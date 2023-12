Antipyretika slouží ke snížení tělesné teploty. Některá jsou vhodná pouze pro dospělé pacienty

Co jsou antipyretika?

Antipyretika jsou léky určené ke snížení tělesné teploty, které jsou volně k dostání v každé lékárně. Antipyretik existuje celá řada a spousta z nich patří mezi nesteroidní protizánětlivé léky (mimo paracetamol), což znamená, že kromě snížení horečky působí také na bolest a částečně i na záněty. Řadíme je tedy k lékům označovaným jako analgetika-antipyretika. Mezi základní léčiva této skupiny řadíme:

paracetamol (Paralen, Panadol, Paramax, Coldrex a podobně),

kyselina acetylsalicylová (Aspirin, Acylpyrin a podobně),

metamizol (Algifen, Baralgin, Novalgin a podobně).

Antipyretika se užívají při běžných onemocněních, mezi něž patří především různé infekční nemoci, které doprovází zvýšená teplota nebo horečka. Při jejich užívání je nutné dodržet doporučené dávkování, které se bude lišit u dospělých a u dětí. [1, 2, 3]

K čemu se užívají antipyretika?

Antipyretika slouží především ke snížení tělesné teploty, ale mohou také účinkovat na tlumení bolesti a zánětu, což mohou být doprovodné příznaky některých onemocnění. Antipyretika lze užít k léčbě následujících stavů:

Jak antipyretika fungují?

Antipyretikum ovlivňuje chemické posly podílející se na regulaci tělesné teploty. Některé studie naznačují, že inhibují produkci prostaglandinů, které si tělo vytváří, aby lépe bojovalo s nemocemi. Pravděpodobně ale působí i na další dráhy v těle.





Z těchto důvody lékaři nedoporučují užívat antipyretika při mírně zvýšené teplotě, jelikož se díky ní tělo lépe vypořádá s infekcí. Při vyšších horečkách je však žádoucí teplotu snížit, jelikož mohou organismu spíše uškodit. [6, 7]

Antipyretikum paracetamol

Sloučenina paracetamol nemá tak silné protizánětlivé a analgetické účinky jako nesteroidní protizánětlivé léky, nicméně má větší účinek na snížení tělesné teploty. Paracetamol je totéž jako acetaminofen, přičemž označení se liší podle zemí, kde se prodávají. Název paracetamol se používá v Evropě, v Austrálii, na Novém Zélandu a v Asii, zatímco pojem acetaminofen je běžný v zemích, jako je USA, Kanada a Japonsko.

Užívání paracetamolu

Paracetamol je dostupný ve formě tablet, kapslí i sirupu, které spolknete, prášku, který přidáte do vody, a čípků. Pokud jde o dávkování, v jedné dávce se u dospělého doporučuje do 500 mg při tělesné hmotnosti do 60 kg a 1000 mg při tělesné hmotnosti nad 60 kg. Vyšší dávka však zvyšuje riziko poškození jater.

Pokud užíváte paracetamol, měli byste dodržet alespoň 4hodinový odstup mezi jednotlivými dávkami, aby měl lék dostatek času na účinek a tělo na jeho odbourání. U dětí je doporučován 6hodinový odstup.

Vedlejší účinky paracetamolu

Při užívání podle pokynů je paracetamol obecně dobře tolerovaný. V některých případech však může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou:

nevolnost,

zvracení,

problémy se spánkem,

alergická reakce,

kožní vyrážka.

Na co si dát pozor?

Paracetamol se nachází v mnoha volně prodejných lécích na nachlazení a chřipku. Neužívejte však paracetamol, pokud již užíváte jakékoli jiné léky na předpis nebo bez předpisu obsahující paracetamol nebo acetaminofen.

Paracetamol je odbouráván játry, proto se během jeho užívání striktně vyvarujte konzumace alkoholu, aby nedošlo k jejich poškození. U každého léku si vždy nejprve přečtěte příbalový leták, abyste věděli, jak léky správně užívat a na co si dát pozor. [8, 9, 10, 11]

Antipyretikum kyselina acetylsalicylová

Kyselina acetylsalicylová neboli ASA (acetylsalicylic acid) se nejčastěji prodává pod názvy Aspirin a Acylpyrin. Kromě toho, že tato látka ze skupiny antipyretik snižuje teploty a horečky, působí také jako:

analgetikum: tlumí bolest,

antiflogistikum: působí proti zánětu,

antiagregans: snižuje krevní srážlivost tím, že ovlivňuje funkci krevních destiček.

Jelikož snižuje krevní srážlivost, tento lék se podává také u lidí, u nichž se objevilo srdečně-cévní onemocnění. Kyselina acetylsalicylová snižuje riziko krevních sraženin v cévách srdce a mozku, čímž slouží k prevenci srdečního infarktu a cévní mozkové příhody u rizikových pacientů.

Užívání kyseliny acetylsalicylové

Pokud užíváte tento lék pro samoléčbu, dodržujte pokyny uvedené v příbalovém letáku. Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Pokud vám lékař tento lék předepsal, řiďte se jeho pokyny. Doporučená dávka pro dospělé a mladistvé od 16 let je obvykle 500 mg v jedné dávce s minimálním odstupem 4 hodiny.

Tento lék byste neměli užívat k samoléčbě bolesti a teploty déle než 10 dní. Stejně tak byste ho neměli používat k samoléčbě horečky, která trvá déle než 3 dny. Léky přitom neužívejte déle ani ve vyšší dávce, než je doporučeno, pokud váš lékař neurčí jinak. Pro dlouhodobé užívání v prevenci srdečně-cévních chorob se podávají nízké dávky této látky v rozmezí 75 až 150 mg.

Možné vedlejší účinky

Kyselina acetylsalicylová může způsobit různé nežádoucí účinky. Kontaktujte svého lékaře, pokud je některý z těchto příznaků závažný nebo nezmizí:

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, neprodleně zavolejte svému lékaři:

vyrážka,

otok očí, obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla,

sípání nebo potíže s dýcháním,

chrapot,

rychlý srdeční tep,

rychlé dýchání,

studená, vlhká kůže,

zvonění v uších,

ztráta sluchu,

zvracení krve,

krev ve stolici,

černá stolice.

Na co si dát pozor

Je důležité, abyste si vedli seznam všech léků na předpis i volně prodejných léků, které užíváte, a kromě toho i všech doplňků, jako jsou vitamíny, minerály nebo jiné doplňky stravy. Tento seznam konzultujte se svým lékařem, aby mohl vyhodnotit vhodnost užívání léků s kyselinou acetylsalicylovou.

Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou by se v žádném případě neměly podávat dětem pro riziko rozvoje Reyova syndromu. Děti a mladiství do 16 let mohou kyselinu acetylsalicylovou užívat výhradně po doporučení lékařem. Aspirin, Acylpyrin ani jiné podobné léky neužívejte spolu s alkoholem. [12, 13, 14, 15, 16]

Antipyretikum metamizol

Metamizol je antipyretikum, které mé navíc také analgetické a spasmolytické účinky, což znamená, že kromě snížení teploty tlumí bolest a napomáhá uvolnit křeče ve střevech a dalších částech trávicího traktu.

Metamizol se primárně používá v léčbě silné bolesti různého původu, a především k tlumení horečky odolné vůči jiným způsobům léčby. Nejčastěji se prodává pod názvy Algifen, Baralgin a Novalgin.

Užívání metamizolu

Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučuje maximální jednorázovou dávku u lidí od 15 let na 1000 mg. Léky s touto dávkou byste měli užívat nejvýše čtyřikrát denně, tedy do maximální denní dávky 4000 mg.

Většina přípravků s obsahem metamizolu není vhodná pro děti mladší 15 let z důvodu vysokých dávek v tabletě. O vhodnosti užívání tohoto léčiva u dětí tedy rozhoduje lékař v závislosti na tělesné hmotnosti.

Možné vedlejší účinky

Mezi možné nežádoucí účinky metamizolu patří:

Vzácné, ale závažné nežádoucí účinky vypadají následovně:

Antipyretika pro děti

Paracetamol je obecně považován za bezpečný pro snížení horečky u malých dětí. Pokud je však vaše dítě mladší než 2 roky, nezapomeňte si nejprve promluvit s dětským lékařem. U kojenců mladších než 3 měsíce se před podáním jakéhokoli léku vždy nejprve poraďte se svým lékařem.

Metamizol je považován za bezpečný u dětí starších 14 let. Je-li vaše dítě mladší než 15 let, poraďte se se svým lékařem o možnosti podání tohoto léku. Dětem a dospívajícím do 16 let nedávejte léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové, pokud lékař neurčí jinak. [21, 22]

Zdroje: stefajir.cz, nzip.cz, ortopedie-traumatologie.cz, drugs.com, nhs.uk, healthline.com, ikem.cz, webmd.com, medlineplus.gov, sukl.cz, prolekare.cz, pediatriepropraxi.cz