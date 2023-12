Mezi příznaky chřipky patří vedle horečky i suchý kašel. U dětí se může vyskytnout také nevolnost a zvracení

Co je to chřipka?

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění dýchací soustavy. Celkem známe tři různé varianty chřipkových virů, konkrétně A, B a C, přičemž obvyklou sezónní chřipku způsobují dvě z nich – chřipka typu A a chřipka typu B. Každoročně dochází v Evropě v zimním období k epidemiím, za kterými nejčastěji stojí varianta chřipky A. Ta má na svědomí též závažnější průběh této nemoci.

Nejběžnějším způsobem přenosu chřipky jsou kapénky, tedy sliny, nosní sekret nebo hleny, které se mezi lidmi šíří během kašlání, smrkání a kýchání. Nebezpečná je z tohoto pohledu ale i kontaminace různých předmětů, kdy kapénky produkované nakaženou osobou ulpívají třeba na okolních površích, na nádobí nebo na dalších věcech.

Většina nemocných se z příznaků chřipky zotaví přibližně do týdne až deseti dnů, a to třeba i bez nutnosti vyhledat lékařskou pomoc. Pozor na chřipku by si však měli dát ti, kdo spadají do kategorie vysoce rizikových skupin. Sem patří zejména starší lidé nad 65 let, těhotné ženy, malé děti, lidé se závažnými zdravotními problémy a pak také zdravotníci. Nejlepší způsob, jak onemocnění předcházet, je každoroční očkování proti chřipce. [1, 2, 3, 4]

Jaké má chřipka příznaky a projevy?

Chřipkové onemocnění má mnoho klinických symptomů, přičemž nejobvyklejší je náhlý nástup horečky. Běžná je vysoká teplota okolo 38 °C, výjimkou však není ani horečka kolem 40 nebo 41 °C. U chřipky pak jde vysoká tělesná teplota často ruku v ruce se zimnicí a silnou bolestí hlavy, kterou někdy doprovází ztuhlost šíje nebo světloplachost. Je však důležité brát na zřetel, že nemocný může mít různé příznaky chřipky bez teploty.





Další běžný symptom chřipky je bolest svalů (myalgie) v kombinaci s bolestí kloubů (artralgie). Myalgie může být i projevem zánětu svalu, který se objevuje přibližně šest dní od začátku chřipky. Může se projevit i únavou svalu a celkovou svalovou slabostí.

K výše zmíněným příznakům se ovšem mohou přidat i bolesti zad a dolních končetin nebo bolest očí. Mezi méně obvyklé projevy nemoci řadíme ztrátu chuti k jídlu, potíže se spánkem, průjem, zácpu nebo bolest břicha a nevolnost, která někdy může vyústit i ve zvracení.

V průběhu nemoci pak narůstá i počet symptomů ze zasaženého dýchacího ústrojí. Nejběžnějším projevem je suchý dráždivý kašel doprovázený rýmou, anebo naopak ucpaným nosem. Mezi méně obvyklé příznaky pak patří vykašlávání hlenu nebo bolest v krku. K těmto projevům se navíc může přidat pocit schvácenosti, pocit nemoci, únava, malátnost, vyčerpanost a pocit, že člověku není celkově dobře.

Ne každý člověk, který se virem chřipky nakazí, později začne pociťovat výše popisované zdravotní potíže. Chřipkové onemocněnítotiž může probíhat asymptomaticky, tedy bez jakýchkoliv viditelných symptomů. Pokud se ale onemocnění skutečně projeví, u pacientů se objevují tyto běžné příznaky:

Příznaky chřipky u dětí

Pokud vás zajímá, zda má chřipka příznaky u dětí podobné jako u dospělých, tak ano. Nejčastěji se objevuje horečka trvající 3–5 dnů, bolest hlavy a celková únava, přesto může být mezi chřipkou u dětí a u dospělých pár odlišností.

U dětí se například někdy může objevit zánět středního ucha, který doprovází nepříjemné bolesti i další problémy. U kojenců pak můžete pozorovat i nevolnost a zvracení. Častější u dětí než u dospělých bývá taktéž průjem. K méně obvyklým projevům akutní chřipky patří namátkou zánět spojivek, překrvení spojivek, bolest na prsou, zvětšení uzlin na krku a krvácení z nosu.

U dětí není neobvyklé, že v průběhu nemoci špatně jí, polehávají a jsou mrzuté. Naprostá většina malých pacientů se potom z chřipky vyléčí do jednoho týdne, avšak pocity únavy a vyčerpání mohou přetrvávat stále, a to až 4 týdny. [12, 13, 14, 15]

Chřipka, nebo nachlazení?

Ve společnosti stále ještě přetrvává názor, že chřipka a nachlazení jsou identická onemocnění. Chřipka, zvlášť pokud není včas rozpoznaná a léčená, ale může být oproti běžnému nachlazení velmi nebezpečná.

Nachlazení je obvyklé onemocnění, které se objevuje během celého roku a po nějaké době samo od sebe vymizí. Pro chřipku, která je spojována hlavně s horečkou a kašlem, jsou naopak typické pravidelně se opakující epidemie.

Pokud máte některé z projevů chřipky, avšak zároveň jste bez teploty, je možné, že se jedná o méně závažné nachlazení. Příznaky můžete porovnat v následující tabulce:

Rozdíly mezi chřipkou a nachlazením Příznaky Chřipka Nachlazení Bolest hlavy Běžná Vzácná Bolest v krku Někdy Běžná Únava, vyčerpání Běžná Někdy Kýchání Někdy Běžná Ucpaný noc Někdy Běžný Horečka Častá, trvá až 4 dny Vzácná Bolesti kloubů a svalů Běžné, často silné Vzácné Zimnice Poměrně častá Méně častá Pocit tlaku na hrudi, kašel Běžný, může být závažný Mírný až střední Nástup symptomů Náhlý Postupný

[16, 17, 18]

Komplikace u chřipky

Chřipkový virus může způsobit závažné komplikace, které mohou postiženého ohrozit na životě. Jednotlivé komplikace pak dělíme na primární, které vyvolává samotný virus chřipky, a sekundární, které jsou způsobeny přidruženou bakteriální infekcí.

Mezi primární komplikace chřipky patří postižení nervového systému, tedy konkrétně zánět mozku (encefalitida) a zánět mozkových blan (meningitida). Dále je to akutní zánět hrtanu (laryngitida), zánět svalů (myositida), zánět srdce (myokarditida) nebo osrdečníku (perikarditida) a chřipkový zánět plic (pneumonie).

Sekundárními komplikacemi obvykle rozumíme zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida) a zánět středního ucha (otitis media), které trápí spíše dětské pacienty. U dospělých jedinců je zase častější zápal plic (pneumonie).

Chřipka je však také schopná zkomplikovat již existující chronické nemoci – u astmatiků může například docházet k častějším záchvatům. U lidí trpících chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) může dojít ke zhoršení symptomů. [19, 20, 21, 22]

