Chřipka u dětí může způsobit vážné komplikace. Těhotné ženy by si měly dát pozor na některé léky

Příznaky chřipky u dětí

Chřipka je virové onemocnění, které se nevyhýbá ani dětem, ani dospělým. Právě děti v souvislosti s tímto onemocněním představují poměrně výraznou rizikovou skupinu. Jejich organismus totiž není ještě zcela vyvinutý, a tak pro ně chřipka může mít i závažnější důsledky než v případě dospělého člověka. Týká se to ale především kojenců a ratolestí mladších dvou let.

Pokud máte podezření, že právě vaše dítě onemocnělo chřipkou, rozhodně nic nepodceňujte a vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Koneckonců právě chřipka bývá jedním z nejčastějších důvodů návštěvy pediatra. Její průběh je ale naštěstí v případě včasného zahájení léčby zpravidla nekomplikovaný a nemoc doprovází stejné příznaky jako u dospělých. Nad rámec toho se u dětí objevují ještě tyto projevy chřipky:

Kromě toho, že děti spolu se staršími pacienty patří mezi ohrožené skupiny, jsou to právě ony, kdo mají přenos chřipky často na svědomí. Na rozdíl od dospělých totiž neřeší sociální hranice a důležitost nepřikládají ani prevenci v podobě zvýšené osobní hygieny. Virus chřipky se navíc nejrychleji šíří právě v kolektivech, a tak jsou školy a školky přímo ideálním místem přenosu. [1, 2, 3, 4]

Chřipka u dětí: febrilní křeče

Febrilní křeče u dětí jsou nepříjemné komplikace, které se úzce pojí právě s chřipkou. Jedná se o záchvaty, ke kterým dochází v důsledku vysoké teploty. Za vznikem obtíží konkrétně stojí menší stabilita dětského nervového systému, přičemž nejčastěji se vyskytují u starších kojenců, batolat a dětí do čtyř let věku.





Ptáte se, jak poznat febrilní křeče? Zpravidla se projeví náhlou ztuhlostí svalstva. Malý pacient se v tomto okamžiku často prohýbá do luku a oči má stočené v sloup. Fázi napětí střídá fáze rychlého stahování a napínání svalů, kvůli čemuž dochází k záškubům celého těla či jeho části. Někdy mohou pacienti v důsledku febrilních křečí upadnout do bezvědomí. Pokud se tak stane, je nutné dítě okamžitě přetočit na bok, abyste předešli vdechnutí zvratků.

Jestliže se u vašeho potomka febrilní křeče vyskytnou, snažte se zachovat chladnou hlavu. Ačkoli tato situace může vypadat opravdu strašidelně, ve skutečnosti není bezprostředně ohrožen na životě. Snažte se ho zajistit proti pádu a v případě zhoršování stavu volejte záchrannou službu. [5, 6, 7]

Chřipka v těhotenství

Co se rozhodně nevyplatí podceňovat, je pak chřipka v těhotenství. Nastávající maminky by se nemoc nikdy neměly snažit přejít. Naopak je na místě naordinovat si klid na lůžku, vyhnout se jakékoli námaze a zvýšit příjem tekutin. Důležitou roli hraje také přísun zeleniny a ovoce, které jsou v době nemoci skvělým zdrojem vitamínů. Ty mohou těhotné ženy doplňovat také pomocí doplňků stravy. Nejprve je ale na místě ujistit se, zda je pro ně vybraný přípravek opravdu vhodný.

Kontrolovat složení by nastávající maminky měly také u léků. Pokud si některým z medikamentů nejsou jisté, vždy by se měly nejprve poradit se svým lékařem. Užití nevhodných léčiv by totiž mohlo mít za následek poškození plodu a mohlo by rovněž vyvolat předčasný porod. V těhotenství je dále nutné myslet na to, že kromě léků představují riziko i některé byliny.

Dobrou zprávou je, že chřipka u těhotných žen probíhá obvykle bez jakýchkoli komplikací. Přesto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a zejména v prvním trimestru onemocnění nepodceňovat. Právě v začátku těhotenství je plod nejvíce ohrožen, a to zejména u závažných stavů, vlivem kterých může dojít k malformacím různého typu. Důsledkem těžké chřipky může být například:

postižení centrální nervové soustavy dítěte,

deformace končetin,

rozštěp rtů.

Přestože se jedná o komplikace, ke kterým dochází jen zřídka, určité nebezpečí existuje, proto by těhotné ženy měly brát chřipku vážně za jakýchkoli okolností. Jako prevence může sloužit například očkování proti chřipce v těhotenství, které je ženám v očekávání doporučováno v kterékoli fázi gravidity. [8, 9, 10]

Očkování proti chřipce v těhotenství

Mnoho nastávajících maminek bude zřejmě zajímat, zda je očkování proti chřipce v těhotenství bezpečné pro plod. Na toto téma byla provedena celá řada výzkumů. Dané studie přitom prokázaly, že aplikace vakcíny v průběhu gravidity je zcela bezpečná a účinná. Díky očkování se navíc přes placentu dostanou protilátky také přímo k plodu. Po porodu jsou pak protilátky předávány dítěti i prostřednictvím mateřského mléka při kojení.

Tato ochrana je důležitá, protože děti se nemohou očkovat proti chřipce, dokud nedosáhnou alespoň 6 měsíců věku. Kromě očkování je však samozřejmě také potřeba dodržovat obecné postupy prevence chřipky. Abyste zvýšili pravděpodobnost, že tomuto onemocnění předejdete, měli byste dodržovat následující preventivní opatření:

vyhýbat se blízkému kontaktu s nemocnými lidmi,

nedotýkat se zbytečně očí nebo nosu.

dezinfikovat si ruce a předměty, které používáte,

často si umývat ruce. [11, 12, 13]

