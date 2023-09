Oteklé nohy způsobuje dlouhé sezení i selhávání srdce. Často trápí také nastávající maminky

Oteklé kotníky a nohy

Otoky nohou, odborně edémy, představují poměrně běžnou civilizační chorobu, při níž žíly dolních končetin nestíhají dostatečně rychle odvádět krev zpět k srdci, a způsobují tím hromadění tekutin v nohou. Nahromadění tekutin obvykle není bolestivé, pokud není způsobeno zraněním.

Otoky nohou jsou také častější u seniorů a těhotných žen. Mohou být naprosto neškodné, ale někdy také signalizují závažný zdravotní problém. Lidé si často stěžují především na oteklé kotníky a nárty a také na oteklé prsty na nohou. [1, 2, 3]

Příčiny oteklých nohou, kotníků a nártů

Nohy otékají důsledkem rozšířených podkožních žil, které se rozpínají, a tím se zpomaluje průtok krve. Z tohoto důvodu se krev hromadí v dolních končetinách, kde způsobuje otoky, pocit tíhy i bolest. Oteklé nohy mohou mít celou řadu různých příčin, které zahrnují naprosto banální stavy i závažná onemocnění. Běžné příčiny oteklých kotníků a nohou jsou:

Sedavý životní styl a dlouhé stání : nedostatek pohybu, dlouhé sezení (například v práci nebo v letadle), nebo naopak dlouhé stání může vést k narušení toku tekutin v těle a ke vzniku otoků i u zcela zdravých osob.

: nedostatek pohybu, dlouhé sezení (například v práci nebo v letadle), nebo naopak dlouhé stání může vést k narušení toku tekutin v těle a ke vzniku otoků i u zcela zdravých osob. Nadváha a obezita : přebytečná hmotnost zvyšuje tlak na nohy a může způsobit otoky.

: přebytečná hmotnost zvyšuje tlak na nohy a může způsobit otoky. Hormonální změny : kolísající hladiny estrogenu a progesteronu mohou způsobit sníženou cirkulaci v nohou, což má za následek otoky. Tyto změny hormonálních hladin se mohou objevit během těhotenství i změn menstruačního cyklu.

: kolísající hladiny estrogenu a progesteronu mohou způsobit sníženou cirkulaci v nohou, což má za následek otoky. Tyto změny hormonálních hladin se mohou objevit během těhotenství i změn menstruačního cyklu. Užívání některých léků: některé léky mohou způsobit, že končetiny více otékají.

Zdravotní problémy způsobující oteklé nohy

Otoky vzniklé v souvislosti s nějakým závažnějším zdravotním problémem vyžadují vždy návštěvu lékaře a nasazení vhodné terapie. Může se jednat například o následující:





Úrazy nebo infekce : problémy, jako jsou například zlomeniny nebo infekce postihující nohy či kotníky, mají za následek zvýšený průtok krve v dané oblasti, což se obvykle projevuje jako otok postiženého místa. Nejtypičtější je to pro růži neboli erysipel.

: problémy, jako jsou například zlomeniny nebo infekce postihující nohy či kotníky, mají za následek zvýšený průtok krve v dané oblasti, což se obvykle projevuje jako otok postiženého místa. Nejtypičtější je to pro růži neboli erysipel. Chronická žilní nedostatečnost : tento stav nastává, když žíly nejsou schopny odčerpat krev k srdci. Důsledkem je zvýšení tlaku a městnání v žilním systému dolních končetin.

: tento stav nastává, když žíly nejsou schopny odčerpat krev k srdci. Důsledkem je zvýšení tlaku a městnání v žilním systému dolních končetin. Krevní sraženina v noze : krevní sraženina je shluk krve v pevném stavu. Když se krevní sraženina vytvoří v žíle nohy, může to zhoršit průtok krve, což vede k otoku a nepohodlí.

: krevní sraženina je shluk krve v pevném stavu. Když se krevní sraženina vytvoří v žíle nohy, může to zhoršit průtok krve, což vede k otoku a nepohodlí. Perikarditida : jde o dlouhodobý zánět osrdečníku, blány kolem srdce. Tento stav způsobuje dýchací potíže a závažné, chronické otoky nohou a kotníků.

: jde o dlouhodobý zánět osrdečníku, blány kolem srdce. Tento stav způsobuje dýchací potíže a závažné, chronické otoky nohou a kotníků. Pravostranné srdeční selhávání : projevem pravostranného srdečního selhávání je zadržování tekutin v důsledku poruchy funkce pravé srdeční komory. Dalším příznakem bývá bolest pod pravou stranou žeber.

: projevem pravostranného srdečního selhávání je zadržování tekutin v důsledku poruchy funkce pravé srdeční komory. Dalším příznakem bývá bolest pod pravou stranou žeber. Lymfedém : lymfedém způsobuje blokády lymfatického systému. Blokáda lymfatického systému vede k natékání tkání, což má často za následek nejen otoky nohou, ale také paží. Jednou z možných příčin tohoto otoku je i rakovina.

: lymfedém způsobuje blokády lymfatického systému. Blokáda lymfatického systému vede k natékání tkání, což má často za následek nejen otoky nohou, ale také paží. Jednou z možných příčin tohoto otoku je i rakovina. Selhání ledvin : může být akutní i chronické. Bývá spojeno se sníženou tvorbou tekutin, což vede k omezení tvorby moči, převodnění organismu a následné k tvorbě otoků.

: může být akutní i chronické. Bývá spojeno se sníženou tvorbou tekutin, což vede k omezení tvorby moči, převodnění organismu a následné k tvorbě otoků. Cirhóza jater: cirhóza zpomaluje pravidelný průtok krve játry. To zvyšuje tlak v portální žíle, která přivádí krev do jater. Zvýšený tlak v žíle může způsobit otoky nohou a také břicha. [4, 5, 6, 7]

Potýkáte se s otékáním nohou? Ano, neustále Ano, příležitostně Ne, nikdy Zobraz výsledek

Oteklé nohy v těhotenství

Oteklé kotníky jsou v těhotenství poměrně běžně v důsledku hormonálních změn. Ve třetím trimestru pak navíc vaše rostoucí dítě může vyvíjet tlak na žíly na vašich nohách. To zpomaluje krevní oběh a způsobuje hromadění tekutin. Výsledkem je tedy mírný otok.

Pokud zaznamenáte i další znepokojivé příznaky, informujte svého lékaře, protože to může také signalizovat vážný stav nazývaný preeklampsie. Ta se projevuje především těmito symptomy:

výrazné otoky,

silná bolest hlavy,

změny vidění, jako je rozostření nebo citlivost na světlo,

vysoký tlak. [8, 9]

Oteklé nohy u seniorů

Oteklé nohy a kotníky mohou souviset s některým z výše zmíněných zdravotních stavů bez ohledu na věk. Ve vyšším věku však otoky bývají častější, neboť proces stárnutí klade na tělo větší zátěž, protože svaly a kosti ochabují. K problémům s otoky ve stáří také může přispět nadváha, kouření, alkohol a další rizikové faktory. [10]

Oteklé nohy v létě

Vysoké letní teploty představují pro organismus také mnohem větší zátěž. Krevní cévy se v důsledku tepla rozšiřují, takže se tekutina vlivem gravitace více akumuluje v rukou nebo nohou, kde může způsobit dočasný otok. Zejména časté jsou otoky u lidí, kteří nejsou zvyklí na teplé počasí, a také u osob se sedavým zaměstnáním, u seniorů a těhotných žen. [11]

Příznaky oteklých nohou

K otokům nohou dochází, když se část vašeho těla zvětší, protože se ve vašich tkáních nahromadí tekutina. Otoky se mohou objevit kdekoli na vašem těle, ale nejčastěji postihují vaše nárty, chodidla, kotníky a celkově nohy. Mohou se pak projevovat různými způsoby, což vypadá třeba následovně:

zvýšená objemnost nohou, kotníků a nártů,

nárůst otoku ve večerních hodinách,

kůže na oteklé oblasti vypadá natažená a lesklá,

plnost nebo napětí v oteklé části nohy,

červené fleky a svědění v oblasti otoků,

obtíže s pohybem a bolest v postižené oblasti,

bolestivý pocit v postižené oblasti,

otok jedné nebo obou nohou,

brnění nohou.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud se otoky nohou vyskytují často, jsou bolestivé nebo jsou spojeny s dalšími obtížemi, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. To platí zejména u seniorů, těhotných žen nebo při podezření na závažnější zdravotní problémy. [12, 13, 14]

Diagnostika oteklých nohou

V diagnostice otoků dolních končetin hraje velkou roli, zda je oteklá pouze jedna noha, nebo jsou oteklé obě. Dále je důležité zhodnotit přítomnost dalších příznaků, jako je zarudnutí či zfialovění, bolest, dušnost nebo například zvýšená teplota. Diagnóza tedy zahrnuje fyzické vyšetření lékařem a často i další testy, jako jsou ultrazvuk, rentgen nebo krevní testy.

V krevním obrazu se zkoumají zánětlivé hodnoty, jako je CRP a sedimentace, nebo případně i koncentrace bílkovin v krvi. Je-li to nutné, lékař vás pak může poslat na další typy vyšetření, například na echokardiografii při podezření na selhávání srdce nebo na vyšetření ledvin při podezření na selhávání ledvin. [15, 16]

Jak se zbavit oteklých nohou?

Léčba oteklých nohou závisí na základní příčině. O vhodném způsobu léčby se tedy vždy poraďte se svým lékařem. Váš ošetřovatel vám v závislosti na vašem problému může například předepsat určité léky (diuretika a podobně) či mast na oteklé nohy a také může doporučit vhodnou fyzikální terapii. Některá z možných opatření, která můžete učinit vy sami, a předcházet tak oteklým nohám, zahrnují:

Pijte dostatek vody : když tělo není dostatečně hydratované, má tendenci zadržovat více tekutin. Dostatečný příjem tekutin pomáhá předcházet vzniku otoků.

Pravidelně se hýbejte : pokud sedíte nebo stojíte na jednom místě delší dobu, například kvůli práci, zkuste se každou hodinu alespoň trochu hýbat a celkově do svého života zařaďte více pohybu. Podpoříte tím správnou cirkulaci krve.

Používejte zdravotní ponožky pro oteklé nohy : nošení kompresních ponožek nebo obvazů může pomoci zlepšit cirkulaci krve. Kompresní ponožky mohou pomoci lidem s žilní nedostatečností i osobám s otoky v důsledku lymfedému . Pokud však trpíte onemocněním periferních tepen, neměli byste kompresi používat, protože může ovlivnit zásobování krví.

s žilní nedostatečností lymfedému Noste vhodné boty na oteklé nohy : v těsné obuvi mají nohy tendenci otékat, proto volte pohodlné boty, které vás netlačí.

Omezte příjem soli : menší konzumace soli může pomoci snížit zadržování tekutin, které způsobuje otoky.

Pravidelně odpočívejte s nohama ve zvýšené poloze : zkuste udržovat své nohy nad úrovní srdce po dobu 30 minut třikrát až čtyřikrát denně, je-li to možné.

: zkuste udržovat své nohy nad úrovní srdce po dobu 30 minut třikrát až čtyřikrát denně, je-li to možné. Masírujte si nohy : pokud vás trápí oteklé kotníky, masáž vám může pomoci rozproudit lymfu a snížit otoky.

Fyzikální terapie : léčebné metody, jako je masáž nebo lymfodrenáž , mohou pomoci odbourat otoky. [ 17 , 18 , 19 ]

Co pomáhá na oteklé nohy v létě?

Pokud vám horké počasí v létě způsobuje otoky nohou, snažte se co nejvíce zdržovat mimo teplo. Kdykoli je to možné, schovejte se do stínu nebo zůstaňte v klimatizovaných místnostech. K ochlazení těla můžete použít i malý ventilátor a na konci sprchování si nohy opláchněte proudem studené vody, abyste podpořili krevní oběh.

Na nohy následně aplikujte chladivý gel nebo sprej a zvedněte je na půl hodiny do výšky nad srdce. Nezapomínejte pít hodně vody, a pokud hodně sedíte, také se pravidelně hýbat. Noste samozřejmě pohodlné, otevřené boty, které natékající nohy zbytečně nestlačují. [20, 21]

Zdroje: usaveinclinics.com, betterhealthwhileaging.net, stefajir.cz, nnfp.cz, celostnimedicina.cz, verywellhealth.com, valleywisehealth.com, my.clevelandclinic.org, fyzioklinika.cz, webmd.com, healthline.com, mayoclinic.com, medlineplus.gov, bellevuefootdoctor.com