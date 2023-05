Jak snížit vysokou teplotu? Pomohou léky, obklady i bylinky

Ačkoli zvýšená teplota sama o sobě nepředstavuje žádné onemocnění, často bývá prvním signálem toho, že člověk není zcela zdravý. Jde totiž o proces, kterým se tělo brání proti propukající nemoci, a to konkrétně tím, že zvyšuje sílu a odpověď imunitního systému a omezuje účinnost některých patogenů.

Má to ale i svou stinnou stránku. Důsledkem je totiž také rychlejší tepová frekvence i látková výměna, což představuje riziko hlavně pro pacienty s nemocným srdcem či starší osoby. Vysoká teplota je vysilující, protože mění rychlost některých biochemických reakcí v těle, například klade vyšší nároky na udržování homeostázy nebo urychluje opotřebovávání některých organických molekul. Pokud navíc tělesná teplota překročí určitou hranici, hrozí selhání organismu.

Teplota versus horečka

Ačkoli zvýšenou teplotou a horečkou lidé běžně označují jeden a ten samý stav, v lékařském prostředí se oba jevy rozlišují. Zatímco o zvýšené teplotě hovoříme v okamžiku, kdy je tělesná teplota vyšší než 37 °C, za horečku, která je vyvolána pyrogeny, jež působí na centrum termoregulace v hypotalamu, se považuje až situace, kdy teplota přesáhne hranici 38 °C. Podle odborníků je lidské tělo schopno přežít až teplotu 41,9 °C, přičemž vyšší hodnoty se zpravidla rovnají kolapsu a úmrtí pacienta. Obecně na jednotlivé teploty reagují nemocní zhruba takto:

37–38 °C — mírné přehřátí organismu, pacient si ho vůbec nemusí uvědomovat,

— mírné přehřátí organismu, pacient si ho vůbec nemusí uvědomovat, 38–39 °C — zřetelné přehřátí organismu, pacient je unavený a vyhledává častý odpočinek,

— zřetelné přehřátí organismu, pacient je unavený a vyhledává častý odpočinek, 39–40 °C — Pacient pociťuje celkovou slabost, hodně odpočívá,

— Pacient pociťuje celkovou slabost, hodně odpočívá, 40–41 °C — k horečce se přidávají halucinace, pacient má zimnici, když se přikryje dekou, cítí naopak silné horko,

— k horečce se přidávají halucinace, pacient má zimnici, když se přikryje dekou, cítí naopak silné horko, 41–42 °C — halucinace jsou zcela běžné, nemocný upadá do bezvědomí, silně se potí a hrozí mu selhání organismu,

— halucinace jsou zcela běžné, nemocný upadá do bezvědomí, silně se potí a hrozí mu selhání organismu, 42 °C a více — selhání organismu, smrt.

Jaké jsou příčiny zvýšené teploty?

Za zvyšující se teplotou zpravidla stojí infekční choroby či záněty. Běžně se objevuje jako doprovodný příznak nachlazení, angíny či zánětu průdušek. Vyskytnout se ale může také v důsledku úrazu, operace či jako vedlejší účinek očkování. U kojenců teplota častokrát signalizuje růst zubů, u starších dětí a dorostu třeba střevní chřipku. Kromě běžných nemocí pak může horečka poukazovat na obtíže závažnějšího charakteru, jako je třeba:

Kdy snižovat tělesnou teplotu?

Zvýšená teplota se do určitých hodnot považuje za zcela přirozený a zdravý děj, díky kterému se aktivuje léčebný proces, a proto není vhodné snažit se teplotu snížit za každou cenu. Obecně platí pravidlo, že u jinak zdravého jedince není nutné přistupovat k žádným opatřením až do okamžiku, kdy se na teploměru objeví číslo 38,5 °C a zůstane tak po dobu alespoň dvou dní.

Do té doby stačí, když bude nemocný dodržovat několik zásad, které tělu v boji s patogeny pomohou. Vzhledem k tomu, že se stoupající teplotou dochází rovněž k dehydrataci a ztrátě tekutin, je v první řadě třeba dbát na jejich zvýšený příjem. Tělo k procesu uzdravování potřebuje také dostatek energie, a tak není od věci zvýšit také příjem kalorií. Nutný je samozřejmě i dostatečný přísun vitamínů a minerálů a podstatnou roli hraje také odpočinek. Podávání léků na snížení teploty v tomto případě naopak na místě není.

Teplotu je nutné pravidelně sledovat. V případě, že do dvou dnů nedojde ke zlepšení, anebo budou hodnoty i nadále stoupat, je vhodné sáhnout po lécích tlumících teplotu. Pokud ani ty nezaberou, neváhejte a kontaktujte lékaře.

Jak snížit teplotu?

Pokud se tělesná teplota dostane do nebezpečných výšin anebo stagnuje, je potřeba tělu ulevit a cíleně se ji pokusit srazit do přijatelnějších hodnot. To lze učinit dvěma základními postupy. Buď pomocí volně prodejných léků, anebo za použití zábalů.

Jak snížit teplotu pomocí léků?

Léčivé přípravky, které jsou určené pro snížení teploty, pracují dvojím účinkem, a to tak, že tlumí zánět, anebo působí přímo v termoregulačním centru v mozku. Nejčastěji pacienti využívají přípravky s obsahem paracetamolu a ibuprofenu, ale také medikamenty s kyselinou acetylsalicylovou. Na výběr mají pacienti z tablet, sirupů i prášků rozpustných ve vodě. Mezi konkrétní léky, které mají prokazatelný účinek na snížení teploty, patří:

Paralen,

Panadol,

Brufen,

Acylpyrin,

Aspirin,

Nurofen,

Apo-Ibuprofen.

Jak srazit vysokou teplotu pomocí obkladů?

Kromě léků lze vysokou teplotu snížit také cíleným ochlazováním povrchu těla. K tomuto účelu lze využít třeba vlažnou sprchu, ale také studené zábaly celého těla, během kterých je nahý pacient zabalen do vyždímané studené látky, typicky prostěradla. Čas, který by měl zábal trvat, je velice individuální, uvádí se ale v průměru od 5 do 8 minut, tedy dokud bude zábal studený.

V momentě, kdy se začne prohřívat, je potřeba jej sejmout a pacienta následně zabalit do suchého oděvu a umístit do suchých lůžkovin. Studený zábal je možné opakovat jen v momentě, kdy se u pacienta znovu objeví teplota. Nikdy jej nepoužívejte při mírně zvýšené teplotě. Vyzkoušet můžete také studené obklady. Ty lze pokládat na čelo, trup nohy i zápěstí.

Jak srazit teplotu u dětí?

U dětí a mladistvých do 16 let věku by rodiče měli dávat přednost přípravkům s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol), které jsou k dispozici v podobě tablet, čípků a sirupů. Tyto přípravky jsou vhodnou volbou i v případě, že přemýšlíte, jak srazit teplotu u miminek. Vždy ale sáhněte po formě, která je přizpůsobena malým dětem.

Alternativou je pak podání ibuprofenu (Ibalgin, Nurofen, Brufen), který je stejně jako paracetamol k dispozici v různých formách. Na rozdíl od něj ale není vhodný pro děti do 3 měsíců. Přípravky s obsahem kyseliny salicylové pro děti naopak vhodné nejsou. Mohly by u malých pacientů vyvolat Reyův syndrom. Pokud se rozhodnete srazit teplotu u dítěte pomocí studeného zábalu, myslete na to, že by pro něj nikdy neměl být šokující.

Jak srazit teplotu v těhotenství?

Na správnou volbu léků je třeba se zaměřit také v případě, že tápete, jak srazit teplotu v těhotenství. V takovém případě navíc záleží, v jakém trimestru se zrovna nacházíte. V období 2. a 3. trimestru je v případě potřeby doporučeno krátkodobé podávání paracetamolu (Paralen, Panadol). V časném stádiu gravidity mohou ženy sáhnout také po derivátech kyseliny salicylové, tedy například po Aspirinu. Ty jsou ale nevhodné v poslední třetině těhotenství, kdy mohou zvyšovat riziko krvácení při porodu. Těhotné ženy by navíc jakýkoli záměr užít lék proti teplotě vždy měly konzultovat se svým gynekologem.

Jak srazit teplotu u chronicky nemocných?

Pokud se vysoká teplota objeví u lidí, kteří mají zároveň další probíhající chronické onemocnění, je třeba brát tuto skutečnost v úvahu při volbě léků na snížení teploty. Tolerance přípravků u konkrétních nemocí může vypadat například takto:

nemocní, kteří prodělali nebo stále trpí vředy žaludku či dvanáctníku – paracetamol,

nemocní s alergií nebo bronchiálním astmatem – paracetamol,

nemocní se zvýšenou krvácivostí – paracetamol,

nemocní s onemocněním jater – deriváty kyseliny salicylové (pokud současně netrpí zvýšenou krvácivostí).

Jak snížit teplotu: babské rady

Pokud více než lékům věříte trikům, kterými teplotu srážely naše babičky, můžete zkusit například čaj z lipového květu nebo černého bezu s medem a citrónem. Nápomocné mohou být také octové punčochy. Jedná se vlastně o bavlněné ponožky, které namočíte do studené octové vody (6 lžic octa na 500 ml vody), vyždímáte a navlečete na nohy. Přes ně nasadíte ještě suché ponožky a necháte působit přes noc.

Další alternativu pak představuje tvarohový zábal. Jedná se o velice jednoduchý trik, který spočívá v tom, že si čelo, chodidla a předloktí natřete silnou vrstvou tvarohu a necháte působit alespoň 20 minut. Tvaroh by měl horko rychle vtáhnout.

V boji s horečkou mají své místo samozřejmě také bylinky. Mezi ty nejúčinnější patří třeba:

heřmánek,

zázvor ,

, máta,

meduňka,

bezinka,

pampeliška.

Ale pozor, nikdy se na babské rady nespoléhejte stoprocentně. Slouží spíše jako doplňková léčba. Pokud tento typ léčby nezabírá, sáhněte po lécích. V případě, že se u pacienta vyskytne velmi vysoká horečka, kontaktujte lékaře.

Kdy jít k lékaři?

Vzhledem k tomu, že v některých případech může být horečka pro pacienta nebezpečná, zvláště pak u malých dětí, u nichž vede k výrazným ztrátám tekutin, za určitých okolností se neobejde bez zásahu lékaře. Nebezpečná je dlouhotrvající horečka také pro dlouhodobě nemocné, typicky pro pacienty s onemocněním srdce, dýchacího systému a nervové soustavy, jedince trpící chudokrevností anebo ty, kteří mají poruchu metabolismu. U malých dětí zase hrozí rozvoj febrilních křečí.

Opatrnost je nutná především u dětí mladších 6 měsíců, pokud u nich teplota nad 39 °C trvá déle než 24 hodin. Všímat by si rodiče měli i dalších příznaků a volat lékaře v okamžiku, kdy:

se výrazně změní chování dítěte,

má dítě ztuhlou šíji ,

, na kůži se objeví skvrnky,

pacient má ztížený dech,

dítě trpí křečemi.

Návštěvu odborníka je vhodné absolvovat také v momentě, kdy horečka neustupuje, u pacienta se objevuje pocit malátnosti či zmatenosti, anebo ho trápí halucinace. Dalším důvodem k lékařskému vyšetření je:

