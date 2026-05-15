První příznaky těhotenství: silná únava a citlivá prsa mohou být signálem, že čekáte miminko

Každý organismus přitom reaguje jinak. Zatímco některé budoucí maminky zaznamenají změny téměř okamžitě, jiné nemají výraznější obtíže ani několik týdnů. První těhotenské příznaky se nejčastěji objevují přibližně dva až tři týdny po početí. V této době začíná organismus produkovat hormon hCG, který je zodpovědný za řadu typických projevů těhotenství.
Jaké jsou nejčastější první příznaky těhotenství?
První projevy těhotenství se mohou lišit případ od případu a jejich intenzita bývá velmi individuální. Některé budoucí maminky zaznamenají změny už několik dní po početí, jiné si prvních signálů všimnou až po vynechání menstruace. Typické příznaky souvisejí především s hormonálními změnami, které ovlivňují celý organismus a připravují tělo na vývoj plodu.
1. Citlivá a bolestivá prsa
Jedním z nejčastějších prvních příznaků bývá změna prsou. Mohou být napjaté, těžší než obvykle nebo citlivé na dotek. Některé ženy popisují také brnění či zvýšenou citlivost bradavek.
2. Únava a vyčerpání
Dalším příznakem je silná únava. Organismus totiž začíná pracovat na vývoji placenty a zároveň se výrazně mění hormonální hladiny. Mnohé ženy popisují pocit vyčerpání, který neodpovídá běžné únavě po náročném dni.
3. Špinění a lehké krvácení
Krátce po oplodnění se může objevit slabé špinění označované jako implantační krvácení. Dochází k němu ve chvíli, kdy se oplodněné vajíčko uhnízďuje v děložní sliznici. Krvácení bývá slabé, má spíše narůžovělou nebo hnědou barvu a obvykle trvá maximálně několik dnů.
4. Nevolnost a změna chutí
Ranní nevolnosti patří mezi nejznámější projevy těhotenství, i když se mohou objevovat kdykoliv během dne. Některé ženy trápí už několik týdnů po početí, jiné se s nimi nesetkají vůbec.
5. Bolest v podbřišku a křeče
Lehké pobolívání v podbřišku bývá dalším častým příznakem. Připomíná menstruační bolesti, ale souvisí především s hormonálními změnami a přípravou dělohy na růst plodu.
6. Častější močení
U mnoha žen se v úplném začátku těhotenství objeví též častější potřeba močení. Důvodem je zvýšené prokrvení organismu i změny hormonálních hladin.
Kdy si udělat těhotenský test?
Přestože první příznaky mohou napovědět, potvrzení těhotenství poskytne až těhotenský test nebo vyšetření u gynekologa. Domácí testy fungují na principu detekce hormonu hCG v moči a nejspolehlivější bývají po vynechání menstruace.
Pokud ovšem žena test provede příliš brzy, může být výsledek falešně negativní. V případě pozitivního testu je vhodné objednat se ke gynekologovi, který těhotenství potvrdí ultrazvukovým vyšetřením a zkontroluje správný vývoj plodu.
Těhotenství – co čeká moje tělo (hlavní změny):
Zdroje: hopkinsmedicine.org, mayoclinic.org, betterhealth.vic.gov.au