Noční pocení trápí muže i ženy. Co je za tyto komplikace zodpovědné?

Nadměrné noční pocení

Ačkoliv může být pocení pro člověka nepříjemné, ve skutečnosti se jedná o nezbytný proces, který je pro lidský organismus v mnohém přínosný. Představuje totiž jakýsi termoregulační mechanismus, jenž přirozeně usměrňuje tělesnou teplotu, zbavuje tělo některých odpadních látek a zároveň organismus ochlazuje, aby nedošlo k jeho přehřátí.

Během jediné noci člověk vypotí v průměru až jeden litr potu, což je naprosto normální situace, kvůli které není nutné se nijak znepokojovat. Pokud se ovšem v noci opakovaně potíte takovým způsobem, že se ráno probouzíte celí mokří, nebo musíte v průběhu noci několikrát převracet propocený polštář a peřinu, rozhodně byste neměli tento problém ignorovat.

Jako pocení v noci se označuje nadměrné vylučování potu během nočních hodin, které je mezi odborníky známé také pod názvem spánková hyperhidróza. Tento problém dnes trápí více než 3 % populace, přičemž lékaři často řeší nadměrné noční pocení u mužů nebo u žen, ale výjimkou samozřejmě není ani noční pocení u dětí. Nejčastěji si přitom pacienti stěžují na tyto obtíže:

noční pocení na hrudi,

noční pocení na prsou,

noční pocení kolem krku,

noční pocení hlavy,

noční pocení a nespavost.

Příčiny nočního pocení

Probouzíte-li se každou noc s propoceným pyžamem, jistě vás zajímá, jaké má vaše silné noční pocení příčiny a zda je možné tyto obtíže nějakým způsobem vyřešit, nebo alespoň částečně potlačit. Pokud je nadměrné pocení v noci pravidelným problémem, který se neustále opakuje, je nutné vzít v úvahu hned několik faktorů, jako je místo, kde spíte, stres špatné stravování či míra fyzické aktivity.

Extrémní noční pocení se nicméně pojí také s řadou méně či více závažných onemocnění, a to od běžných infekcí až po chronické choroby, jejichž rozvoj není radno podceňovat. Na vině pak často bývají také hormonální výkyvy, ale svou roli hraje mimo jiné i užívání různých medikamentů nebo dokonce obezita.

Prostředí a nevhodné prádlo

Pokud vás trápí noční pocení na krku a na hrudi nebo se probouzíte s mokrým oblečením a propoceným ložním prádlem, důležité je zamyslet se nad tím, zda na vině nemohou být některé vlivy okolního prostředí. Problematické samozřejmě bývají například vysoké teploty, které během letních měsíců člověka nenechají v klidu vyspat, nebo jakékoliv změny večerních rituálů.

Nejčastěji ovšem bývá na vině teplá peřina, nevhodná matrace, pyžamo z neprodyšného materiálu nebo také příliš vysoká teplota v místnosti, kde spíte. Tyto aspekty také většinou stojí za nočním pocením u malých dětí. Proto je důležité pečlivě vybírat oblečení na noc i veškeré lůžkoviny a před spaním v ložnici dostatečně vyvětrat.

Životní styl pacienta

Ačkoliv by se mohlo zdát, že během spánku člověk na své starosti alespoň částečně zapomíná, ve skutečnosti o sobě mohou dát vědět právě prostřednictvím nočního pocení. Kromě toho, že často způsobuje noční pocení stres, mohou být za rozvoj obtíží zodpovědné také noční můry, strach nebo celková psychická nepohoda, která negativně ovlivňuje pacientův život i spánek.

Nadměrné noční pocení může být způsobeno také zvýšenou fyzickou aktivitou, kterou člověk provozuje před spaním. Po zátěži ve formě cvičení, posilování nebo jakékoliv sportovní činnosti, kdy se člověk více namáhá, trvá organismu zpravidla dvě až čtyři hodiny, než se jeho tělesná teplota vrátí zcela do normálu. Fyzická aktivita sice pozitivně ovlivňuje kvalitu spánku, ale odborníci doporučují cvičit nejpozději šest hodin před ulehnutím.

Jedním z faktorů, co způsobuje nadměrné pocení v noci, může být i špatná životospráva. Velký vliv na pocení v noci a nespavost může mít především nedostatek vitamínů a minerálů, ale svou roli zde hraje také celková skladba pacientova jídelníčku. Z toho důvodu je nutné věnovat pozornost veškerým potravinám, které člověk před spaním konzumuje.

V první řadě byste se měli vyhnout příliš horkým, tučným nebo kořeněným jídlům a nejíst před spaním ani těžko stravitelné potraviny nebo velké množství cukru. Trávicí soustava totiž potřebuje k jejich zpracování větší množství času, což se později může projevit nadměrným pocením. Aby toho nebylo málo, pozor si dejte také na noční pocení po alkoholu.

Hormonální změny

Za nadměrné noční pocení u žen bývají často zodpovědné hormonální výkyvy, které se objevují v různých životních etapách. Jedná se například o změny v průběhu dospívání, ale vlivem nízké či kolísavé hladiny estrogenu se může dostavit i noční pocení před menstruací, které souvisí s blížícím se krvácením. Výjimkou pak není ani noční pocení spojené s užíváním hormonální antikoncepce.

Ačkoliv je očekávání příchodu nového člena rodiny pro mnohé radostnou záležitostí, zdravotní komplikace se nastávajícím matkám samozřejmě nevyhýbají. Jelikož se organismus v tomto období potýká s velkými hormonálními změnami, nadměrné pocení v těhotenství není nic neobvyklého. To samé pak platí i pro nadměrné pocení po porodu.

Ženy po padesátce často trápí noční pocení v přechodu, protože se jejich tělo v průběhu menopauzy musí vyrovnat s poklesem hladiny ženských pohlavních hormonů. Kromě ztráty krvácení patří mezi nejčastější projevy právě návaly horka a nadměrné pocení v nočních hodinách, což pacientky často nenechá v klidu vyspat.

Užívané léky

Časté noční pocení může být jedním z vedlejších účinků užívaných léčiv. Pokud jste začali brát nové léky či doplňky stravy, které vám nedělají dobře, nebo jste zaznamenali, že se noční pocení objevuje právě ve spojitosti s předepsanými léčivy, je načase konzultovat tento problém s ošetřujícím lékařem. Ten předepíše něco jiného nebo změní dávkování konkrétního léku.

Pokud jde o problematické medikamenty, jedná se přitom hlavně o výše zmiňovanou antikoncepci, antibiotika, antidepresiva nebo třeba o léky užívané při terapii hormonálních poruch, diabetu, migrény, bolesti nebo kardiovaskulárních onemocnění. V žádném případě se ale nesnažte problém vyřešit tím, že medikamenty sami vysadíte nebo nahradíte pomocí jiných léků.

Onemocnění

Noční pocení může být symptomem celé řady méně či více závažných chorob, což mnohé pacienty znepokojuje. Nejčastěji je na vině horečka, která představuje přirozenou obranu lidského organismu proti infekci, skrze kterou se tělo snaží vyplavit ven veškeré škodliviny. Může se ale jednat také o potíže spojené s rozvojem chronických nemocí. Mezi možné příčiny se řadí především:

běžné infekce – bývají spojené s nadměrným pocením obzvláště při zvýšené teplotě, po jejím odeznění by pak měl problém sám vymizet,

– bývají spojené s nadměrným pocením obzvláště při zvýšené teplotě, po jejím odeznění by pak měl problém sám vymizet, chronická zánětlivá onemocnění – sem patří například zánět kostí, zánět srdečních chlopní, různé abscesy, tuberkulóza nebo HIV,

– sem patří například zánět kostí, zánět srdečních chlopní, různé abscesy, tuberkulóza nebo HIV, neurologická onemocnění – jde o poruchy autonomního nervového systému, epilepsii nebo třeba infarkt myokardu,

– jde o poruchy autonomního nervového systému, epilepsii nebo třeba infarkt myokardu, hormonální poruchy – k nadměrnému pocení ve dne i v noci může vést také hypertyreóza, což je zvýšená funkce štítné žlázy, nebo třeba feochromocytom (nádor nadledvin),

– k nadměrnému pocení ve dne i v noci může vést také hypertyreóza, což je zvýšená funkce štítné žlázy, nebo třeba feochromocytom (nádor nadledvin), diabetes mellitus – cukrovku často doprovází postižení nervového systému, přičemž za noční pocení může být zodpovědná příliš nízká hladina krevního cukru,

– cukrovku často doprovází postižení nervového systému, přičemž za noční pocení může být zodpovědná příliš nízká hladina krevního cukru, vysoký krevní tlak – především u pacientů, kteří vysoký krevní tlak nijak neřeší,

– především u pacientů, kteří vysoký krevní tlak nijak neřeší, spánková apnoe – u pacientů s neléčeným syndromem spánkové apnoe se noční pocení vyskytuje až třikrát častěji, než je běžné pro zbytek populace,

– u pacientů s neléčeným syndromem spánkové apnoe se noční pocení vyskytuje až třikrát častěji, než je běžné pro zbytek populace, úzkostné poruchy – kromě nepříjemného a opakujícího se pocitu úzkosti mohou tato duševní onemocnění způsobit také rozvoj nadměrného nočního pocení,

– kromě nepříjemného a opakujícího se pocitu úzkosti mohou tato duševní onemocnění způsobit také rozvoj nadměrného nočního pocení, gastroezogafeální reflux – riziko rozvoje jícnového refluxu zvyšují faktory, jako je obezita, pití alkoholu, konzumace kořeněných, sladkých a tučných jídel, stres či nošení těsného oblečení,

– riziko rozvoje jícnového refluxu zvyšují faktory, jako je obezita, pití alkoholu, konzumace kořeněných, sladkých a tučných jídel, stres či nošení těsného oblečení, rakovina – noční pocení může být také příznakem celkové zánětlivé reakce organismu v průběhu boje s nádorovým onemocněním (především u nádorů z krevních buněk, jako je leukémie nebo lymfom),

– noční pocení může být také příznakem celkové zánětlivé reakce organismu v průběhu boje s nádorovým onemocněním (především u nádorů z krevních buněk, jako je leukémie nebo lymfom), idiopatická hyperhidróza – poměrně vzácný stav, v jehož důsledku se pacienti silně potí bez jakékoliv zjevné příčiny.

Problémem ovšem může být i samotné nadměrné pocení, které lékaři označují jako hyperhidróza. Tato porucha způsobuje, že se pacienti potí až pětkrát více než zdravý člověk a dokonce i v situacích, kdy by k tomu normálně docházet nemělo (v klidu bez jakékoliv námahy). Kromě toho si stěžují na nepříjemný zápach, přičemž nadměrná produkce potu vyžaduje častější výměnu oblečení.

U pacientů trpících hyperhidrózou lékaři zaznamenali vyšší náchylnost ke vzniku dermatitidy, bakteriální infekce nebo plísňového onemocnění. Jejich obtíže navíc doprovází také velké psychické problémy, protože nemocní mají dojem, že jejich situace okolí obtěžuje. Proto se vyhýbají jakémukoliv fyzickému kontaktu, omezují sociální vazby a často se potýkají s depresí.

Negativní důsledky nočního pocení

Nadměrné pocení rozhodně není nic příjemného a tento problém s sebou navíc často přináší i další zdravotní komplikace, jako je zvýšená únava, bolest hlavy nebo třeba nespavost. Dalším problematickým faktorem je pak skutečnost, že noční pocení může mít na svědomí i celou řadu obtíží, které rozhodně není radno zanedbávat.

Jedná se především o různé kožní problémy (například svědivé vyrážky a ekzémy) a infekce, jelikož neustále mokrá pokožka představuje ideální prostor pro množení bakterií. Nadměrné noční pocení ovšem může způsobit také nachlazení. Jakmile se člověk zpotí a pot vychladne, studené mokré prostředí totiž začne neblaze působit na normální činnost organismu.

Diagnostika

Pokud vás nadměrné noční pocení trápí pravidelně, je načase vyhledat lékaře. Ačkoliv se tyto zdravotní komplikace obtížně vyšetřují, je vhodné zaměřit se na celkový stav organismu, který může o povaze problému mnohé napovědět. Proto se provádí například krevní náběry se zjišťováním CRP, rentgen plic, ultrazvuk břicha a další testy, pomocí kterých je možné odhalit zdroj obtíží.

Jak zabránit nadměrnému pocení?

Ať už vás trápí noční pocení na krku, stěžujete si na pocení hlavy v noci nebo se budíte v mokrých peřinách, jistě přemýšlíte, jak si s tímto problémem poradit. Pokud máte podezření, že vaše obtíže přesahují únosnou mez, v první řadě byste se měli poradit s odborníkem. Vzhledem k tomu, že příčina může být velice závažná, neměli byste rozhodně čekat na to, až se celá situace vyřeší sama.

Je-li na vině některé z výše popsaných onemocnění, včasná diagnóza je absolutně klíčová. Jakmile se lékařům podaří identifikovat původce obtíží, doporučí vhodný způsob terapie, který dokáže chorobu vyléčit, nebo alespoň potlačit její příznaky. Kromě toho může pomoci také změna životosprávy a dodržování lékařem doporučených opatření.

Pokud je příčinou nadměrného nočního pocení hormonální nerovnováha, pomoci mohou léky, které pacientův organismus opět uvedou do normálního stavu. Jsou-li na vině naopak užívané medikamenty, je možné snížit jejich dávkování nebo předepsat zcela jiné léky, které nebudou u pacienta vyvolávat negativní vedlejší účinky. Některé kroky ovšem pacient může udělat sám.

Úprava ložnice

Potýkáte-li se s nadměrným nočním pocením, zaměřte se nejprve na prostor, kde spíte. Rozhodně nepodceňujte výběr matrace, která by měla být z prodyšného materiálu s dobrými termoregulačními schopnostmi. Ideální jsou také sendvičové matrace, které se dají snadno vyvětrat i vyčistit a zároveň se hodí také pro alergiky, nebo speciální chrániče zadržující vlhkost, které lze snadno sundat a vyprat.

Syntetické materiály, které brání přirozenému odpařování potu, je vhodné vyměnit za dobře sající 100% bavlnu. Nezapomínejte přitom lůžkoviny pravidelně střídat a zvolte také prodyšné pyžamo, ve kterém vám nebude po ulehnutí do postele příliš horko. Každý večer před spaním pak vyvětrejte, abyste dosáhli příjemné teploty. Ta by se měla pohybovat ideálně kolem 18 °C.

Důraz na hygienické návyky

Pokud se v noci budíte zalití potem, dejte si záležet také na důsledném dodržování hygienických návyků. Lékaři doporučují především častější mytí, řádné vysoušení pokožky a pravidelné převlékání do suchého bavlněného prádla. Vyzkoušet můžete také speciální deodoranty či kvalitní antiperspiranty, které zamezují produkci potu a uzavírají potní žlázy.

Režimová opatření

Další možností, jak omezit nadměrné noční pocení, je celková změna stravovacích návyků, udržování zdravé tělesné hmotnosti a pravidelný pohyb. Důležité je především dodržování pitného režimu, což pomůže zabránit dehydrataci organismu vlivem přílišné ztráty tekutin. Mějte ovšem na paměti, že pít byste měli v průběhu celého dne, jelikož nárazový příjem tekutin může někdy situaci spíše zhoršit.

Aby toho nebylo málo, pacienti by měli dbát také na zdravý jídelníček. Ideální jsou střídmé porce jídla konzumované v pravidelných intervalech, přičemž by se mělo jednat o stravu s nízkým obsahem sacharidů a tuků. Lidé trpící nadměrným nočním pocením by naopak měli omezit příliš kořeněné, tučné a sladké pokrmy, kofein či alkohol. Naposledy je pak vhodné jíst maximálně 2–3 hodiny před spaním.

Relaxace

Vzhledem k tomu, že za rozvoj nadměrného nočního pocení bývá velice často zodpovědný stres nebo strach, je vhodné zaměřit se také na tyto faktory a pokusit se je eliminovat. Snažte se vyhýbat všem stresovým situacím, udělejte si na sebe dostatek času, co nejvíce odpočívejte a vyzkoušejte před spaním také bylinkové čaje z šalvěje nebo meduňky.

