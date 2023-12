Artróza kolene se nedá zcela vyléčit. Její postup ale můžete výrazně zpomalit

Artróza (osteoartróza) je degenerativní onemocnění kloubů, při kterém dochází k postupnému narušení vrchní vrstvy chrupavky. Úbytek chrupavčité hmoty je doprovázen tvorbou patologických kostních výrůstků (osteofytů), které se objevují na povrchu chrupavky a způsobují bolest.

Artróza kolenního kloubu (tzv. gonartróza) je nejčastějším typem artrózy. Kolenní kloub musí každý den odolávat extrémnímu zatížení, proto je nejnáchylnější k postupnému opotřebení. [1, 2]

Příčiny artrózy v koleni

Na vzniku artrózy se podílí především mechanické opotřebení. To je hlavní důvod, proč se incidence artrózy zvyšuje s rostoucím věkem. Nejčastěji postihuje osoby starší 50 let. Objevit se ale může i u mladších lidí. Ke vzniku gonartrózy totiž přispívá celá řada rizikových faktorů:





prodělané úrazy kolene,

nadváha a obezita,

fyzicky náročné zaměstnání,

dlouhodobé přetížení,

dědičné předpoklady,

metabolická onemocnění,

vrozené a vývojové vady. [3, 4]

Jaké má artróza v koleni příznaky?

Jedním z prvních příznaků gonartrózy je bolest. Často se objevuje při námaze, protože při ní dochází ke zvýšenému tření kloubních ploch. Ztenčená chrupavka navíc nedokáže efektivně tlumit nárazy způsobené skákáním a běháním. Postupně se začnou objevovat i klidové bolesti. Nejhorší bývají hned po ránu, případně po delším sezení. Kromě bolesti si pacienti stěžují také na další obtíže:

ztuhlost,

omezení rozsahu pohybu kolene,

otok,

lupání či praskání při chůzi,

pocit slabosti či nestability při chůzi. [5, 6]

Artróza kolene: léčba

U degenerativního onemocnění, jakým je artróza kolenního kloubu, se léčba zaměřuje na zmírnění klinických příznaků a zpomalení poškození chrupavky. Lékař by měl určit, co k rozvoji artrózy přispělo, a pacient by se měl snažit tyto příčiny odstranit. U obézních pacientů to znamená shodit nadbytečné kilogramy. Problémem může být i jednostranná zátěž a nevhodný způsob cvičení.

Nezbytnou součástí léčby jsou vhodné pohybové aktivity. Ty pomáhají zejména u lehčích případů artrózy kolene. Pacient by se měl věnovat sportům, které jsou šetrné vůči kloubům:

plavání,

vodní aerobik,

jízda na kole,

jóga.

Kromě vhodného cvičení se používají i fyzikální metody:

magnetoterapie,

hydroterapie,

elektroterapie,

terapie teplem. [7, 8, 9]

Při akutních bolestech užívají pacienti analgetika. Kromě tablet se dnes vyrábí i speciální analgetické masti, které působí lokálně. Nedílnou součástí léčby jsou přípravky, které potlačují případný zánět a pomáhají s obnovou kloubní chrupavky. Používají se:

nesteroidní antiflogistika (NSA),

COX-2 inhibitory,

chondroprotektiva (glukosaminsulfát, chondroitinsulfát,kyselina hyaluronová),

diacerein.

U těch nejtěžších případů většinou nezbývá nic jiného než chirurgický zákrok. U gonartrózy se často provádí tzv. endoskopický výplach kloubu, kdy se odstraní odrolené částečky chrupavky. Případné nerovnosti na povrchu je možné zabrousit. Pokud je kloub prakticky rozpadlý, je pacientovi implantována totální kloubní náhrada (endoprotéza). [10, 11]

Artróza kolene a invalidní důchod

To, zda je artróza kolene důvodem pro nárok na invalidní důchod, musí vždy posoudit revizní lékař. U případů, kdy pacient trpí pokročilým stupněm artrózy a bolesti mu prakticky nedovolují se pohybovat (natož pracovat), by neměl být problém přiznat invalidní důchod. U 1. a 2. stupně artrózy se ale invalidní důchod obvykle nedává. [12, 13]

Co je artróza kolene?

Artróza kolene je degenerativní onemocnění kolenního kloubu. Dochází při ní k nevratnému poškození kloubní chrupavky, která se ztenčuje. Na jejím povrchu časem vyrůstají patologické výrůstky. Právě koleno bývá artrózou postiženo nejčastěji, neboť musí snášet extrémní zátěž.

Jak se pozná artróza kolenního kloubu?

Jako první příznak se většinou hlásí bolest. Koleno bolí zpočátku jen při zátěži, později se objevují i bolesti v klidu. Mezi další projevy patří ztuhlost, omezení pohybu kolene, otok či subjektivní pocity nestability při chůzi.

Jak probíhá léčba artrózy kolene?

V první řadě se lékaři zaměřují na odstranění příčiny. Pokud je třeba pacient obézní, doporučuje se zhubnout. Důležitou součástí terapie jsou rehabilitace, vhodné cvičení, pohyb nezatěžující klouby a pochopitelně i medikamenty. K chirurgickému zákroku se přistupuje u pokročilých stupňů artrózy.