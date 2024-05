Porucha štítné žlázy může podstatně zkomplikovat průběh těhotenství. Naštěstí je zde nový screening

Onemocnění štítné žlázy (tyreopatie) se může rozvinout i u těhotných žen a to dokonce v 10–15 % případů. Zákeřnost nemoci tkví v tom, že často probíhá bezpříznakově nebo ji doprovází nespecifické obtíže, které mohou být zaměněny s běžnými těhotenskými problémy. Neléčená tyreopatie může mít neblahý vliv nejen na nastávající maminku, ale i na vývoj dítěte.

„Vyvíjecí se plod je přibližně do 16. týdne těhotenství závislý na přísunu hormonů štítné žlázy od matky. Tyto hormony jsou přitom zásadní pro jeho správný vývoj a nedostatek je navíc spojen s řadou těhotenských komplikací. Například riziko potratu v prvním trimestru je u žen s neléčenou poruchou štítné žlázy až třikrát vyšší,“ vysvětlil gynekolog z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Patrik Šimják.

Právě proto byl v lednu 2024 spuštěn program časného záchytu poruch štítné žlázy v těhotenství. V první řadě je potřeba zlepšit edukaci gravidních žen o důležitosti podstoupit v prvním trimestru screeningové vyšetření štítné žlázy. Projektu se účastní ambulantní gynekologové, ambulantní endokrinologové, diabetologové a případně též obvodní praktičtí lékaři.





Testování probíhá u obvodního gynekologa, který zajistí krevní odběry. Ty je potřeba provést nalačno. Vzorky budou následně zpracovány v laboratoři. Výsledky obdrží ošetřující gynekolog a v závislosti na hodnotách hladiny hormonů štítné žlázy rozhodne o dalším postupu.

Cílovou skupinou jsou všechny těhotné ženy, avšak vyšetření je nutné podstoupit co nejdříve během prvního trimestru, ideálně do 11. týdne gravidity, nejpozději do 14. týdne. Výjimku tvoří pouze ženy, které jsou pro onemocnění štítné žlázy již sledovány, u těch je postup individuální.

Screeningové vyšetření funkce štítné žlázy si klade za cíl snížit riziko těhotenských komplikací u nastávajících maminek. Neváhejte tuto možnost využít.

Zdroje: zpmvcr.cz, mzd.gov.cz, nsc.uzis.cz, denik.cz