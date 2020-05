Pálení při močení trápí častěji ženy. Co ho způsobuje?

Močení je tak přirozený jev, že o něm člověk vlastně vůbec nepřemýšlí. Tedy až do doby, dokud během něj nezačne cítit nepříjemné řezání a pálení. To bývá nejčastěji příznakem zánětu močových cest, ukazovat ale může i na problémy gynekologického rázu či pohlavně přenosné choroby. Ženy tyto obtíže trápí častěji než muže.

Moč je sama o sobě poměrně agresivní látka, proto v momentě, kdy dojde k poškození vývodných cest močových, objevuje se rovněž i nepříjemný pocit pálení či řezání. Ženy mají navíc tu nevýhodu, že je jejich trubice o poznání kratší než u mužů, obtíže této povahy se u nich proto objevují mnohem častěji.

Příčiny pálení při močení

Pálení při močení může způsobovat celá řada faktorů, a to nejen banálních, ale i těch vážnější povahy. V některých případech může být pálení dokonce doprovázeno častým používáním toalety, bolestí, teplotou či krvácením. V takové chvíli je vždy nutné vyhledat odbornou pomoc.

Zánět močových cest

Jednou z nejčastějších příčin pálení při močení je zánět močových cest, který může postihnou močovou trubici, měchýř, ale i ledviny. Za vznikem onemocnění stojí přemnožení bakterií, které se do cest dostaly z kůže a okolí řitního otvoru. Za normálních okolností jsou tyto patogeny vyplaveni sterilní močí ven, ne vždy se ale tělo dokáže všech bakterií účinně zbavit.

Jejich přemnožením jsou navíc více ohroženi ti jedinci, kteří mají nedostatečný příjem tekutin, těhotné ženy, jejichž měchýř je stlačovaný plodem a lidé s cukrovkou. Velké množství glukózy těmto mikroorganismům totiž prospívá.

Kromě pocitů pálení jsou nejčastějšími příznaky zánětu močových cest:

Bolest při močení

Časté nucení na toaletu s následnou produkcí malého množství moči

Obsah krve v moči

Kalná a zapáchající moč

V pokročilejších stádiích se pak může objevit i vyšší tělesná teplota, třesavka, výtok z močové trubice a bolest zad, která souvisí s tím, že zánět již postihl i ledviny.

Jak už bylo naznačeno výše, zánět močových cest u žen se vyskytuje o poznání častěji než u mužů, je to dáno délkou močové trubice, která je u žen výrazně kratší, a tak bakterie nemusejí překonávat takovou vzdálenost.

Pohlavně přenosné choroby

Dalším zdrojem obtíží mohou být pohlavně přenosné choroby, pálením při močení se obvykle projevuje:

Kromě pálení a bolesti mohou některé pohlavní nemoci provázet také další příznaky. V případě kapavky se u mužů zpravidla objevuje hojný a hnisavý výtok přímo z močové trubice, který může mít až žlutozelenou barvu, u žen bývá varovným signálem bolest při pohlavním styku, otok zevních rodidel žlutozelený vaginální výtok i krvácení mimo menstruaci.

Při infekci chlamydiemi se dostavuje také:

Svědění pochvy

Bílý výtok

Bolest v podbřišku

Bolest při pohlavním styku

Krvácení mezi menstruacemi

Bolest varlat

Bělavý výtok z penisu

Pálení při močení

Co se týče genitálního oparu, zde jsou hlavním příznakem typické bolestivé puchýřky, které mohou při močení pálit, zejména tedy u žen. Záleží ale na lokaci výsevu. Kromě toho mohou nemocnému napovědět další symptomy jako nevolnost, únava či zduřelé uzliny.

Močové kameny

Původcem obtíží mohou být rovněž močové kameny, a to hlavně v momentě, kdy ucpou močové cesty. V takovém případě pociťuje pacient velmi nepříjemné pálení při močení, tento stav navíc bývá doprovázen prudkou bolestí vystřelující do břicha. Kameny není radno podceňovat, hrozí totiž nezvratné poškození ledvin.

Vaginální mykózy

Už žen bývají velmi častou příčinou obtíží také vaginální mykózy neboli kvasinkové infekce. Jedná se o nepříjemné záněty vaginální sliznice, které jsou způsobené kvasinkami rodu Candida, nejčastěji pak Candida albicans, proto se nemocnění říká také kandidóza. Nejedná se přitom o žádného parazita. Tyto mikroorganismy jsou totiž přirozenou součástí mikrobiálního osídlení kůže a sliznic. Problém způsobují až v momentě, kdy se přemnoží.

Kromě pálení při močení se u pacientek vyskytují tyto příznaky:

Svědění pochvy

Otok a zarudnutí

Bílý hrudkovitý výtok, který svou konzistencí připomíná tvaroh

Tlak a bolesti v podbřišku

Bolest při pohlavním styku

Další příčiny obtíží

Mezi další faktory, které mohou způsobit pálení při močení u mužů i žen, patří:

Vrozená zúžená močová trubice

Nádorové onemocnění

Léčba obtíží

Při léčbě samozřejmě závisí na původci problémů. Pokud za pálení při močení může zánět močového měchýře, lékař zpravidla nasazuje antibiotika. Důležitý je rovněž dostatečný příjem tekutin, doporučuje se pít hlavně urologické čaje a konzumovat brusinky. Na zánět močových cest lze vyzkoušet i některé babské rady. Prvním krokem je snížit nadbytek cukru ve stravě. Jeho zvýšená hladina totiž prospívá množení bakterií. Proti pálení při močení by údajně mělo pomoci i to, když denně vypijete skleničku vody, do které předtím přidáte lžičku jedlé sody. Nápomocný by v tomto ohledu měl být i křen, zkuste jej tedy přidat do jídla.

Co se týče léčby mykóz, kromě doporučení lékaře, je zde důležité dodržovat pár zásad: vyhýbat se agresivním přípravkům na mytí, umělému spodnímu prádlu, punčochám a těsným kalhotám. Naopak se doporučuje nosit vzdušné prodyšné oblečení. Zejména v létě je nutné po koupání co nejrychleji sundávat mokré plavky a zbytečně v nich nezůstávat. A i zde platí, že je nutné snížit příjem cukru.

V případě, že máte podezření na některou z pohlavních nemocí, je nutné navštívit lékaře, který určí vhodnou léčbu. K léčbě kapavky a chlamydií se užívají antibiotika. Opar, který je virového původu, se léčí podáváním antivirotik.

Prevence

Jako při většině zdravotních obtíží, i v tomto případě lze problémům alespoň částečně předejít pomocí prevence. Zejména zánětu močových cest se lze vyvarovat dodržením těchto bodů:

Pijte dostatečné množství tekutin

Noste kvalitní bavlněné spodní prádlo

Nezadržujte zbytečně moč

Vymočte se po každém pohlavním styku

Pro mytí intimních partií používejte výhradně prostředky k tomu určené

Otírejte se vždy směrem od pohlavních orgánů směrem ke konečníku

