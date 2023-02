Kopřivka se projevuje nepříjemnou svědící vyrážkou. Jak ji účinně léčit?

Svůj název získala kopřivka podle toho, že její projevy vypadají velmi podobně, jako když člověka požahá kopřiva. Podle odhadů se s tímto onemocněním alespoň jednou za život setká téměř třetina populace a ženy bývají postižené až dvakrát častěji než muži. Kopřivka někdy doprovází také další zdravotní problémy, jako je například astma, atopický ekzém, bolest kloubů nebo dušnost.

Nejčastěji se projeví:

Kopřivka po celém těle

Kopřivka na obličeji

Kopřivka na krku

Kopřivka na břiše

Kopřivka na rukou

Kopřivka na nohou

Kopřivka na zádech

Kopřivka na stehnech

Kopřivka na kolenou

Lékaři rozlišují dva druhy kopřivky (tedy druhy vyrážek), a to konkrétně akutní a chronickou. Zatímco akutní kopřivka trvá několik týdnů a poté zmizí, jako chronická kopřivka se nemoc označuje ve chvíli, kdy se ji nepodaří vyléčit ani po šesti týdnech. Ačkoli vypadá vzhledově stejně, v tomto případě je kopřivka jen zřídkakdy vyvolaná alergií a nebývá to teda alergická vyrážka.

Příčiny vzniku kopřivky

Jaké má kopřivka příčiny? Kopřivka může na kůži vzniknout z mnoha různých důvodů, nejčastěji se ovšem projeví alergická kopřivka. Mezi alergeny, které svědivou vyrážku u pacientů vyvolávají, patří potraviny, kosmetika a prací prášky, léky, kovy, nebo třeba bodnutí hmyzu.

Další druhy kopřivky

Sluneční kopřivka – reakce na sluneční záření

– reakce na sluneční záření Chladová kopřivka – reakce na chlad

– reakce na chlad Akvagenní kopřivka – reakce na styk s vodou

– reakce na styk s vodou Stresová kopřivka – reakce vyvolaná v důsledku silné psychické zátěže, kožní vyrážka ze stresu

– reakce vyvolaná v důsledku silné psychické zátěže, kožní vyrážka ze stresu Cholinergní kopřivka – reakce vyvolaná změnou tělesné teploty (horečka, saunování, sport)

– reakce vyvolaná změnou tělesné teploty (horečka, saunování, sport) Tlaková kopřivka – reakce vyvolaná tlakem na kůži nebo delším třením (například o oblečení)

– reakce vyvolaná tlakem na kůži nebo delším třením (například o oblečení) Kopřivka spojená s onemocněním imunitního systému

Mnoho lidí si také klade otázku, zda je kopřivka přenosná z člověka na člověka. Odpověď je samozřejmě záporná, protože podstatou vzniku kopřivky je reakce organismu na konkrétní látku nebo podnět. Kopřivka tedy není nakažlivá.

Jak vypadá kopřivka?

Typickým příznakem kopřivky je vyrážka na těle. Pacienty přitom nejčastěji trápí vyrážka na rukou nebo na nohou, ale postižena bývají také další místa. Výjimkou proto není ani vyrážka na břiše, vyrážka na zádech či vyrážka na obličeji.

Kopřivka se projevuje se především výsevem pupenů, které mají červenou nebo bílou barvu a způsobují nepříjemné svědění. Tyto svědivé pupínky na těle se poměrně rychle hojí a na jejich místě vznikají nové. Kolem nich se navíc často vytváří větší zarudlá či oteklá plocha odborně nazývaná pomfus. Ta může mít různou velikost od drobné skvrny až po rozsáhlé mapy.

Ačkoliv vyrážka obvykle nepříjemně svědí, pacienti by se měli vyvarovat jakémukoliv škrábání. Tření postiženého místa by totiž mohlo vést k tomu, že si do kůže zanesou další zánět a svou situaci tak ještě zhorší. Pacienti někdy také popisují, že se u nich střídá příznakové a bezpříznakové období, kdy kopřivka na čas samovolně vymizí a poté se její symptomy znovu objeví, a to klidně i ve zvýšené intenzitě.

A jaké má kopřivka příznaky, pokud jde o puchýřnatou formu? Na kůži začnou vznikat drobné či větší puchýřky, které jsou buď čiré nebo zalité nahromaděnou krví. Kopřivka v blízkosti rtů, očí a genitálií může způsobit také nadměrné otoky (angioedémy). Ve výjimečných případech se mohou objevit také další doprovodné příznaky, které nejsou specifické pouze pro kopřivku.

Méně časté příznaky:

Silná únava

Poškození sliznic

Chrapot

Potíže s dýcháním

Potíže s polykáním

Otoky a bolesti kloubů

Nevolnost, průjem, zvracení

Bolesti hlavy

Píchání u srdce

Pokles krevního tlaku

Jak vyléčit kopřivku?

Akutní kopřivka ve většině případů postupem času sama odezní. Pokud si je pacient jistý, který alergen nebo podnět u něj tuto reakci vyvolal, nejlepším řešením je zcela se mu vyhnout. Někdy ovšem příčina zůstává záhadou i pro lékaře, proto by měl nemocný omezit kontakt s dalšími rizikovými faktory, jako je sluneční záření, alkohol, stres nebo třeba těsné prádlo.

Celková léčba kopřivky

Léčba kopřivky se soustředí především na potlačení alergické reakce a nepříjemného svědění. Co se týče celkové léčby, pacientům se podávají antihistaminika (Zodac, Zyrtec) nebo kortikosteroidy, které účinně tlumí akutní zánět. Léky na kopřivku někdy zahrnují také antidepresiva (amitriptylin, doxepin), která se podávají v případě, že je původcem onemocnění stres.

Lokální léčba kopřivky

Jak léčit kopřivku pomocí lokálních přípravků? Aby pacient zabránil nepříjemnému svědění, může aplikovat například Psilo-balsam nebo Belobaza krém.

Léčba chronické kopřivky

Diagnostika chronické kopřivky je často velice obtížná a její příčinu se někdy ani nepodaří správně identifikovat. Taková nemoc pak přetrvává delší dobu nebo se opakovaně vrací a k jejímu zvládnutí je třeba dlouhodobá pravidelná léčba. Důležité je vyhýbat se známým spouštěčům, dále se používají nesedativní antihistaminika a v nejtěžších případech se chronická kopřivka léčí také imunosupresivy.

Kopřivka a anafylaktický šok

Kopřivka může být také součástí projevů anafylaktického šoku. V takovém případě je nutné okamžitě přivolat lékařskou pomoc, aplikovat postiženému adrenalin a zajistit volné dýchací cesty.

Jak si může pacient pomoci sám?

Vyplatí se například vyzkoušet vlažné sprchy nebo obklady, které by měly ulevit nepříjemnému svědění. Abyste zbytečně nedráždili postiženou kůži, raději zvolte kvalitní vzdušné oblečení z bavlny. Ulevit od bolesti mohou také levandulové nebo jitrocelové koupele a další věcí, co na kopřivku pomáhá, je jakákoliv termální voda. Bylinky se ale při léčbě kopřivky obecně příliš nedoporučují, protože se mohou chovat jako alergeny.

V akutních případech, kdy není příčina onemocnění známá, se také doporučuje čajová dieta při kopřivce s vyloučením konzervovaných, hodně kořeněných, uměle slazených, dobarvovaných a dochucovaných potravin. Vhodné je pít hodně vody a vyhnout se rybám, mořským plodům, plísňovým sýrům, některým druhům zeleniny (rajčata, paprika), ořechům, jahodám a dalšímu ovoci.

Kopřivka u dětí

Kopřivka se může vyskytovat v jakémkoliv věku. Typická je například dětská kopřivka u kojenců a batolat, výjimkou ale není ani svědivá vyrážka u dětí staršího věku nebo u seniorů. Zatímco děti trápí spíše kopřivka způsobená infekcí nebo vyvolaná alergickou reakcí na určitý druh potravin či na kousnutí hmyzem, kopřivka u dospělých vzniká často jako reakce na nějaké léky, expozici chladu či slunci, cvičení nebo nervové vypětí.

Kopřivka v těhotenství

Alergické reakce bývají během těhotenství utlumené, těhotenská kopřivka tedy může značit spíše změny hladiny hormonů nebo změny v metabolismu nastávající maminky. Někdy se jedná o celkovou imunologickou reakci a dojde k osypání celého těla. Nastávající maminky, u kterých se vyskytne nepříjemná svědivá vyrážka, by měly raději navštívit ošetřujícího lékaře.

Kopřivka foto

Co je kopřivka?

Kde se kopřivka nejvíce projevuje?

Jaké má kopřivka příčiny?

Jaká existuje pro kopřivku léčba?

