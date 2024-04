Nechutenství může být důsledkem nemoci i stresu. Jak s ním bojovat?

Skutečnost, že mají lidé nedostatek času na jídlo, v dnešní době už nikoho nepřekvapí, a tak to spousta z nás už ani nepovažuje za problém. Něco jiného ale je, když se vytratí chuť. Stane-li se to jednou, nejde v zásadě o nic vážného, nebezpečným se tento symptom ale stává v momentě, kdy začne být takřka na denním pořádku. Dlouhodobé obtíže totiž mohou být signálem vážného onemocnění.

Kromě toho, že nedostatek živin má za následek úbytek váhy, snižuje také obranyschopnost celého organismu. Ten je pak více náchylný rozvoji nejrůznějších nemocí. Zpozornět by pacienti měli v momentě, kdy se k nechutenství přidá také:

Příčiny nechutenství

Nechutenství může vznikat z mnoha rozdílných příčin. Ty lze obecně rozdělit na fyzické, kdy za obtížemi zpravidla stojí nějaká nemoc, a psychické, kdy je zdrojem problémů momentální psychický stav pacienta.

Fyzické příčiny nechutenství

Jak už zaznělo výše, nechutenství velmi často souvisí s onemocněním zažívacího traktu. Může se ale jednat také o jakékoli nádorové onemocnění, selhávání srdce, jater či ledvin anebo autoimunitní nemoci. Obtíže mohou způsobovat také některé léky, zvláště pokud jich pacient užívá více najednou a dochází k jejich vzájemnému působení. Nezájmem o jídlo bývá rovněž provázena celá řada infekčních nemocí.





Nechutenství a pocit na zvracení jdou pak ruku v ruce také s počínajícím těhotenstvím. Zejména v prvním trimestru pociťuje ranní nevolnost velká spousta budoucích maminek. U některých z nich se může dokonce dostavit i zvracení. Nechutenství v těhotenství obvykle definitivně mizí s příchode druhého trimestru.

Psychické příčiny nechutenství

O tom, že se na člověku psychicky náročné životní období negativním způsobem podepíše, není žádných pochyb. Jedním z důsledků může být právě nechutenství. To bývá nejčastěji následkem mentálního vyčerpání, úzkostných stavů, stresu a deprese. Samostatnou disciplínou jsou pak poruchy přijmu potravy, mezi které patří anorexie a bulimie.

Nechutenství u dětí

U dětí bývá nechutenství zpravidla předzvěstí přicházející nemoci. V takovém případě je nutné dítěti zajistit alespoň dostatečný příjem tekutin a jídlo mu zkoušet podávat po malých porcích. Rozhodně se doporučuje vynechat sladkosti, ale naopak zvýšit přísun vitamínů, a to alespoň pomocí šťáv a vývarů. Pokud obtíže přetrvávají dlouhodobě a na dítě nezabírá ani jeho oblíbené jídlo, je slabé, podrážděné a má bolesti břicha, měl by ho vidět odborník.

Na rozdíl od dospělých je u malých pacientů nutné být o poznání vnímavější. Snížená potřeba jíst totiž nemusí vždy nutně znamenat nechutenství. Je dobře známo, že drobnější děti jedí přirozeně méně než ty, které jsou robustnějšího vzrůstu. Množství přijaté potravy je navíc ovlivněno i různými etapami vývoje. U dětí je dále nutné odlišit nechutenství od vybíravosti . Velmi běžnou praxí je také upřednostňování sladkostí před plnohodnotným jídlem.

Děti rovněž potřebují určitý řád, podle kterého by se mohly řídit. Jídlo by proto měly dostávat v přibližně stejnou hodinu, na stejném místě a samozřejmě pravidelně. Nedoporučuje se také dítě nutit vše dojídat. Tato praktika mívá totiž přesně opačný účinek. Samozřejmostí by pak měl být pestrý a vyvážený jídelníček, jehož základem by měla být dobře polykatelná a stravitelná strava.

Nechutenství u seniorů

Snížený příjem potravy se týká až 80 % lidí starších 60 let. Se stárnutím totiž slábne i vnímání vůní a chutí jídel. Snížena je především schopnost rozeznávání slaných pokrmů, proto hrozí nebezpečí, že si lidé budou jídlo příliš přesolovat, a tím si zvyšovat krevní tlak. Dalšími důvody výskytu nechutenství u starých lidí jsou:

Zažívací potíže

Problémy s polykáním

Problémy se zuby

Snížená sekrece trávicích kyselin

Každá strava by proto měla být přizpůsobena zdravotnímu stavu konkrétního člověka. To platí zejména pro konzistenci potravin, která by například u lidí, kteří mají problémy s chrupem, měla být měkčí a snadno zpracovatelná. V některých případech je jídlo nutné namixovat. Mnozí senioři jsou navíc ohroženi sociální izolací, což vede k depresím a dalším psychickým problémům, které mohou vyústit až v neochotu přijímat potravu.

Jak na nechutenství

V první řadě je nutné upravit své stravovací návyky. Do jídla by se člověk neměl příliš nutit a ideálně by měl konzumovat spíše více malých porcí denně. Důležité je pak i prostředí, ve kterém pacient jí. To by mělo být především klidné a pacient by se v něm mě cítit hlavně příjemně. Je možné, že za nechutenstvím stojí nedostatečné množství vitamínů a minerálů, je tedy vhodné zvýšit jejich příjem. Rozhodně se také vyplatí do jídelníčku zařadit jídla, která chuť podporují. Jedná se například o:

Kyselé mléko

Jogurty

Pomeranč

Jablko

Grep

Česnek

V případě, že potíže přetrvávají dlouhodobě a přístup k jídlu se nelepší, je nutné navštívit lékaře, který vyloučí případný zdravotní původ obtíží.

