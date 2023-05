Kvasinková infekce může mít mnoho podob. Kdo by se měl mít na pozoru?

Co je kvasinková infekce?

Kvasinky jsou mikroorganismy, které se přirozeně vyskytují v lidském organismu, a to konkrétně v ústech a krku, v nosní dutině, na sliznicích, ve střevech nebo třeba v intimní oblasti mužů i žen. Tvoří zde přirozenou mikroflóru a ve většině případů žijí v rovnováze s přítomnými bakteriemi. Pokud ovšem dojde k jejich přemnožení, u pacienta se rozvine kvasinková infekce neboli mykóza.

Toto infekční plísňové onemocnění postihuje různé části těla, což s sebou přináší také široké spektrum nepříjemných projevů. Nejčastěji přitom bývá postižena pokožka, ale poměrně běžné jsou samozřejmě i kvasinkové infekce vylučovací a pohlavní soustavy. Vnitřní formy onemocnění, kdy kvasinky napadají tělesné orgány a šíří se celým organismem, jsou naopak velmi vzácné. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Příčiny kvasinkové infekce

Jak vzniká kvasinková infekce? Původcem obtíží je přemnožení kvasinek z rodu Candida, přičemž konkrétně jde především o druh Candida albicans. Tyto mikroorganismy se v lidském těle vyskytují běžně (hlavně na povrchu kůže a na sliznicích), a žádné problémy nezpůsobují. Při narušení přirozené mikrobiální rovnováhy se ovšem začnou rychle množit a dochází k rozvoji infekce (kandidózy).

Mezi nejčastější podněty pro přemnožení kvasinek patří změna normálních fyziologických podmínek (pH pokožky nebo třeba vlhkost), ale i přítomnost látek, které rychlejší reprodukci mikroorganismů podporují (například velké množství cukrů, kterými se kvasinky živí). K tomu přitom může dojít hned z několika různých důvodů, které se navíc mohou navzájem kombinovat.

Mezi rizikové faktory, které rozvoj kvasinkové infekce podporují, patří především oslabení imunity, k čemuž dochází například během těhotenství, ale také kvůli jinému onemocnění, chemoterapii nebo užívání imunosupresiv. Nebezpečná je pak samozřejmě i likvidace prospěšných bakterií vlivem užívání antibiotik, antikoncepce či steroidů, ale také situace, kdy člověk kvasinkám dodá větší množství potravy nebo dojde k jejich přímému vpravení do pacientova organismu.

Nejčastější důvody kvasinkové infekce:

Jiné onemocnění – za rozvoj kvasinkové infekce může být zodpovědná třeba cukrovka (diabetes mellitus), onkologická choroba nebo syndrom získaného selhávání imunity (AIDS), což jsou stavy, které zatěžují pacientův imunitní systém.

Jaké má kvasinková infekce příznaky?

Přítomnost kvasinkové infekce mohou pacienti poznat poměrně snadno, jelikož se pojí s celou řadou nepříjemných symptomů. Jejich konkrétní podoba ale samozřejmě vždy závisí na tom, která část těla je tímto onemocněním postižena. V závislosti na daném faktoru se totiž výrazně liší i to, jaké má kvasinková infekce projevy. Obecně však situace vypadá následovně:

Kvasinková infekce na kůži – jedná se o poměrně běžný stav, se kterým se každoročně potýkají tisíce pacientů. Nejvíce postižena bývají místa tzv. vlhké zapářky, tedy hlavně kožní a tukové záhyby, třísla nebo oblast pod prsy. K typickým příznakům se pak řadí hlavně nepříjemné svědění a pálení, výsev vyrážky, suchá kůže nebo vznik prasklin a puchýřů.

– jedná se o poměrně běžný stav, se kterým se každoročně potýkají tisíce pacientů. Nejvíce postižena bývají místa tzv. vlhké zapářky, tedy hlavně kožní a tukové záhyby, třísla nebo oblast pod prsy. K typickým příznakům se pak řadí hlavně nepříjemné svědění a pálení, výsev vyrážky, suchá kůže nebo vznik prasklin a puchýřů. Kvasinková infekce nehtů – důsledkem neléčené kožní infekce nebo špatných hygienických návyků může být nehtová mykóza (onychomykóza), která nejčastěji postihuje nehty na nohou. Jejich okraje se ztlušťují, žloutnou a drolí, přičemž následně dochází k odlučování nehtové ploténky od jejího lůžka.

– důsledkem neléčené kožní infekce nebo špatných hygienických návyků může být nehtová mykóza (onychomykóza), která nejčastěji postihuje nehty na nohou. Jejich okraje se ztlušťují, žloutnou a drolí, přičemž následně dochází k odlučování nehtové ploténky od jejího lůžka. Kvasinková infekce v ústech – tento stav se někdy označuje také jako moučnivka nebo soor. Kvasinková infekce dutiny ústní se může projevit na různých místech, a to konkrétně jako kvasinková infekce jazyka, ale také na dásních nebo na rtech. Typický je bílý povlak v hrdle a na jazyku nebo vznik hnisavých puchýřků. Pacienti si ovšem stěžují i na zarudnutí, polykací obtíže a oteklé uzliny.

– tento stav se někdy označuje také jako moučnivka nebo soor. Kvasinková infekce dutiny ústní se může projevit na různých místech, a to konkrétně jako kvasinková infekce jazyka, ale také na dásních nebo na rtech. Typický je bílý povlak v hrdle a na jazyku nebo vznik hnisavých puchýřků. Pacienti si ovšem stěžují i na zarudnutí, polykací obtíže a oteklé uzliny. Kvasinková infekce trávicího ústrojí – tento typ obtíží způsobuje pacientům hlavně zápach z úst, problémy při polykání, říhání, nadýmání, střídání průjmů a zácpy, celkovou nevolnost nebo třeba svědění a pálení v oblasti konečníku.

– tento typ obtíží způsobuje pacientům hlavně zápach z úst, problémy při polykání, říhání, nadýmání, střídání průjmů a zácpy, celkovou nevolnost nebo třeba svědění a pálení v oblasti konečníku. Kvasinková infekce močových cest – obzvláště u žen vedou tyto potíže k opakovaným zánětům močových cest a zároveň pacientům způsobují bolesti při močení.

– obzvláště u žen vedou tyto potíže k opakovaným zánětům močových cest a zároveň pacientům způsobují bolesti při močení. Kvasinková infekce v intimních partiích – v tomto případě postihuje kandidóza pohlavní orgány a pacientům způsobuje řadu obtíží, jako je svědění, pálení, výtok nebo opakovaná přítomnost zánětů. Konkrétní symptomy se ale vždy liší podle pohlaví.

Obecně se tedy mezi příznaky kvasinkové infekce řadí hlavně svědění a pálení, rozvoj vyrážky, otok a zarudnutí na postižených místech. Kromě toho nicméně pacienty mohou postihnout i různé nespecifické příznaky, jako je například celková únava a schvácenost, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, alergická reakce, deprese nebo třeba přítomnost chronických zánětů.

Kandidózou ale samozřejmě mohou být postiženy i další části lidského těla kromě těch výše zmiňovaných. Patří sem například dýchací soustava, lymfatický systém, ledviny nebo vlasatá část hlavy. V nejhorších případech se pak může objevit systémová kandidóza, která je sice poměrně vzácná, ale velice závažná.

Systémová kvasinková infekce se typicky objevuje u pacientů s výrazně oslabeným imunitním systémem, což se děje například vlivem dlouhodobé neutropenie v souvislosti s cytostatickou a imunosupresivní léčbou nádorů, při onemocnění AIDS nebo u toxikomanů používajících intravenózní kanyly. Pokud se daný stav neléčí, může člověka ohrozit na životě.

Pokud jde o typické příznaky systémové kandidózy, nejčastěji probíhá pod obrazem sepse, endokarditidy, meningitidy, endoftalmitidy, artritidy, osteomyelitidy nebo mozkového abscesu. Může se přitom manifestovat různými projevy, jako jsou horečky a další celkové symptomy, bolestivé erytémové makuly na pokožce nebo různé orgánové příznaky. [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]

Kvasinková infekce u žen

Pokud se kvasinky rozmnoží v oblasti pochvy, u pacientky se rozvine vaginální kvasinková infekce, kterou lékaři nazývají také vaginální kandidóza, vaginální mykóza nebo třeba kvasinková infekce pochvy. Toto onemocnění je u žen velice časté (údajně si jím za život projde alespoň 75 % žen a dívek), jelikož poševní sliznice bývá k rozvoji kandidózy velice náchylná.

Předpokládaná inkubační doba kvasinkové infekce je v tomto případě 2–5 dnů, po nichž se u pacientky rozvíjí vulvovaginitida. K typickým projevům vaginální kandidózy se pak řadí svědění v oblasti genitálu, hustý bělavý výtok, který připomíná tvaroh, pálení při močení, zarudnutí a otok v oblasti stydkých pysků a nepříjemné bolesti během pohlavního styku.

Přestože se některé pacientky zcela vyléčí a žádné další obtíže již neregistrují, výjimkou samozřejmě nejsou ani opakované kvasinkové infekce. Takové problémy je nutné řešit s gynekologem, který situaci zhodnotí a navrhne nejlepší možnou léčbu. S návštěvou lékaře by ale neměly váhat ani mladistvé pacientky, u nichž se kandidóza objevila poprvé. [22, 23, 24, 25, 26]

Kvasinková infekce v těhotenství

Kandidóza velmi často postihuje také nastávající maminky, u nichž jsou v průběhu gravidity patrné výrazné hormonální změny (především zvýšená hladina estrogenu). Projevy tohoto onemocnění pak bývají stejné jako v případě jiných pacientek, takže zahrnují nepříjemné pálení a svědění, bolest při močení nebo při intimním styku, bělavý výtok z pochvy a lokální zarudnutí.

Těhotné a kojící pacientky, u nichž se rozvine kvasinková infekce, by měly raději vždy vyhledat gynekologa. Ačkoliv kandidóza neohrožuje plod, možnosti léčby jsou většinou značně omezené a organismus pacientky je oslabený, takže je dobré řešit situaci co nejdříve s odborníkem. Ten pak doporučují vhodný způsob, jak se kvasinkové infekce zbavit. [27, 28, 29, 30]

Kvasinková infekce u mužů

Pánové sice nebývají tímto onemocněním postiženi tak často jako ženy, ale i v jejich případě může kvasinková infekce způsobit řadu nepříjemností. Nejvíce přitom tento problém trápí pacienty, kteří se potýkají s různými chronickými chorobami, konzumují velké množství alkoholu, užívají drogy nebo nosí příliš těsné či mokré prádlo. Výjimečná ale není ani kvasinková infekce po antibiotikách.

U mužů je typická kvasinková infekce penisu, kdy postižen bývá hlavně žalud. Příznaky pak zahrnují svědění, bolest a zánět žaludu, otok předkožky a samozřejmě také pálení při močení nebo při pohlavním styku. Kromě toho se může objevit také bolest varlat a pánové často mívají problémy při přetahování předkožky.

Dále pak může nastat také situace, kdy muž nemá žádné viditelné obtíže, ale jeho partnerka se opakovaně potýká se záněty v intimní oblasti. V takovém případě je nutné, aby se muž nechal vyšetřit a také podstoupil léčbu. Nejde sice o pohlavně přenosnou nemoc, ale člověk se přesto může při intimnostech kandidózou nakazit. Proto se vždy musí léčit oba partneři. [31, 32, 33, 34, 35]

Kvasinková infekce u dětí

Tento problém se hojně objevuje u ratolestí narozených císařským řezem a poměrně častá je i kvasinková infekce u miminek krmených umělým mlékem, protože tyto faktory mají negativní vliv na vývoj dětské mikroflóry. Pozor by si pak nastávající maminky měly dát také na příliš velké množství sladkých příkrmů, sladkého ovoce a dalších jídel s nadbytkem sacharidů. Problematická je ovšem i zvýšená vlhkost kůže a za rozvoj obtíží mohou být zodpovědné také některé léky.

A jak vypadá kvasinková infekce u malých pacientů? Příznaky jsou většinou stejné jako u dospělých, přičemž samozřejmě záleží na tom, jakou část těla přemnožené kvasinky postihují. Objevit se tak může třeba moučnivka, ale typická jsou také oválná ložiska na pokožce nebo zarudnutí v oblasti záhybů (podkolenní jamky, lokty, krk). Kromě toho se kvasinková infekce někdy projevuje také formou zažívacích problémů. [36, 37, 38, 39, 40]

Možné komplikace

Neléčená kvasinková infekce může v některých případech vyústit v rozvoj chronických zánětů (především močových cest a ženských pohlavních orgánů). Mezi nejzávažnější komplikace se pak řadí přechod z povrchové formy onemocnění do formy postihující orgány (systémová kvasinková infekce). [41, 42, 43]

Diagnostika

Pokud zaznamenáte jakékoliv z výše popsaných obtíží, je načase co nejrychleji začít situaci řešit a případně vyhledat lékaře. Ten většinou odhalí, o jaký problém se jedná, již na základě pacientových obtíží a viditelných příznaků. Samozřejmě ale záleží na tom, o jaký typ kvasinkové infekce se vlastně jedná a s jakými projevy se člověk potýká.

Povrchové kvasinkové infekce, které postihují pokožku, nehty či ústa se většinou dají dobře odhalit na základě klinických příznaků. Není proto nutné za každou cenu provádět doplňkové laboratorní testy. Pokud si ale lékař neví rady, o jaký problém se jedná, nebo chce mít zkrátka jistotu, udělá stěr z postižené oblasti kůže či sliznic a odešle vzorek na kultivaci do mikrobiologické laboratoře.

Co se týče kandidózy v intimních partiích, vzhledem k akutním obtížím, se kterými se ženy často potýkají, někdy není možné čekat na vyšetření u lékaře. V takovém případě je možné pustit se do samoléčby pomocí volně prodejných přípravků z lékárny, což by mělo pacientce rychle ulevit od bolesti a dalších nepříjemných symptomů.

Pokud ovšem domácí léčba kvasinkové infekce nezabírá nebo se tyto problémy opakovaně vrací, je nutné navštívit gynekologa. Toho bude zajímat především druh či intenzita potíží a provede také fyzikální vyšetření. Následně udělá výtěr, který odešle na kultivaci, a může provést i další potřebné testy. Jakmile se ukáže, co za rozvojem kandidózy stojí, předepíše léky, které budou účinné proti konkrétnímu původci obtíží.

V ostatních případech je možné odhalit přítomnost kvasinek třeba pomocí vzorků moči nebo z bioptického materiálu, přičemž některé laboratoře navíc analyzují vzorky prostřednictvím DNA hybridizace. Při podezření na systémovou kandidózu je nutné diagnostikovat infekci v krvi, a proto se odebírá vzorek krve na hemokulturu nebo na sérologické vyšetření protilátek. [44, 45, 46, 47, 48]

Léčba kvasinkové infekce

Pokud se u vás tento problém objevil, jistě přemýšlíte, jak se zbavit kvasinkové infekce jednou provždy a co na tyto obtíže skutečně pomáhá. I zde samozřejmě záleží na tom, o jaký typ kvasinkové infekce se jedná a jaké jsou její konkrétní projevy. Vždy se ale doporučuje co nejdříve vyhledat lékaře nebo začít se samoléčbou, protože terapie déletrvajících nebo opakovaných potíží bývá poměrně obtížná.

Pacienti by nikdy neměli odkládat své problémy na později, protože by to mohlo vést k rozvoji závažnějších zdravotních komplikací. Pokud je léčba zahájena včas a jde o jednorázový problém, běžná kvasinková infekce se dá většinou rychle zlikvidovat pomocí lokálních antimykotik (protiplísňové léky), které se dají sehnat v každé lékárně.

Například léčba kvasinkové infekce v pochvě probíhá většinou pomocí tablet nebo čípků, které se zavádějí dovnitř. Na mužské i ženské intimní partie se dá ovšem využít i speciální mast proti kvasinkové infekci, která se dá aplikovat zvenčí a pomáhá pacienty zbavit nepříjemného svědění, pálení nebo jiných nepříjemných projevů.

Některé krémy se pak prodávají spolu s aplikátorem, pomocí kterého se zavádí přímo do pochvy. Mezi hojně užívané látky se přitom řadí třeba klotrimazol, ekonazol, fluconazol, mikonazol nebo nystatin. Kromě toho jsou dnes dostupné také různé vaginální výplachy a roztoky, které v ideálním případě pomohou ulevit od příznaků infekce a snižují také množství bělavého výtoku.

Léčbu kvasinkové infekce pomocí antimykotik je vhodné doplnit také užíváním probiotik a prebiotik, která pomohou obnovit přirozenou mikrobiální rovnováhu. Na trhu jsou navíc dostupné i různé intimní gely a pěny určené pro intimní hygienu, které by měly zklidnit podrážděnou sliznici. Vždy je však nutné vybírat vhodné přípravky, které jsou šetrné a neparfémované.

Kožní infekce se pak obvykle léčí pomocí lokálních antimykotik, jako je například Nizoral, Imazol nebo Pevaryl. Jsou-li kvasinkovou infekcí zasaženy sliznice, doporučuje se vyzkoušet genciánovou violeť nebo některý z přípravků, které jsou dostupné v lékárnách. Chronická kvasinková infekce se pak musí léčit systémovými antimykotiky, která naruší množení kvasinek a další postup nemoci. [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55]

Dieta při kvasinkové infekci

Aby byla léčba kvasinkové infekce skutečně efektivní, musí být samozřejmě komplexní. Kromě užívání léků, probiotik a správných hygienických přípravků je dobré také upravit svůj životní styl a změnit jídelníček. Dieta při kvasinkové infekci by se přitom měla soustředit hlavně na vysazení jednoduchých cukrů, které kvasinkám poskytují potravu a podporují jejich množení.

Kromě tradičních sladkostí v podobě bonbonů nebo čokolády je problematická také konzumace příliš sladkého nebo sušeného ovoce. Pacienti by se ovšem měli vyhýbat i výrobkům z bílé mouky, pečivu s obsahem kvasnic, pivu, plísňovým sýrům, některým houbám nebo potravinám s vysokým obsahem škrobu. Dále se doporučuje na nějaký čas upustit od pití kávy a čaje.

Pokud jde o to, co jíst při kvasinkové infekci, do jídelníčku je vhodné zařadit potraviny, které posilují imunitní systém a vyznačují se protiplísňovými účinky. Sem patří například česnek, křen, echinacea nebo extrakt z grepových jader. Pozitivní účinek ovšem mohou mít i přirozeně kvašené potraviny, jako jsou jogurty s živou kulturou, kefíry, zelí nebo jiné druhy zeleniny. [56, 57, 58, 59]

Babské rady na kvasinkovou infekci

Kromě výše zmíněných terapeutických možností existují i oblíbené domácí metody léčby kvasinkové infekce, které se používaly v minulosti. Jedná se přitom hlavně o různé běžně dostupné produkty, které má každý doma. Ačkoliv ale mohou být na kvasinkové infekce babské rady v některých případech účinné, vždy byste měli raději sáhnout po osvědčených přípravcích z lékárny.

Někdy může pomoci u kvasinkové infekce léčba jogurtem, který je přírodní a neslazený. Jiným naopak údajně prospěla domácí léčba kvasinkové infekce jablečným octem, jenž se přidává do koupele a pomáhá zlikvidovat škodlivé mikroorganismy. Někteří pak doporučují kokosový olej s antifungálními vlastnostmi, oreganový olej třeba olej z čajovníku. [60, 61, 62, 63]

Prevence kvasinkové infekce

Jak předejít kvasinkové infekci? Kromě výše zmíněných možností léčby byste měli dbát také na to, aby se u vás dané onemocnění již neobjevilo. Nejen ve chvíli, kdy se léčíte s kandidózou, proto dodržujte následující opatření:

Dbejte na pravidla hygieny (správné mytí pokožky, intimních partií i čištění zubů).

Vyhněte se jakýmkoliv agresivním a parfémovaným přípravkům.

Důkladně se umyjte před pohlavním stykem i po něm.

Noste prodyšné bavlněné spodní prádlo.

Oblékejte si volnější věci, které umožní cirkulaci vzduchu.

Po koupání si sundejte mokré plavky, osušte se a převlékněte se do suchého oblečení.

Zařaďte do jídelníčku jogurty s živými kulturami, acidofilní mléko nebo kvašenou zeleninu.

Vyhýbejte se zvýšené konzumaci potravin s vysokým obsahem cukru.

Při každém užívání antibiotik zároveň užívejte také vhodná probiotika.

Ženy by měly používat vložky místo tamponů a utírat se zepředu dozadu.

Muži by si měli důkladně mýt intimní partie (včetně přetahování předkožky a mytí žaludu). [64, 65, 66, 67, 68, 69]

