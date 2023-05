Nesprávná hladina estrogenu se může projevit nepravidelnou menstruací i padáním vlasů. Jaká je léčba?

Správné hladiny estrogenu jsou nezbytné především pro zdravý ženský reprodukční systém, ale mají vliv i na mnoho dalších funkcí organismu, jako je vývoj sekundárních pohlavních znaků, hustota kostí nebo regulace nálady a vývoj mozku. Nízká hladina estrogenu se může projevit například nepravidelnou menstruací a návaly horka, zatímco vysoké hladiny může signalizovat padání vlasů či přibírání na váze. Zajímá vás, jaké jsou možnosti léčby?

Co je estrogen a jaké má funkce?

Estrogeny jsou steroidní hormony, které se označují jako ženské hormony, přestože se v malé míře vyskytují i u mužů. Tři hlavní druhy estrogenů jsou estradiol, estriol a estron. Tyto hormony jsou u žen produkovány vaječníky a hrají zásadní roli v ženském reprodukčním systému, nicméně jejich význam v organismu je daleko větší.

Estrogeny mají na svědomí vývoj sekundárních pohlavních znaků, například širších boků a růst prsou. Dále ovlivňují menstruační cyklus a umožňují ženám otěhotnět. Významnou roli rovněž hrají ve vývoji kostí (spolu s vápníkem a vitamínem D), růstu vlasů a v regulaci nálady. Tento hormon také významně ovlivňuje vývoj a strukturu vašeho mozku.

Hlavním estrogenním steroidem je estradiol. Právě tento estrogen je sledován u žen s poruchou plodnosti a menstruačního cyklu, u vzácných tumorů a poruch syntézy estrogenů. Estradiol spolu s jinými estrogeny má na svědomí zadržování vody a soli a také má anabolický účinek na metabolismus bílkovin. [1, 2]

Co ovlivňuje hladinu estrogenu?

Kolísání hladiny estrogenu je naprosto přirozené. Estrogen stoupá v období puberty a klesá s blížící se menopauzou. Hladiny tohoto hormonu se rovněž odvíjí od fází menstruačního cyklu. V době ovulace dosahují maxima, aby se tělo připravilo na těhotenství, a následně se snižují s příchodem menstruace.

Vzhledem k tomu, že estrogen je produkován vaječníky, může jakýkoliv stav související s tímto orgánem ovlivnit produkci estrogenu. Pokud jsou hladiny estrogenu trvale nízké, ženy mohou mít problém otěhotnět. Důvodem mohou být tyto faktory:

nadměrná fyzická aktivita,

poruchy příjmu potravy,

předčasné selhání vaječníku v důsledku toxinů či autoimunitního onemocnění,

Turnerův syndrom,

onemocnění ledvin.

Pokud jsou hladiny estrogenu naopak trvale vysoké, mohou signalizovat zdravotní stav, který vyžaduje lékařské vyšetření. Na vině mohou být následující jevy:

Nedostatek estrogenu: příznaky

Nízká hladina estrogenu je běžná u dívek, které ještě nedosáhly puberty a dále u žen, které se blíží menopauze. Nedostatek estrogenu se i přesto může rozvinout v jakémkoli věku, což může vést k potížím s otěhotněním. Typické příznaky zahrnují následující:

Vysoká hladina estrogenu: příznaky

Pokud jsou hladiny estrogenu ve vašem těle trvale zvýšené, mohou se u žen objevit následující symptomy:

nadýmání,

snížená chuť na sex,

nepravidelná menstruace,

oteklá a citlivá prsa,

změny nálady a bolesti hlavy,

úzkosti a záchvaty paniky,

přibývání na váze,

padání vlasů,

zesílené příznaky premenstruačního syndromu (PMS),

problémy se spánkem,

ospalost nebo únava,

problémy s pamětí,

fibrocystické bulky ve vašich prsou. [7]

Estrogen u mužů

Přestože je estrogen nazýván ženským hormonem, i v mužském organismu má své zastoupení. Vyvážené hladiny estrogenu u mužů hrají důležitou roli v sexuální funkčnosti a plodnosti. Konkrétně je estrogen zodpovědný za tvorbu zdravého spermatu.

Pokud jsou ovšem hladiny estrogenu u muže příliš vysoké, mohou se objevit problémy s plodností. Vysoký estrogen u mužů se nejčastěji projevuje erektilní dysfunkcí a gynekomastií. Může být rovněž příčinou ukládajícího se tuku v oblasti břicha. [8, 9]

Jak zjistit hladinu estrogenu?

Pokud se u vás objevily některé z výše uvedených příznaků naznačujících trvale nízké nebo vysoké hladiny estrogenu, je nutné obrátit se na vašeho lékaře, který vám odebere vzorek krve a zašle jej do laboratoře k rozboru. Případně můžete vyhledat přímo některou z laboratoří, které tato vyšetření poskytují. V současné době jsou na trhu rovněž k dostání domácí testy estrogenu, nicméně výsledky nebudou přesné jako z laboratoře. [10, 11]

Jak zvýšit estrogen?

Ne každá žena nutně potřebuje podstoupit léčbu ke zvýšení estrogenu, tedy pokud neplánuje těhotenství nebo ji netrápí obtíže spojené s nižší nebo naopak vyšší hladinou estrogenu. Prozatím bohužel neexistuje mnoho výzkumů, které by prokázaly zvýšení hladin estrogenu prostřednictvím přírodních prostředků. Co však může v první řadě pomoci, je změna životního stylu. A to především následující:

dostatek spánku , tedy alespoň 7 až 9 hodin denně: spánek zajišťuje správnou produkci hormonů v těle,

, tedy alespoň 7 až 9 hodin denně: spánek zajišťuje správnou produkci hormonů v těle, omezení stresu: stresové hormony mohou ovlivnit hladiny estrogenu,

stresové hormony mohou ovlivnit hladiny estrogenu, mírné cvičení: nadměrná fyzická aktivita vede ke snížení estrogenu,

nadměrná fyzická aktivita vede ke snížení estrogenu, dostatečný příjem zdravé stravy: podváha a nízký příjem kalorií vede k nízkým hladinám estrogenu.

Hormonální léčba

Další možností je podstoupit substituční hormonální léčbu, která spočívá v užívání syntetického estrogenu, obvykle ve formě estrogenových tablet. Ty se předepisují zejména pro léčbu vedlejších příznaků menopauzy. Estrogenový krém či kroužek (vaginální estrogeny) se využívají zejména k léčbě vaginální suchosti a bolestivého pohlavního styku.

Přírodní estrogeny v jídle: fytoestrogeny

Fytoestrogeny patří mezi tzv. xenoestrogeny, což znamená, že nejsou pravými hormony, ale mohou je ovlivnit. Většinou působí antioxidačně, mohou mít vliv na hustotu kostí, působit preventivně proti vzniku nádorů, jako je rakovina prsu, a snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Bylo ovšem prokázáno, že fytoestrogeny mohou mít estrogenní i antiestrogenní účinky. Jinými slovy, zatímco některé mohou hladiny estrogenu zvýšit, jiné ho mohou naopak blokovat. A právě z tohoto důvodu představují kontroverzní téma v oblasti zdraví. Prozatím však nebylo provedeno dostatečné množství výzkumů, které by účinky fytoestrogenů na hladiny estrogenu prokázaly. Mezi přírodní fytoestrogeny patří následující:

lněná semínka,

sójové boby,

tofu,

tempeh,

sušené ovoce,

sezamová semínka,

česnek,

broskve,

bobule (jahody, maliny apod.),

pšeničné otruby,

brukvovitá zelenina. [12, 13, 14]

Léčba estrogenové dominance

Léčba zvýšeného estrogenu závisí na základní příčině, proto je v první řadě důležité podstoupit lékařské vyšetření a zjistit, co převahu estrogenu v těle způsobuje. Na základě toho je pak možné určit případnou léčbu. U estrogenové dominance, která není způsobena konkrétním zdravotním stavem, mohou lékaři doporučit změnu životního stylu. Můžete tedy vyzkoušet následující:

zvýšit příjem omega-3 mastných kyselin ve stravě nebo zvážit užívání doplňků stravy,

jíst více vegetariánské stravy,

jíst více sóji, lněného semínka a brukvovité zeleniny, jako je brokolice a kapusta,

udržovat zdravou hmotnost a soustředit se na pravidelný pohyb,

pokusit se snížit stres,

omezit konzumaci alkoholu

vyhýbat se jakýmkoli přírodním nebo bylinným přípravkům, které mohou zvýšit estrogen. [15]

