Bolest nohou nepodceňujte. Může značit i vážnější choroby oběhového systému

Bolest nohy je velice častý jev, který potká minimálně jednou za život téměř každého. Příčiny bolesti nohou mohou být banální (například namožení svalů), ale i velice vážné (ischemická choroba dolních končetin). Pokud člověka trápí silné a časté bolesti nohou, měl by se v každém případě poradit s lékařem. Laické odhalení příčiny není snadné, a pokud bolest podceníte, můžete si zadělat na vážný problém.

Důvody bolesti nohou

Bolesti nohou mohou být rozmanitého charakteru a postihovat různé části nohy. Někdo si stěžuje na bolest nohy pod kolenem či celkovou bolest nohou od kolen dolů, jiného trápí bolest palce u nohy. Bolest nohou může být mnohdy způsobena špatnými návyky a životním stylem:

nošením nevhodných bot,

nesprávnou technikou chůze,

přetěžováním svalů (náročný sportovní režim bez regenerace),

přetěžováním kloubů (častý běh na tvrdém povrchu),

nedostatkem pohybu,

nedostatečným příjmem hořčíku a draslíku (může způsobit nepříjemné křeče v lýtkách).

Bolest nohy od bederní páteře bývá častější, než by člověk řekl. Bolest nohy může ale také značit problémy s žílami, tepnami či lymfatickým systémem. Často se objevuje u různých civilizačních a metabolických chorob, artrózy a chronických zánětů.

Bolesti kolen a kolenních kloubů jsou pak poměrně náročnou disciplínou, co se týče diagnostiky i léčby. Bolest kolen často značí opotřebení kloubů. Zejména obézní lidé trpí silnými bolestmi kolen.

Bolest nohou je jedním z nejčastějších důvodů, proč jsou pacienti odesíláni na různá vyšetření nohou do kardiologických ordinací. Pokud totiž bolesti nohou neodezní a mají až nesnesitelný charakter, mohou značit problémy s kornatěním tepen. Je ale důležité nezapomínat na to, že každý organismus je individuální. Proto by měl příčinu bolesti nohou odhalit vždy lékař.

Obecně můžeme bolesti nohou rozdělit do tří kategorií:

bolesti nohou z žilních příčin,

bolesti nohou z tepenných příčin,

bolesti nohou z necévních příčin. [1, 2, 3, 4, 5]

Bolesti nohou z žilních příčin

Pokud se objeví náhlá bolest končetiny doprovázená otokem, jedná se pravděpodobně o hlubokou žilní trombózu. Tento stav je velmi nebezpečný a vyžaduje lékařskou pomoc. V souvislosti s drobnými úrazy se objevuje trombóza svalových žil, která je sice bez otoku, ale vyznačuje se silnou a jasně lokalizovanou bolestí.

Pokud se na lýtku objeví zarudlý a značně bolestivý pruh (obvykle se táhne podél křečových žil), jedná se o povrchovou žilní trombózu. Takzvaná žilní nedostatečnost je provázena pocity těžkých nohou, noční bolestí nohou a křečemi. Jde sice o jeden z méně vážných stavů, ale trápí velkou část populace. Časem se může rozvinout v závažnější problémy. [6, 7]

Bolesti nohou z tepenných příčin

Někteří lidé pociťují bolest nohou při chůzi. Pokud je bolest plošná a vychází z hloubi svalu, může se jednat o chronický uzávěr tepny. Pokud se objeví akutní problémy, jako je náhlá bolest nohy (případně jen prstů na nohou), změna barvy kůže (bledá až fialová), poruchy čití a problémy hybnosti, může jít o akutní tepenný uzávěr. Takový stav si žádá co nejrychlejší lékařskou pomoc. [8]

Bolesti nohou z necévních příčin

V důsledku nezdravé stravy plné masa se u velké části populace vyskytuje dna. Bolest palce u nohou v kombinaci se zarudnutím, otokem a teplotou značí dnavý záchvat.

Dalším z častých problémů, které trápí starší osoby, je artróza. Pokud se objeví bolest a otok kolene či v podkolenní jamce, značí to artrózu kolenního kloubu.

Bolest nohou může vystřelovat i ze zad, konkrétně z oblasti bederní páteře. Často se vyskytuje při chůzi, když se člověk po delším sezení zvedne ze židle. [9, 10, 11]

Bolest nohou v noci

Noční bolesti nohou nebo bolest nohou v klidu bývá spojována s fenoménem zvaným syndrom neklidných nohou. Jde o neurologické onemocnění, které způsobuje pacientům brnění, mravenčení nebo silnou bolest nohou vleže, která je nutí s nimi neustále hýbat. Silné noční bolesti nohou se ale objevují také u pokročilého stádia chronické žilní nedostatečnosti. [12, 13]

Bolest nohou v těhotenství

Během těhotenství prochází ženské tělo celou řadou významných změn. Velký přírůstek na váze a posun těžiště souvisí s propadáním nožní klenby a nepříjemnými křečemi. Nadměrné zadržování vody v těle vede často k pocitům těžkých nohou, bolestem končetin a otokům. V neposlední řadě dochází v důsledku hormonálních změn ke snížení pružnosti cév, což může u některých žen způsobit varixy. [14, 15]

Bolest nohou u dětí

Bolest nohou u dětí se často objevuje v souvislosti s tzv. růstovými bolestmi. Růstové bolesti vznikají proto, že nožní kosti rostou v jiný okamžik než svaly, kterými jsou obklopeny. Bolest postihuje obě nohy najednou. Někdy je tak silná, že se děti v noci budí s pláčem. Rychlou úlevu může přinést jemná masáž s analgetickou mastí a přikládání teplých obkladů.

Růstové bolesti obvykle netrvají déle než 14 dní. Nejsilnější bývají ve dnech, kdy má dítě zvýšenou fyzickou námahu. Přes den bolestmi netrpí, ale když ulehne, přihlásí se bolavé nožky o slovo. [16, 17]

Co pomáhá na bolest nohou?

V prvé řadě je nezbytné zjistit příčinu bolesti nohou. Mírná bolest nebo pocit unavených nohou občas zachvátí každého z nás. Pokud občas trpíte těmito drobnými problémy, zkuste se zamyslet nad svým životním stylem a soustřeďte se na prevenci:

zaměřte se na dostatek pohybu – vhodná je svižná chůze, běh, plavání či jízda na kole,

omezte solení a dbejte na dodržování pitného režimu – podpoříte tím proudění mízy v lymfatickém systému,

snažte se vyhýbat kouření a alkoholu – obojí vede k žilní nedostatečnosti,

pokud běháte, volte měkký povrch – běhejte v lese, na loukách či po polních cestách,

noste pohodlnou obuv s výškou podpatku do 4 centimetrů – vysoké jehly, těsné boty s úzkou špičkou a boty s neohebnou podrážkou vyřaďte z botníku,

hodit se mohou i ortopedické vložky – dají se vyrobit i na míru,

zkuste nosit stahovací punčochy či podkolenky – jsou vhodném i při dlouhém cestování, kdy se člověk nehýbe,

máte-li výraznější nadváhu, snažte se zhubnout – snížíte tím zátěž dolních končetin a kloubů,

dejte si čas od času nohy na stůl – měly by být přibližně 10 centimetrů nad úrovní srdce.

Jaké přírodní prostředky mohou pomoct na bolest nohou?

vyzkoušejte chladivé gely a krémy s obsahem diosminu a hesperidinu – pomáhají na těžké unavené nohy a otoky,

s obsahem diosminu a hesperidinu – pomáhají na těžké unavené nohy a otoky, skvěle působí i výtažek z koňského kaštanu – obsahuje aescin,

křeče lze mírnit suplementací hořčíku a draslíku – zařaďte do jídelníčku banány, minerální vody a šumivé vitamíny,

zkuste nohy ve sprše střídavě sprchovat proudem teplé a studené vody – podpoříte tím proudění krevního oběhu. [18, 19, 20]

Kdy navštívit s bolestí nohou lékaře?

Pokud je bolest nohy velice silná, trvá dlouho a samoléčebné pokusy nepomáhají, bez pomoci lékaře se pravděpodobně neobejdete. Jedině odborník může totiž provést ultrazvukové vyšetření oběhového systému, které odhalí ischemickou chorobu dolních končetin a jiné vážné problémy. Důležité je navštívit lékaře i ve chvíli, kdy člověka problémy s nohama limitují v běžném životě:

nohu sužuje otok, který neopadá,

bolesti jsou tak silné, že má problémy s pohybem,

došlo k úrazu nohou. [21, 22]

