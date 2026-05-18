Strava při průjmu: lékaři doporučují dietu s názvem BRAT. Podstatné je omezit vlákninu

Průjem se obvykle objeví při střevních infekcích, otravě jídlem, stresu nebo jako reakce na některé potraviny či léky. Kromě časté stolice bývá problémem hlavně ztráta tekutin a minerálů, proto je během potíží zásadní dostatečně pít a nezatěžovat žaludek těžkými jídly. Vhodně nastavený jídelníček může výrazně urychlit regeneraci organismu.
Vsaďte na lehce stravitelná jídla
Při průjmu se doporučuje takzvaná šetřící strava. Dobře fungují potraviny s nízkým obsahem vlákniny, které pomáhají zpevnit stolici a nedráždí trávicí trakt. Často se doporučuje známá dieta BRAT (z angl. bananas, rice, applesauce, toast) tedy banány, rýže, jablečné pyré a bílé pečivo nebo toast. Vhodné jsou ale také následující potraviny:
- vařené brambory bez slupky,
- ovesná kaše,
- suchary a slané krekry,
- vývary,
- vařená mrkev,
- bílé těstoviny,
- vařené kuřecí maso bez kůže.
Jíst je lepší menší porce několikrát denně, aby se trávení zbytečně nepřetěžovalo.
Nezapomínejte na pitný režim
Při průjmu tělo ztrácí velké množství vody i minerálů. Nedostatek tekutin může vést k dehydrataci, únavě nebo bolestem hlavy. Nejvhodnější je čistá voda, slabý čaj nebo vývar. Pomoci mohou i iontové nápoje či rehydratační roztoky, které doplní sodík a další elektrolyty.
Doporučuje se pít průběžně po menších doušcích. Nevhodné jsou naopak alkoholické nápoje, silná káva nebo sladké limonády, které mohou střeva ještě více podráždit.
Kterým potravinám se raději vyhnout?
Některé potraviny mohou průjem zhoršovat nebo prodlužovat dobu zotavení. Během potíží je lepší vynechat hlavně:
- smažená a tučná jídla,
- ostrá a kořeněná jídla,
- syrovou zeleninu,
- citrusové ovoce,
- sladkosti,
- alkohol,
- perlivé nápoje,
- mléčné výrobky s vyšším obsahem tuku.
Opatrnost je vhodná i u potravin bohatých na vlákninu, protože mohou urychlovat činnost střev.
Kdy vyhledat lékaře?
Pokud průjem trvá déle než týden, objeví se vysoká horečka, silné bolesti břicha, krev ve stolici nebo známky dehydratace, je vhodné kontaktovat lékaře. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat zejména malým dětem a seniorům.
Po průjmu je potřeba doplnit probiotika
Po průjmu bývá střevní mikroflóra oslabená. Některým lidem proto pomáhají probiotické potraviny nebo doplňky stravy, které podporují obnovu střevních bakterií. Vhodný může být například bílý jogurt s nízkým obsahem cukru nebo kefír, pokud je člověk dobře snáší.
Zdroj: healthline.com, niddk.nih.gov, health.clevelandclinic.org