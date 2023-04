Pálení žáhy může mít celou řadu příčin. Na vině bývají dietní chyby i hormonální změny

Jak se projevuje pálení žáhy?

Pálení žáhy odborně označované také jako pyróza alespoň jednou za život potká více než polovinu populace. Zatímco někteří pacienti tyto potíže pociťují pouze po těžkém obědě v podobě kachny s knedlíkem a se zelím, který navíc zapijí pivem, u jiných se bohužel vyskytují celkem pravidelně, nebo dokonce nikdy úplně neustávají. Takový problém dnes trápí asi 10 % populace.

Pyrózu lze popsat jako nepříjemný pocit bolesti či horka, který vychází z oblasti za hrudní kostí a směruje nahoru k hrdlu. Typické příznaky, které zahrnují pálení v krku a hořkou pachuť v ústech, se většinou objevují ve vlnách a mohou pacienta trápit několik minut nebo dokonce i několik hodin. V některých případech je pak doprovází i časté říhání nebo pocit na zvracení.

Z důvodu hormonálních a fyzických změn se s pálením žáhy velice často potýkají nastávající matky, u nichž mohou obtíže přetrvávat v průběhu celého těhotenství. Po porodu by ovšem příznaky pyrózy měly samovolně vymizet. Kromě toho si pacienti často stěžují na některé z následujících obtíží:

pálení žáhy po jídle,

pálení žáhy v noci,

nepřetržité pálení žáhy,

pálení žáhy po alkoholu,

pálení žáhy po sladkém,

pálení žáhy a nadýmání,

pálení žáhy a bolest zad,

pálení žáhy a bolest žaludku,

pálení žáhy a bolest na hrudi.

Ačkoliv pyróza v mnoha případech souvisí s těhotenstvím nebo třeba s konzumací tučného jídla a po čase tedy odezní, pokud člověka tyto obtíže trápí pravidelně, mohou způsobit nevratné poškození jícnu. Pálení žáhy pak bývá také příznakem onemocnění, které lékaři nazývají gastroezofageální reflux (GERD) či refluxní choroba jícnu.

Jaké má pálení žáhy příčiny?

Zajímá vás, co způsobuje pálení žáhy? Za vznik těchto obtíží je většinou zodpovědný návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu a následné poleptání jeho sliznice prostřednictvím žaludečních šťáv. K tomu obvykle dochází vlivem přílišného uvolnění svěrače, jenž se nachází na hranici se žaludkem na dolním konci jícnu. Důvodem ale může být také porucha trávicích pohybů.

Pyróza je obvykle zapříčiněna kombinací několika faktorů, kam se řadí nevhodné stravovací návyky, špatná skladba jídelníčku, ale i stres. Za problematické činitele lékaři považují hlavně nepravidelnost stravování, příliš velké porce jídla nebo třeba konzumaci tučných jídel ve večerních hodinách, kdy se metabolismus postupně zpomaluje a není již připravený na trávení bohatých pokrmů.

Při rozvoji pyrózy pak většinou hrají důležitou roli vybrané pokrmy a nápoje, které výrazně zvyšují riziko, že se u pacienta později dostaví nepříjemné zdravotní komplikace. Pokud jde o konkrétní činitele, které mohou být za tyto obtíže zodpovědné, pálení žáhy se nejčastěji objevuje v důsledku konzumace některého z následujících jídel:

tučné pokrmy (především maso),

mastné, smažené a fritované pokrmy,

plnotučné mléčné výrobky,

kořeněná a pálivá jídla,

káva a kofeinové nápoje,

perlivé nápoje,

příliš horká a studená jídla,

alkoholické nápoje (hlavně bílé víno),

sladká pečená jídla s vysokým obsahem cukru a tuku,

citrusové plody, které jsou kyselé, a žaludek může mít problém s jejich zpracováním,

těžko stravitelné pokrmy (luštěniny, cibule, zelí, vajíčka natvrdo, čerstvý chleba).

Časté pálení žáhy ovšem nemusí mít na svědomí pouze dietní chyby, kterých se pacienti dopouštějí. Na vině může být také obezita, která způsobuje, že žaludek vyvíjí přílišný tlak na jícnový svěrač, což může vést k jeho otevření. Podobný efekt pak někdy mívá také nošení příliš upnutého oblečení a doplňků, jako je například těsně utažený pásek.

Obtíže mohou mít ovšem i další příčiny, jako je například hektický životní styl spojený s hltavostí a stravováním ve spěchu, kouření tabáku nebo nadměrný stres. Mezi další problémy, které mohou být zodpovědné za rozvoj pálení žáhy, patří brániční kýla (hiátová kýla). Ta způsobuje vyhřeznutí části žaludku otvorem pro jícen do dutiny hrudní, což pak značně usnadňuje únik žaludečních šťáv.

Kvůli zvýšenému tlaku na žaludek pak samozřejmě pálení žáhy často trápí také těhotné ženy a za rozvoj obtíží pak mohou být v některých případech zodpovědné také užívané léky, jako je například Acylpyrin, Aspirin nebo Ibuprofen. Dlouhodobé obtíže pak mohou způsobit výrazné poškození jícnu, a proto je nutné pálení žáhy včas konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Jaké má pálení žáhy příznaky?

Ať už vás obtíže trápí pouze výjimečně, nebo naopak pociťujete pálení žáhy po každém jídle, mezi nejčastější příznaky se řadí:

pocit pálení v hrudi nebo v hrdle,

polykací obtíže,

silný tlak za hrudní kostí,

časté říhání,

nepříjemné nadmutí,

pocit na zvracení,

pálivá, kyselá, nahořklá či slaná tekutina v zadní části hrdla.

K pálení žáhy dochází zpravidla po konzumaci některých jídel a nápojů, ale u náchylnějších jedinců se může objevit také během odpočinku nebo ve spánku, kdy je návrat žaludečního obsahu podpořen polohou vleže. V takovém případě většinou člověka obtěžuje i několik hodin, přičemž pálení žáhy v noci může mít za následek i to, že se po ulehnutí do postele obtíže ještě zhorší a pacient se vůbec nevyspí.

Pálení žáhy může v některých případech kvůli nepříjemnému tlaku na hrudi připomínat infarkt myokardu a někteří lidé mají dokonce pocit, že vychází pálení žáhy od páteře. Tento problém totiž často imituje nepříjemnou bolest zad, konkrétně pak bolesti hrudní páteře.

Jak se zbavit pálení žáhy?

Pokud se s nepříjemnými pocity potýkáte po každém jídle nebo vás trápí dlouhodobé pálení žáhy, jistě přemýšlíte, jak tento problém co nejefektivněji a nejrychleji vyřešit. Léčba pálení žáhy se přitom odvíjí od intenzity obtíží, jejich četnosti a případně i dalších zdravotních komplikací, které s ním souvisí. Pomoci mohou režimová opatření a změna stravovacích návyků, ale i doktorem doporučený lék na pálení žáhy nebo třeba bylinky.

Léky na pálení žáhy

K neutralizaci kyselých žaludečních šťáv slouží medikamenty označované jako antacida, což jsou sloučeniny hořčíku, vápníku a hliníku, které mají zásadité pH. Jsou k dostání v různých formách, především jako žvýkací tablety nebo tekuté suspenze, které mají výhodu okamžitého účinku. Úlevu však přináší pouze krátkodobě, a proto jsou tyto léky vhodné spíše pro řešení příležitostných obtíží.

Oblíbené léky proti pálení žáhy:

Rennie,

Anacid,

Talcid,

Gaviscon,

Maalox.

V některých tabletách pak bývá obsažena také kyselina alginová, která efektivně působí proti refluxu, což může pacientům výrazně ulevit od potíží. Mezi přípravky, které v některých případech fungují jako dočasné řešení obtíží, se pak řadí i jedlá soda bikarbona. Na tu však dejte pozor, pokud vás trápí žaludeční vředy, protože pak by mohla spíše uškodit.

Kromě výše zmíněných medikamentů, které fungují na principu neutralizace žaludečních šťáv, jsou dostupné také léky založené na mechanismu blokování tvorby kyseliny chlorovodíkové. První skupinou těchto léčiv jsou blokátory histaminových receptorů v žaludku, které jsou vhodné hlavně pro pacienty pociťující pálení žáhy spíše sporadicky. Léky, jako je například Ranisan či Famosan, se užívají nalačno, jejich účinek nastupuje zhruba po hodině a trvá delší dobu.

Ještě účinnější jsou pak inhibitory protonové pumpy, které v dnešní době patří k nejužívanějším lékům na pálení žáhy. Jsou totiž vhodné k dlouhodobé léčbě obtíží, předepisují se při žaludečních vředech a fungují také při nálezu bakterie Helicobacter pylori. Pokud jde o dávkování, volně prodejné léky typu Apo-Ome, Apo-Panto, Helicid či Nopalza se užívají ráno nalačno, a to ve formě jedné tablety, která působí celý den.

Režimová opatření

Pálení žáhy lze do jisté míry předcházet, a to hlavně pomocí úpravy jídelníčku a dodržování režimových opatření. Lékaři proto doporučují soustředit se na zdravý životní styl, pravidelně se věnovat aktivnímu pohybu a snížit stresovou zátěž, které bývají pacienti v dnešní době často vystaveni. Pokud vás trápí pálení žáhy, řiďte se následujícími kroky:

Bezprostředně po jídle si nelehejte.

Jezte během dne více menších porcí.

Nepřejídejte se a dbejte na pravidelnost stravování.

Udělejte si na jídlo dostatek času, nehltejte a každé sousto dobře rozžvýkejte.

Vyhýbejte se jídlům a nápojům, které pálení žáhy způsobují či zhoršují.

Omezte kouření, konzumaci alkoholických nápojů a pití kávy.

Snažte se poslední jídlo konzumovat nejpozději 4 hodiny před ulehnutím.

Po jídle se příliš nepředklánějte a nenoste těžká břemena.

Noste volnější oblečení a vyhněte se příliš těsným kalhotám či škrtícím páskům.

Jestliže se pálení žáhy zhoršuje vlivem cvičení, vypijte větší množství vody.

Pálení žáhy ve spánku může zmírnit vyšší podložení hlavy.

Babské rady na pálení žáhy

Ačkoliv někteří dávají přednost medikamentům, jiní naopak zkouší zahnat obtíže přírodním způsobem. Pokud se i u vás objevily nesnesitelné problémy a marně teď přemýšlíte, jaká je rychlá pomoc při pálení žáhy a jak vyřeší pálení žáhy babské rady, můžete vyzkoušet některé nápoje a potraviny proti pálení žáhy, které by měly ulevit od potíží. Co pomáhá na pálení žáhy podle našich babiček?

citronová šťáva – doporučuje se vypít sklenku vody s čerstvě vymačkanou polovinou citronu po obědě, protože citron působí jako zásada, která neutralizuje vyšší produkci kyseliny solné v žaludku,

jablečný ocet – zhruba dvě lžičky jablečného octa rozmíchané ve sklenici vlažné vody napomůže zrychlit proces trávení a potlačit komplikace spojené s pálením žáhy,

zázvorový čaj na pálení žáhy – zázvor má antibakteriální a protizánětlivé účinky, mírní bolest a skvěle působí jako prevence,

kurkuma – tato surovina, kterou je možné užívat s medem, po lžičkách nebo při vaření, napomáhá regenerovat podrážděnou sliznici jícnu a podporuje trávení,

česnek – při potížích se někdy doporučuje rozžvýkat stroužek syrového česneku,

mandle – díky vysokému obsahu tuku mandle neutralizují žaludeční kyseliny a navíc urychlují trávení,

brambory – šťávu z brambor je vhodné konzumovat čtyřikrát denně nalačno, což by mělo pálení žáhy díky její zásadité povaze zklidnit.

Pokud jde o další způsoby řešení těchto nepříjemných zdravotních komplikací, podle mnohých dokáže jedlá soda pálení žáhy dostat rychle pod kontrolu. Tato surovina pomáhá ulevit od akutních potíží, ale měli byste s jejím užíváním být velice opatrní. Při dlouhodobém užívání totiž paradoxně způsobuje překyselení žaludku nebo dokonce chronickou zácpu.

Co se týče zaručených prostředků, které by měly pomoci od potíží, někteří lidé doporučují na pálení žáhy mléko. Ve skutečnosti však tento způsob řešení problémů může celou situaci pouze zhoršit. Mléko totiž sice zpočátku přináší úlevu od nepříjemných pocitů, ale vápník, který je v něm obsažený, později způsobí, že žaludek začne produkovat ještě vyšší množství kyseliny.

Bylinky na pálení žáhy

Kromě výše zmiňovaných prostředků, které by měly ulevit od akutních obtíží a zmírnit nepříjemné pálení žáhy, mohou pomoci také některé bylinky, a to hlavně ve formě čaje. Měly by snížit překyselení žaludku, omezují nadbytečnou tvorbu žaludečních šťáv a pomáhají také proti dalším žaludečním obtížím. Vyzkoušet můžete například tyto bylinky:

heřmánek pravý,

zeměžluč lékařská,

kuklík městský,

topolovka růžová,

máta peprná.

Návštěva lékaře

Ve většině případů, kdy se pálení žáhy objevuje pouze příležitostně, není nutné problém konzultovat s lékařem. Pomoci by měla režimová opatření, změna stravovacích návyků, ale i volně prodejné léky na pálení žáhy. Pokud ovšem potíže přetrvávají více než dva týdny, nejsou bezprostředně spojené s konzumací nápojů a pokrmů nebo se zdají být nesnesitelné, rozhodně s návštěvou lékaře neotálejte.

Sliznice jícnu totiž není stavěná na častý kontakt s kyselým žaludečním obsahem, který ji dokáže velice snadno poškodit. To pak může způsobit rozvoj mnohých obtíží, jako je například vřed nebo zhoubný nádor (rakovina jícnu). Z toho důvodu by se neustálé pálení žáhy nikdy nemělo zanedbávat, přičemž lékař může doporučit vhodnou medikamentózní léčbu, co proti pálení žáhy pomáhá, nebo dokonce i chirurgické řešení situace (zesílení dolního jícnového svěrače).

Pálení žáhy v těhotenství

Vzhledem k výrazným hormonálním a fyzickým změnám, s nimiž se nastávající matky potýkají, není výjimkou ani nepříjemné pálení žáhy na začátku těhotenství. Obtíže jsou ovšem typické také pro třetí trimestr, přičemž pálení žáhy na konci těhotenství trápí až dvě třetiny gravidních žen a v některých případech může pacientkám výrazně ztěžovat každodenní fungování.

Pálení žáhy v těhotenství souvisí se zvětšováním dělohy, s životním stylem nastávajících maminek a samozřejmě také s hormonálními změnami, které jsou pro toto období charakteristické. Snižuje se totiž napětí stěn trávicího traktu, což omezuje také funkci uzávěru mezi žaludkem a jícnem a způsobuje pomalejší vyprazdňování žaludku. Rychle rostoucí plod a zvětšující se děloha pak tlačí na ostatní orgány, což tlak na žaludek ještě zvyšuje.

Zatímco pro některé pacientky představuje pálení žáhy příznak těhotenství, který sám postupem času vymizí, jiné ženy se s nepříjemnými obtížemi potýkají v průběhu všech trimestrů. Mezi nejčastější projevy spojené s pyrózou patří:

pocit pálení na hrudi nebo v krku po jídle,

palčivá bolest za hrudní kostí,

nepříjemná bolest pod žebry,

křeče v žaludku,

polykací obtíže,

nechuť k jídlu,

hořkoslaná pachuť v zadní části hrdla,

pocit plnosti či pocit na zvracení.

Co pomáhá na pálení žáhy v těhotenství? Ačkoliv pyróza většinou nepředstavuje žádné nebezpečí pro vyvíjející se plod, nastávajícím maminkám může výrazně znepříjemňovat život. Obtížím je nicméně možné alespoň částečně předcházet, pokud se těhotné ženy vyhnou uspěchané konzumaci jídla, budou se snažit jíst pravidelně menší porce a budou pít dostatečné množství vody mezi jednotlivými chody.

Nastávající maminky by měly zároveň vysledovat, jaké potraviny u nich pálení žáhy vyvolávají, a raději je ze svého jídelníčku vyřadit. Vhodné je naopak častěji konzumovat celozrnné pečivo, kuřecí nebo krůtí maso, dostatek zeleniny a čerstvé ovoce. Kromě toho by se ženy měly snažit vyhýbat jakémukoliv stresu, před spaním si podložit hlavu dalším polštářem, a pokud obtíže přetrvávají, konzultovat jejich řešení s lékařem.

