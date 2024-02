Zápach z úst je nepříjemný pro pacienta i jeho okolí. Jak se tohoto problému zbavit?

Co je halitóza?

Zápach z úst po česneku nebo třeba pronikavý zápach cibule z úst po dobrém vydatném jídle není nic neobvyklého a v životě to už zažil pravděpodobně každý z nás. Takový problém je však pouze dočasný a lze ho celkem jednoduše vyřešit tím, že se napříště budete daným pokrmům vyhýbat. To stejné pak platí i pro ranní zápach z úst, kterého se zbavíte pomocí zubního kartáčku, pasty a ústní vody.

Někteří pacienti se však se zápachem z úst potýkají neustále, a to i bez zjevné příčiny, která by souvisela s konzumací kořeněných pokrmů, kávy nebo třeba alkoholu. Tento problém, jenž se označuje jako halitóza neboli chronický zápach z úst, navíc nelze vyřešit mentolovou žvýkačkou ani pomocí správné ústní hygieny.

Jaké má zápach z úst příčiny?

Pokud vás trápí hnilobný zápach z úst, na vině může být celá řada různých faktorů, a to od různých zlozvyků až po zdravotní problémy, kterých si vůbec nemusíte být vědomi. Nejčastější příčiny zápachu z úst samozřejmě zahrnují špatné čištění zubů, onemocnění dásní nebo třeba kouření, v některých případech však svou roli hrají i různé léky, dietní chyby, záněty a méně či více závažné choroby.

Špatná ústní hygiena

Nepříjemný zápach z úst často způsobují bakterie, které se běžně nacházejí v ústní dutině. Za normálních okolností sice pacientům nezpůsobují žádné větší problémy, pokud se však na tomto místě přemnoží, mohou se ve zvýšené míře usazovat na dásních, na zubech i mezi nimi. Tím později vzniká zubní plak, který se bez vhodné hygieny může rozvinout v zubní kámen a další obtíže.





S tím, jak bakterie v ústech rozkládají jednotlivé částečky potravy, se mohou uvolňovat také silně páchnoucí plyny. Zápach z úst tedy vzniká ve chvíli, kdy v dutině ústní a hltanu panuje bakteriální nerovnováha, přičemž k rozvoji obtíží může přispět také oslabený imunitní systém. Za největší problémy lékaři v tomto ohledu považují:

Nedostatečná ústní hygiena a špatné čištění zubů mohou vést k rozvoji zánětu dásní, který doprovází také celá řada nepříjemných příznaků. Jedná se například o změnu chuťového vnímání, krvácení, ale také o kovovou pachuť v ústech a kovový zápach z úst. Ten se může dostavit ovšem i při dalších problémech se zuby nebo třeba u pacientů, které trápí pálení žáhy.

Jak zabránit zápachu z úst, za který jsou zodpovědné bakterie množící se v dutině ústní? Řešení je zde poměrně jednoduché, přičemž nejdůležitější je pravidelná péče o chrup. Zuby byste si měli čistit dvakrát denně (tedy ráno a večer) a přitom byste neměli zapomínat ani na používání zubní nitě a mezizubních kartáčků.

Ústní voda, žvýkačka či mentolový bonbon sice mohou krátkodobě zápach z úst eliminovat, pro dlouhodobější udržení svěžího dechu je však nutné dbát na správnou ústní hygienu. Samozřejmostí jsou také pravidelné návštěvy zubní ordinace, kde vám stomatolog pomůže odhalit příčinu obtíží, a velice nápomocná může být také dentální hygiena v rukou odborníka.

Sucho v ústech

Důvodem, proč mnohé z nás trápí silný zápach z úst po ránu (tedy ihned po probuzení), je sucho v ústech (xerostomie). V noci se totiž produkce slin snižuje zhruba o 90 %, což nahrává množení bakterií, které rozkládají zbytky jídla. Ještě horší je pak situace u lidí, kteří jsou zvyklí spát s otevřenými ústy, jelikož tím pádem dochází k rychlejšímu vysoušení ústní dutiny.

Dostatečná tvorba slin je důležitá pro udržení zdravé ústní mikroflóry. Sliny mají navíc i čistící schopnost, která může zápachu do jisté míry zabránit. Pokud vás trápí sucho v ústech, na vině přitom může být třeba nedostatečný příjem tekutin, chrápání, užívání některých léků, konzumace alkoholu, ale i kouření.

Abyste tomuto problému zabránili, důležité je dbát na dostatečný pitný režim, přičemž za nejlepší nápoj lékaři považují čistou vodu nebo čistou vodu s citronem. Doporučuje se také pravidelné vyplachování úst (několikrát denně) a podpořit tvorbu slin můžete třeba žvýkačkou bez přidaného cukru. Kávu je pak vhodné nahradit zeleným čajem.

Životní styl

Určitě není žádné překvapení, že vznik dočasného zápachu z úst může být spojený také s konzumací některých potravin a celkovým životním stylem pacienta. Situaci může výrazně ovlivnit to, co jíte a pijete, přičemž neobvyklý není ani zápach z úst po alkoholu nebo po kávě. Jestliže se chcete těmto problémům vyhnout, měli byste omezit konzumaci těchto nápojů, ale také aromatických potravin, jako je například česnek, cibule či zrající sýry.

Také kouření cigaret a dýmek, ale i šňupání nebo žvýkání tabáku může být zdrojem výrazného zápachu z úst. Tyto aktivity zároveň způsobují zabarvení zubů a zvyšují riziko, že dojde k onemocnění dásní. Pokud chcete, aby vaše ústní dutina byla zdravější, a toužíte po bělejších zubech či svěžejším dechu, měli byste se tohoto zlozvyku co nejdříve zbavit.

Drastická dieta

Ačkoliv to většina lidí netuší, zápach z úst i po vyčištění zubů přetrvává také u osob, které trápí své tělo drastickými dietami. Může být vedlejším účinkem hladovění, ale i diety s nízkým obsahem sacharidů, jelikož tělo je nuceno štěpit tuky a přitom vznikají chemické látky označované jako ketony. Ty jsou pak i důvodem toho, že dech lidí, kteří se tímto způsobem snaží rychle shodit, nepříjemně zapáchá. Změnou stravování je však možné ketonový či acetonový zápach z úst v krátkém čase napravit.

Užívání léků

Dalším faktorem, který může mít zápach z úst na svědomí, je užívání některých druhů léků. Ty totiž mohou způsobovat sucho v ústech, což zabraňuje produkci slin, které ústní dutinu účinně čistí a zvlhčují. Medikamenty, které mohou xerostomii vyvolat, zahrnují například léky na krevní tlak, léky na epilepsii, léky na spaní, antihistaminika či antidepresiva.

Kromě toho, že léčiva ústní dutinu vysušují, mohou do těla také uvolňovat chemikálie, které mají vlastní specifický zápach. Dech pacienta, jenž tyto medikamenty užívá, je pak pro okolí nepříjemně cítit právě proto, že se charakteristický pach léčiv přenáší do jeho úst.

Infekce a problémy s dutinami

Za zápach z úst mohou být zodpovědné také některé infekční procesy, které postihují dutinu ústní a přilehlé oblasti. Kromě zánětu dásní a parodontitidy byste si proto měli dát pozor třeba na chronickou zadní rýmu, záněty dutin nebo na záněty dolních cest dýchacích. Zápach z úst ovšem často doprovází také další nepříjemné onemocnění, kterým je hnisavá angína.

Že je něco v nepořádku, mohou signalizovat čepy na mandlích, které fungují jako síto zachycující různé mikroorganismy. V momentě, kdy se zde bakterie začnou hromadit a objeví se hrudkovité útvary známé také jako čepy, se u pacienta může rozvinout také bolest v krku a zápach z úst. Typické jsou však i další příznaky, jako je otok nebo ztížené polykání.

Léčba těchto obtíží pak závisí na tom, jaké onemocnění jejich rozvoj způsobilo. Na vině může být kromě angíny také spála nebo infekční mononukleóza. Do určité míry lze pak těmto zdravotním komplikacím předcházet pomocí správné ústní hygieny a pravidelných návštěv u stomatologa, ale některým pacientům pomůže až úplné odstranění mandlí.

Žaludeční obtíže a poruchy trávení

Pokud se potýkáte s nepříjemným zápachem z úst, může se rovněž jednat o příznak toho, že vaše trávení nefunguje takovým způsobem, jakým by za normálních okolností mělo. Objevují-li se tyto obtíže i při správné ústní hygieně a bez ohledu na to, co sníte a vypijete, na vině mohou být třeba střevní potíže nebo zácpa.

Špatné trávení může být způsobeno také nepoměrem dobrých a špatných bakterií, které obývají lidský trávicí trakt. Potrava se v takovém případě nemůže správně rozložit, což má za následek kyselý reflux, nadměrné množení kvasinek nebo právě silný zápach z úst od žaludku. Tento problém se však dá poměrně rychle vyřešit užíváním probiotik.

Patologickým pronikáním žaludečního obsahu do jícnu však může dojít také k rozvoji refluxní choroby jícnu, mezi jejíž projevy patří kyselý zápach z úst, který se nejčastěji objevuje po ránu, protože návrat žaludečních šťáv probíhá především v noci, kdy člověk leží v horizontální poloze. Nejčastější komplikací, která se může objevit, je pak poškození sliznice jícnu (refluxní ezofagitida).

Další zdravotní obtíže, které mohou mít na rozvoji dlouhotrvajícího zápachu z úst svůj podíl, zahrnují gastroparézu, což je porucha vyprazdňování žaludku, nebo přítomnost žaludečních vředů. Neléčený vřed totiž může prorůst ze žaludeční stěny do tlustého střeva, přičemž později dochází k propojení dutin píštělí. To má za následek ztrátu na váze a výrazný zápach z úst, který vychází z tlustého střeva a připomíná stolici.

Cukrovka 1. typu

Poměrně častým zdrojem zápachu z úst je cukrovka, která v krvi pacientů způsobuje kolísání hladiny glukózy. Přílišné zvýšení hladiny cukru vede k rozvratu vnitřního prostředí, a nemocný proto upadá do bezvědomí, které lékaři označují jako hyperglykemické kóma. Nedostatek inzulinu má naopak za důsledek, že se v organismu začnou tvořit sloučeniny známé jako ketolátky.

Ketolátky slouží jako zdroj energie, přičemž okyselují organismus pacientů s diabetem a nahrazují cukr. Jednou z nich je i plynný aceton, který nemocní následně vydechují. Tento acetonový zápach z úst může někdy připomínat pachuť alkoholu, a bezvědomého diabetika si proto lidé mohou splést s opilým člověkem.

Selhávání jater a ledvin

Mezi stavy, které mohou být pro pacienta velice nebezpečné a zároveň způsobují celou řadu zdravotních obtíží, patří selhávání jater. Kromě dalších komplikací, kam patří třeba ikterus, krvácení či infekce, se často objevuje také sladký zápach z úst po výkalech, který lékaři označují jako foetor hepaticus.

Při selhávání ledvin (ať už se jedná o akutní formu, či o pokročilý chronický stav), dochází k hromadění dusíkatých zplodin v těle pacienta. Vyšší hladina močoviny a s ní související čpavkové výpary pak způsobují nepříjemnou pachuť v ústech, ale i charakteristický zápach z úst.

Další možné příčiny zápachu z úst

dědičné predispozice – dysbalance mikrobiální flóry v ústech,

nádory v oblasti dutiny ústní,

nádory v horní části dýchacího či trávicího traktu.

Diagnostika

Jelikož se ve většině případů nachází příčina zápachu z úst přímo v ústní dutině, nejprve je vhodné obrátit se na svého zubního lékaře. Ten pacienta důkladně vyšetří, posoudí úroveň zubní a ústní hygieny, zkontroluje rychlost tvorby slin a povlak jazyka, prohlédne si chrup, aby odhalil případný zubní kaz, a samozřejmě zhodnotí také stav dásní.

Jednoduchým způsobem, jak zjistit zápach z úst, je organoleptické měření, kdy lékař hodnotí sílu zápachu z pacientových úst pomocí čichu. Nevýhodou tohoto vyšetření je ovšem skutečnost, že je těžko reprodukovatelné a zároveň zatížené subjektivním pocitem lékaře. Přesnější údaje o stupni zápachu pak může poskytnout měření pomocí halimetru, který dokáže zhodnotit koncentraci těkavých sloučenin síry (VSC) ve vydechovaném vzduchu.

Jakmile je pacientovi diagnostikována halitóza, je nutné určit, co tento problém v první řadě způsobilo. Pokud se příčina nenachází přímo v ústní dutině a stomatolog vysloví podezření na onemocnění v oblasti ORL, je nutné podstoupit další vyšetření u otorinolaryngologa. Jestliže pak ani on žádný problém neodhalí, následují interní vyšetření (například krevní obraz či zobrazovací metody).

Zápach z úst: léčba

Pokud marně přemýšlíte, jak se zbavit zápachu z úst, měli byste vědět, že vždy je nejprve nutné najít příčinu obtíží a teprve pak můžete tento problém účinně řešit. Nachází-li se zdroj zápachu přímo v ústní dutině, pomoci může návštěva zubní ordinace, kde lékař problém buď sám vyřeší, nebo doporučí další postup. Významná je také konzultace s dentálním hygienistou, který pacienta nejen ošetří, ale zároveň ho i náležitě zaškolí a poučí o čištění zubů a ústní dutiny v domácím prostředí.

Špatnou životosprávu i sníženou tvorbu slin vlivem rozmanitých faktorů může pacient zkusit vyřešit sám. Pomůže například jiná skladba jídelníčku, dodržování pitného režimu, ale také omezená konzumace alkoholu či kávy. Lidé s tímto problémem by navíc měli zcela vynechat kouření, nebo tento zlozvyk alespoň omezit na minimum.

Ukáže-li se, že zápach z úst nesouvisí se špatnou zubní hygienou ani s jiným problémem v ústní dutině, který by mu mohl pomoci vyřešit stomatolog, je načase vyhledat jiného lékaře, jako je například všeobecný praktický lékař, otorinolaryngolog či internista. Ten může odhalit závažnější příčinu obtíží a zároveň doporučí vhodný způsob léčby. Aby se pacient zbavil zápachu z úst, musí nejprve vyřešit onemocnění, které ho způsobuje.

Co pomáhá na zápach z úst?

Existuje samozřejmě také několik jednoduchých opatření, jimiž lze zabránit přemnožování bakterií, které jsou ve většině případů za rozvoj zápachu z úst zodpovědné. Neměli byste proto zapomínat na:

pravidelné čištění zubů (alespoň 2× denně),

(alespoň 2× denně), používání zubní pasty s fluoridem,

používání zubní nitě či mezizubních kartáčků,

používání ústní vody obsahující látky s antibakteriálními účinky,

vyplachování úst vodou po každém jídle,

pravidelné čištění jazyka,

dostatečný příjem tekutin,

správnou životosprávu,

důkladnou péči o svou zubní náhradu,

pravidelné návštěvy zubního lékaře,

odborné čištění zubů v rámci dentální hygieny.

Kromě toho existují také tablety proti zápachu z úst, které fungují na principu rostlinných enzymů neutralizujících pacientův špatný dech, nebo obsahují probiotika. Ta udržují tvorbu plaku v mezích. Dostupný je pak i sprej proti zápachu z úst a první pomoc pro pacienty často představují pastilky nebo obyčejná žvýkačka (běžná mentolová nebo třeba přírodní verze z pryskyřice), která osvěží jejich dech a napomůže k vyšší produkci slin.

Co se týče vhodných potravin, které dokáží zápachu z úst částečně předcházet, jedná se například o mrkev, jablka, celer nebo ovoce s vitamínem C (potraviny podporující tvorbu slin). Jogurty pak dokáží zlikvidovat nežádoucí bakterie v ústech a příjemný dech může navodit třeba bazalka, petržel nebo máta. Dále se doporučuje pití zeleného čaje s obsahem antibakteriálních látek.

Zápach z úst u dětí

Pokud se výrazně změní zápach vydechovaného vzduchu u malých pacientů, pravděpodobně se jedná o předzvěst toho, že se brzy dostaví nějaké zdravotní obtíže. Na vině může být například bolest v krku a rýma, ale také zánět středního ucha.

Stejně jako u dospělých však může být zápach z úst u malých dětí způsoben nedostatečnou ústní hygienou, neléčenými zubními kazy, užíváním některých léků, různými zánětlivými procesy, špatnou skladbou jídelníčku, ale i závažnějšími chorobami. Důležité je proto vždy konzultovat obtíže s lékařem.

Zdroje: nzip.cz, stefajir.cz, parodontax.cz

