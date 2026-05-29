Jak správně nasadit kontaktní čočky: postup krok za krokem

Mnoho lidí má z prvního nasazování kontaktních čoček obavy. Nejčastěji se bojí dotyku oka nebo toho, že čočku nedokážou správně umístit. Ve skutečnosti jde hlavně o zvyk a správnou techniku. Jakmile si celý postup několikrát vyzkoušíte, stane se z něj rychlá rutina, která zabere jen pár minut.
Příprava před nasazením kontaktních čoček
Než začnete s manipulací čoček, je nutné si důkladně připravit čisté prostředí a hlavně ruce. Hygiena je při používání kontaktních čoček naprosto zásadní, protože bakterie nebo nečistoty se mohou velmi snadno dostat do oka a způsobit nepříjemné komplikace.
Ruce si umyjte teplou vodou a mýdlem bez parfemace nebo olejových složek. Poté je pečlivě osušte čistým ručníkem, který nepouští vlákna. Mokré nebo špatně osušené ruce mohou způsobit, že čočka sklouzne nebo se na ni přilepí drobná vlákna.
Po otevření pouzdra s čočkami si zkontrolujte, zda je čočka čistá, nepoškozená a správně otočená. Správně nasazená čočka má tvar misky s okraji směřujícími vzhůru. Pokud je obrácená naruby, její okraje se rozevírají směrem ven. V takovém případě může být nošení nepříjemné a čočka nebude správně sedět na oku.
Před nasazením je vhodné čočku opláchnout speciálním roztokem určeným pro kontaktní čočky. Nikdy nepoužívejte obyčejnou vodu z kohoutku ani sliny. Voda může obsahovat mikroorganismy, které jsou pro oči nebezpečné a mohou způsobit vážnou infekci.
Postup správného nasazení čoček
Samotné nasazení čočky může být zpočátku trochu nepříjemné, ale s pravidelným tréninkem se celý proces výrazně zjednoduší. Nejlepší je postavit se před dobře osvětlené zrcadlo a postupovat pomalu.
Čočku položte na špičku ukazováčku dominantní ruky. Druhou rukou si přidržte horní víčko, aby nedošlo k automatickému mrknutí. Prostředníčkem dominantní ruky zároveň stáhněte spodní víčko směrem dolů. Tím vytvoříte dostatečný prostor pro pohodlné vložení čočky.
Poté pomalu přibližujte čočku k oku. Některým lidem pomáhá dívat se lehce vzhůru nebo stranou místo přímého pohledu na čočku. Jakmile se čočka jemně dotkne oka, pomalu pusťte víčka a několikrát mrkněte. Čočka se obvykle sama usadí na správné místo.
Pokud po nasazení cítíte pálení, řezání nebo nepříjemný tlak, čočku raději vyjměte. Může být špinavá, poškozená nebo obrácená naruby. Čočku opláchněte roztokem a zkuste celý postup znovu.
Nejčastější chyby při používání kontaktních čoček
Při nošení kontaktních čoček lidé často podceňují hygienu nebo doporučenou dobu používání. Tyto chyby přitom mohou vést k podráždění očí i vážnějším problémům.
Na co si dát pozor?
- Nikdy nespěte s čočkami, pokud nejsou určené k nepřetržitému nošení.
- Nepoužívejte vodu z kohoutku na oplachování čoček.
- Neměňte doporučenou dobu nošení čoček.
- Nesdílejte čočky s jinými lidmi.
- Pravidelně čistěte pouzdro na čočky.
- Starý roztok vždy vylijte a použijte nový.
- Při bolesti nebo zarudnutí čočky okamžitě vyjměte.
- Nepoužívejte poškozené nebo natržené čočky.
- Při plavání nebo sprchování čočky raději vyndejte.
Velmi častou chybou je také dlouhodobé nošení jednodenních nebo měsíčních čoček po doporučeném termínu výměny. Materiál čoček postupně ztrácí své vlastnosti a mohou se na něm usazovat bakterie nebo nečistoty. To výrazně zvyšuje riziko podráždění očí.
Péče o kontaktní čočky
Správná péče o kontaktní čočky je stejně důležitá jako jejich správné nasazení. Pokud používáte vícedenní čočky, je nutné je po každém použití vyčistit a uložit do čerstvého roztoku. Pouzdro by mělo být pravidelně omýváno speciálním roztokem a ponecháno otevřené na vzduchu, aby mohlo volně vyschnout.
Odborníci doporučují měnit pouzdro na čočky přibližně každé tři měsíce. Staré pouzdro totiž může obsahovat bakterie, které se následně dostanou do očí. Důležité je také sledovat datum expirace roztoku i samotných čoček.
Pokud nosíte čočky každý den, dopřejte očím občas odpočinek a používejte alespoň někdy brýle. Oči tak budou lépe regenerovat a sníží se riziko podráždění způsobeného dlouhodobým nošením čoček.
Kdy vyhledat lékaře?
Přestože jsou kontaktní čočky při správném používání bezpečné, některé příznaky není dobré podceňovat. Pokud se objeví výrazné zarudnutí očí, bolest, světloplachost, nadměrné slzení nebo rozmazané vidění, může jít o infekci nebo poškození rohovky. V takovém případě čočky okamžitě vyjměte a co nejdříve kontaktujte očního lékaře. Ignorování problémů může vést k vážnějším komplikacím.
Zdroje: healthline.com, aao.org, eyecareplus.com.au