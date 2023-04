Od sportovních zranění až po artritidu. Bolest kolene ukazuje na celou řadu problémů

Kromě toho, že je koleno jedním z největších a nejsložitějších kloubů v lidském těle, je také velmi náchylné k poškození. To zpravidla vede k bolesti, jejíž typ je závislý na příčině a závažnosti daného stavu. A ačkoli je bolest v koleni spojena především se starší populací, může postihnout kohokoli bez ohledu na pohlaví či věk. Často se tak vyskytuje třeba u aktivních sportovců, kteří kloub opotřebovali vysokou zátěží.

Druhy bolesti

Jak už zaznělo výše, každá bolest je specifická pro rozdílný problém. Obecně se však dá říct, že lidi trápí:

bolest pod kolenem,

bolest od kolen dolů,

bolest kolene zezadu,

bolest kolene na vnitřní straně,

bolest kolene na vnější straně,

bolest čéšky,

bolest kolene při pokrčení,

bolest kolene při propnutí,

bolest kolene při kleknutí,

bolest kolene při chůzi ze schodů. [1, 2, 3, 4]

Příčiny bolesti kolene

Ať už vás trápí bodavá bolest na vnitřní straně kolene, bodavá bolest na vnější straně kolene, otok kolene nebo třeba píchavá bolest v koleni, tyto problémy se mohou rozvinout z celé řady různých důvodů. Mezi ty nejčastější patří:

zranění kolene,

opotřebení kolene (sportem),

(sportem), nemoci kloubů a kostí,

svalová nerovnováha. [5, 6, 7, 8]

Bolest způsobená svalovou nerovnováhou

Bolest na vnitřní straně pod kolenem

Je způsobená zvýšeným napětím svalů, které se zde upínají. Ke zvýšenému napětí často dochází při poruchách kyčelního kloubu, špatnému postavení pánve nebo při blokádách páteřních obratlů. Typický je pro bolest na vnitřní straně kolene také otok, který si pacienti často nahmatají v podobě „bochánku“.

Bolest na horním nebo dolním pólu čéšky

Bolest čéšky bývá způsobena zvýšeným napětím čtyřhlavého stehenního svalu, který se zde upíná. Na vině je velmi často špatná svalová souhra, která ovlivňuje postavení pánve. Za bolestí může rovněž stát i blokáda páteře v bederní oblasti.

Bolest pod kolenem na vnější straně

Bolest na zevní straně pod kolenem se nejčastěji ozývá při blokádě hlavičky lýtkové kosti. Konkrétně v místě, kde se kloubí s kostí holení. Tato blokáda je důsledkem přetěžování dvouhlavého stehenního svalu, který opět souvisí s postavením pánve, blokádou v bederní páteři a neoptimálním zapojením břišních svalů. [9, 10, 11]

Nemoci způsobující bolest kloubů

Osteoporóza

Riziko osteoporózy neboli řídnutí kostí se zvyšuje s přibývajícím věkem. S úbytkem kostní hmoty se nejčastěji potýkají lidé po padesátce, přičemž ženy jsou postiženy o něco častěji. Vlivem nemoci kost ztrácí vápník a stává se náchylnější ke zlomeninám. K fraktuře dochází u pacientů i při malém úrazu. Pacienti často pociťují bolest kolene zezadu.

Artróza

Jedná se o nezánětlivé degenerativní onemocnění, které postihuje hlavně velké klouby, tedy kyčle a kolena. Hladká chrupavka, která spojuje konce kostí a umožňuje hladký pohyb kloubu, se postupně ztenčuje a zdrsňuje. Na těchto místech pak vznikají kostěné výrůstky a dochází k hromadění tekutiny. Následkem toho pacienti pociťují bolest kolene při chůzi i jiném pohybu. Kromě stáří je rizikovým faktorem také obezita.

Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida nebo také zkráceně jen artritida je autoimunitní onemocnění, které napadá klouby a vyvolává v nich chronický zánět. Onemocnění, které je mezi lidmi známé také jako revma, se projevuje zejména bolestí a ztuhlostí kloubů, zejména pak kolen a prstů. Zánět kolene ovšem často provází i otok. Pacienty, kteří trpí revmatem, zpravidla trápí bolest kolene v klidu. Klidová bolest kolene a ztuhlost pak bývá nejhorší ráno. [12, 13, 14, 15, 16]

Bolest kloubů způsobená sportem

Během sportu dochází k přetěžování kolenního kloubu, které často končí poraněním vazů nebo prasklým meniskem (chrupavka, která pomáhá chránit a stabilizovat kloub). Velmi běžným jevem je u sportovců takzvané běžecké koleno, které se projevuje:

bolestí za kolenní čéškou nebo kolem ní,

bolestí kolene při ohnutí,

bolestí, která se zhoršuje při chůzi do schodů,

otokem,

tlakem v koleni,

praskáním v koleni.

Nenechte se zmást názvem. Běžecké koleno se netýká jen běžců, může jím trpět každý, kdo kolena hodně ohýbá při běhu, chůzi, skákání či jízdě na kole. Může být rovněž důsledkem zranění, abnormalit kostí dolních končetin či chodidel. Za vznikem problémů mohou být i slabé svaly.

Poranění menisku

Menisky jsou vazivové chrupavky, které se nachází uvnitř kolenního kloubu. Jsou pevné a pružné, při pohybu v koleni se posouvají dopředu a dozadu, mění svůj tvar a vazy natažené mezi nimi celý kolenní kloub zpevňují. Menisky přitom slouží k tlumení nárazů, přenáší hmotnost těla z trupu a stehna dále do dolní končetiny a brání opotřebení kloubní chrupavky.

K poranění nejčastěji dochází při protočení bércových kostí vůči kosti stehenní, což se označuje jako torzní pohyb. Dochází pak k natažení vazů a obvykle i k poranění menisků, a to konkrétně k jejich ruptuře (natržení menisků) nebo k částečnému odtržení. Můžete dokonce slyšet lupnutí nebo prasknutí. Zcela uvolněný kousek, ale také odchlípnutý meniskus může poté v koleni výrazně překážet a blokuje normální pohyb.

Když dojde k poranění menisků a natažení vazů, kloubní dutina se plní synoviální tekutinou (výpotek). Úraz menisku pak většinou doprovází ostrá bolest kolene společně s výrazným otokem, což později vede k omezení pohyblivosti. Koleno nelze plně nebo vůbec zatěžovat, člověk má pocit nestability a může se stát, že koleno zůstane zablokované v lehké flekční poloze (ztuhlé koleno v ohnutém stavu), přičemž zvýšené svalové napětí pak vyvolává další bolest a píchání v kolenou. [17, 18, 19, 20]

Léčba a bolavého kolene

Jak léčit bolavé koleno a co na bolest kolene opravdu pomáhá? Opět záleží na původu bolesti. Zatímco bolest způsobenou sportovním přetížením lze tišit tlakovým obvazem či studeným obkladem a klidovým režimem, u dlouhodobějších obtíží velkého rázu se doporučuje návštěva lékaře. Ten následně otestuje pohyblivost kloubu i jeho citlivost a zkontroluje případný otok. Výjimkou není ani rentgenové či ultrazvukové vyšetření.

Lékaři vám následně doporučí vhodné cviky, kterými poranění kolene snadněji předejdete. Mohou vám také předepsat protizánětlivé přípravky, které mírní bolest a odstraňují otok. Pro ty, kteří se k návštěvě lékaře nemají, jsou na trhu k dispozici i volně prodejné přípravky, konkrétně třeba Voltaren Forte, Olfen gel či Ibalgin, který je k dispozici ve formě tablet i gelu.

Co pomáhá na bolest kolene, pokud se jedná o potíže závažnějšího charakteru? Pří těžkých zraněních a pozdějších stádiích nemocí (např. revmatoidní artritidy) se přistupuje i k chirurgickým zákrokům, jejichž cílem je náhrada kolenního kloubu. [21, 22, 23, 24, 25]

Jak potížím předejít?

Co se týče prevence sportovních zranění, zde platí jednoduchá zásada rozcvičování. Každá část těla, včetně kolene, by se měla před zahájením sportovní aktivity řádně protáhnout a rozpohybovat. Sportovci by se rovněž neměli zbytečně přepínat. Pomůže také správné držení těla a zdravý pohyb. [26, 27, 28, 29]

