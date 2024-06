Rozmazané vidění silně ovlivňuje každodenní život. Nepodceňujte ho, příčiny mohou být závažné

Co je rozmazané vidění?

Rozmazané vidění je stav provázený zamlženým viděním na jedno či obě oči. Jde v podstatě o ztrátu ostrosti zraku, která může být dočasná. Pokud rozmazané vidění přetrvává, může jít o některou z refrakčních očních vad (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a podobně). U seniorů bývá známkou šedého zákalu, případně se může takto projevovat i zelený zákal a jiné choroby.

Neschopnost zaostřit může člověka hodně omezovat v každodenních činnostech. Cesta do práce, řízení vozu či práce na počítači, to vše může být problém. Rozmazané vidění navíc není jen omezující a nepříjemné, ale může poukazovat na vážnější onemocnění. [1, 2, 3]

Příznaky rozmazaného vidění

Rozmazané vidění bývá popisováno jako ztráta kontrastu či neschopnost rozlišování detailů. Pacient vnímá okolní předměty, jako by byly zahaleny mléčným oparem. Často se přitom objevuje rozmazané vidění jednoho oka, což je nejvíce patrné při zavření zdravého oka.

Některé pacienty může ovšem trápit postižení obou očí – tyto stavy obvykle souvisí s refrakčními vadami, případně může být příčina i závažnější. Pacient má pak potíže s prováděním zcela běžných aktivit, což výrazně ovlivňuje kvalitu jeho života.





Projevy rozmazaného vidění v každodenním životě:

nejistá a váhavá chůze po nerovném povrchu,

velmi opatrná chůze po schodech,

špatný odhad vzdálenosti při manipulaci s předměty,

problémy při řízení,

přibližování knih, telefonu a displejů blízko k obličeji,

potíže při rozlišování barev a odstínů,

méně jasné písmo či jiné problémy s psaním,

obtížné rozlišování obličejů. [4, 5, 6]

Rozmazané vidění: příčiny

Příčiny zamlženého vidění mohou být mimořádně různorodé. Pokud vás trápí rozmazané vidění na blízko či rozmazané vidění na dálku, pravděpodobně vás hned napadne, že se vám prostě jen zhoršil zrak a budete potřebovat dioptrické brýle. Je pravda, že refrakční vady představují nejčastější příčinu rozmazaného vidění. Tento problém může vycházet ale i z jiných očních vad nebo poukazovat na jiná onemocnění.

Refrakční vady

krátkozrakost (myopie) – vzdálené předměty jsou vnímány jako neostré, pacienta trápí rozmazané vidění na jednom či obou očích,

– vzdálené předměty jsou vnímány jako neostré, pacienta trápí rozmazané vidění na jednom či obou očích, dalekozrakost (hyperopie) – blízké předměty jsou vnímány jako neostré, při těžké dalekozrakosti mohou být rozmazané i vzdálenější objekty,

– blízké předměty jsou vnímány jako neostré, při těžké dalekozrakosti mohou být rozmazané i vzdálenější objekty, astigmatismus – rozmazané vidění ve všech vzdálenostech, tato cylindrická vada je způsobena nepravidelným zakřivením rohovky,

– rozmazané vidění ve všech vzdálenostech, tato cylindrická vada je způsobena nepravidelným zakřivením rohovky, presbyopie – rozmazané vidění blízkých objektů, které je způsobeno tvrdnutím rohovky, jde o problém související se stárnutím.

Refrakční vady je možné korigovat prostřednictvím dioptrických brýlí či kontaktních čoček. Další možností jsou oční operace. [7, 8, 9]

Oční choroby

Syndrom suchého oka – nedostatečné zvlhčování povrchu oka, pacient proto trpí zarudnutím a pálením očí, světloplachostí a rozmazaným viděním,

– nedostatečné zvlhčování povrchu oka, pacient proto trpí zarudnutím a pálením očí, světloplachostí a rozmazaným viděním, ječné zrno – infekční zánět očního víčka, na kterém se vytvoří bulka, ta může někdy tlačit na oční bulvu a způsobovat rozmazané vidění,

– infekční zánět očního víčka, na kterém se vytvoří bulka, ta může někdy tlačit na oční bulvu a způsobovat rozmazané vidění, šedý zákal (katarakta) – postupné zakalení oční čočky, což způsobuje zamlžené a rozmazané vidění, neléčený zákal může vést ke slepotě,

– postupné zakalení oční čočky, což způsobuje zamlžené a rozmazané vidění, neléčený zákal může vést ke slepotě, zelený zákal (glaukom) – postupná degenerace očního nervu, projevuje se tunelovým a rozmazaným viděním, může vést k úplnému oslepnutí,

– postupná degenerace očního nervu, projevuje se tunelovým a rozmazaným viděním, může vést k úplnému oslepnutí, věkem podmíněná makulární degenerace – postižení žluté skvrny (makuly), která je centrem zrakové ostrosti, pacienti vidí skvrnu nebo stín uprostřed zorného pole, objekty jsou rozmazané, čáry a rovné tvary jsou zakřivené či zvlněné.

Retinální migréna

Dočasné mžitky před očima a rozmazané vidění mohou signalizovat takzvanou oční migrénu. Retinální migréna se zpravidla týká jen jednoho oka. Předpokládá se, že to souvisí s nedostatečným prokrvením daného oka, na což pak reagují buňky na sítnici. Zúžení cév zásobujících oko mohou způsobit různé vlivy, například stres, zvýšený krevní tlak, kouření či hormonální výkyvy.

Epizody oční migrény obvykle netrvají dlouho, často méně než hodinu. Kromě rozmazaného vidění se mohou objevovat světelné záblesky či třpytivé vzory na zorném poli zvané skotomy. [10, 11, 12, 13]

Rozmazané vidění po laserové operaci

Bezprostředně po operaci očí se může pacientův zrak zhoršit. Je to zcela běžný jev, který by měl samovolně odeznít v řádu dnů až týdnů. Samotná zraková ostrost se často upraví do několika dní. Operované oko se ovšem musí vyrovnat s otokem rohovky a podrážděním z rozkapání. Pokud se u vás objeví rozmazané vidění po operaci šedého zákalu doprovázené světloplachostí, pálením očí a zhoršeným viděním, není potřeba panikařit. Tyto změny jsou jen dočasné a k výraznému zlepšení stavu dochází již po prvním kvalitním spánku.

Otok rohovky může přetrvávat až 3 týdny. Během rekonvalescence by měl pacient dodržovat veškerá doporučení ošetřujícího lékaře a užívat předepsané oční kapky a léky, které urychlí hojení. [14, 15, 16]

Vážnější onemocnění

Diabetická retinopatie – častá komplikace cukrovky, je způsobena poškozením drobných krevních cév zásobujících sítnici, pacient trpí rozmazaným viděním a zhoršením zrakových funkcí, v těžkých případech dochází k oslepnutí,

– častá komplikace cukrovky, je způsobena poškozením drobných krevních cév zásobujících sítnici, pacient trpí rozmazaným viděním a zhoršením zrakových funkcí, v těžkých případech dochází k oslepnutí, cévní mozková příhoda – náhlé rozmazané vidění spolu s diplopií (dvojitým viděním) a dalšími příznaky může poukazovat na závažné až život ohrožující onemocnění,

– náhlé rozmazané vidění spolu s diplopií (dvojitým viděním) a dalšími příznaky může poukazovat na závažné až život ohrožující onemocnění, roztroušená skleróza – rozmazané vidění, dvojité vidění a optická neuritida patří mezi prvotní příznaky roztroušené sklerózy,

– rozmazané vidění, dvojité vidění a optická neuritida patří mezi prvotní příznaky roztroušené sklerózy, arteriální hypertenze – vysoký tlak tlak poškozuje drobné cévy v oční sítnici, což vede k rozmazanému vidění a jiným potížím se zrakem, neléčená hypertenze může vést k trvalému poškození sítnice.

Rozmazané vidění po probuzení

K občasným potížím s viděním může do jisté míry přispět i životní styl. U některých lidí se objevuje rozmazané vidění po ránu, což může způsobit nadměrně suchý vzduch v místnosti. Často k tomu dochází, pokud je místnost během spánku klimatizovaná nebo je zapnutý ventilátor. Na vině mohou být i alergie na roztoče, sezónní pylové alergie či alergie na zvířecí srst. Nezvyklé není ani rozmazané vidění od krční páteře. [17, 18, 19, 20]

Rozmazané vidění u dětí

Refrakční vady a poruchy zraku se pochopitelně neomezují jen na dospělou část populace. Rozmazané vidění u dětí je důležité odhalit včas, aby mohlo být správně korigováno. První důkladnou prohlídku zraku by mělo dítě absolvovat ve věku 10–12 měsíců, další by se měla provést za půl roku.

Ani to ale není zárukou, že bude oční vada odhalena, protože je nutná spolupráce malého pacienta. Varovné signály někteří rodiče snadno přehlédnou, takže se na krátkozrakost či jinou poruchu přijde mnohdy až ve chvíli, kdy dítě nevidí na tabuli ve škole. [21, 22, 23]

Zdroje: nih.gov, hopkinsmedicine.org, medicalnewstoday.com, healthhub.sg, nhs.uk, aao.org, healthdirect.gov.au, healthline.com, zeiss.co.uk, msdmanuals.com, webmd.com, eyespecialistsgroup.com.au, rozhlas.cz, nzip.cz, cpzp.cz, cs.medlicker.com

Co je rozmazané vidění?

Rozmazané vidění je popisováno jako neschopnost rozlišování detailů a ztráta kontrastu. Pacient vnímá okolní předměty jako zamlžené a je pro něj velice těžké zaostřit. Pokud je postiženo jen jedno oko, je tento problém s viděním markantnější při zavření zdravého oka.

Co způsobuje rozmazané vidění?

Občasné rozmazané vidění se může objevit u každého, protože tyto potíže může vyvolat nadměrná digitální zátěž očí, suchost očí či alergie. Často se tímto způsobem projevují refrakční vady, jako jsou dalekozrakost, krátkozrakost či astigmatismus. Může jít také o příznak očních chorob, jako jsou šedý zákal, zelený zákal, ječné zrno či degenerace makuly. Příčiny mohou být ale i vážnější – rozmazané vidění se objevuje při diabetu, roztroušené skleróze či mozkové mrtvici.

Je častější rozmazané vidění na jedno oko?

Záleží vždy na příčině. U refrakčních vad je časté současné postižení obou očí. Jinak je tomu například u oční migrény, šedého zákalu nebo glaukomu, kdy může být postiženo jen jedno oko.