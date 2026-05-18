Strava při průjmu: lékaři doporučují dietu s názvem BRAT. Podstatné je omezit vlákninu

Věra Krásová
18.5.2026
Autor: Shutterstock.com

Průjem dokáže organismus rychle oslabit a zatížit trávení. Správně zvolená strava ale může zmírnit potíže, doplnit ztracené tekutiny a pomoci střevům vrátit se do normálu. Důležité je vybírat lehká, šetrná jídla a naopak se vyhnout potravinám, které mohou trávení ještě více podráždit.

Průjem se obvykle objeví při střevních infekcích, otravě jídlem, stresu nebo jako reakce na některé potraviny či léky. Kromě časté stolice bývá problémem hlavně ztráta tekutin a minerálů, proto je během potíží zásadní dostatečně pít a nezatěžovat žaludek těžkými jídly. Vhodně nastavený jídelníček může výrazně urychlit regeneraci organismu.

Vsaďte na lehce stravitelná jídla

Při průjmu se doporučuje takzvaná šetřící strava. Dobře fungují potraviny s nízkým obsahem vlákniny, které pomáhají zpevnit stolici a nedráždí trávicí trakt. Často se doporučuje známá dieta BRAT (z angl. bananas, rice, applesauce, toast) tedy banány, rýže, jablečné pyré a bílé pečivo nebo toast. Vhodné jsou ale také následující potraviny:

  • vařené brambory bez slupky,
  • ovesná kaše,
  • suchary a slané krekry,
  • vývary,
  • vařená mrkev,
  • bílé těstoviny,
  • vařené kuřecí maso bez kůže.

Jíst je lepší menší porce několikrát denně, aby se trávení zbytečně nepřetěžovalo.

Nezapomínejte na pitný režim

Při průjmu tělo ztrácí velké množství vody i minerálů. Nedostatek tekutin může vést k dehydrataci, únavě nebo bolestem hlavy. Nejvhodnější je čistá voda, slabý čaj nebo vývar. Pomoci mohou i iontové nápoje či rehydratační roztoky, které doplní sodík a další elektrolyty.

Doporučuje se pít průběžně po menších doušcích. Nevhodné jsou naopak alkoholické nápoje, silná káva nebo sladké limonády, které mohou střeva ještě více podráždit.

Kterým potravinám se raději vyhnout?

Některé potraviny mohou průjem zhoršovat nebo prodlužovat dobu zotavení. Během potíží je lepší vynechat hlavně:

  • smažená a tučná jídla,
  • ostrá a kořeněná jídla,
  • syrovou zeleninu,
  • citrusové ovoce,
  • sladkosti,
  • alkohol,
  • perlivé nápoje,
  • mléčné výrobky s vyšším obsahem tuku.

Opatrnost je vhodná i u potravin bohatých na vlákninu, protože mohou urychlovat činnost střev.

Kdy vyhledat lékaře?

Pokud průjem trvá déle než týden, objeví se vysoká horečka, silné bolesti břicha, krev ve stolici nebo známky dehydratace, je vhodné kontaktovat lékaře. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat zejména malým dětem a seniorům.

Po průjmu je potřeba doplnit probiotika

Po průjmu bývá střevní mikroflóra oslabená. Některým lidem proto pomáhají probiotické potraviny nebo doplňky stravy, které podporují obnovu střevních bakterií. Vhodný může být například bílý jogurt s nízkým obsahem cukru nebo kefír, pokud je člověk dobře snáší.

Jak správně pečovat o střevní mikrobiom:

Zdroj: Youtube.com

Zdroj: healthline.com, niddk.nih.gov, health.clevelandclinic.org

