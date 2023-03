Nadýmání v těhotenství způsobují hormony i tlak dělohy. Co na něj pomáhá?

Nadýmání je jedním z běžných problémů, které se mohou objevit na samém začátku těhotenství a provázet vás až do porodu. Existuje několik kroků, kterými můžete minimalizovat tyto obtíže, jako je omezení určitých potravin, více pohybu a dostatečný přísun tekutin, ale ne vždy je to možné. Co nadýmání v těhotenství způsobuje?