Rakovina v číslech: Každý třetí Čech během života onemocní, úmrtnost ale u části diagnóz klesá

Redakce
20.5.2026
Rakovina patří mezi největší zdravotní problémy současnosti. Přestože medicína dělá obrovské pokroky a léčba je stále úspěšnější, počet lidí s nádorovým onemocněním dlouhodobě roste. Statistiky ukazují, že se rakovina dnes dotýká téměř každé rodiny – přímo nebo nepřímo.

Podle dat Národního onkologického programu a Státního zdravotního ústavu je v České republice každoročně diagnostikováno více než 87 tisíc nových případů zhoubných nádorů. Přibližně 27 tisíc lidí ročně na rakovinu umírá. Celkem u nás žije okolo 600 tisíc lidí, kteří rakovinu právě léčí nebo ji prodělali v minulosti.

Každý třetí Čech během života onemocní rakovinou

Statistiky jsou velmi výrazné – podle odborníků během života onemocní rakovinou přibližně každý třetí obyvatel České republiky. Jen v roce 2017 bylo nově diagnostikováno 86 819 pacientů se zhoubným nádorem.

Na konci stejného roku žilo v Česku celkem 577 373 lidí, kterým bylo někdy diagnostikováno onkologické onemocnění. Pro představu: je to podobné, jako kdyby onemocněli všichni obyvatelé Brna a ještě k tomu celé město Turnov.

Zároveň ale existuje i pozitivní zpráva. Přestože počet případů rakoviny roste, úmrtnost se u mnoha diagnóz stabilizuje nebo dokonce klesá. Velkou roli hraje modernější léčba, lepší diagnostika i preventivní screeningové programy.

Proč případů rakoviny přibývá?

Jedním z hlavních důvodů je stárnutí populace. Lidé se dnes dožívají vyššího věku než dříve a právě věk je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů vzniku rakoviny. Zjednodušeně řečeno – více lidí se nádoru jednoduše „dožije“.

K růstu počtu nádorových onemocnění přispívají také:

  • kouření a užívání tabáku,
  • konzumace alkoholu,
  • nezdravý životní styl,
  • nedostatek pohybu,
  • obezita,
  • znečištěné životní prostředí,
  • působení chemických a fyzikálních karcinogenů,
  • některé virové a bakteriální infekce.

Svou roli ale hraje i lepší diagnostika. Díky moderním vyšetřením lékaři odhalí nádory dříve a častěji než v minulosti.

Známé osobnosti, které prohráli boj s rakovinou:

Nejčastější typy rakoviny v Česku

Mezi nejčastěji diagnostikované nádory v České republice patří:

  • kožní nádory (mimo melanomu),
  • rakovina tlustého střeva a konečníku,
  • rakovina prostaty u mužů,
  • rakovina prsu u žen,
  • nádory plic a průdušek.

Kožní nádory jsou dnes vůbec nejčastější diagnózou. Dobrou zprávou ale je, že bývají často zachyceny včas a úmrtnost na ně zůstává nízká.

Rakovina ve světě

Rakovina není problémem pouze České republiky. Podle Světové zdravotnické organizace zemřelo v roce 2020 na rakovinu téměř 10 milionů lidí. To znamená přibližně každé šesté úmrtí na světě.

Každoročně také rakovinou onemocní asi 400 tisíc dětí.

U mužů jsou nejčastější:

  • rakovina plic,
  • prostaty,
  • tlustého střeva,
  • žaludku,
  • jater.

U žen nejčastěji:

  • rakovina prsu,
  • tlustého střeva a konečníku,
  • plic,
  • děložního čípku,
  • štítné žlázy.

Zdroj: Národní onkologický program, Státní zdravotní ústav

