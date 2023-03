Nadýmání bývá způsobeno dietní chybou, hltáním i nedostatkem pohybu. Jak se ho zbavit?

Co je nadýmání?

Ačkoliv se někteří lidé tomuto tématu za každou cenu vyhýbají, tvorbu plynu ve střevech a jeho následné vylučování lékaři považují za naprosto normální biologický proces. Běžně se přitom v lidském trávicím traktu nachází až 6 litrů plynu, který je tvořený několika složkami. Sem patří konkrétně:

spolykaný vzduch,

krevní plyny vyloučené střevní stěnou,

plyny, které vznikají během procesu trávení,

plyny produkované bakteriemi tlustého střeva.

Vzniklý plyn se skládá hlavně z dusíku, vodíku, oxidu uhličitého, kyslíku a metanu. Z velké části se v tenkém střevě vstřebává do krevního řečiště a lidské tělo opouští během dýchání. Zbytek pak z těla odchází skrze konečník, a to hlavně po jídle. Frekvence jeho vylučování závisí například na fyzické činnosti, složení stravy nebo psychické pohodě. U zdravého člověka je to zhruba 10–20krát denně.

Jako nadýmání se pak označuje stav, kdy se ve střevech hromadí větší množství plynů, které se nevstřebají a neodcházejí z těla přirozenou cestou, což souvisí s řadou zdravotních komplikací. Tyto obtíže, kterým se říká také meteorismus, plynatost nebo zaražené větry, se přitom mohou zdát jako banální problém, ale pro pacienta jde obvykle o velice trapnou a nepříjemnou situaci. [1, 2, 3, 4]

Příčiny nadýmání

Plynatost čas od času potrápí každého z nás a nevyhýbá se ani malým dětem nebo seniorům. Bez ohledu na pohlaví či věk se s tímto problémem v současné době potýká až 30 % populace, přičemž ženy bývají k nadýmání o něco náchylnější než muži, což souvisí hlavně s hormonálními výkyvy v době před menstruací. Kromě toho je poměrně běžné i nadýmání v těhotenství nebo při menopauze.

Nejčastější příčina nadýmání je ovšem špatná životospráva, tedy nedostatek pohybu, nevhodné stravovací návyky i vybrané druhy potravin. Na vině pak konkrétně bývá například hltání, stravování ve spěchu, během kterého člověk spolyká také spoustu vzduchu, nebo mluvení při jídle. Lidský organismus tak ale často reaguje také na nesprávně zvolenou stravu (dietní chybu).

Nadýmavé potraviny:

některé druhy zeleniny (cibule, česnek, zelí, brokolice, květák),

některé druhy ovoce (jablka, meruňky, švestky, broskve),

luštěniny (čočka, fazole),

laktóza (mléko, čerstvý sýr),

silně kořeněná jídla,

čerstvé kynuté pečivo,

náhražky cukru (umělá sladidla),

některé potraviny s vysokým obsahem vlákniny.

Za nadýmání může být zodpovědný také nedostatečný přísun tekutin během dne, nebo naopak přílišná konzumace sycených nápojů. Problematické pak bývá i časté žvýkání žvýkaček či pití brčkem. Kromě toho na vině může být také narušení střevní mikroflóry (třeba po střevní chřipce nebo vlivem jiných faktorů), dlouhodobý stres nebo nošení oblečení, které je v pase příliš upnuté.

Příčinou plynatosti nicméně bývá také alergická reakce či potravinová intolerance. Konkrétně jde například o nesnášenlivost lepku (celiakie) nebo o nesnášenlivost laktózy a fruktózy, což jsou složené cukry, které u některých pacientů nemohou být natráveny patřičnými enzymy. Z toho důvodu se pak stanou potravou pro bakterie v tlustém střevě, což vede k nadměrné produkci plynu.

Pokud jde o to, jaké má plynatost příčiny, nadměrné nadýmání často souvisí také s omezenou fyzickou aktivitou, což je typické hlavně pro jedince, kteří tráví celé dny ve svém sedavém zaměstnání. Jejich snížená peristaltika zabraňuje přirozenému odchodu plynů, které se postupem času začínají hromadit a pacientům způsobují řadu nepříjemných symptomů.

Kromě toho může být dlouhodobá plynatost výsledkem užívání některých léků. Jde například o vybraná širokospektrální antibiotika, projímadla, statiny nebo metformin určený k léčbě cukrovky. U starších osob pak nadýmání vzniká z důvodu zhoršeného trávení a snížené pohyblivosti střev. Problémy může způsobit také ztráta vlastního chrupu a nevhodná zubní náhrada.

Plynatost pak samozřejmě doprovází také další zdravotní obtíže, které mohou být dočasné, ale i chronické. Patří sem například poruchy trávení, zácpa, gastroenteritida, peptické vředy, gastroezofageální reflux nebo syndrom dráždivého tračníku. Problémy dále může způsobit třeba Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida, cukrovka, autoimunitní pankreatitida či giardiáza. [5, 6, 7, 8]

Jaké má nadýmání příznaky?

Klinicky se nadýmání popisuje jako meteorismus neboli nadměrné hromadění plynů, což způsobuje také nafouknutí břicha. Kromě toho je typickým znakem plynatosti zvýšený odchod střevních plynů konečníkem (flatulence) a dostavit se může i celá řada dalších obtíží, které mohou být méně či více závažné. Konkrétně jde hlavně o tyto symptomy:

hromadění plynu ve střevech,

nepříjemně nafouknuté břicho,

únik plynu do okolí (tzv. větry či prdy),

pocit silného tlaku a napětí,

bolesti břicha nebo křeče,

kručení ve střevech,

časté říhání.

Na tom, že odcházející plyn mírně zapáchá, není nic divného. Pokud se ovšem potýkáte s výrazně zapáchající plynatostí, na vině mohou být některé potraviny i jiné problémy. Pozor si dejte třeba na vybrané druhy zeleniny (česnek, zelí, brokolice), suroviny živočišného původu (maso, mléčné výrobky, vajíčka), pivo, víno a nápoje s umělými sladidly.

Za nepříjemný zápach vašich střevních plynů pak mohou být zodpovědné také závažné zdravotní komplikace, které není radno podceňovat. Jedná se konkrétně o laktózovou intoleranci a déletrvající průjem či zácpu, ale na vině bývají také zánětlivá onemocnění střeva, jako je ulcerózní kolitida či Crohnova nemoc. [9, 10, 11, 12]

Kdy vyhledat lékaře?

Nadýmání většinou není důvodem k obavám. Když se dostaví plynatost po jídle, pravděpodobně se jedná o dietní chybu, jejíž důsledky vás ovšem nebudou trápit příliš dlouho. To samé pak platí třeba v případě, kdy jste zanedbali pitný režim, obědvali ve spěchu nebo zvolili oblečení, které vám je příliš těsné. Existuje ovšem i řada případů, kdy je nutné bezodkladně vyhledat lékaře:

potíže jsou opakované či dlouhodobé,

příznaky se postupem času zhoršují,

běžně dostupné léky nezabírají,

objeví se nesnesitelné bolesti břicha,

křeče doprovází také zvracení, průjem či horečka,

bolesti břicha se pojí se ztíženým dýcháním,

bolesti břicha vystřelují také do zad,

dochází k neúmyslnému hubnutí,

ve stolici se objeví příměs krve.

Pokud se rozhodnete vyhledat lékaře, kromě symptomů ho bude pravděpodobně zajímat váš jídelníček a zeptá se samozřejmě i na vaše stravovací návyky (velikost porcí, jak rychle jídlo konzumujete, pitný režim). Dále mu nezapomeňte vyjmenovat léky a potravinové doplňky, které pravidelně užíváte, a zmiňte také zdravotní obtíže, s nimiž jste se během života potýkali.

Pojme-li váš lékař podezření, že za nadýmání může být zodpovědný jiný zdravotní problém, pravděpodobně provede fyzikální vyšetření (hlavně pohmat břicha) a pošle vás na další testy. Zajímat ho budou především výsledky krevního obrazu, rentgenového vyšetření nebo testů stolice. Také vás může požádat, abyste si pravidelně zapisovali, co jíte a pijete, aby zjistil, co způsobuje nadýmání. [13, 14, 15, 16]

Jak se zbavit nadýmání?

Jestliže vás trápí nadměrná plynatost, jistě přemýšlíte, co proti nadýmání pomáhá. Existuje přitom celá řada způsobů, jak si rychle ulevit od potíží, ale důležité je nejprve vysledovat příčinu. Podle toho pak zvolte nejlepší léčbu nadýmání, která může zahrnovat třeba zavedení režimových opatření, využití bylinek nebo konkrétní lék na nadýmání.

Úprava jídelníčku a stravovacích návyků

V první řadě je samozřejmě nutné omezit konzumaci nadýmavých potravin, kam se řadí hlavně luštěniny, některé druhy zeleniny a ovoce, mléčné výrobky, kynuté pečivo, sladkosti nebo med. Zkuste se také vyhýbat alkoholu, instantním jídlům a tučným, mastným, slaným nebo příliš kořeněným pokrmům. Kromě toho se vyplatí dodržovat následující opatření:

jezte pomalu, po menších soustech,

potravu dobře rozkousejte,

u jídla raději nemluvte,

nepřejídejte se a u stolu seďte v klidu,

dopřávejte si menší porce v kratších časových intervalech,

omezte žvýkání a přestaňte pít nápoje brčkem,

zkuste se zcela vyhnout kouření.

Přemýšlíte, zda existují nějaké potraviny proti nadýmání? Na toto téma mají odborníci různé názory. Někteří přitom doporučují v případě plynatosti sáhnout po jídlech s obsahem vlákniny. Rozlišujeme ovšem dva druhy vlákniny. Jedna je rozpustná ve vodě, zpomaluje průchod střevem a zvyšuje tvorbu střevních plynů. Druhá není rozpustná ve vodě, střevy prochází v nezměněné podobě a může průchod střevy urychlit.

V každém případě je ovšem nutné dodržovat pravidelný pitný režim a dopřát svému tělu dostatek tekutin. Ideální je konzumace obyčejné vody nebo čajů, zatímco zcela nevhodné jsou sycené nápoje (hlavně sladké limonády a perlivé minerální vody). Kromě toho se doporučuje omezit také pití alkoholických nápojů, konkrétně především piva a vína.

U některých osob mohou být potíže s nadýmáním důsledkem konzumace mléka a mléčných výrobků. Zkuste proto vypozorovat, zda by to nemohl být i váš problém, a případně se těmto produktům snažte raději vyhýbat. To samé pak platí pro celiakii, která se projevuje nesnášenlivostí lepku. Lidé, kteří se s touto nemocí potýkají, by měli nasadit bezlepkovou dietu s vyloučením veškerých obilovin.

Dostatek pohybu

Možná si říkáte, že s nafouknutým břichem a nepříjemnými bolestmi byste se raději měli zdržovat doma, aby vás nikdo v takovém stavu neviděl, a odpočívat. Ve skutečnosti je ale dobrým způsobem, jak uvolnit zaražené větry, právě pohyb a fyzická aktivita. Pravidelná dvacetiminutová procházka dokáže rozhýbat střeva a zajistí, že časté nadýmání bude minulostí.

Zařazení draslíku

Co na nadýmání funguje, pokud jde o minerály? Zatímco sodík byste měli rozhodně omezit, draslík může být pro vaše tělo velice prospěšný. Má totiž tendenci na sebe vázat nadměrnou vodu v těle, a tím zmírnit plynatost. Najdete ho například v banánech, ale dejte si pozor, abyste jedli pouze ty žluté a zralé.

Bylinky proti nadýmání

Pokud vás trápí výše popsané obtíže, pomoci mohou také byliny proti nadýmání, kam patří hlavně máta, šalvěj, anýz, fenykl nebo petržel. Z těch si připravte nálev, který budete během dne popíjet. Kromě toho léčbu plynatosti podpořte také užíváním bylinných čajových směsí. Čaj proti nadýmání se připravuje třeba z heřmánku, meduňky, hluchavky, máty, lipového květu, pelyňku či tymiánu.

Jestliže přemýšlíte, co pomáhá na nadýmání, vyzkoušet můžete i zázvor, který se již odnepaměti používá pro podporu zažívání. Povzbuzuje celkový proces trávení, pomáhá předcházet nevolnosti a bojuje také proti plynatosti. Kromě toho, že jde o skvělý přírodní lék proti nadýmání, však funguje také při bolestech břicha a dalších nepříjemných obtížích.

Léky na nadýmání

Nevíte si rady, jak se zbavit plynatosti, a žádná režimová opatření v kombinaci s užíváním bylinek vám nepomáhají? V tom případě budete muset nejspíš sáhnout po volně prodejných lécích na nadýmání. Vyzkoušet můžete třeba přípravky Espumisan, Rennie či Iberogast, které pomáhají rozpouštět nadměrné plyny a přinášejí úlevu od bolestí břicha i dalších doprovodných obtíží.

Mezi oblíbené léky na plynatost se řadí také Simethicon, jenž působí ve střevě a snižuje povrchové napětí bublinek plynu v trávicím systému. Ty se pak rozpadají a snáze se vstřebávají stěnou střeva, což přináší úlevu od nepříjemných příznaků, které plynatost doprovázejí. Zakoupit pak samozřejmě můžete i čaj na nadýmání, který přispívá ke správnému trávení.

Náležitou funkci trávicího systému pak mohou podpořit i trávicí enzymy a probiotické tablety, které pomáhají obnovit a vyrovnat přirozené složení mikroflóry ve střevech pacienta. Doporučuje se je zařadit hlavně ve chvíli, kdy je nutné začít užívat antibiotika, nebo v případě, že se člověk potýká s průjmovým onemocněním.

Pokud se rozvine nadýmání u dětí, vyzkoušet můžete třeba kapky se simetikonem nebo probiotické kapky, které pomáhají vyrovnat složení střevní mikroflóry. Účinné mohou být také dětské čajové směsi proti nadýmání s obsahem fenyklu a heřmánku či rostlinné přípravky proti nadýmání v podobě kapek (deflatulencia). Kromě toho existují i gely a oleje určené pro masáž dětského bříška.

Nezapomeňte ale, že pokud i přes vyzkoušení všech zmíněných doporučení nadměrná plynatost přetrvává, nebo ji navíc doprovází další potíže, jako jsou silné bolesti břicha, je načase vyhledat lékaře. To samé pak platí v případě, kdy začnete samovolně ztrácet na váze, nebo se přidají další zdravotní komplikace. Lékař pak doporučí vhodné medikamenty nebo jiné řešení situace. [17, 18, 19, 20, 21, 22]

