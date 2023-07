Probiotika podporují imunitní systém a správnou funkci střev. Jsou vhodná i pro děti

Kdy probiotika užívat?

V trávicím traktu dospělého člověka žije přibližně 500 druhů mikroorganismů. A jelikož ne všechny z nich lidskému tělu prospívají, je důležitá jejich vzájemná vyváženost. Opak totiž obvykle znamená trávicí potíže, jejichž vzniku napomáhají další faktory. Vesměs se jedná o:

Konzumaci tučného masa, uzenin, majonézy, vnitřností a sladkostí

Změny stravovacích návyků

Nedostatek vlákniny ve stravě

Alkohol

Stres

Nedostatek probiotik hrozí také během léčby antibiotiky, při střevních a zažívacích potížích a u onemocnění trávicího ústrojí, kterými jsou:

Průjem

Zácpa

Nadýmání

Crohnova choroba

Dráždivý tračník

Kvasná a hnilobná dyspepsie

Jejich doplnění je potřeba také v těhotenství a při kojení. Dále například při chronických plísňových chorobách, kandidózách, snížené imunitě, infekcích močových cest, diabetu, zvýšené hladině cholesterolu a při poruchách jater a žlučníku. Vhodné jsou také pro ty, kteří trpí intolerancí na laktózu a některými alergiemi.

Antibiotika a probiotika

Jak už zaznělo výše, při užívání antibiotik se doporučuje doplňovat také probiotika. Kromě „špatných“ bakterií totiž antibiotika likvidují i ty, které jsou pro nás prospěšné. Při léčbě antibiotiky se proto mohou objevovat zažívací potíže. Těm lze užíváním probiotik snadno předejít.

Doporučuje se sáhnout po léku ve formě kapslí, které chrání mikroorganismy před žaludečními šťávami a snadno se dostanou až do střeva. Ideální je probiotika podávat mezi intervaly antibiotik, nejlépe vždy ve dvou třetinách. Pro rychlejší obnovení střevní mikroflóry je dobré s užíváním probiotik pokračovat ještě týden po ukončení léčby.

Probiotika a prebiotika

Ačkoli se jedná o podobné názvy, každý z nich skrývá něco trochu jiného. Co jsou to probiotika, už jsme si popsali výše, ale jak je to s prebiotiky? Jedná se o komplex sacharidů, který probiotickým bakteriím slouží jako potrava. Pro naše těla naopak představují nestravitelnou vlákninu.

Zdrojem prebiotik, s kterým většina z nás přijde do styku, je mateřské mléko. Nachází se však také v rostlinné stravě. Největším zdrojem jsou inulin, kořen čekanky a artyčoky. Dále je v:

Jablcích

Meruňkách

Luštěninách

A čím jsou prebiotika našemu organismu prospěšná? Konkrétně tím, že podporují vhodné složení střevní mikroflóry a jsou prevencí zažívacích potíží, a to především průjmů. Snižují navíc riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku. Pomáhají také vstřebávat živiny, konkrétně vápník a hořčík.

Probiotika pro děti

Zdravé bakterie jsou jako prevence velmi prospěšná zejména u dětí. Zvláště cenná jsou pak probiotika pro mimina, která nemají v zažívacím traktu dostatečné množství přátelských bakterií. Velice prospěšné je v tomto ohledu mateřské mléko. Podle některých průzkumů mají kojené děti ve střevě dokonce více probiotických bakterií než děti nekojené, a tím pádem je u nich i menší pravděpodobnost vzniku zažívacích potíží, jakými je nadýmání, průjem či bolení břicha.

Probiotika v těhotenství

Probiotika jsou velmi prospěšná i během těhotenství, a to jak kapsle (probiotika na trávení), tak ta, která se užívají vaginální formou. V období gravidity jsou totiž gynekologické záněty častější a zároveň také nebezpečnější než mimo těhotenství. Probiotika pak slouží jako prevence těchto obtíží. Jejich pravidelným užíváním se navíc může předejít antibiotické léčbě, kterou by žena v případě zánětu byla nucena podstoupit. A jaký je mezi zmíněnými dvěma druhy probiotik rozdíl? Perorální užívání probiotik zlepšuje celkovou imunitu, vaginální probiotika pak pomáhají v boji proti zmíněným zánětům.

Přírodní probiotika v potravinách vs farmaceutika

Jakým způsobem je nejlepší probiotika užívat? Záleží na každém z nás. Lidé často volí formu kapslí. Ale abychom doplnili prospěšné bakterie, nemusíme nutně sahat po farmaceutických výrobcích. Potřebnou dávku „dobrých“ bakterií obsahují také potraviny, na které běžně narazíme v obchodech. Přírodní probiotika jsou součástí třeba těchto výrobků:

Jogurty s živými kulturami

Kefír

Acidofilní mléko

Brynza

Podmáslí

Kysané zelí

Nakládané okurky

V lékárně pak pořídíte například probiotika Biopron, Swiss probiotix, Hylak forte, Enterol, Nutrikaše probiotic a další.

Probiotika pro ženy

Kromě střevní mikroflóry musejí ženy udržovat zdravou mikroflóru také v intimních partiích. Nedostatek prospěšných bakterií totiž může vést k vaginálním mykózám či vaginózám. Na trhu proto existují také takzvaná vaginální probiotika (poševní probiotika), která nepříjemným potížím předcházejí. Jediné duální probiotikum na českém trhu je přípravek Gynimun, který se prodává ve formě kapslí i globulí a cílí jak na střeva, tak intimní partie.

Cena probiotik

Cena probiotik se pohybuje v řádech stokorun. Balení po deseti tabletách pořídíte už do 200 korun, větší balení pak nejčastěji v rozmezí 200 a 800 korun. Pokud byste měli ale zájem například o veganská probiotika, zaplatíte za ně zhruba 1200 korun.