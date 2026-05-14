Roztroušená skleróza příznaky: Zrakové poruchy, únava i porucha hybnosti

Co je roztroušená skleróza?
Roztroušená skleróza (anglicky multiple sclerosis, latinsky sclerosis multiplex, lidově ereska, zkráceně RS) je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje bílou hmotu centrálního nervového systému (CNS), tedy mozek, míchu a obaly zrakového nervu. Nejčastěji se rozvíjí u mladých dospělých a způsobuje řadu příznaků, které se však mohou u jednotlivých pacientů výrazně lišit.
Příznaky roztroušené sklerózy
Projevy roztroušené sklerózy mohou být u každého pacienta individuální. Záleží totiž na tom, jaká konkrétní část bílé hmoty CNS byla poškozena. Proto nemá tato nemoc moc specifických symptomů. Pro lékaře může být stanovení správné diagnózy velmi obtížné, a to zejména na počátku onemocnění.
Roztroušená skleróza: první příznaky
U mnoha pacientů se objevují první příznaky nemoci ve formě takzvaného klinicky izolovaného syndromu (CIS). Jde o první ataku nemoci, kdy pacient pocítí náhlý vznik neurologických symptomů. CIS nemusí vždy souviset s roztroušenou sklerózou, ale jde o jeden z nejčastějších varovných příznaků, který může na toto onemocnění upozornit.
Z prvotních obtíží pacienty nejčastěji trápí:
- zrakové poruchy – zánět očního nervu (optická neuritida), diplopie (dvojité vidění), nystagmus (kmitavý pohyb očí), výpadek zorného pole,
- silná únava a vyčerpání – často pak přetrvává po celou dobu trvání nemoci,
- změny citlivosti a smyslů – znecitlivění (hypestézie), mravenčení, brnění nebo pálení končetin, zvýšená citlivost na chlad, vibrace či teplo,
- poruchy hybnosti, koordinace a rovnováhy – slabost končetin, neobratnost, křeče, nižší výkonnost, zakopávání, točení hlavy, závratě, malátnost.
Roztroušená skleróza: pozdní příznaky
V dalších fázích nemoci se objevují potíže s řečí, poruchy orgánových soustav, problémy s vylučováním a také kognitivní poruchy. Patří sem například následující symptomy:
- postižení hlavových nervů – obrna lícního nervu, problémy s polykáním (dysfagie),
- postižení mozečku – nejistá chůze, poruchy řeči (dysartrie), poruchy zacílení pohybů,
- spasticita – zvýšené napětí ve svalech způsobující bolesti a ztuhlost,
- poruchy močení – inkontinence, časté močení, retence moči (neschopnost dokonalého vyprázdnění),
- poruchy vylučovací soustavy – potíže s udržením stolice, průjem nebo zácpa,
- sexuální dysfunkce – vaginální suchost u žen, poruchy erekce u mužů,
- kognitivní poruchy – problémy se soustředěním, zhoršená paměť, zmatenost, zapomětlivost, neschopnost plánování a rozhodování, pomalejší zpracování informací,
- emoční labilita – prudké změny nálad, zvýšená citlivost na vnější podněty, emoční hyperexpresivita, deprese.
Roztroušená skleróza: specifické příznaky
Kromě výše zmiňovaných symptomů existují dva soubory specifických příznaků, které byly u roztroušené sklerózy popsány. Prvním z nich je takzvaný Uhthoffův fenomén. Projevuje se zhoršením klinických příznaků v důsledku zvýšení tělesné teploty. Ke zhoršení obtíží pak stačí návštěva sauny, horká lázeň nebo cvičení.
Dalším specifickým projevem eresky je Lhermittův příznak. Pacienti ho popisují jako elektrický impuls, který se objevuje při předklonu hlavy.
Zdroj: Ninds, Mayo Clinic, NMSS