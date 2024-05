Svědění kůže způsobují alergie, nemoci i stres. Často si na něj stěžují i nastávající maminky

Proč nás svědí kůže?

Svědění kůže neboli pruritus představuje nepříjemný symptom, který v člověku vyvolává nutkavý pocit se na postiženém místě poškrábat. Tento jev může naznačovat celou řadu zdravotních i psychických potíží, přičemž některé z nich mohou být zcela běžné a poměrně banální a jiné jsou naopak závažnější. Pacienti si přitom nejčastěji stěžují na:

svědění kůže před spaním,

svědění kůže v noci,

svědění kůže po koupeli,

svědění kůže v zimě,

svědění kůže při onemocnění jater,

svědění kůže po opalování.

V některých případech se pak u pacienta objevuje svědění kůže bez vyrážky a jindy zase svědění kůže s vyrážkou v závislosti na tom, co daný problém způsobilo. Tento jev není vázaný na pohlaví, nicméně některé typy pruritu se vyskytují častěji u žen, zatímco jiné postihují více muže. Lékaři tedy dělí tento příznak do čtyř následujících kategorií, které se často vzájemně kombinují:

pruritus neuropatický: dochází k němu na základě poškození periferního senzitivního neuronu nebo při poškození CNS, pruritus neurogenní: vzniká v CNS jako reakce na cirkulující pruritogenní látky, pruritus psychogenní: vzniká v důsledku nějaké psychické poruchy a dělí se dále na periferní a centrální typ, pruritus pruritoceptivní: vyskytuje se na kůži jako reakce na přítomnost zánětu.

Pocit svědění je fyziologický sebeobranný mechanismu podobně jako například bolest, který pomáhá chránit pokožku proti poškození vnějšími vlivy. V případě chronického škrábání postiženého místa ale může dojít k druhotným potížím, jako je například vznik kožních lézí nebo přenos potenciálních původců zánětu na jiné místo na těle pacienta. [1, 2, 3, 4, 5]

Jaké má svědění kůže příčiny?

Kůže je největší orgán lidského těla a jednou z jejích hlavních funkcí je ochrana před viry, bakteriemi a dalšími hrozbami. Ve chvíli, kdy kožní buňky detekují nějakou podezřelou látku, mohou vyvolat reakci, která způsobí, že se kůže zanítí. Tento zánět se nejčastěji projevuje jako vyrážka, která zpravidla způsobuje svědění pokožky. Obvykle bývá zapříčiněna buď přímým kontaktem s nějakou dráždivou látkou či mikroorganismem, nebo se jedná o reakci na nějakou nemoc.





Příčin vyvolávajících svědění kůže je velmi mnoho, mezi nejběžnější však patří atopická dermatitida neboli ekzém. Jedná se o kožní nemoc, při které se v kožní bariéře vytváří mezery, z nichž uniká vlhkost. Navíc do těchto mezer bez potíží pronikají různé látky a mikroorganismy způsobující zde zánět nebo infekci. Za rozvojem potíží přitom zpravidla stojí geny nebo narušený imunitní systém pacienta.

Kromě ekzému jsou na vině často také různé alergie, například na určité druhy tkanin nebo některé potraviny. Alergická reakce v takovém případě nastává vždy, když se kůže dostane do kontaktu s daným alergenem. Na zasaženém místě se objeví vyrážka, kterou tvoří drobné puchýře nebo hrbolky. Mezi dobou, kdy byla kůže vystavena alergenu, a projevem vyrážky může přitom nastat určitá časová prodleva.

Pokožka vás pak může začít svědit také v momentě, když je příliš vysušená. Obvykle se v takovém případě objevují příznaky, jako je drsná, šupinatá nebo odlupující se kůže, změna zabarvení pleti, popraskané rty a tak dále. Tyto symptomy lze jednoduše zmírnit hydratačními krémy a dodržováním pravidelného pitného režimu. Pokud je však vaše pokožka extrémně suchá, může značit vážnější kožní problém. V takovém případě je vhodné navštívit dermatologa.

Neobvyklé však není ani svědění kůže po sprchování nebo koupeli. U mnoha lidí se tímto způsobem projevuje alergie na chlór. Zda patříte mezi ně, zjistíte tak, že cítíte po koupeli v chlorované vodě svědění po celém těle, kdežto po plavání v rybníce či jiném přírodním koupališti nikoliv. Mezi další časté příčiny svědění pokožky se pak řadí například:

poštípání nebo pokousání hmyzem,

příliš dlouhý pobyt ve špinavém prostředí,

nedostatek vitamínů či minerálů,

nepříznivé klimatické podmínky (přílišné teplo, vlhko, chladno),

kožní onemocnění (například svrab),

onemocnění spojená s poruchami štítné žlázy nebo ledvin,

hormonální výkyvy (například v období puberty),

přemíra sportovní aktivity,

psychické potíže,

únava a nedostatek spánku.

Samostatnou kapitolou v souvislosti s kožními problémy je pak také stres. Ačkoliv si to řada lidí možná nepřipouští, jedním z nejvýznamnějších faktorů podepisujících se na stavu pokožky je právě aktuální psychické rozpoložení. Čím více stresujících okamžiků člověk během daného období prožije, tím znatelnější stopy to na jeho kůži může zanechat. [6, 7, 8, 9, 10, 11]

Projevy svědění kůže

Svědění bývá buď lokalizované pouze na jednom místě, nebo může pacienta zasáhnout po celém jeho těle. Někdy se přitom objeví bez jakýchkoliv dalších změn na kůži, avšak v jiných případech je možné zaznamenat ještě další příznaky v závislosti na tom, co daný problém způsobilo. Typicky se jedná například o zanícení kůže, puchýře, skvrny, popraskanou pokožku a další projevy.

Kůže pacienta může svědit dlouho a velice intenzivně, ale stejně tak se někdy jedná pouze o krátkodobý problém. Čím více jej postižené místo svědí, tím více se obvykle škrábe a svůj stav ještě zhoršuje. Pokud problémy trvají déle než dva týdny, jsou tak závažné, že kvůli nim nemůžete spát, zasahují celé tělo nebo se k nim přidaly další příznaky, jako je hubnutí, horečka nebo noční pocení, měli byste vyhledat lékaře. [12, 13, 14]

Svědění kůže v těhotenství

Zcela běžným jevem je také svědění kůže během těhotenství. Tento příznak u nastávajících maminek souvisí se změnami, kterými jejich tělo v tomto období prochází. Za potíže je velice často zodpovědné natahování kůže v důsledku rostoucího bříška. Zejména u prvorodiček nebo vícečetných těhotenství je daný symptom poměrně častý.

Příčinou jsou však mnohdy také hormonální změny, které jsou zodpovědné například za suchou pokožku v těhotenství. Kromě nich se navíc u těhotných žen někdy rozvine také cholestáza, což je porucha jater způsobující v některých případech svědění kůže. Nejčastěji přitom dané osoby svědí oblast kolem břicha a prsou, jelikož tyto tělesné partie prochází změnami nejvíce. [15, 16, 17, 18]

Jak se zbavit svědění kůže?

Obecně platí, že pokud se u vás svědění pokožky objeví, neměli byste postižené místo nikdy škrábat. Úleva je totiž v takovém případě pouze dočasná a zároveň zde hrozí riziko, že inkriminovaná oblast začne krvácet, načež se do rány dostane infekce, jejíž následky mohou být potom ještě o poznání závažnější.

Pakliže se bude jednat pouze o důsledek poštípání, respektive pokousání hmyzem, doporučuje se místo řádně vydezinfikovat a následně namazat krémem či mastí zmírňující podráždění, jako je například oblíbený Fenistil. Na dané místo je vhodné také přiložit chladivý obklad. Jestliže však potíže nepolevují, je načase vyhledat odbornou lékařskou péči. Tím spíš, pokud si nejste jisti, co svědění ve skutečnosti zapříčinilo.

Abyste lékaři pomohli s určením správné diagnózy, zkuste si založit takzvaný „kožní deník“. V tomto dokumentu se pokuste zaznamenat vše, co jste během každého dne jedli, s kým jste přišli do styku a co jste dělali, a pozorujte, zda se na vaší pokožce v tomto období objevily nějaké změny. Pokud ano, zapište si jaké.

Pro stanovení správné diagnózy musí lékař nejprve zjistit, zda svědění kůže způsobuje dermatologická nebo systémová choroba. Nejprve tak provede fyzikální vyšetření, v rámci kterého bude zkoumat stav vaší kůže, změny v zabarvení pleti a přítomnost některých pro určité nemoci specifických příznaků, jako jsou například pavoučkové névy, ikterus, xeróza nebo glositis. Dále se obvykle provádí také laboratorní vyšetření, krevní obraz či vyšetření hormonů, štítné žlázy a podobně.

Po stanovení diagnózy je pak nastavena léčba, která se odvíjí od příčiny, jež problémy způsobuje. Zpravidla zahrnuje užívání léků, různých kosmetických přípravků, které se aplikují přímo na kůži, nebo i alternativní terapii (například světelná terapie nebo elektrická stimulace nervů). Pokud pruritus způsobila závažnější choroba, je samozřejmě potřeba zvolit léčbu, která se zaměří na danou nemoc a ne pouze na eliminaci zmíněného příznaku.

Co pomáhá proti svědění kůže?

Stejně jako existuje celá řada příčin, které způsobují svědění kůže na těle, existuje rovněž i mnoho přípravků zejména v podobě krémů, tinktur nebo mastí na svědění kůže, které dokáží člověka tohoto problému (alespoň částečně) zbavit. Jedním z takových produktů je například hojně užívaný krém Exoderil.

Pro lidi trpící ekzémem se pak hodí například Bepanthen Sensiderm, zatímco při kopřivce je zase možné zvolit třeba potahované tablety Alerid. V každém případě však platí, že ještě před tím, než po jakémkoliv z výše uvedených (nebo i jiných) výrobků sáhnete, měli byste se poradit se svým lékařem, alergologem, potažmo dermatologem. Jak zmírnit svědění kůže a co přesně je jeho příčinou, totiž spolehlivě odhalí pouze odborník.

V případě, že jsou kožní potíže vyvolány stresem, je potřeba zapracovat na jeho odbourání. Člověk by se měl snažit takříkajíc hodit všechny starosti (alespoň ty méně podstatné) na chvíli za hlavu a věnovat se svým koníčkům, rodině, přátelům, sportu a jiným aktivitám, které ho činí šťastným a při nichž se spolehlivě odreaguje. [19, 20, 21, 22, 23]

Zdroje: medicinapropraxi.cz, dermatologiepropraxi.cz, my.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, internimedicina.cz, healthline.com, medicalnewstoday.com, msdmanuals.com, healthdirect.gov.au, nhs.uk, ncbi.nlm.nih.gov