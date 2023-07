Ječné zrno je bolestivé, ale většinou samo zmizí. Pacienti by ho nikdy neměli vymačkávat

Co je ječné zrno?

Ječné zrno (hordeolum) je akutní hnisavý zánět, který se rozvíjí v důsledku ucpání mazových nebo potních žlázek u některého z řasových folikulů na horním nebo na dolním víčku. Za vznik infekce jsou zodpovědné především bakterie z rodu stafylokoků a nejčastěji bývají zasaženy Mollovy nebo Zeisovy žlázy, což se pojí s řadou nepříjemných zdravotních obtíží.

Svůj název si onemocnění získalo z toho důvodu, že se na pacientově víčku vlivem zánětu objevuje váček naplněný hnisem, který je velice bolestivý a zároveň tvarem a velikostí připomíná drobné zrnko ječmene. Tento zdravotní problém, který představuje nejčastější onemocnění očního víčka, stejnou měrou trápí muže i ženy. Výjimkou ale není ani ječné zrno u dětí nebo u dospívajících pacientů.

Ječné zrno: příčina a přenos

Za rozvoj zánětu jsou zodpovědné především bakterie z rodu stafylokoků, které se běžně nachází na lidské pokožce a pacientům žádným způsobem neškodí. Pokud se však dostanou do oka, může dojít k ucpání mazových nebo potních žlázek, které se nachází na očním víčku. Uvnitř se začne hromadit maz, v němž se bakterie rychle množí, což později způsobí rozvoj zánětu.

Jak vzniká ječné zrno? Příčiny onemocnění mohou být velice rozmanité. K rozvoji obtíží navíc pacienti často sami přispívají nedostatečnou nebo chybnou hygienou. Problematické v tomto ohledu bývá hlavně časté mnutí očí špinavýma rukama, kterýma si lidé dovnitř zanesou bakterie, nasazování neumytých kontaktních čoček nebo používání nevhodné kosmetiky.

K rozvoji ječného zrna nicméně může přispět i celá řada dalších faktorů. Sem patří třeba pobyt v prašném a zakouřeném prostředí, nedostatek spánku, špatné stravování, stres nebo přetěžování očí. Lidé by se měli vyhnout celodennímu sledování počítačového monitoru, mobilního telefonu či televizní obrazovky, což snižuje četnost mrkání, a nečistoty tak mají větší šanci se v oku uchytit. Pozor si dejte ale také na čtení při nedostatečném osvětlení.

Možné příčiny ječného zrna:

špatná oční hygiena (sahání si do očí špinavýma rukama),

nehygienická či neopatrná manipulace s kontaktními čočkami,

nedostatečné odličování nebo používání prošlých líčidel,

volba nekvalitní či nevhodné kosmetiky, která oko dráždí,

používání zapůjčené kosmetiky (řasenky, očních stínů…),

sdílení hygienických potřeb s nemocným (například ručníků),

dlouhodobé namáhání očí a nedostatek spánku,

pobyt ve znečištěném prostředí (zvýšená prašnost),

nevhodné stravovací návyky a nedostatek vitamínů,

špatná dioptrická korekce,

mastná pokožka.

Aby toho nebylo málo, ječné zrno v oku může vzniknout také vlivem jiných zdravotních komplikací. Na vině bývá třeba snížená obranyschopnost organismu a svou roli zde často hrají také hormonální změny. Kromě toho může být ječné zrno na víčku důsledkem cukrovky, senné rýmy, alergie, seboroické dermatitidy, růžovky či vrozené poruchy mazových žláz.

Jaké má ječné zrno příznaky?

Pacienti, které trápí komplikace v oblasti očních víček, se většinou nejvíce zajímají o to, jak vypadá ječné zrno a podle čeho je možné tento zdravotní problém spolehlivě poznat. Zpočátku se pravděpodobně dostaví nepříjemné svědění nebo pálení v postižené oblasti, s čímž je spojený také pocit tlaku a přítomnosti cizího tělesa v oku.

Začínající ječné zrno následně způsobí vznik menšího nebo většího otoku, který doprovází také bolest oka a výrazné zarudnutí. Vlivem těchto obtíží musí pacienti navíc často mrkat a postižené oko neustále slzí. Na vnější straně očního víčka se pak objeví bolestivá bulka nebo váček naplněný hnisem, který má na vrcholu bílou či žlutou čepičku.

Boule na víčku nemusí být vždy patrná, protože v některých případech je celkový otok oka tak velký, že ji částečně ukryje. U pacientů navíc může dojít k zastřenému vidění, a to hlavně vlivem změny hustoty sekretů produkovaných očními žlázami, přítomnosti hnisu v ječném zrnu a zvýšeného tlaku víčka na oko.

Příznaky ječného zrna:

pálení a svědění,

napětí a tlak v oku,

pocit cizího tělesa v oku,

zčervenání a zteplání,

oteklé víčko,

časté mrkání a slzení,

bulka naplněná hnisem,

přecitlivělost na světlo,

zastřené vidění,

krusta na okraji víčka,

bolesti hlavy.

Nejčastěji pacienty trápí ječné zrno na horním víčku nebo ječné zrno na dolním víčku, které obvykle po několika dnech samo praskne a zmizí. Kromě toho se však může objevit také ječné zrno uvnitř oka (například ječné zrno pod horním víčkem), jehož přítomnost zpočátku nemusí být patrná, ale dokáže pacienta nepříjemně potrápit. V takovém případě jde o takzvané vnitřní hordeolum.

Co je vlčí zrno?

Kromě klasického ječného zrna se lékaři setkávají také s dalším problémem, který se označuje jako vlčí zrno nebo chalazion (v překladu malá bulka). V tomto případě jde o akutní hnisavý zánět meibomských žlázek, které se nachází v oblasti tarzální ploténky očního víčka. Ten obvykle vzniká samostatně, ale může být také komplikací ječného zrna, které se dlouho nehojí.

Nejprve se objevuje rozsáhlý otok očního víčka, které je silně zarudlé, což pacienta většinou přivede do lékařské ordinace. Jakmile dojde k ohraničení zánětu, na místě vznikne tuhá podkožní bulka, která je uložena hlouběji než ječné zrno (dále od okraje očního víčka). Často také bývá o něco větší (nebo se postupně zvětšuje) a je zatvrdlá.

Na rozdíl od ječného zrna není chalazion infekční a sám obvykle nevymizí. Na jeho místě se pak může rozvinout také absces nebo flegmóna víčka a vlčí zrno navíc často přechází do chronického stádia, což se označuje jako meibomská cysta. Tato forma sice není bolestivá, ale vlivem přítomnosti granulomu může pacientům způsobit řadu obtíží. Jak se takové vlčí zrno léčí? Obvykle je nutné ho chirurgicky odstranit i s pouzdrem, ve kterém je uloženo.

Diagnostika

Symptomy ječného i vlčího zrna jsou velice specifické, díky čemuž je lékař (a často i samotný pacient) obvykle schopný poznat tyto zdravotní potíže na první pohled. Pokud se váček naplněný hnisem či zatvrdlá bulka nachází hlouběji, pro potvrzení diagnózy může lékař oční víčko obrátit a zhodnotit projevy také na jeho vnitřní straně.

Léčba ječného zrna

Pokud vás postihly výše popsané obtíže, jistě přemýšlíte, jaká existuje pro ječné zrno léčba a co na ječné zrno nejlépe pomáhá. Nedojde-li ovšem k rozvoji nějakých závažnějších doprovodných komplikací, onemocnění typicky nevyžaduje návštěvu lékaře. Ječné zrno totiž během několika dní samo uzraje, praskne a zmizí.

Ačkoliv postižené místo většinou nepříjemně svědí, pálí nebo pobolívá, nikdy se nesnažte ječné zrno vymačkávat. Mohli byste tak celou situaci pouze zhoršit a zároveň si pohmoždit víčko. Vyhnout byste se měli také jakémukoliv mnutí nebo škrábání zasažené oblasti, jelikož prostřednictvím infikovaného hnisu můžete infekci přenést i do druhého oka a případně nakazit i někoho dalšího.

Co pomáhá na ječné zrno, pokud si chcete ulevit od potíží? V ideálním případě byste měli dodržovat klidový režim a svým očím co nejvíce ulevit (nenasazovat si kontaktní čočky, nemalovat se, netrávit celý den u počítače nebo televize). Kromě toho se doporučuje užívat vitamín B, a pokud je bolest nesnesitelná, přikládat na postižené místo teplé vlhké obklady (po dobu 10 až 15 minut).

Rychlejšímu zrání ječného zrna by měly pomoci také obklady z heřmánku nebo borové vody, díky kterým bulka rychleji praskne, vysuší se a zmizí. Kromě toho někteří doporučují přikládat na postižené místo suché teplo (například čerstvě vyžehlený čistý kapesník) a pro zklidnění podrážděného oka se hodí také oční kapky na ječné zrno, které přinesou alespoň dočasnou úlevu.

Kdy vyhledat lékaře?

Ječné zrno během několika dnů samo nevymizelo,

potíže způsobené ječným zrnem se zhoršují,

hnis nevytéká z ječného zrna ven,

pacienta trápí další obtíže (například horečka),

ječné zrno se objevuje opakovaně.

Pokud jde o to, jak dlouho trvá ječné zrno, je to samozřejmě velice individuální. Pacienti se s tímto problémem ve standardním případě potýkají zhruba 3 až 5 dnů, přičemž bulka vyplněná hnisem následně praskne a sama vymizí. V některých případech ale může přecházet v chronické ječné zrno a pacienty trápí dlouhodobě.

Léky na ječné zrno

Dalším způsobem, jak léčit ječné zrno, je aplikace volně prodejných přípravků, které mají dezinfekční účinky a pomáhají zmírnit zánětlivé postižení v oblasti oka. Sem patří například mastička na ječné zrno s názvem Ophthalmo-Septonex nebo mast Ophthalmo-Azulen.

Pokud je bolest nesnesitelná, objevily se další komplikace nebo obtíže ani po týdnu neustávají, je načase vyhledat lékaře, který předepíše vhodnou léčbu. Pomoci mohou speciální kapky nebo antibiotická oční mast na ječné zrno, která snižuje pravděpodobnost, že se obtíže v budoucnu vrátí.

Operace ječného zrna

V případě, že pacienta trápí zapouzdřené ječné zrno, nebo se objeví další závažné zdravotní komplikace, může lékař situaci vyřešit pomocí drobného chirurgického zákroku. Ten spočívá ve sterilním naříznutí ječného zrna, díky kterému hnis vyteče ven a rána se začne brzy hojit. U dospělých pacientů pomůže na ječné zrno operace v lokální anestezii přímo v oftalmologické ordinaci, ale pro malé pacienty je často vhodnější anestezie celková.

Ječné zrno: domácí léčba

Jak na ječné zrno vyzrát? Někteří lidé preferují přírodní způsoby léčby a zkouší na ječné zrno babské rady. Ideální variantou jsou již zmiňované teplé obklady, které se na postižené místo přikládají zhruba na 10 až 15 minut, a to pomocí kousku měkké čisté látky, kterou později člověk vyvaří. Zároveň je možné tyto obklady opakovat až čtyřikrát denně.

Jak vyléčit ječné zrno? Kromě teplých obkladů mohou zmírnit ječné zrno bylinky, jako je například světlík lékařský. Ten pomáhá postižené místo zklidnit a tlumí zarudnutí. Stačí z něj vyrobit odvar, do kterého následně namočíte kousek látky, a tu poté přiložíte na víčko. Dále pak někteří lidé doporučují konzumaci kvasnic, které jsou dobrým zdrojem vitamínu B.

Ječné zrno u dítěte

Pokud se ječné zrno objeví u malého pacienta, příznaky bývají velice podobné jako u dospělých. Kromě toho se však může tento problém projevit také zvětšením příušních uzlin nebo zvýšenou teplotou. Ačkoliv si dítě bude pravděpodobně stěžovat na silnou bolest nebo zastřené vidění, ječné zrno se nikdy nesmí vymačkávat ani propichovat.

Protože je ječné zrno infekční a mohlo by se velice jednoduše přenést také na zdravé oko, rodiče by měli dbát na to, aby se dítě neškrábalo a na postižené místo si nesahalo. Toho lze dosáhnout třeba přelepením oka pomocí náplasti. Často také pomůže na ječné zrno obklad z heřmánku a borové vody, ale nejlepší je poradit se ohledně vhodné léčby s pediatrem.

Ječné zrno v těhotenství

Nastávající maminky často zajímá, zda ječné zrno může nějakým způsobem ohrozit vývoj jejich miminka. Pokud ovšem žena dbá na dodržování hygienických zásad, není nutné se ničeho obávat. Ječné zrno by mělo během několika dnů samo prasknout a vymizet, k čemuž se dá přispět třeba pomocí volně prodejných mastí či obkladů.

Pokud se tak nestane, svůj stav by měla pacientka konzultovat s ošetřujícím lékařem. Ten poradí, jak odstranit ječné zrno co nejrychleji. Může také předepsat antibiotickou mast, která je pro těhotné ženy i kojící matky bezpečná, jelikož účinná látka do organismu proniká v zanedbatelném množství.

Prevence

Vzhledem k tomu, že je ječné zrno přenosné z člověka na člověka a vysoce nakažlivé, je nutné při jakémkoliv kontaktu s okem věnovat zvýšenou pozornost dodržování pravidel hygieny. Člověk by si tedy neměl mnout víčka špinavýma rukama a nikdy by si neměl nasazovat neumyté kontaktní čočky. Stejně tak je důležité oči každý den správně odlíčit, aby v nich nezůstávaly žádné nečistoty.

Kromě častého mytí rukou by lidé měli dbát také na pravidelné vyměňování ručníků, které by zároveň neměli s nikým sdílet. To samozřejmě platí i pro veškerou kosmetiku určenou pro péči o oči a jejich okolí. Vzhledem k tomu, že ucpání mazových žlázek mohou mít na svědomí i nevhodné nebo příliš dlouho nošené kontaktní čočky, je nutné dodržovat předepsanou dobu nošení.

