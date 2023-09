Třapatkovka nachová posiluje imunitní systém. Připravují se z ní tinktury, tablety i krémy

Co je třapatkovka?

Třapatkovka (latinsky Echinacea) je rostlinný rod z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae), jehož zástupci se přirozeně vyskytují pouze ve východní a centrální části Severní Ameriky. Dnes se však pěstují i na mnoha dalších místech, a to především jako okrasné trvalky. Lidé si je přitom cení hlavně pro jejich nápadná květenství, která hrají různými odstíny růžové, fialové nebo bílé barvy.

Název tohoto rostlinného rodu je odvozený z řeckého slova ekhinos, což v překladu znamená ježek. Důvodem jsou samozřejmě květy třapatky, které se vyznačují ostnatým centrálním diskem, jenž některým na první pohled připomíná bodliny tohoto hmyzožravce. Rod Echinacea je přitom nutné odlišovat od rodu Rudbeckia, ačkoliv se v minulosti oba česky označovaly jako třapatka.

Známé druhy třapatkovky

Kromě několika kříženců a vyšlechtěných druhů v současné době rozlišujeme 9 různých druhů třapatkovky. Sem patří konkrétně následující rostliny:

třapatkovka nachová (Echinacea purpurea),

třapatkovka bledá (Echinacea pallida),

třapatkovka krvavá (Echinacea sanguinea),

třapatkovka nápadná (Echinacea paradoxa),

třapatkovka úzkolistá (Echinacea angustifolia),

Echinacea atrorubens,

Echinacea laevigata,

Echinacea simulata,

Echinacea tennesseensis. [1, 2, 3, 4, 5]

Třapatkovka nachová

Asi nejznámějším druhem z rodu Echinacea je třapatkovka nachová (Echinacea purpurea). Ta se pěstuje hlavně pro okrasné účely, přičemž typicky bývá součástí větších květinových záhonů i volných výsadeb. Zároveň si pak našla své místo v lidovém léčitelství, kde je známá díky svému pozitivnímu vlivu na imunitní systém, močovou soustavu nebo horní dýchací cesty.





Přestože dnes tuto bylinu nazýváme třapatkovka, původně se v češtině označovala pouze jako třapatka nachová (odborně Rudbeckia purpurea), což se hojně využívá i dnes. Kromě toho se můžete setkat také s řadou lidových názvů, jako je například střapalka, střapatka, třepatka, rudbecie, rudbeckie nebo třeba echynacea.

Jak vypadá třapatkovka nachová?

Tato vytrvalá bylina obvykle dorůstá do velikosti kolem 1 m, ale může to být klidně až 120 cm. Má přímou lodyhu, která je drsně chlupatá a mívá hnědozelenou barvu. Bazální listy pak bývají řapíkaté, vejčité až úzce kopinaté, na bázi zaokrouhlené, klínovité nebo dokonce téměř srdčité, na vrcholu špičaté a na okrajích zubaté či pilovité. Typicky jsou pak 5–30 cm dlouhé a zhruba 5–12 cm široké.

Kromě toho má třapatka nachová také střídavé lodyžní listy světle zelené barvy, které jsou o něco menší, krátce řapíkaté a na bázi klínovité. Na koncích lodyh se pak nachází jednotlivé květní úbory, které se skládají z trubkovitých, pichlavých hnědavých květů umístěných na květním lůžku a dále z okrajových květů jazykovitého tvaru, jejichž odstín se pohybuje od bílé přes růžovou až po fialovou.

Třapatkovka nachová kvete typicky od června do září, což je oblíbený čas pěstitelů. Daná bylina totiž v tuto chvíli plní estetickou funkci tím, že zkrášluje záhonky i parky, ale zároveň je atraktivní pro motýly, kteří se k jejím květům hojně slétají. Plodem třapatkovky nachové je potom nažka s chmýrem, která obsahuje pouze jedno semeno. [6, 7, 8, 9]

Kde roste třapatkovka nachová?

Domovinou této rostliny je Severní Amerika. Obývá přitom hlavně centrální část kontinentu, a to od východního Texasu po Ohio. Druhotně se pak objevuje v Nové Anglii, což je oblast mezi New Yorkem a Kanadou, dále na území kolem Velkých jezer nebo třeba v kanadském Ontariu. Kromě toho byla zavlečena také do Střední a Jižní Ameriky, do Evropy, do Asie a dokonce i do Austrálie.

V původním areálu výskytu roste třapatka nachová v prérii, ve světlých lesích a křovinách nebo třeba na skalnatých stanovištích. Najdete ji ovšem i nedaleko vodních toků, a to hlavně v nížinách a pahorkatinách. Dnes se ovšem vyskytuje také v blízkosti lidských sídel, na zahradách, podél silnic, na rumištích a na skládkách. [10, 11, 12, 13]

Obsažené látky

Podle botaniků je třapatka nachová trvalka, která obsahuje řadu zdraví prospěšných látek. Patří sem například silice, pyrrolizidinové alkaloidy, polysacharidy třísloviny, alifatické amidy, isobutylamidy nebo také estery organických kyselin (kyselina kávová, kyselina vinná). Dále zahrnuje flavonoidy, a to hlavně nicotiflorin nebo rutin.

Co se týče složení, měli byste vědět také to, že chemické látky obsažené v kořenech třapatkovky nachové se výrazně liší od těch, které se nachází v její nadzemní části. Zatímco kořeny bývají bohaté hlavně na esenciální oleje, kvůli čemuž je lidé mnohdy považují za nejúčinnější, listy, lodyhy a květy většinou obsahují větší množství polysacharidů. [14, 15, 16, 17, 18]

Historický kontext

Různé druhy třapatkovky používali již domorodí obyvatelé Severní Ameriky, kteří tuto rostlinu žvýkali při bolestech, odvarem z kořene léčili hadí uštknutí nebo pokousání hmyzem a její listy přikládali na rány, aby podpořili jejich hojení. Při bolestech zubů a dásní si pak odvarem vyplachovali ústa. Později se ovšem s těmito bylinami seznámili i přistěhovalci, kteří používali tinkturu z kořene třeba při kašli a nachlazení.

Pro Evropu objevil třapatkovku obchodník s léky jménem Joseph Meyer. Ten se o jejích pozitivních vlastnostech dozvěděl od prérijních indiánů, kteří danou bylinu označovali jako icahpe. V přírodě sice nezdomácněla, ale dnes se hojně pěstuje na zahradách nebo v parcích, kde plní dekorativní účely. Nejčastěji se přitom setkáte s třapatkovkou nachovou, ale rostou zde i další druhy. [19, 20, 21, 22, 23]

Jaké má třapatka nachová účinky na zdraví?

Třapatkovka nachová je oblíbená léčivka, která se používá jako součást bylinných čajů a různých potravinových doplňků (v podobě tablet, kapek nebo třeba tinktur). Obecně je známá pro svůj pozitivní vliv na imunitní systém, ale pojí se i s řadou dalších zdravotních benefitů. Podle platných nařízení Evropské unie přitom vypadají schválené zdravotní účinky třapatky nachové následovně:

podporuje normální fungování horních dýchacích cest,

podporuje normální fungování močových cest,

posiluje přirozenou obranyschopnost organismu,

má antioxidační účinky (chrání tělo před škodlivými volnými radikály).

Pokud jde o to, jaké má třapatka nachová léčivé účinky, důležité je hlavně její antioxidační působení. Tato rostlina totiž obsahuje sloučeniny, které pomáhají bránit buňky před oxidativním stresem, jenž může způsobit rozvoj chronických onemocnění, kam patří například cukrovka nebo různé kardiovaskulární choroby.

Kromě toho je třapatkovka nachová známá také díky svým antibakteriálním, antivirovým a protizánětlivým vlastnostem. Údajně zvyšuje počet i aktivitu granulocytů a makrofágů, které brání tělo před působením choroboplodných zárodků, a posiluje také aktivitu T-lymfocytů a funkci NK buněk. Tím stimuluje imunitní systém a pomáhá v boji proti různým škodlivinám.

Lidé pak běžně užívají třapatkovku nachovou ve chvíli, kdy je jakýmkoliv způsobem oslabena obranyschopnost jejich organismu nebo hrozí, že k tomu dříve či později dojde (ačkoliv její účinky jsou v tomto ohledu přinejmenším sporné). Je přitom vhodná pro vnitřní aplikaci, a to v rámci prevence, ale i při léčbě následujících zdravotních potíží:

Dále pak může třapatkovka nachová údajně podpořit léčbu žaludečních vředů, alergických projevů, chronických kloubních zánětů nebo problémů s prostatou. Aby toho nebylo málo, studie naznačují, že pomáhá snižovat hladinu krevního cukru a díky obsaženým sloučeninám (kyselina rozmarýnová, kyselina kávová, alkamidy) zmírňuje pocity úzkosti.

Co se týče vnějšího použití třapatkovky nachové, lidé s její pomocí nejčastěji léčí různá zánětlivá kožní onemocnění. Na pokožku se aplikuje hlavně ve formě tinktury, masti, nálevu nebo odvaru. Běžně se přikládá na špatně se hojící rány, ekzémy, popáleniny, projevy lupénky, bércové vředy nebo křečové žíly. Extrakt získaný z třapatkovky nachové pak může pomoci také při léčbě akné, přičemž pleťové produkty s obsahem dané byliny zlepšují hydrataci pokožky a redukují množství vrásek.

Některé výzkumy pak naznačují, že by výtažky z třapatkovky nachové mohly pomoci chránit lidský organismus před rakovinotvorným bujením. Jedna studie ve zkumavce z roku 2012 například prokázala, že extrakt z dané byliny může spustit proces, kdy jsou rakovinné buňky postupně usmrcovány. Před vydáním jakýchkoliv doporučení je ale nutné provést také studie na lidech.

Přestože mnozí tuto rostlinu oceňují pro její pozitivní vliv na fungování organismu a užívají její výtažky ve formě různých potravinových doplňků, neměli byste zapomínat na to, že některá tvrzení o jejích medicínských vlastnostech prozatím nebyla prokázána. Je tedy nutné provést další vědecké studie, které léčivé účinky třapatky nachové potvrdí, nebo naopak vyvrátí. [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]

Má třapatka nachová nežádoucí účinky?

Konzumace třapatkovky nachové je při krátkodobém užívání většinou bezpečná. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky se řadí mírné zažívací potíže včetně bolestí břicha, průjmu, zácpy, pálení žáhy a zvracení. Krátkodobě by pak neměla představovat problém ani vnější aplikace produktů z třapatkovky (v řádu dnů nebo týdnů). Někdy se ovšem může objevit nepříjemné zarudnutí, brnění pokožky, svědění nebo vyrážka.

Vzhledem k nedostatku informací o účincích třapatkovky nachové na lidský organismus by se lidé před zahájením jejího užívání měli raději poradit se svým ošetřujícím lékařem. Existuje totiž možnost rozvoje závažnějších komplikací, jako je celková alergická reakce, dušnost nebo dokonce anafylaktický šok. Bez konzultace s doktorem by se této rostlině tedy měly zcela vyhnout následující skupiny osob:

těhotné a kojící ženy,

malé děti do 12 let,

lidé alergičtí na rostliny z čeledi hvězdnicovitých,

jedinci užívající imunosupresiva,

pacienti trpící autoimunitními poruchami,

osoby s jiným závažným onemocněním (například jater či ledvin).

Kontraindikací jsou v tomto případě hlavně onemocnění, jako je roztroušená skleróza, systémový lupus erythematodes (SLE), revmatoidní artritida nebo třeba kožní choroba známá jako pemphigus. Echinacea totiž stimuluje imunitní systém, což by mohlo tyto problémy výrazně zhoršit. Navíc vykazuje negativní interakce s některými léky či kofeinem, a proto je nutné v tomto ohledu dbát na doporučení lékaře, který by měl zhodnotit, zda jsou pro vás přípravky s třapatkovkou vhodné. [32, 33, 34, 35, 36, 37]

Dávkování třapatkovky nachové

Tuto rostlinu je možné užívat samostatně i v kombinaci s dalšími bylinami, a to vnitřně, ale i k vnější aplikaci ve formě mastí, obkladů nebo tinktur. Dávkování se vždy liší v závislosti na tom, jaký přípravek zvolíte. Pokud chcete některý z nich vyzkoušet, řiďte se tedy doporučením na obalu a v ideálním případě také konzultujte užívání třapatkovky se svým ošetřujícím lékařem.

Přestože je tato rostlina známá pro své pozitivní léčivé vlastnosti a její užívání je teoreticky bezpečné, nedoporučuje se ji užívat dlouhodobě, protože neexistuje dostatečné množství výzkumů, které by její nezávadnost potvrdily. Vzhledem k vyššímu riziku nežádoucích účinků (například alergické reakce a výskytu vyrážky) lékaři doporučují, aby přípravky s obsahem třapatkovky nachové nebyly podávány dětem do 12 let věku. [38, 39, 40, 41, 42]

Jaké má třapatka nachová použití?

Třapatka nachová, která na první pohled připomíná kopretinu, na zahradě většinou plní okrasnou funkci. Dá se pěstovat na záhoncích ve větších skupinách, ale i samostatně ve volných výsadbách, a to v různých kultivarech a barevných variantách. Navíc ji můžete vysadit společně s dalšími rostlinami, takže pak vytvoří krásné smíšené trvalkové záhony.

Jestliže plánujete využít třapatkovku nachovou k léčivým účelům, sbírá se květ, nať i kořen, který pěstitelé považují za nejúčinnější. Doma si z této rostliny pak můžete připravit odvar, nálev, sirup nebo třeba tinkturu, ale je dostupná také v podobě různých potravinových doplňků, které se dají sehnat na internetu či v lékárnách. Nejčastěji pak lidé používají následující produkty:

třapatka nachová tinktura,

třapatka nachová kapky,

třapatka nachová sirup,

třapatka nachová čaj,

doplňky stravy s třapatkou ve formě tobolek,

pastilky s třapatkou nachovou,

šumivé tablety s třapatkou nachovou,

masti a krémy s třapatkou nachovou. [43, 44, 45, 46]

Pěstování třapatky nachové

Pokud se vám tato rostlina s nádhernými květy zalíbila a chtěli byste si ji vysadit i na vlastní zahradu, jistě přemýšlíte, jak zvládá třapatka nachová pěstování v našich podmínkách. Dobrou zprávou pro vás tedy bude, že je to poměrně nenáročná trvalka, se kterou si poradí i začátečníci. Stačí jí věnovat dostatečné množství péče, za kterou se vám v létě odvděčí záplavou barevných květů.

Sazenice třapatky nachové se prodávají na internetu a seženete je také v klasickém zahradnictví nebo třeba v hobby marketech. Vysazují se na slunná stanoviště s dobře propustnou, sušší, kamenitou půdou, která vykazuje spíše mírně kyselé reakce a může být dokonce chudší na živiny. Množení třapatky nachové se pak provádí semeny, dělením trsů nebo také kořenovými řízky. [47, 48, 49]

