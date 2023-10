Analgetika mohou ulevit od bolesti, horečky i zánětu. Některá z nich ovšem mohou být návyková

Co jsou analgetika?

Analgetika jsou léky, které se používají k tlumení bolesti, případně i pro snížení horečky a zánětu. Mezi nejpoužívanější patří především paracetamol, ibuprofen a kyselina acetylsalicylová. Volba vhodného analgetika pak závisí na příčině, typu a také intenzitě bolesti.

Analgetika působí tak, že ovlivňují citlivost nervů vůči bolesti nebo mozkové struktury, které zpracovávají bolestivé podněty. Analgetika podle účinku pak dělíme do dvou hlavních skupin, což jsou konkrétně neopioidní a opioidní analgetika. [1, 2, 3]

Neopioidní analgetika

Většina neopioidních analgetik pochází ze tří sloučenin: kyseliny salicylové, pyrazolonu a acetofenetidinu. Léky v těchto rodinách mají schopnost snižovat mírnou až střední bolest.

Společný mechanismus účinku neopioidních analgetik spočívá v inhibici cyklooxygenázy, tedy ve snižování tvorby prostaglandinů, které jsou zodpovědné za zvyšování vnímání bolesti. Můžeme následně rozlišit tyto tři skupiny neopioidních analgetik, z nichž většinu můžete zakoupit v lékárnách bez předpisu:





analgetika-antipyretika,

nesteroidní antirevmatika – antiflogistika (NSA),

ostatní neopioidní analgetika.

Analgetika-antipyretika

Mezi nejznámější léčiva z této skupiny patří kyselina acetylsalicylová (Aspirin, Acylpyrin) a paracetamol (Panadol, Paralen, Coldrex). Tyto léky mají, jak z názvu vyplývá, analgetický a antipyretický účinek, což znamená, že se používají ke snížení bolesti a horečky při nemocech z nachlazení.

Paracetamol je nejpoužívanějším antipyretikem a je také považován za nejbezpečnější analgetikum, neboť ho lze užívat v doporučeném množství i během těhotenství. Oproti tomu kyselinu acetylsalicylovou nemohou užívat těhotné ženy ani děti kvůli riziku rozvoje Reyova syndromu.

Nesteroidní antirevmatika – antiflogistika (NSA)

Nesteroidní antirevmatika – antiflogistika mají vedle analgetického a antipyretického účinku také významné protizánětlivé účinky. Mezi nejznámější léky této skupiny patří ibuprofen (Ibalgin, Nurofen, Brufen) a diklofenak (Dolmina, Olfen, Veral, Voltaren).

Podle nejnovějších výzkumů tyto léky tlumí bolest se stejnou pravděpodobností jako morfin. Nesmí se však podávat společně s kyselinou acetylsalicylovou. Tato analgetika se používají především při:

Opioidní analgetika

Opioidní analgetika působí tak, že se vážou na opioidní receptory v centrálním a periferním nervovém systému. Tím se snižuje aktivita neuronů a následný přenos impulsů bolesti. V konečném důsledku opioidy otupují vnímání bolesti a zvyšují pocity potěšení.

Existují různé typy těchto léků, které se liší podle toho, jak silně se vážou na dané receptory. Opioidy mohou být podávány pouze krátkodobě, neboť při dlouhodobém užívání mohou být návykové. K dostání jsou pouze na lékařský předpis a nejčastěji slouží k tlumení silné bolesti po operaci, bolesti způsobené zraněním nebo nesnesitelné bolesti zubů.

Silná opioidní analgetika proti bolesti

Nejsilnějšími opioidními analgetiky jsou tzv. opioidní agonisté, jako jsou morfin, fentanyl, oxykodon, piritamid, hydromorfon, petidin, kodein a jeho odvozeniny. Tyto léky účinkují velmi silně a přímo na opioidní receptory.

Méně silná opioidní analgetika proti bolesti

Další skupinou opioidních analgetik jsou tzv. parciální agonisté, jako je buprenorfin. Tyto léky také působí na opioidní receptory, ale jejich účinek je méně výrazný než u agonistů.

Kombinovaná opioidní analgetika proti bolesti

Existuje také skupina zvaná agonisté-antagonisté, jako je pentazocin a nalbufin, která mají kombinovaný účinek. Na některé receptory tedy působí jako agonisté a na jiné jako antagonisté.

Některá opioidní analgetika, jako je tramadol, ovlivňují systémy neurotransmise, které hrají roli při zpracování bolestivých signálů, což je další způsob, jak mohou působit proti bolesti. [7, 8, 9, 10]

Jak užívat analgetikum?

Užívání jakéhokoli analgetika, ať už volně prodejného, či toho na předpis, by se vždy mělo řídit pokyny lékaře a informacemi uvedenými v příbalovém letáku. Obrátit se také můžete na lékárníka, pokud si nejste jisti, jak správně užívat své léky.

Získáte potřebné informace o správném dávkování, frekvenci a délce užívání daných léčiv. Vždy také konzultujte vhodnost kombinování analgetik mezi sebou nebo s jinými léčivy.

Některá analgetika lze kombinovat s určitým časovým odstupem (například Ibalgin a Paralen), zatímco kombinace určitých analgetik může mít nežádoucí účinky (například Ibalgin a Aspirin). Analgetika jsou přitom dostupná v různých formách:

kapsle a tablety,

perorální roztoky, jako jsou kapky nebo sirupy,

topické krémy, gely nebo náplasti,

rektální čípky,

roztoky určené k nitrožilní aplikaci. [11, 12]

Rizika spojená s užíváním analgetik

Neopioidní analgetika

Neopioidní analgetika jsou obecně považována za bezpečná, pokud se užívají krátkodobě v doporučeném množství. Pokud je však berete příliš často, dlouho nebo ve větších dávkách, mohou způsobit nežádoucí účinky, jako jsou:

Nežádoucí účinky spojené s užíváním analgetik se mohou u každého léku mírně lišit, proto vždy pečlivě čtěte příbalový leták a informujte se o bezpečnosti užívání konkrétního léku. Pokud užíváte analgetika, měli byste se přísně vyvarovat pití alkoholu, protože tato kombinace zvyšuje riziko podráždění a krvácení do žaludku a střev a může přispívat k poškození jater.

Opioidní analgetika

Opioidní analgetika mohou mít podobné vedlejší účinky a komplikace jako neopioidní analgetika. Opioidy jsou však přísně kontrolovány, jelikož mohou způsobit fyzickou závislost a být zneužívány. Vedlejší účinky zahrnují ty, jež jsou uvedeny výše, a také následující:

neschopnost se soustředit,

svědění,

snížená schopnost bojovat s infekcemi,

problémy s močením nebo stolicí,

nízké libido,

erektilní dysfunkce,

snížená plodnost,

dušnost.

Lidé, kteří užívají opioidy, by je neměli přestat brát náhle, protože to může vést k abstinenčním příznakům. Místo toho by měla být dávka léčiv postupně snižována pod dohledem lékaře. [13, 14, 15]

Přírodní analgetika

Existují také přírodní způsoby, jak lépe zvládat nebo zmírňovat bolest. Jedná se o různé přírodní oleje, bylinky a bylinné přípravky. Léčivé oleje a bylinky mají v lidovém léčitelství dlouholetou tradici. Přestože neexistují vědecké důkazy, které by léčivé účinky přírodních léčiv proti bolesti potvrdily, mnoho lidí je považuje za účinné. Patří mezi ně například tyto:

Kůra vrby bílé : obsahuje sloučeninu podobnou aspirinu známou jako salicin a po staletí se používá jako přírodní lék na zánět a bolest.

: obsahuje sloučeninu podobnou aspirinu známou jako salicin a po staletí se používá jako přírodní lék na zánět a bolest. Kadidlovník pilovitý (Boswellia serrata): boswelliový olej se pro léčebné účinky proti bolesti často užívá ústy jako pilulka. Praktici ájurvédy (léčebné praxe z Indie) používají bylinku k úlevě od bolesti kloubů a svalů po staletí.

(Boswellia serrata): boswelliový olej se pro léčebné účinky proti bolesti často užívá ústy jako pilulka. Praktici ájurvédy (léčebné praxe z Indie) používají bylinku k úlevě od bolesti kloubů a svalů po staletí. Ďáblův dráp (Harpagophyt): jihoafrická bylina může podle svých zastánců zklidnit bolest způsobenou osteoartrózou, zánětem šlach a problémy se zády a krkem. Tradičně se využívá pro zmírnění příznaků revmatoidní artritidy.

(Harpagophyt): jihoafrická bylina může podle svých zastánců zklidnit bolest způsobenou osteoartrózou, zánětem šlach a problémy se zády a krkem. Tradičně se využívá pro zmírnění příznaků revmatoidní artritidy. Bromelain : tento enzym obsažený v ananasu má snižovat hladiny prostaglandinů, které iniciují zánět v těle. Tato látka může také podporovat hojení svalů a pojivových tkání.

: tento enzym obsažený v ananasu má snižovat hladiny prostaglandinů, které iniciují zánět v těle. Tato látka může také podporovat hojení svalů a pojivových tkání. Kurkuma : jde o další koření hojně užívané v ájurvédě. Obsahuje antioxidační sloučeninu zvanou kurkumin, která může snižovat bolest působením na nervový systém.

: jde o další koření hojně užívané v ájurvédě. Obsahuje antioxidační sloučeninu zvanou kurkumin, která může snižovat bolest působením na nervový systém. Zázvor: je známý především pro své léčivé účinky při nachlazení a zmírnění nevolnosti. Kromě toho ale také může údajně ovlivnit hladiny prostaglandinů a zmírnit bolest. [16, 17, 18]

