Hormonální léčba při menopauze: Estrogen a progesteron mohou pomoci zmírnit příznaky. Má to ale svá rizika

Menopauza je přirozený biologický proces, při kterém dochází k postupnému poklesu hladiny hormonů, zejména estrogenu a progesteronu, což vede k ukončení menstruace. Tento pokles může způsobit celou řadu nepříjemných symptomů, od návalů horka a nočního pocení přes změny nálady až po úbytek kostní hmoty. Hormonální terapie se používá k nahrazení těchto hormonů, které tělo přestává produkovat, aby se příznaky zmírnily a zlepšila se kvalita života.
Rozhodnutí, zda terapii zahájit, by mělo vzniknout ve spolupráci s lékařem na základě celkového zdravotního stavu, intenzity příznaků a osobního rizikového profilu. V minulosti byla hormonální léčba vnímána jako rizikovější, ale novější výzkumy ukazují, že pro mnohé ženy může být bezpečná a prospěšná, pokud se zahájí v optimálním čase a dávce.
Co je hormonální terapie a jak funguje?
Hormonální substituční terapie (HRT) je léčba, která dodává tělu estrogen, progesteron nebo jejich kombinaci, aby nahradila hormony, které během menopauzy klesají. U žen, které již nemají dělohu kvůli hysterektomii, se obvykle používá pouze estrogen, protože progesteron je potřeba k ochraně děložní sliznice.
Estrogen pomáhá především s typickými příznaky menopauzy, jako jsou návaly horka, noční pocení, poruchy spánku nebo vaginální suchost. Progesteron se pak přidává u žen s dělohou, aby se snížilo riziko nadměrného růstu sliznice dělohy. Terapii lze podávat v různých formách jako tablety, kožní náplasti, gely nebo vaginální krémy či čípky.
Výhody hormonální terapie
Jedním z hlavních důvodů, proč ženy volí hormonální terapii, je tedy úleva od nepříjemných příznaků menopauzy, které mohou výrazně zhoršit kvalitu života. Dalším důležitým efektem hormonální terapie je pak prevence úbytku kostní hmoty a snížení rizika zlomenin, které je spojené s nízkou hladinou estrogenu po přechodu.
Některé studie rovněž naznačují, že hormonální terapie může mít pozitivní vliv na metabolismus a náladu, i když toto zatím není zcela potvrzeno u všech pacientek. Pro ženy s výraznými příznaky, které je omezují v každodenním životě, tak může hormonální terapie znamenat návrat k běžným aktivitám.
Rizika a nežádoucí účinky, které je třeba zvážit
Hormony mohou mít vedle pozitivních účinků i nežádoucí účinky a rizika. Patří sem zvýšené riziko krevních sraženin, mrtvice nebo některých typů rakoviny, především prsu nebo děložní sliznice, zejména pokud je estrogen podáván bez progesteronu u žen s dělohou.
Riziko závisí na řadě faktorů, včetně věku, celkového zdravotního stavu, rodinné anamnézy a doby trvání léčby. Novější výzkumy například ukazují, že pokud hormonální terapii začnete brzy po nástupu menopauzy a nepožíváte ji dlouhodobě, mohou být rizika nižší než se dříve předpokládalo.
Jiné častější vedlejší účinky mohou zahrnovat bolest prsou, změny nálady, nevolnost nebo nepravidelné krvácení. Některé z těchto příznaků se mohou po určité době léčby samy upravit, jinak je možné dávku nebo formu terapie změnit.
Kdy je hormonální léčba vhodná?
Hormonální terapie není vhodná pro všechny. Riziko spojené s léčbou je třeba posuzovat individuálně a vždy společně s lékařem. Obvykle se doporučuje ženám, které mají středně těžké až těžké příznaky menopauzy, které narušují jejich každodenní život a kdy jiné léčebné možnosti nepřinášejí úlevu.
Obecně platí, že nejlepší výsledky a nejnižší rizika jsou pozorovány u žen mladších 60 let nebo u těch, které zahájí léčbu během prvních deseti let od začátku menopauzy. U starších žen nebo u těch, které začnou hormonální terapii později, může být riziko komplikací vyšší.
Existují i specifické zdravotní podmínky, při kterých hormonální terapie není doporučena, například u žen s aktivním nebo dříve prodělaným karcinomem prsu, u některých typů srdečních chorob nebo u žen s vysokým rizikem krevních sraženin. Je proto důležité otevřeně diskutovat o historii svého zdraví s lékařem před zahájením léčby.
Alternativní možnosti
Pro ženy, které nemohou nebo nechtějí hormonální terapii, existují alternativní možnosti léčby symptomů menopauzy. Mezi nejčastější patří změny životního stylu, například pravidelné cvičení, zdravější strava, úprava spánku a techniky zvládání stresu. Tyto změny mohou pomoci zmírnit některé příznaky, i když obvykle nejsou tak účinné jako hormonální terapie.
Existují také nehormonální léky, které lékaři mohou předepsat pro určité symptomy, například pro návaly horka nebo potíže se spánkem, a další možnosti, jako je vaginální hydratace a lubrikanty pro vaginální suchost. Je důležité konzultovat s odborníkem, které řešení nejlépe odpovídá individuální situaci.
Zdroje: healthline.com, nzip.cz, mayoclinic.com, myclevelandclinic.org