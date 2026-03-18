Karotenémie: značí zvýšenou hladinu beta-karotenu v krvi. Kůži dává oranžový nádech

Oranžový nebo žlutý nádech kůže může v člověku vzbudit obavy, že se nakazil žloutenkou. Ta nejčastěji nastává v souvislosti s onemocněním jater a vede k ní zvýšení hladiny bilirubinu v krvi. Zásadní rozdíl mezi žloutenkou a karotenémií lze rozpoznat na první pohled v očích. U karotenémie zůstává oční bělmo bílé, zatímco u žloutenky se zbarvuje dožluta.
Oranžová kůže jako přebytek beta-karotenu
Možná to zní jako výmysl, ale opravdu se můžete „přejíst“ mrkve a několika dalších potravin do té míry, že se to projeví na vaší pokožce. Karotenémie je stav, při němž se v krvi nahromadí vyšší množství beta-karotenu.
Beta-karoten je přírodní barvivo ze skupiny karotenoidů, které se nachází především v oranžovém, žlutém a tmavě zeleném ovoci a zelenině. Tato látka v těle funguje jako provitamin A, který organismus podle potřeby přeměňuje na vitamin A. Ten je důležitý pro zdraví kůže, imunitu i zrak.
Organismus si ale z beta-karotenu vytváří vitamin A jen v omezeném množství. Pokud je jeho příjem dlouhodobě vysoký, tělo přebytek beta-karotenu začne ukládat v krvi a postupně i v kůži. Právě zde pak způsobuje typické nažloutlé až oranžové zabarvení, což se odborně označuje jako karotenodermie.
Jedná se hlavně o kosmetický problém
Hlavním příznakem karotenémie je změna barvy kůže. Zbarvení se přitom obvykle neobjevuje rovnoměrně po celém těle. Nejčastěji je patrné na dlaních a ploskách nohou, tedy na místech se silnější vrstvou kůže. Dále může být viditelné také kolem nosu nebo úst. Zároveň bývá výraznější při umělém osvětlení, člověk si ho tedy může dobře všimnout například v koupelně pod zářivkou.
Důležité je dodat, že karotenémie sama o sobě zpravidla nepůsobí žádné další potíže. Jde pouze o kosmetický problém. Nevyvolává tedy bolest ani nezhoršuje celkový zdravotní stav. Pokud by se však spolu se změnou barvy přece jen objevily příznaky jako výrazná únava, svědění, bolesti břicha nebo úbytek hmotnosti, je vhodné poradit se s lékařem a vyloučit jiné příčiny.
Náchylnější jsou k ní malé děti
Beta-karoten obsahuje především oranžová, žlutá a tmavě zelená zelenina a ovoce. Mezi potraviny s vysokým obsahem beta-karotenu patří především mrkev a batáty, nachází se ale také v dýni, meruňkách, papáje, špenátu, kapustě nebo brokolici.
Je třeba doplnit, že oranžové zbarvení kůže se většinou objeví až po měsících zvýšené konzumace potravin bohatých na beta-karoten, nikoli po jednorázové konzumaci vyšší dávky tohoto karotenoidu.
Zajímavé je, že karotenémie častěji postihuje malé děti. Kojenci a batolata, jejichž jídelníček tvoří převážně rozmixovaná oranžová zelenina, tak mohou mít lehce oranžový nádech pokožky. Rodiče se někdy mylně obávají žloutenky, ve většině případů jde však pouze o důsledek jednostranného složení stravy jejich dětí.
Na vině mohou být i některá onemocnění
Ačkoli nejčastější příčinou karotenémie je vysoký příjem beta-karotenu, někdy může souviset i s jinými zdravotními stavy. Objevuje se například u lidí se sníženou funkcí štítné žlázy, při cukrovce nebo u některých poruch příjmu potravy. Roli mohou hrát dále jistá onemocnění ledvin nebo těhotenství, kdy dochází ke změnám metabolismu.
V takových případech není řešením pouze úprava jídelníčku, ale především léčba základního onemocnění. Změna barvy kůže pak často ustoupí spolu se zlepšením celkového zdravotního stavu pacienta.
Stačí lehce upravit jídelníček
Léčba karotenémie je jednoduchá, spočívá v úpravě jídelníčku. Většinou postačí omezit množství potravin s vysokým obsahem beta-karotenu. Není však vhodné je ze stravy úplně vyřadit, protože jsou cenným zdrojem vlákniny, antioxidantů a dalších živin. Jde spíše o návrat k vyváženému jídelníčku než o radikální dietní opatření.
Po úpravě stravy se barva kůže postupně vrací k normálu. Proces může trvat několik týdnů až měsíců, protože beta-karoten se z těla odbourává pomalu. Pokud je nicméně příčinou jiný zdravotní problém, léčba se zaměřuje na něj. Například při cukrovce může úprava hladiny krevního cukru vést i ke zlepšení zbarvení kůže.
Zdroje: verywellhealth.com, webmd.com, health.clevelandclinic.org