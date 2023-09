Zadržování vody v těle způsobuje nejen otoky končetin. Pozor si dejte na příjem soli i pitný režim

Co je to zavodnění organismu?

Zadržovaní vody v těle představuje stav, kdy dochází k nahromadění vody v tkáních, tělesných dutinách nebo v oběhovém systému. Jedná se o poměrně častý problém, který způsobuje otoky končetin, rukou nebo obličeje. Stejně tak hromadění vody v organismu má často na svědomí i přibývání na váze. Rozlišují se přitom dva typy zadržování tekutin v organismu:

generalizovaný edém – otoky se objevují po celém těle, lokalizovaný edém – postiženy jsou jen určité části těla.

Zavodnění neboli retence vody se velice často objevuje zejména u těhotných žen, ale nevyhnou se mu obvykle ani osoby, které nejsou moc fyzicky aktivní, mají sedavé zaměstnání nebo se nestravují zdravě a vyváženě. Kromě toho bývá na vině také nedostatečný pitný režim. Z krátkodobého hlediska není zadržování vody v těle nebezpečné, avšak pokud tento stav přetrvává dlouhodobě, může se podílet na vzniku onemocnění ledvin nebo dokonce selhání srdce. [1, 2, 3]

Příčiny zadržování vody v těle

Chcete-li vědět, jaké má zadržování vody v těle příčiny, pak je jich opravdu velké množství. Některé z nich mohou být známkou vážného zdravotního stavu, zatímco jiné závažné vůbec být nemusí. Obvykle se za jeden z faktorů způsobujících hromadění tekutin v organismu považuje především dlouhé sezení či stání a nedostatečný pitný režim během dne.

Někdy může mít vliv na hromadění vody a vznik otoků alkohol, létání v letadle, chemoterapeutická léčba nebo třeba onemocnění ledvin či cirhóza jater. Faktorů, které mají negativní dopad na rovnováhu tekutin v těle, je přitom celá řada a většinou souvisí s tím, co člověk jí a pije, jak je fyzicky aktivní a jaké má zdravotní problémy. Mezi nejběžnější příčiny přitom patří:





hormonální změny,

nadměrné užívání soli,

nedostatek vitamínu B6,

nedostatek draslíku,

nedostatek fyzické aktivity,

chronické onemocnění ledvin,

lymfatická dysfunkce,

obezita, nebo naopak podvýživa,

užívání některých léků (například antikoncepce, kortikosteroidy, blokátory kalciových kanálů, některé léky na cukrovku). [4, 5, 6, 7]

Zavodnění v těhotenství a při menstruaci

Velice častým jevem je zadržování vody v těle v těhotenství nebo zadržování vody v těle při menstruaci. Děje se tak především v důsledku hormonálních výkyvů. Zejména u těhotných žen pak dochází často vlivem nahromadění vody v tkáních k nepříjemným otokům dolních končetin. Tyto problémy se objevují nejčastěji ve večerních hodinách, během teplého počasí nebo po delším sezení či stání. Stejně tak může mít pak vliv na zadržování vody v těle menopauza. [8, 9]

Nadměrná konzumace soli

Pro udržení některých buněčných a tělesných funkcí, jako je například regulace krevního tlaku nebo acidobazické rovnováhy, potřebuje lidský organismus dostatečný příjem sodíku. Ten má mimo jiné také vliv na aktivaci některých enzymů. Sodík společně s chloridem, který má zase důležitý vliv na trávení nebo obranu proti patogenům, pak tvoří kuchyňskou sůl.

Problém nastává, pokud máte v těle sodíku příliš mnoho. Váš organismus v takovém momentě začne totiž zadržovat vodu. Ačkoliv je kuchyňská sůl jedním z hlavních zdrojů sodíku, více jej obvykle získáte ze zpracovaných potravin, kam patří konzervované maso, konzervovaná zelenina, instantní polévky, rychlé občerstvení, různé krekry a dokonce i nealkoholické nápoje.

Proto je při nákupu vhodné kontrolovat obsah soli v potravinách a nápojích, který by měl být vždy uveden na jejich obalu. Množství sodíku přitom můžete regulovat například tím, že budete pít hodně vody a jíst potraviny bohaté na draslík. Doporučená denní spotřeba sodíku není přesně stanovena, nicméně odhadovaný příjem pro zdravého dospělého jedince ve věku od 25 do 50 let se dle některých zdrojů pohybuje kolem 1500 mg. [10, 11, 12]

Nedostatečný pitný režim

Voda tvoří více než 50 % lidského těla a je neustále vylučována kůží, močí, stolicí i dýcháním. Nachází se v každé tělesné buňce a hraje důležitou roli při transportu živin a odpadních látek, termoregulaci a chemických reakcích, které v těle probíhají. Z toho důvodu je nezbytné, aby ji člověk v průběhu dne stále doplňoval. V případě dlouhodobě nízkého příjmu vody hrozí nejen vznik otoků v důsledku zavodnění, ale také selhání některých orgánů.

Nedostatečný pitný režim je tudíž jednou z hlavních příčin hromadění vody v organismu. Abyste se tomuto problému vyhnuli, je potřeba denně vypít minimálně 1,5 litru vody, avšak ideálně přibližně zhruba 1 ml vody na 1 kcal energetické hodnoty přijaté potravy. Tato spotřeba je samozřejmě individuální a liší se v závislosti na různých faktorech, jako je teplota prostředí, kde se nacházíte, složení potravy, kterou konzumujete, množství soli, které během dne přijmete, a fyzicka aktivita. [13, 14, 15]

Nedostatek draslíku a vitamínu B6

Zásadní vliv na regulaci vody v organismu má mimo jiné také draslík a vitamín B6. Proto je potřeba, aby je člověk každý den přijímal v dostatečném množství, ať už v potravě, nebo prostřednictvím doplňků stravy. Draslík je navíc nezbytný pro správnou činnost srdce, fungování svalů a pro regulaci krevního tlaku. Extrémní nedostatek tohoto důležitého prvku může v krajních případech člověka dokonce ohrozit na životě. Mezi nejlepší zdroje draslíku patří:

meruňky,

banány,

švestky,

rajčata,

lískové ořechy,

kešu ořechy,

arašídy,

mandle,

celozrnná špaldová mouka,

celozrnná žitná mouka,

celozrnná pohanková mouka.

Vitamín B6, který je také známý jako pyridoxin, je ve vodě rozpustný vitamín, jenž hraje důležitou roli při tvorbě červených krvinek a metabolismu bílkovin. Kromě toho je potřeba například pro správnou funkci mozku. Tento vitamín je obsažen prakticky ve všech potravinách, ale nejvíce se ho nachází ve vepřovém a drůbežím mase, rybách, celozrnných výrobcích, bramborách, banánech, luštěninách a některých druzích zeleniny, jako je například zelí. Ženy ve věku od 25 do 50 let by přitom měly denně přijmout 1,2 mg tohoto vitamínu a muži ve stejném věku 1,5 mg. [16, 17, 18]

Jak poznat zadržování vody v těle

Někdy mohou být při zadržování vody v těle příznaky jasně rozpoznatelné, jindy je však nemusíte hned identifikovat. Pokud se ve vašem organismu hromadí tekutina, může se to projevit pouze tím, že se cítíte těžší, máte méně energie, a jste tudíž méně aktivní. Většinou jsou však s tímto problémem spojeny určité charakteristické symptomy, mezi které patří:

oteklé nohy, chodidla a kotníky,

otoky břicha, obličeje a boků,

ztuhlé klouby,

kolísání hmotnosti.

Trvalé zavodnění organismu může být v horších případech příznakem nějakého vážného onemocnění, jako je například srdeční selhání, děložní myom, onemocnění jater a ledvin nebo hluboká žilní trombóza. Proto pokud u vás delší dobu přetrvávají problémy s otoky různých částí těla, měli byste navštívit svého lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. [19, 20, 21]

Jak se zbavit zavodnění

V závislosti na příčině můžete zmírnit zavodnění tím, že změníte svůj jídelníček nebo se vyhnete dlouhému sezení během dne. Pokud je však problém se zadržováním vody v organismu způsoben nepříznivým zdravotní stavem, je potřeba navštívit lékaře a konzultovat s ním vhodnou terapii.

V případě zavodnění organismu je důležité hlídat si příjem soli. To znamená nejen méně solit vlastní jídla, ale také sledovat obsah soli na kupovaných potravinách. Kromě toho je vhodné začít alespoň trochu cvičit. Důležité je také zaměřit se na dostatečný pitný režim. Obecně platí, že zdravý dospělý člověk by měl během dne vypít 30 až 40 ml čisté vody na 1 kilogram své tělesné hmotnosti.

Některé výzkumy dále uvádějí, že proti zadržování vody v těle může pomoci také zvýšení příjmu hořčíku. Hořčík je klíčovým minerálem, který má vliv na více než 300 enzymatických reakcí, jež jsou nezbytné pro správné fungování organismu. Mezi vhodné zdroje hořčíku patří například ořechy, celozrnné výrobky a listová zelenina.

Stejně jako hořčík pomáhá v boji proti zavodnění také dostatečný příjem draslíku, který je nezbytný pro udržení rovnováhy tekutin v těle. Tento prvek působí proti účinkům sodíku, čímž zabraňuje hromadění vody a vzniku otoků, a navíc zvyšuje také produkci moči. Pokud tedy trpíte na zadržování vody v těle, je vhodné konzumovat potraviny bohaté na draslík.

Při otocích končetin se doporučuje nosit podpůrné kompresní ponožky, punčochy nebo rukávy, které vyvíjejí tlak na postižené části těla a brání tím hromadění tekutiny. Pro osoby, jež trpí chronickými otoky, kvůli kterým potřebují nastavitelné boty, je k dispozici také speciální zdravotní obuv. Během sezení nebo ležení je pak vhodné vložit si pod nohy polštář, aby byly zvednuté nad úrovní srdce. [22, 23, 24, 25, 26]

Léky proti zadržování vody v těle

K léčbě otoků způsobených hromaděním tekutiny v těle se někdy předepisují léky zvané diuretika, jejichž účelem je zvýšení tvorby moči. V některých závažnějších případech pak může lékař také doporučit používání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), což jsou léčiva s protihorečnatým a protizánětlivým účinkem, která také tlumí bolest.

Z bylinek pak může pomoci smetánka lékařská neboli pampeliška (Taraxacum officinale), která se odedávna v lidovém léčitelství používá jako přírodní diuretikum. Tato rostlina tak pomáhá snížit zadržování vody v organismu tím, že zvyšuje produkci moči. Některé studie navíc uvádějí, že diuretické vlastnosti extraktu z listů pampelišky mohou pomoci chránit před vznikem ledvinových kamenů. [27, 28, 29]

