Chřipka je nejaktivnější během podzimu a zimy. Jak se proti ní účinně bránit?

Bolest hlavy, únava, horečka a slabost tak velká, že vám téměř nedovolí vstát z postele. S běžnými příznaky chřipky se pravděpodobně alespoň jednou za život potýkal každý z nás. A někteří „šťastlivci“ tímto onemocněním trpí i opakovaně. Není se čemu divit, koneckonců se jedná o jedno z nejnakažlivějších virových onemocnění vůbec, které každoročně potrápí statisíce Čechů a zhruba dva tisíce z nich nemoci podlehnou.

Ačkoli se úmrtí na chřipku v ČR týká zpravidla pacientů starších 65 let a osob s oslabenou imunitou, průběh chřipky se rozhodně nevyplatí podceňovat ani v případě dětí a dospělých. Je velmi nevyzpytatelná a podlehnout jí mohou všechny věkové skupiny.

Nejčastěji se s chřipkou setkáváme v období zimy, kdy hodně topíme, čímž snižujeme vlhkost vzduchu a vytváříme dokonalé podmínky pro množení virů. K jejich přenosu pak v případě chřipky dochází pomocí kapének, tedy především kašláním a kýcháním. Nebezpečné jsou v tomto ohledu však i kontaminované předměty, kterých se nemocný dotkl. Virus chřipky na nich totiž může ulpět a zůstat až po dobu několika hodin.

Do těla pak chřipkový virus vniká zpravidla nosem nebo rty a následně se zachytí na sliznici krku nebo nosu. Dále se šíří v horních cestách dýchacích a může napadnout i plíce.

Podle statistik chřipka nejčastěji napadá mladé dospělé, obecně však na věku pacienta vůbec nezáleží. Nevyhýbá se totiž ani dětem či seniorům. Nejlépe se viru daří v kolektivech, kam patří například školy.

Typy chřipky

Původcem onemocnění jsou ve většině případů dva typy RNA viru, a to typ A a B. Celkem ale existují hned tři.

typ A je typický tím, že vyvolává onemocnění převážně u lidí, problémy však může způsobit také savcům a ptákům. Jeho důsledkem bývá velká chřipková epidemie a pandemie (španělská chřipka, ptačí chřipka, prasečí chřipka),

je typický tím, že vyvolává onemocnění převážně u lidí, problémy však může způsobit také savcům a ptákům. Jeho důsledkem bývá velká chřipková epidemie a pandemie (španělská chřipka, ptačí chřipka, prasečí chřipka), typ B postihuje prakticky jen lidi a stojí zpravidla za epidemiemi menšího rozsahu,

postihuje prakticky jen lidi a stojí zpravidla za epidemiemi menšího rozsahu, typ C způsobuje lehké záněty dýchacích cest, a to jak u lidí, tak u prasat. Na rozdíl od typu A a B však nevyvolává epidemie.

Inkubační doba chřipky

Zdrojem nákazy je člověk, který je nejvíce nakažlivý ke konci inkubační doby. Ta je poměrně krátká, udává se zhruba 1–3 dny. Vysoce nakažlivý pak pacient zůstává ještě krátce poté, co se u něj objeví první příznaky. U některých jedinců může být období nakažlivosti o něco delší, to se týká zejména malých dětí a jedinců s oslabenou imunitou.

Příznaky chřipky

Jaké má chřipka příznaky? Nástup skutečné chřipky je většinou prudký a dominuje při něm rychle stoupající horečka přes 39 °C a bolest svalů, která pacienta zpravidla překvapí z plného zdraví. Dále se přidává:

Zejména u dětí se mohou dále objevit příznaky, kterými je typická také střevní chřipka (více na Vitalia.cz), tedy bolesti břicha, zvracení či průjem. Horečka spolu s ostatními příznaky odeznívá zhruba po 3 až 4 dnech, zatímco kašel a únava trvají i po dobu několika týdnů.

Jak dlouho trvá chřipka?

U většiny pacientů přetrvávají obtíže obvykle jeden až dva týdny. V případě komplikovaného průběhu nemoci, typicky u starších osob či jedinců s přidruženým onemocněním, mohou příznaky zůstat až po dobu několika týdnů. V některých případech může chřipka vyústit také v těžký zánět průdušek či oboustranný zápal plic.

Chřipka versus nachlazení

Chřipku někteří jedinci mylně zaměňují za běžné nachlazení, které rovněž doprovází zvýšená teplota, únava a nepříjemný kašel. Nachlazení má ale oproti chřipce o poznání mírnější průběh. Další rozdíly mezi chřipkou a nachlazením můžete porovnat v následující tabulce.

PŘÍZNAKY NACHLAZENÍ CHŘIPKA Bolest hlavy Zřídka Častá a výrazná Teplota Do 38 °C Nad 39 °C Rýma Téměř vždy Někdy Bolest v krku Téměř vždy Někdy Kašel Mírný Silný až vyčerpávající Kýchání Téměř vždy Někdy Bolest svalů a kloubů Mírná Velmi silná Únava a slabost Mírná Výrazná

A rozdíl je samozřejmě i v možných komplikacích. Zatímco s nachlazením obvykle souvisí zánět vedlejších dutin anebo zánět středního ucha, u chřipky hrozí nebezpečný zápal plic a v krajních případech i zánět srdečního svalu.

Chřipka: léčba

Jak léčit chřipku? Vzhledem k tomu, že se nejedná o bakteriální onemocnění, antibiotika v tomto případě nepomohou. Předepsat je lékař může pouze v případě, že se u nemocného objeví komplikace bakteriálního charakteru. Jinak se léčba soustředí pouze na zmírnění jednotlivých příznaků.

U jinak zdravých jedinců zpravidla postačí dodržovat klid na lůžku, hodně pít a podpořit léčbu volně prodejnými přípravky, jako jsou léky na kašel a bolest v krku, léky na bolest anebo na snížení teploty. Horečku lze snížit také za pomoci fyzických metod, jakými jsou například zábaly. Někdy může lékař předepsat také antivirotika. S jejich nasazením je ale třeba začít včas, ideálně už první den nemoci.

Přemýšlíte nad tím, kolik povinností kvůli nemoci zanedbáte, a tak vás zajímá, jak rychle vyléčit chřipku? Pak vás bohužel zklameme. Léčba chřipky se urychlit nedá, naopak bývá zpravidla poměrně zdlouhavá. Klidový režim je totiž zapotřebí dodržovat i po odeznění akutních příznaků a po návratu do školy či zaměstnání.

Imunita nemocného je po prodělání nemoci oslabena, a tak je vhodné navracet se do běžného života pomalými kroky. První týden po uzdravení se proto nepřepínejte a s větší fyzickou aktivitou klidně vyčkejte i několik týdnů. Myslete rovněž na to, že chřipku se nikdy nevyplatí přecházet. Kromě rozvoje komplikací v takovém případě hrozí také brzký opětovný návrat nemoci.

Chřipka: babské rady

Vzhledem k tomu, že k léčbě chřipky zpravidla postačí zmíněný klidový režim bez nutnosti hospitalizace či antibiotik, najdou své uplatnění během rekonvalescence také babské rady. Mezi ty nejoblíbenější a nejúčinnější patří:

Cibulové obklady a zábaly

Co na chřipku podle našich babiček rozhodně zabírá, jsou cibulové obklady a zábaly, které pomáhají zbavovat dýchací cesty hlenu. Přikládají se zepředu i zezadu na hrudník. Oblíbené jsou i takzvané cibulové ponožky, které jednoduše vyrobíte pomocí nahřátých kroužků cibule, které přiložíte na chodidla a zabalíte do ponožek nebo teplé deky. Budou fungovat podobným způsobem jako klasický hrudní zábal.

Cibulová šťáva

Na odhlenění a kašel lze využít cibuli také ve formě šťávy. Tu jednoduše získáte tak, že cibuli nakrájíte na kolečka a v hrníčku či misce ji zasypete cukrem nebo medem. Nádobu následně přiklopíte a vyčkáte zhruba půl hodiny, kdy cibule začne postupně uvolňovat šťávu. Tu podávejte nemocnému po lžíci třikrát denně. Podobným způsobem pak působí také čaj z cibule na chřipku.

Česnekové mléko

Výborným pomocníkem na škrábání v krku a chřipku je česnekové mléko. Jedná se o velice jednoduchou směs, kterou vytvoříte tak, že do teplého mléka přidáte lžíci másla, medu a dva vymačkané stroužky česneku. Ingredience pořádně promíchejte a můžete začít konzumovat.

Bramborový zábal

Na zklidnění dýchacích cest a tlumení dráždivého kašle babičky doporučují bramborový zábal. Ten vytvoříte jednoduše rozmačkáním teplých, ve slupce vařených brambor. Následně je rozložíte na kus látky a položíte na hrudník nemocného. Překryjete je fólií a ručníkem a necháte působit alespoň 20 minut, dokud brambory nevystydnou.

Křen s medem

Ideálním pomocníkem v boji s chřipkou je jednoznačně nastrouhaný křen, konkrétně pak v kombinaci se stejným množstvím medu. Obě ingredience důkladně smícháte a budete užívat po lžičkách zhruba 4krát denně. Kromě toho, že tímto způsobem tělu dodáte velké množství vitamínů, jej také pomůžete zbavit patogenů. Směs má totiž výborné dezinfekční a antibiotické účinky.

Priessnitzův zábal

Snad nejznámější babskou radou je Priessnitzův zábal na chřipku, který kromě bolesti v krku zmírňuje také horečku. A jak na něj? Na kůži přiložte látku namočenou ve studené vodě, na tu dejte nepromokavou vrstvu, například igelit, a nakonec obě vrstvy zabalte do suchého šátku. Zábal nechte působit zhruba 2–3 hodiny. A nezapomeňte mezi jednotlivými procedurami vždy počkat alespoň 3–4 hodiny.

Tymiánový sirup

Skvělým pomocníkem v případě mokrého kašle je tymiánový sirup. K jeho výrobě budete potřebovat 300g třtinového cukru, 300ml vody a 15 g sušeného tymiánu. Cukr rozmícháte ve vodě a na mírném plamenu povaříte 15 minut. Do směsi přisypete tymián a necháte ji přikrytou louhovat asi 30 minut. Poté přecedíte a můžete podávat po 5 čajových lžičkách během dne.

Mezi další oblíbené babské rady na chřipku patří:

mast z jedlových či borovicových výhonků,

horký vývar ,

, vincentka s mlékem (a cibulí),

kloktadlo z šalvěje lékařské,

octové ponožky,

tvarohové zábaly,

inhalace heřmánku či odvaru z majoránky.

Kdy vyhledat lékaře?

Ačkoli léčbu chřipky zvládne většina pacientů sama doma, v některých případech se situace neobejde bez odborného zákroku. Lékařskou pomoc vyhledejte pokaždé, když:

máte horečku nebo bolesti na prsou, které se vrací,

vykašláváte zbarvený hlen,

pociťujete bolest v uchu,

máte oteklý obličej nebo pociťujete silnou bolest v obličeji,

máte teplotu přes 38 °C,

teplota neklesá 3 až 4 dny.

Chřipka v těhotenství

Co se rozhodně nevyplatí podceňovat, je chřipka v těhotenství. Nastávající maminky by se nemoc nikdy neměly snažit přejít. Naopak je na místě naordinovat si klid na lůžku, vyhnout se jakékoli námaze a zvýšit příjem tekutin. Důležitou roli hraje také přísun zeleniny a ovoce, které jsou v době nemoci skvělým zdrojem vitamínů. Ty mohou těhotné ženy doplňovat také pomocí doplňků stravy. Nejprve je ale na místě ujistit se, zda je pro ně vybraný přípravek opravdu vhodný.

Kontrolovat složení by nastávající maminky měly také u léků. Pokud si některým z medikamentů nejsou jisté, vždy by se měly nejprve poradit se svým lékařem. Užití nevhodných léčiv by totiž mohlo mít za následek poškození plodu, mohlo by rovněž vyvolat předčasný porod. V těhotenství je dále nutné myslet na to, že kromě léků představují riziko i některé byliny.

Dobrou zprávou je, že chřipka u těhotných žen probíhá obvykle bez jakýchkoli komplikací. Přesto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a zejména v prvním trimestru onemocnění nepodceňovat. Právě v začátku těhotenství je plod nejvíce ohrožen, a to zejména u závažných stavů, v důsledku kterých může dojít k malformacím různého typu. Důsledkem těžké chřipky může být například:

postižení centrální nervové soustavy dítěte,

deformace končetin,

rozštěp rtů.

I přesto, že se jedná o komplikace, ke kterým dochází jen zřídka, určité nebezpečí existuje, proto by těhotné ženy měly brát chřipku vážně za jakýchkoli okolností. Jako prevence může sloužit například očkování proti chřipce v těhotenství, které je ženám v očekávání doporučováno v kterékoli fázi gravidity,

Chřipka u dětí

Chřipka se bohužel nevyhýbá ani těm úplně nejmenším. Právě děti v souvislosti s tímto onemocněním představují poměrně výraznou rizikovou skupinu. Jejich organismus totiž není ještě zcela vyvinutý, a tak pro ně chřipka může mít i závažnější důsledky než v případě dospělého člověka. Týká se to ale především kojenců a ratolestí mladších dvou let.

Pokud máte podezření, že právě vaše dítě onemocnělo chřipkou, rozhodně nic nepodceňujte a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Koneckonců právě chřipka bývá jedním z nejčastějších důvodů návštěvy pediatra. Její průběh je ale naštěstí v případě zahájení včasné léčby zpravidla nekomplikovaný a nemoc doprovází stejné příznaky jako u dospělých. Nad rámec toho se u dětí objevují ještě tyto projevy chřipky:

bolest břicha,

nevolnost,

zvracení,

nadýmání,

průjem.

Kromě toho, že děti spolu se staršími pacienty patří mezi ohroženou skupinu, jsou to právě ony, kdo mají přenos chřipky často na svědomí. Na rozdíl od dospělých totiž neřeší sociální hranice a důležitost nepřikládají ani prevenci v podobě zvýšené osobní hygieny. Virus chřipky se navíc nejrychleji šíří právě v kolektivech, a tak jsou školy a školky přímo ideálním místem přenosu.

Chřipka u dětí: febrilní křeče

Febrilní křeče u dětí jsou nepříjemné komplikace, které se úzce pojí právě s chřipkou. Jedná se o záchvaty, ke kterým dochází v důsledku vysoké teploty. Za vznikem obtíží konkrétně stojí menší stabilita dětského nervového systému, přičemž nejčastěji se vyskytují u starších kojenců, batolat a dětí do čtyř let věku.

Ptáte se, jak poznat febrilní křeče? Zpravidla se projeví náhlou ztuhlostí svalstva. Malý pacient se v tomto okamžiku často prohýbá do luku a oči má stočené v sloup. Fázi napětí střídá fáze rychlého stahování a napínání svalů, kvůli čemuž dochází k záškubům celého těla či jeho části. Někdy mohou pacienti v důsledku febrilních křečí upadnout do bezvědomí. Pokud se tak stane, je nutné dítě okamžitě přetočit na bok, abyste předešli vdechnutí zvratků.

Pokud se u vašeho potomka febrilní křeče vyskytnou, snažte se zachovat chladnou hlavu. Ačkoli tato situace může vypadat opravdu strašidelně, ve skutečnosti není bezprostředně ohrožen na životě. Snažte se ho zajistit proti pádu a v případě zhoršování stavu volejte záchrannou službu.

Prevence chřipky

Jak už to tak s nemocemi bývá, stoprocentně jim předejít nelze. Svým chováním ale můžeme riziko nákazy alespoň snížit na minimum. Základem je dodržování hygienických návyků, přičemž v období chřipky, tedy na podzim a v zimě, je dobré tyto návyky ještě zvýšit. Obecně pak můžete předejít onemocnění chřipkou hlavně zdravým životním stylem (aktivní pohyb, dostatečný přísun vitamínů), pravidelným větráním místností, v zimě zvlhčováním vzduchu a očkováním. Dopřejte si také dostatečný odpočinek a spánek.

V době epidemie chřipky se vyhýbejte místům s koncentrací velkého počtu lidí. Užívejte multivitaminové a multiminerální doplňky, které během zimy podpoří imunitní systém a pomůžou odvrátit infekci. Ideální jsou doplňky jako:

vitamin C,

echinacea,

zinkové tablety,

třezalka.

Základem je rovněž bohatý přísun ovoce a zeleniny, které jsou ideálním zdrojem veškerých vitamínů. Ty hrají podstatnou roli také na počátku onemocnění. Sáhněte po nich proto ihned, jakmile se objeví první příznaky chřipky. Okamžitá léčba může v některých případech zabránit plnému rozvinutí nemoci.

Očkování proti chřipce

Účinnou prevencí proti chřipce je rovněž očkování. To se doporučuje absolvovat vždy před začátkem chřipkové sezóny. Nenechávejte to ale na poslední chvíli. Tělu trvá přibližně 10 až 14 dní, než si vytvoří ochranné protilátky. Ty se v organismu následně udrží 6 až 9 měsíců. To je ostatně důvod, proč je očkování proti chřipce nutné absolvovat opakovaně každý rok. Virus chřipky navíc neustále mutuje, a tak se očkovací látka pořád upravuje tak, aby byla účinná proti všem existujícím mutacím.

Mnozí lidé se z obavy před chřipkou a dalšími komplikacemi vyhýbají sociálním kontaktům, což může mít negativní vliv na jejich psychiku. Právě z toho důvodu je dobré absolvovat na podzim očkování proti chřipce, přičemž složení vakcíny pro konkrétní sezónu vždy doporučuje Světová zdravotnická organizace, která se snaží, aby bylo očkování v nadcházejícím rizikovém období co nejúčinnější.

Podle lékařů je pak samozřejmě důležité také správné načasování vakcinace. Vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl na tiskové konferenci k očkování a chřipce vysvětlil, že ideální doba pro očkování je před začátkem chřipkové sezóny, tedy od října do prosince. U seniorů se pak doporučuje začít s očkováním spíše až v druhé polovině října, a to z důvodu rychlejšího poklesu protilátek a vyvanutí imunity.

Rizikovým skupinám obyvatelstva, u nichž hrozí těžký průběh chřipky nebo s ní spojené závažné zdravotní komplikace, je očkování plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto rizikové skupiny zahrnují:

osoby starší 65 let,

osoby trpící onemocněním diabetes mellitus,

jedince dlouhodobě pobývající ve zdravotnických a sociálních zařízeních,

děti i dospělé s vážným chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacího traktu, ledvin a jater,

pacienty po odstranění sleziny či po transplantaci krvetvorných buněk,

pacienty s vrozenou či získanou poruchou imunitního systému.

Mezi další faktory, které se negativně podílejí na snížené obranyschopnosti lidského organismu, se pak samozřejmě řadí také prodělané onemocnění covid-19. Podle praktického lékaře Michala Holáska se u řady pacientů po odeznění infekce objevují změny na plicích a je s nimi spojené výrazné snížení plicních funkcí, což se projevuje únavou, dušností či vyčerpáním. Následkem může být také postižení kardiovaskulárního systému.

Ačkoliv jsou chřipkové vakcíny prověřené, ve světě se používají více než 60 let a jejich účinnost u zdravé populace dosahuje až 90 %, řada lidí tento způsob prevence stále považuje za nepotřebný nebo ho dokonce odmítá. Pokud i vy chcete zvýšit povědomí svého okolí o nebezpečí chřipky, můžete se připojit k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v České republice prostřednictvím kampaně STOP chřipce!

Zdroje: cpzp.cz, nzip.cz, euc.cz, ockovaniprotichripce.cz