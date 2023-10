Bolest varlat mohou způsobit infekce i ledvinové kameny. Jak to poznat?

Bolest varlat

Bolest varlat bývá velmi často zapříčiněna poměrně nezávažnými stavy, jako jsou drobná poranění v dané oblasti. Přesto byste ji nikdy neměli opomíjet, jelikož nelze vyloučit ani vážnější důvody, jako jsou sexuálně přenosné choroby či torze varlat. Bolest se může objevit pouze v jednom nebo obou varlatech a může vycházet i z jiných částí těla, a to včetně zad, břicha nebo třísel. Této bolesti se říká odkazovaná.

Bolest může být náhlá a intenzivní, ale i dlouhodobá a pozvolná. Příčinu lze blíže určit na základě konkrétních příznaků, ale přesnou anamnézu i léčbu může vždy stanovit pouze lékař. Proto byste rozhodně neměli otálet s jeho návštěvou, aby nedošlo k poškození důležitých nervů. [1, 2]

Co může způsobit bolesti varlat?

Pokud je bolest ve varlatech způsobena poraněním či dokonce přímým úderem, bývá zpravidla intenzivní, neboť ji vyvolává nerv vedoucí z trávicího traktu, který se mimo jiné podílí na zvracejícím reflexu. Z tohoto důvodu se může objevit také nevolnost a zvracení.

Někdy může být bolest ve varleti zapříčiněna sexuální aktivitou. V tomto případě nebývá příliš intenzivní ani náhlá, spíše se jedná o nepříjemný pocit, který přichází pozvolna. Zpravidla však nevyžaduje žádnou léčbu a při sexuální abstinenci samovolně odchází. Rakovina varlat bolest zpravidla nezpůsobuje, ale projevuje se otokem a zvětšením varlete. Mezi další běžné příčiny bolesti varlat patří nejčastěji následující:





Infekční záněty : postihují zejména tkáň nadvarlete a označují se jako epididymitidy. Často jsou způsobené pohlavně přenosnými nemocemi, jako je kapavka či chlamydie, a zpravidla způsobují nepříjemné bolesti a někdy také zvýšenou teplotu. Mohou vést k poškození nervů šourku.

: postihují zejména tkáň nadvarlete a označují se jako epididymitidy. Často jsou způsobené pohlavně přenosnými nemocemi, jako je kapavka či chlamydie, a zpravidla způsobují nepříjemné bolesti a někdy také zvýšenou teplotu. Mohou vést k poškození nervů šourku. Ledvinové kameny : způsobují ledvinovou koliku, často se projevují i bolestí břicha.

: způsobují ledvinovou koliku, často se projevují i bolestí břicha. Varikokéla : jedná se o poruchu odtoku žilní krve, která se projevuje zpravidla málo intenzivní a tahavou bolestí.

: jedná se o poruchu odtoku žilní krve, která se projevuje zpravidla málo intenzivní a tahavou bolestí. Hydrokéla: vzniká nahromaděním tekutiny, častěji se vyskytuje u mužů nad 40 let a může nastat i po poranění nebo infekci.

vzniká nahromaděním tekutiny, častěji se vyskytuje u mužů nad 40 let a může nastat i po poranění nebo infekci. Tříselná kýla: dochází k ní při protlačení slabé části břišních svalů v blízkosti třísel.

dochází k ní při protlačení slabé části břišních svalů v blízkosti třísel. Torze varlete: projevuje se obvykle prudkou bolestí, jež vystřeluje do třísla v důsledku zastavení přísunu krve do varlete. [3, 4, 5, 6]

Bolest varlat od zad

Za bolest varlat mohou být někdy zodpovědné také problémy s páteří. Na vině může být skřípnutý nebo stlačený nerv, který způsobí bolesti v blízkých svalech, případně i orgánech. Kromě bolesti se v případě skřípnutého nervu může dostavit také slabost, brnění a necitlivost.

Příčinou může být i vyhřezlá ploténka. Bolest se tak snadno rozšíří ze zad do pánve, případně také do třísel a do nohy. Bolest od nervu je zpravidla lokalizována pouze v jedné oblasti těla. Nemusí ji však nutně vyvolat nerv, ale klidně i namožené a zatuhlé svaly zad, z nichž se přesune do třísel a varlat. [7]

Bolest varlete a třísla

Bolest třísla a varlete, pokud není intenzivní, může mít opět na svědomí skřípnutí či stlačený nerv. Jestliže se ale objeví prudká bolest varlete vystřelující do třísla, je nutné neprodleně vyhledat urologa, neboť důvodem může být již zmiňovaná torze varlete. Když se varle zaškrtí, zastaví se přívod krve a živin do varlete, což je velmi nebezpečné.

Tento stav vyžaduje operační zákrok provedený do několika hodin, jinak může dojít k nevratnému poškození varlete. Torze nejčastěji postihuje chlapce mladší 18 let, proto bolest varlat u dětí nikdy nepodceňujte a vyhledejte včas odbornou lékařskou péči.

Bolest varlete, třísel a někdy také zad mohou vyvolat i ledvinové kameny, které uvíznou v močovodech. Vyloučit ale nelze ani tříselnou kýlu, k níž dochází, když část vašeho střeva protlačí slabou část břišních svalů do třísel. Tento stav může rovněž vyžadovat operaci. [8, 9, 10]

Bolest varlat a podbřišku

Bolest varlat a břicha může být projevem ledvinových kamenů, které způsobují ledvinovou koliku. Bolest břicha v tomto případě zpravidla předchází bolesti varlat, vychází z břicha a následně vystřeluje do varlat. Typicky bývá nepříjemná a přerušovaná.

Bolest břicha a varlat ale mohou mít na svědomí taktéž střevní problémy a onemocnění, od zácpy přes kolitidu až po zánět slepého střeva, což může kromě podbřišku a varlat zasahovat až do dolních končetin. [11, 12]

Bolest pravého či levého varlete: je v tom rozdíl?

Mezi pravým a levým varletem existuje drobný rozdíl. Bolest levého varlete může s větší pravděpodobností signalizovat stavy, jako je varikokéla a zvětšení žíly v šourku, neboť je k tomu náchylnější. Další zdravotní stavy se zpravidla mohou týkat pravého i levého varlete.

Rozdíl ve velikosti jednotlivých varlat nemusí znamenat nic neobvyklého, jelikož asymetrie varlat je naprosto přirozená. Pokud však zaznamenáte, že jedno varle je neobvykle větší než druhé, může se jednat o zdravotní problém, a to včetně nádorového onemocnění. [13, 14]

Kdy vyhledat lékaře?

Lékaře, konkrétně urologa, byste měli vyhledat v případě jakékoli bolesti nebo otoku varlat, abyste předešli riziku nezvratného poškození orgánu. Lékař vás zkontroluje pohmatem a také ultrazvukovým vyšetřením, které ukáže jakékoli změny. V případě, že pojme podezření na konkrétní diagnózu, může provést další testy, jako je odběr krve, rentgen břicha a podobně.

Mírná bolest, která přetrvává několik dní, je důvodem k objednání se na urologickou kliniku, ale některé stavy vyžadují pohotovostní péči v řádu několika hodin. Na pohotovost byste se měli vydat v následujících případech:

