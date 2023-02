Na nevolnost pomáhá zázvor i skořice. Kdy jít k lékaři?

Nevolnost se typicky projevuje pocitem na zvracení, ale mohou ji doprovázet i jiné obtíže, jako je bolest hlavy či bolest zad, vždy v závislosti na tom, co ji vyvolalo. Nevolnost je pak možné zmírnit několika způsoby, a to včetně konzumace zázvoru a malých porcí jídla. Pokud ale nic nepomáhá a problémy neodezní do několika dní, nebo se u vás nevolnost objevuje pravidelně, měli byste vyhledat lékaře.