují žlučový vývod. Na vině však bývá také zvýšený příjem tučného jídla, tupý úder do břicha či jiné onemocnění (tuberkulóza, spála, syfilis).

Chronický zánět slinivky břišní

Chronická pankreatitida představuje dlouhodobé onemocnění, při němž dochází k postupné přeměně zdravé tkáně slinivky ve vazivo (zjizevnatění). S tím souvisí také zhoršování jejích funkcí a vznik nepříjemných zdravotních obtíží. Stejně jako u akutní formy se na vzniku chronické pankreatitidy významně podílí dlouhodobá konzumace alkoholu, onemocnění žlučových cest, poruchy metabolismu či genetické faktory.

Jaké má zánět slinivky příznaky?

Co se týče charakteristických symptomů, příznaky pankreatitidy se liší podle toho, o jakou formu onemocnění se jedná.

Příznaky akutní pankreatitidy

Průběh akutního zánětu slinivky je variabilní a většinou závisí na vyvolávající příčině. Mívá ovšem rychlejší nástup a může se velice rychle zhoršovat. Prvním typickým projevem je obvykle intenzivní bolest v nadbřišku, která často vystřeluje také do zad, lopatky nebo levého ramene.

Pacient dále pociťuje nevolnost a tuhnutí břicha, má zrychlený tep i dechovou frekvenci a bývá celkově unavený. Bolesti často doprovází také horečka a zvracení, které ovšem nepřináší žádnou úlevu. Typická je mimo jiné i dezorientace spojená s narůstající nervozitou či agresivními projevy.

V závažnějších případech se může akutní forma pankreatitidy rychle zhoršovat, což často vede k multiorgánovému selhání. Pacienta trápí zhoršené dýchání, snížená tvorba moči a někdy také žloutenka. Pokud začne upadat do šoku a dojde k selhání ledvinných a jaterních funkcí, je nutné neprodleně přivolat záchrannou službu.

Příznaky akutního zánětu slinivky břišní:

Prudká bolest v nadbřišku

Bolesti vystřelující do zad, lopatky či ramene

Nevolnost a zvracení

Zrychlený tep a dech

Horečka

Škytavka

Dezorientace

Zvýšená nervozita a agrese

Příznaky chronické pankreatitidy

Pokud jde o chronickou formu pankreatitidy, ta je obvykle spojená s nepříjemnou bolestí břicha, která přichází s určitým zpožděním po konzumaci některých jídel. S postupujícím postižením frekvence těchto záchvatů roste a časem dochází k jizvení slinivky. Bolest břicha může být těžká a trvalá, nebo také pouze občasná. Často se zhoršuje s konzumací potravy či s požitím alkoholu.

Nedostatečná funkce slinivky břišní poté u pacientů způsobuje výrazný váhový úbytek, vede k odumírání poškozené tkáně (nekróza), tvorbě pseudocyst a produkci zažloutlé, mastné, páchnoucí stolice. V některých případech může dojít i ke zničení buněk produkujících inzulín a glukagon, což má za důsledek vznik cukrovky.

Příznaky chronického zánětu slinivky břišní:

Bolest břicha

Nechutenství

Úbytek na váze

Změna stolice

Cukrovka

Možné komplikace

Ať už se jedná o pankreatitidu akutní, či chronickou, obě formy mohou způsobit velice závažné zdravotní komplikace. Jedná se například o krvácení, vznik infekce či trvalé poškození některých tkání. Může dojít také k rozvoji adenokarcinomu (zhoubný nádor slinivky břišní). Zánět slinivky břišní u některých pacientů také recidivuje a zhruba v 5-10 % případů končí smrtí.

Diagnostika

Při podezření na zánět slinivky břišní lékař provede kromě fyzikálního vyšetření také několik základních testů. Může se jednat o:

Odběr krve

Ultrazvuk břicha

CT vyšetření

ERCP (endoskopický ultrazvuk)

MCRP (magnetická rezonanční cholangiopankreatografie)

Léčba pankreatitidy

Ptáte se, jaká existuje na zánět slinivky léčba? To samozřejmě závisí na druhu pankreatitidy a rychlosti rozvoje jednotlivých komplikací.

Léčba akutní pankreatitidy

Akutní zánět slinivky břišní vyžaduje rychlou lékařskou péči, jelikož tento život ohrožující stav může během několika hodin způsobit i smrt pacienta. Nemocný musí být hospitalizován a jelikož nesmí jíst ani pít, veškerá strava i tekutiny jsou mu podávány nitrožilně. Zároveň užívá také léky proti bolesti, léky tlumící činnost slinivky či antibiotika (v případě infekce).

Pacient může mít zavedenou nasogastrickou sondu (nosem do žaludku), pomocí které je možné odsávat obsah žaludku, podávat léky či tekutou stravu, močový katétr a centrální žilní katétr. Pokud nenastanou žádné komplikace, akutní zánět slinivky břišní obvykle během několika dnů díky vhodné léčbě ustoupí.

V akutních případech, kdy během týdne nedojde ke zlepšení, lékaři obvykle přistoupí k chirurgickému odstranění nevratně poškozené části slinivky břišní, ke zprůchodnění vývodů či k odstranění žlučníku. Pseudocysty je třeba drénovat, aby nedošlo k dalšímu poškození srdce, plic, ledvin či jiných orgánů.

Léčba chronické pankreatitidy

V případě chronického zánětu slinivky břišní většinou není nutná hospitalizace pacienta, pokud ho jeho stav neohrožuje na životě. Podle lékařů v první řadě platí na chronický zánět slinivky dieta, která je chudá na tuk. Pokud je problém dlouhodobější, předepíšou také léky, které organismu dodají scházející enzymy nutné pro trávení potravy.

K tlumení bolesti, kterou zánět slinivky břišní pacientům způsobuje, se používají analgetika či antidepresiva. Rozvíjející se cukrovka se musí léčit podáváním inzulinu. Někdy je také nutné chirurgicky odstranit část slinivky břišní nebo překlenout překážku v odtoku žluči.

Dieta při zánětu slinivky břišní

Strava pacientů trpících pankreatitidou by měla obsahovat vyšší podíl bílkovin a cukrů, zatímco tuky by měly být zastoupeny pouze v malé míře. V případě, že je však poškozena i endogenní funkce pankreatu, je nutné omezit také sacharidy. Nemocný by měl samozřejmě zcela vyloučit alkohol a kouření. Dobré je však vynechat i smažená jídla, nadýmavé druhy zeleniny, potraviny s tvrdou nestravitelnou vlákninou, kávu a černý čaj.

Zdroje: www.nemoci.vitalion.cz, www.labtestsonline.cz