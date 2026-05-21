Test logického myšlení: Zkuste si hlavolamy s přesouváním sirek, které potrápí váš mozek

Redakce
21.5.2026
Autor: Freepik

Logické úlohy s přesouváním sirek patří mezi oblíbené hlavolamy, které procvičují pozornost, prostorovou představivost a schopnost logického uvažování. Princip je jednoduchý – přesunutím jediné sirky je potřeba opravit chybný příklad tak, aby matematicky vycházel správně.

Tyto úlohy nutí mozek hledat netradiční řešení a dívat se na problém z více úhlů. Právě proto jsou již dlouhá léta oblíbenou formou tréninku mozku.

Co vlastně procvičujeme?

Při řešení úloh se sirkami se zapojují dvě důležité schopnosti zároveň:

  • Logické myšlení – pomáhá analyzovat problém a ověřit, zda výsledný příklad dává správný matematický smysl.
  • Vizuální a prostorová představivost – umožňuje představit si, jak se změní čísla nebo symboly po přesunutí jediné sirky.

Jak test funguje

V každé úloze je zobrazen chybný matematický příklad vytvořený ze sirek. Úkolem je přesunout pouze jednu sirku tak, aby příklad vyšel správně. Každá úloha má vždy alespoň jedno správné řešení. Cílem je vyřešit všechny tři příklady bez nápovědy a v co nejkratším čase.

Správná odpověď je: 6 + 0 = 6
Správná odpověď je: 3 x 3 = 9
Správná odpověď je: 9 + 6 = 15

Zdroj: MindYourLogic

