Rakovina v číslech: Každý třetí Čech během života onemocní, úmrtnost ale u části diagnóz klesá

Podle dat Národního onkologického programu a Státního zdravotního ústavu je v České republice každoročně diagnostikováno více než 87 tisíc nových případů zhoubných nádorů. Přibližně 27 tisíc lidí ročně na rakovinu umírá. Celkem u nás žije okolo 600 tisíc lidí, kteří rakovinu právě léčí nebo ji prodělali v minulosti.
Každý třetí Čech během života onemocní rakovinou
Statistiky jsou velmi výrazné – podle odborníků během života onemocní rakovinou přibližně každý třetí obyvatel České republiky. Jen v roce 2017 bylo nově diagnostikováno 86 819 pacientů se zhoubným nádorem.
Na konci stejného roku žilo v Česku celkem 577 373 lidí, kterým bylo někdy diagnostikováno onkologické onemocnění. Pro představu: je to podobné, jako kdyby onemocněli všichni obyvatelé Brna a ještě k tomu celé město Turnov.
Zároveň ale existuje i pozitivní zpráva. Přestože počet případů rakoviny roste, úmrtnost se u mnoha diagnóz stabilizuje nebo dokonce klesá. Velkou roli hraje modernější léčba, lepší diagnostika i preventivní screeningové programy.
Proč případů rakoviny přibývá?
Jedním z hlavních důvodů je stárnutí populace. Lidé se dnes dožívají vyššího věku než dříve a právě věk je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů vzniku rakoviny. Zjednodušeně řečeno – více lidí se nádoru jednoduše „dožije“.
K růstu počtu nádorových onemocnění přispívají také:
- kouření a užívání tabáku,
- konzumace alkoholu,
- nezdravý životní styl,
- nedostatek pohybu,
- obezita,
- znečištěné životní prostředí,
- působení chemických a fyzikálních karcinogenů,
- některé virové a bakteriální infekce.
Svou roli ale hraje i lepší diagnostika. Díky moderním vyšetřením lékaři odhalí nádory dříve a častěji než v minulosti.
Nejčastější typy rakoviny v Česku
Mezi nejčastěji diagnostikované nádory v České republice patří:
- kožní nádory (mimo melanomu),
- rakovina tlustého střeva a konečníku,
- rakovina prostaty u mužů,
- rakovina prsu u žen,
- nádory plic a průdušek.
Kožní nádory jsou dnes vůbec nejčastější diagnózou. Dobrou zprávou ale je, že bývají často zachyceny včas a úmrtnost na ně zůstává nízká.
Rakovina ve světě
Rakovina není problémem pouze České republiky. Podle Světové zdravotnické organizace zemřelo v roce 2020 na rakovinu téměř 10 milionů lidí. To znamená přibližně každé šesté úmrtí na světě.
Každoročně také rakovinou onemocní asi 400 tisíc dětí.
U mužů jsou nejčastější:
- rakovina plic,
- prostaty,
- tlustého střeva,
- žaludku,
- jater.
U žen nejčastěji:
- rakovina prsu,
- tlustého střeva a konečníku,
- plic,
- děložního čípku,
- štítné žlázy.
Zdroj: Národní onkologický program, Státní zdravotní ústav