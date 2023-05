Horečka pomáhá tělu rychleji bojovat s nemocí. Kdy je čas ji srazit?

Horečka a zvýšená teplota

Normální tělesná teplota je u každého individuální a může se v průběhu dne měnit, nicméně teplotu v rozmezí 37,5 až 38,5 stupně Celsia považujeme u dítěte i dospělého člověka za zvýšenou. Je však důležité zmínit, že přirozená teplota kojenců je o něco vyšší a běžně se pohybuje okolo 37 stupňů.

Jakmile se tělesná teplota vyšplhá nad 38,5 stupně Celsia, hovoříme již o horečce. Horečka sama o sobě není nemoc, ale bývá obranným mechanismem organismu proti nějakému onemocnění. Zvýšenou teplotu lékaři proto nedoporučují snižovat, dokud nepřesáhne minimálně 38 stupňů Celsia. [1, 2, 3]

Jak se projevuje vysoká horečka?

Horečka je imunitní reakcí lidského organismu, která je obvykle vyvolána virovou infekcí. Podle toho, co horečku způsobuje, se tedy mohou objevit další doprovodné příznaky, jako je bolest hlavy, bolest v krku, rýma, kašel a podobně.

Nejčastěji bývá důvodem nachlazení, chřipka nebo jiné běžné nemoci. V takových případech horečka zpravidla odezní během několika dní. Méně často pak horečku způsobují bakteriální infekce, jako je například zánět močových cest nebo zánět středního ucha. Ty však bývají doprovázeny silnou bolestí a dalšími specifickými symptomy. Samotnou horečku obvykle doprovázejí tyto příznaky:

návaly pocení,

horké čelo,

červené tváře,

zrychlený tep,

zrychlené dýchání,

únava a slabost,

zimnice,

bolesti svalů,

ztráta chuti k jídlu,

horečku u miminka mohou ojediněle doprovázet febrilní křeče.

Horečka u dětí bez dalších příznaků

Vzhledem k tomu, že děti nemají ještě dostatečně vyvinutou regulaci tělesné teploty, kterou řídí termoregulační centrum v mozku, může se u nich objevit horečka poměrně často. Děti ve věku od jednoho roku do šesti let běžně mívají horečku nad 38 stupňů i osmkrát do roka. Na vině přitom může být i zcela banální infekce.

Dalším důvodem horečky u malých dětí může být prořezávání zubů. Horečka při růstu zubů bývá kratší a také mírnější než horečka v důsledku virózy. Nezapomínejme také na horečku po očkování, která rovněž není neobvyklá. Pokud horečka přetrvává déle než 24 hodin, je lepší navštívit pediatra. [4, 5, 6, 7]

Horečka u dětí: jak ji měřit?

U malých dětí se doporučuje měřit teplotu z konečníku digitálním teploměrem s ohebným koncem, který byste měli zasunout do hloubky maximálně jeden centimetr. Nezapomeňte však, že v konečníku je teplota vyšší o 0,5 stupně než v podpaží, takže byste tuto hodnotu měli odečíst. Výjimku představují kojenci do šesti týdnů věku, neboť mají normální tělesnou teplotu o půl stupně vyšší.

U starších dětí, které již spolupracují, můžete měřit teplotu digitálním teploměrem v podpaží, případně také speciálními teploměry v uchu nebo na čele – ty jsou ovšem méně přesné. Nejspolehlivější je měřit teplotu vždy na stejném místě těla a ve stejnou denní dobu, v ranních i večerních hodinách. [8, 9, 10]

Jak srazit horečku u dítěte a u dospělých?

Nejprve je třeba si říci, že pokud teplota není příliš vysoká, tedy nepřesahuje 38 stupňů, není potřeba ji snižovat. Při zvýšené teplotě totiž lidské tělo s nemocí bojuje mnohem lépe. Aktivují se obranné mechanismy, tělesné tkáně se více prokrvují a k zánětu se dostává více imunitních buněk.

Někteří lékaři dokonce doporučují snižovat horečku, jen pokud dosáhne 39 stupňů, jelikož do té doby snižování horečky vyhodnocují jako maření obranných mechanismů organismu. Horečku nad 39 stupňů je však nutné srazit.

Příliš vysoká horečka může být pro organismus nebezpečná. Způsoby, jak snížit horečku, zahrnují níže uvedené fyzikální metody a léky na horečku. Horečku vždy snižujte o jeden až dva stupně, nesnažte se dostat teplotu na normální hodnoty.

Léky na horečku

O vhodném dávkování a kombinaci jednotlivých léků pro děti i dospělé se vždy informujte u vašeho lékaře nebo lékárníka a také důkladně čtěte příbalové letáky. Na snížení horečky lze použít následující léky:

Léky obsahující léčivou látku paracetamol (Paralen, Panadol, Paracetamol atd.) – dávku je možné opakovat po 6 hodinách.

(Paralen, Panadol, Paracetamol atd.) – je možné opakovat po 6 hodinách. Léky obsahující léčivou látku ibuprofen (Brufen, Ibalgin, Nurofen atd.) – doporučuje se rozestup mezi dávkami alespoň 8 hodin.

(Brufen, Ibalgin, Nurofen atd.) – doporučuje se rozestup mezi dávkami alespoň 8 hodin. Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin, Acylpirin atd.) – nesmí se podávat dětem mladším 15 let.

Ibuprofen a paralen by se neměly užívat současně, ale je možné oba léky střídat po 3 až 4 hodinách. Léky však můžete kombinovat s fyzikálními metodami. Také nezapomínejte doplňovat dostatečné množství tekutin.

Fyzikální metody

Děti starší jednoho roku můžete osprchovat ve vlažné vodě o teplotě 25 stupňů Celsia po dobu 2 minut. Po uplynutí 20 minut změřte teplotu a v případě potřeby opakujte.

o teplotě 25 stupňů Celsia po dobu 2 minut. Po uplynutí 20 minut změřte teplotu a v případě potřeby opakujte. Děti starší 4 let můžete sprchovat třikrát denně po dobu 3 až 4 minut.

Dítě můžete zabalit do osušky nebo jiné tkaniny namočené do vody o teplotě přibližně 18 stupňů od kyčlí až po ramena a ponechte ho v zábalu 5 až 10 minut. Po 20 minutách opětovně změřte teplotu a v případě nutnosti zábal opakujte.

nebo jiné tkaniny namočené do vody o teplotě přibližně 18 stupňů od kyčlí až po ramena a ponechte ho v zábalu 5 až 10 minut. Po 20 minutách opětovně změřte teplotu a v případě nutnosti zábal opakujte. Pokud je dítěti zábal nepříjemný, oplachujte jej místo toho ve vlažné vodě.

Můžete dítěti také jemně smočit hlavu.

Pro kojence jsou ideální zábaly na zápěstí s arnikou a citronem. [11, 12, 13, 14, 15]

Kdy je horečka důvodem návštěvy lékaře?

Horečka sama o sobě nemusí být indikací návštěvy lékaře, ale existují okolnosti, kdy byste jej měli vyhledat. Horečka bývá důvodem k obavám zejména u kojenců a batolat. Lékaře proto kontaktujte vždy, pokud u kojence mladšího 6 měsíců naměříte teplotu vyšší než 38 stupňů.

Stejně tak neotálejte v případě, že máte vy nebo vaše dítě horečku nad 39,5 stupně, která neklesá ani po podání léků. S dítětem byste se dále měli vydat k pediatrovi v následujících případech:

pokud se objeví změny v chování, kdy například dítě nereaguje na oslovení, je nadměrně klidné, začne být apatické a podobně,

má-li dítě ztížený dech,

když opakovaně zvrací nebo má průjem,

když odmítá cokoliv spolknout,

pokud má bledé a chladné končetiny,

trpí-li dítě nějakým závažným onemocněním (například srdeční vadou).

