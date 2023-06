Pokousání hmyzem může být nebezpečné. Co dělat, když na vás zaútočí štěnice, blechy nebo klíšťata?

Jak vypadá štípnutí od hmyzu?

Lidé si často myslí, že s parazity se mohou setkat pouze ve špinavých domácnostech nebo u nižších sociálních vrstev, kde se na hygienu příliš nedbá. To ale rozhodně není pravda. Škodlivý hmyz může do vašeho bytu přicestovat v kufru z luxusní dovolené, domů je ale mohou přinést také vaši oblíbení domácí mazlíčci nebo se k vám jednoduše přestěhují od sousedů.

Vzhledem k tomu, že existuje velké množství různých druhů hmyzu, které se na našem území vyskytují, může být obtížné rozlišit, který z nich má komplikace na svědomí. Jednotlivé druhy štípanců od hmyzu se ovšem alespoň částečně dají rozlišit podle doprovodných projevů, které jejich vznik způsobuje. Znalost toho, kdo je za štípance od hmyzu zodpovědný, vám pak napoví také ohledně vhodné léčby.

Hlavní příznaky pokousání hmyzem:

Zarudnutí

Otok

Bolest

Svědění a pálení

Alergická reakce

Pokud na těle objevíte fialový flek po bodnutí hmyzem, obvykle to znamená, že v okolí rány je hematom (modřina), který vzniká z toho důvodu, že hmyz dovnitř vypouští látky bránící srážlivosti krve, což mu usnadní sání. Na pokožce brzy vznikne zarudlé nebo fialové místo a někdy se může objevit také puchýř po bodnutí hmyzem.

Jak se pozná kousnutí od štěnice?

Štěnice domácí je druh polokřídlého hmyzu, který se rád sdružuje do velkých kolonií. Ve dne se škůdci většinou skrývají, v noci však své úkryty opouštějí a sají lidskou krev. Nejčastěji se najdete v matracích a ložním prádle, proto tohoto nepříjemného parazita lidé nazývají také štěnice postelová.

Jak vypadá kousnutí od štěnice? Štípance od štěnic mají podobu zarudlých koleček s tmavší tečkou uprostřed. V průměru mohou mít kousance až několik milimetrů a jelikož tito škůdci bodají především na odhalených částech těla, najdete je hlavně na pažích, krku a na zádech. Štěnice kousnutí také obvykle provádějí v řadě za sebou nebo v celých skupinách.

Typické znaky poštípání od štěnic:

Po několika hodinách rány zarudnout a začnou svědit

Vyrážka by měla během jednoho nebo dvou týdnů zmizet

U citlivějších jedinců může nastat alergická reakce

Na kůži se objeví vodou vyplněné puchýře

Štípanec od štěnice výrazně zčervená a nateče

Po rozškrábání vznikají hnisavé rány, které se pomalu hojí

Pokud vás rány po kousnutí od štěnic nepříjemně svědí či pálí, můžete na ně zkusit přikládat led nebo bylinky, jako je například levandule nebo máta. Bolavá místa je vhodné ošetřit také třezalkovým olejem, aloe vera gelem či citronovou šťávou.

Léčba štípnutí od štěnice se však často neobejde bez lékařské pomoci. Doktor vám může proti zánětu a svědění doporučit kalamínový či steroidní krém, při akutních problémech může předepsat také speciální kortikosteroidovou mast. A za jak dlouho zmizí kousnutí od štěnice? To závisí na individuální kožní reakci každého jedince. U někoho fleky zmizí během 14 dnů, u jiného to může trvat i déle než měsíc.

Jak vypadá kousnutí od blechy?

Dalším škůdcem, jehož návštěva vás může nepříjemně potrápit, je blecha. V Česku, kde patří mezi nejrozšířenější parazity, žije zhruba devadesát druhů tohoto bezkřídlého hmyzu, jako je například blecha lidská, blecha kočičí a blecha psí. Blechy mají hnědou či černou barvu, dorůstají až 8 milimetrů, jsou zploštělé a živí se pouze krví. Mohou také přenášet různé závažné choroby.

Bleší štípance mohou vypadat podobně jako ty od štěnice, vyskytují se také ve větším množství či v řadách. Na rozdíl od komářího kousnutí však bývají menší. Poraněné místo na kůži zrudne a kolem štípance se rychle vytvoří červený kruh. Blechy vás nejčastěji poštípou na nohách a v oblasti kotníků, dále také na pažích, v oblasti trupu nebo pod ohyby kolen a loktů.

Příznaky kousnutí od blechy:

Štípanec od blechy svědí a pálí

Okolí rány je obvykle bolestivé

Po štípnutí se může rozvinout alergická reakce (kopřivka)

Co na kousnutí od blechy pomáhá a jak ošetřit kousnutí od blechy? Štípance hlavně neškrábejte, do rány by se totiž mohla dostat infekce. Místo toho postiženou oblast omyjte teplou mýdlovou vodou a vydezinfikujte. Abyste se zbavili otoku, můžete na štípnutí od blechy také přiložit chladivý sáček nebo třeba pytlík mražené zeleniny.

Pokud je svědění nepříjemné a nedá se vydržet, kousance od blechy můžete ošetřit pomocí Fenistil gelu nebo jiné chladivé masti. Na hojení pomáhá také octanový krém, kalamínové mléko nebo kortizonová mast. Babské rady doporučují třeba omýt štípance zeleným, černým nebo levandulovým čajem, nanést na ně aloe vera gel či vyzkoušet vlažnou vločkovou koupel.

A za jak dlouho zmizí štípanec od blechy? Pokud se objevil u zdravého člověka, který nezaznamenal žádné příznaky alergické reakce, kousanec od blechy většinou vybledne během několika hodin nebo maximálně dnů. Pokud by otok a bolest přetrvávaly delší dobu, je vhodné navštívit lékaře, který poradí s řešením situace.

Co dělat po kousnutí klíštětem?

Přenašečem řady infekčních chorob jsou klíšťata, která se živí sáním krve nejen na člověku, ale tak na dalších savcích, plazech a ptácích. Tito roztoči se vyskytují především v lesích, na loukách a dalších vlhkých místech. Riziko, že si domů z procházky přinesete klíště, stále stoupá, počasí jim totiž obecně přeje.

Klíště se může přisát na jakoukoliv část těla, nejčastěji se jedná o kožní záhyby, podpaží nebo vlasatou část hlavy. V první hodině je parazit přichycený pouze kusadly a lze ho snáze odstranit. Později si však ze slin vytvoří speciální cementový obal a ke kůži pevně přilne. V každém případě je však nutné klíště co nejrychleji odstranit.

Jak vypadá kousnutí od klíštěte?

V místě přisátí se vytvoří červený flek

Rána může být narůžovělá či tmavě červená

Postižené místo je mírně vyvýšené

Skvrna po kousnutí klíštětem by měla do několika dní zmizet. Ve většině případů se jedná pouze o místní zánětlivou reakci na látky, které klíště po přisátí do kůže uvolnilo. Pokud však rána do týdne nevybledne a místo toho se začne zvětšovat, může se jednat o velký problém. Podezřelé projevy kousnutí klíštětem, které signalizují, že je čas vyhledat lékaře, zahrnují také zarudnutí ve tvaru červeného kruhu s bledým místem v centru.

Alergie na kousnutí klíštětem je spíše vzácná. Mnohem větší nebezpečí představují nemoci, které tento parazit přenáší. Jedná se o Lymeskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu. Obě tato onemocnění jsou velice závažná a často s sebou nesou nepříjemné následky. Encefalitida se nedá léčit, jako prevence se však užívá speciální očkování. Účinná vakcína proti borelióze zatím neexistuje, v současné době na jejím vývoji ale vědci intenzivně pracují.

Jak vypadá štípnutí od komára?

Když ráno po probuzení na těle objevíte červený flek po kousnutí hmyzem, jistě hned začnete uvažovat „co mě kouslo“ a jak si co nejrychleji ulevit od potíží. S velkou pravděpodobností má poštípání hmyzem na svědomí komár, který k proniknutí lidskou pokožkou a následné sání krve používá trubicovité ústní ústrojí. Jeho sliny navíc mohou kůži výrazně podráždit.

Ačkoliv na našem území žijí pouze druhy, které pro zdraví člověka nepředstavují příliš velkou hrozbu, v zahraničí jsou tito drobní tvorové zodpovědní třeba za šíření malárie, žluté zimnice nebo horečky dengue. Před cestou do ciziny je proto nutné informovat se o tom, s jakým nebezpečím se může štípnutí od komára v dané destinaci pojit.

Dojde-li ke kousnutí od komára, imunitní systém vyhodnotí jeho sliny jako cizí látku a zareaguje uvolněním histaminu. Reakce přitom bývá u pacienta obvykle mírná. Rána zarudne, objeví se zhruba 1 centimetr velký otok a okolí vpichu začne nepříjemně svědit či pálit. U zdravého jedince tyto příznaky ale většinou během několika dnů odezní.

Organismus citlivějších lidí však může na komáří štípance odpovědět rozvojem alergické reakce. Tu poznáte například podle vzniku velkých a zarudlých otoků v oblasti, kde se objevilo bolestivé kousnutí hmyzem. Často také dochází k výsevu kopřivky po celém těle, pacienti mohou pociťovat celkovou slabost a výjimkou není ani zduření mízních uzlin.

Co na štípance od hmyzu pomáhá? Běžné komáří štípance není nutné nijak speciálně léčit. Pokud se vám bude zdát svědění nesnesitelné, zkuste rány omýt mýdlem a vodou nebo je ochlaďte prostřednictvím studeného obkladu. K dispozici jsou také volně dostupná lokální antihistaminika, jako je Fenistil gel, Sněhurka chladivý gel či After bite, která zmírňují pálení a svědění, tlumí podráždění pokožky a zamezují zvětšování otoku.

Jak poznat štípanec od ováda?

Na kůži většinou zůstává po kousnutí hmyzem skvrna a jinak tomu samozřejmě není ani v případě, že na člověka zaútočí ovád. Ten na první pohled vypadá jako velká tučná moucha, ale jeho kousnutí způsobuje člověku velkou bolest. Na místě se nejprve objeví malá červená skvrna, která později zduří a začne silně svědit.

Výjimečně může u člověka kousnutí od „hovada“ způsobit alergickou reakci nebo anafylaktický šok. Ovádi navíc patří mezi přenašeče různých nebezpečných onemocnění, kam patří například tularémie či antrax (sněť slezinná), a zároveň mohou šířit různé prvoky a parazitné červy. Po většinu času však naštěstí útočí spíše na dobytek než na člověka.

Jako prevenci můžete zvolit různé repelenty proti hmyzu, ty ovšem nemusí vždy pomoci. Pokud již kousnutí od hmyzu vytvořilo na pokožce zarudlý flek, pokuste se místo neškrábat, abyste si do rány nezanesli infekci. Jedná-li se o běžný otok, pomohou třeba chladivé obklady nebo lokální antihistaminika. Někdy je však komplikace nutné léčit třeba antibiotiky.

Jak vypadá kousnutí od mravence?

Aby toho nebylo málo, z výletu do přírody si můžete přinést také hmyzí kousnutí od nenápadných mravenců. Ačkoliv většina druhů nepředstavuje pro člověka žádné nebezpečí, někteří mravenci mohou citlivějším jedincům způsobit velké obtíže.

Mravenčí jed je podobný tomu vosímu. Na postižených místech se brzy objeví puchýře a otoky, které jsou rudé, svědí a pálí. Ojediněle může mravenčí kousnutí u pacienta vyvolat také nepříjemnou alergickou reakci nebo dokonce i anafylaktický šok.

