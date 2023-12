Co na ječné zrno pomáhá, prozradí tradiční babské rady. Ulevit mohou i některé bylinky

Jak léčit ječné zrno doma?

Ve chvíli, kdy se vám na očním víčku vytvoří ječné zrno, není potřeba panikařit. Prvních pár dní je možné pokusit se jej vyléčit doma svépomocí. Domácí terapie není nic složitého a vyžaduje především klid na lůžku a dodržování oční hygieny. Obecné babské rady při léčbě ječného zrna pak doporučují dodržování následujících opatření:

Nesnažte se na ječné zrno sahat a nikdy jej nevymačkávejte. Pokud tak učiníte, může dojít k rozšíření infekce a potíže si zhoršíte.

Oční víčko si pravidelně čistěte. Opatrně omyjte postiženou oblast šetrným mýdlem a vodou.

Pravidelně na postižené místo přikládejte teplé obklady.

Během trvání infekce se vyvarujte nošení očního make-upu.

Než se ječné zrno zahojí, nepoužívejte kontaktní čočky. Ty mohou být kontaminovány bakteriemi, které zánět způsobují. [1, 2, 3, 4]

Aplikace teplých obkladů

Mezi tradiční postupy léčby ječného zrna patří přikládání teplých obkladů na postižené místo. Voda nebo odvar, do kterého je obklad namáčen, nesmí být nikdy vařící nebo příliš horká, abyste se ošklivě neopařili. Použitá textilie by zase měla být dostatečně jemná. Pokud byste zvolili obklad s hrubší strukturou, mohli byste si oko ještě více podráždit.

Teplé obklady přikládejte opatrně k víčku, na kterém se ječné zrno nachází. Jakmile žínka nebo hadřík vystydne, opět jej namočte do teplé tekutiny. Tento postup opakujte pravidelně několikrát denně. Během této procedury myslete zároveň na to, že si bakterie z jednoho oka můžete jednoduše přenést na druhé oko, které je zatím zdravé. Proto se pokuste s obkladem ke zdravému oku vůbec nepřibližovat. [5, 6, 7]

Jaké použít na ječné zrno bylinky?

Obklady pro úlevu od bolesti a otoky víčka můžete namáčet buď do teplé vody, nebo do odvaru z některých bylinek. V tradičním lidovém léčitelství se na záněty v očním okolí vždy používal heřmánek a světlík lékařský. Obě bylinky podporují hojení ran a působí protizánětlivě. Pokud si chcete připravit odvar z těchto rostlin, stačí jejich sušené květy spařit horkou vodou a nechat chvíli louhovat. Poté tekutinu sceďte a můžete ji použít.





Některé zdroje pak doporučují jako obklad použít sáček vylouhovaného heřmánkového nebo černého čaje. Dočasnou úlevu navíc údajně také přináší umístění syrové bramborové nebo jablečné slupky na oční víčko po dobu několika minut. Jedná se však skutečně pouze o babské rady, které nejsou podložené žádnými odbornými studiemi, proto byste tento typ léčby měli vždy nejprve konzultovat s lékařem. [8, 9, 10]

Vitamíny pro zdravé oči

Co se týká režimových opatření a výživy, obecně se doporučuje konzumovat stravu bohatou na vitaminy A, C, E a B2, které podporují zdraví očí. Vitamin A je pak nejvíce obsažen v mrkvi nebo v petrželové nati. Vitaminu C má nejvíce žlutá a červená paprika, nejlepší zdroj vitaminu E představují rostlinné oleje a oříšky a B2 najdete především v mase, mléce, vejcích, vnitřnostech, ale také v obilninách, droždí či luštěninách. [11, 12]

Čištění očního víčka

Jak je uvedeno výše, kromě teplých obkladů je v rámci domácí léčby ječného zrna potřeba oční víčka pravidelně umývat. K tomuto účelu byste však neměli používat klasická mýdla a podobné přípravky, ale pořiďte si raději dětský šampón nebo šetrné přírodní mýdlo bez chemie. Přísady v těchto hygienických prostředcích by měly být hypoalergenní a nedráždivé.

Jelikož je kůže kolem očí mnohem tenčí než na zbytku obličeje, vyžaduje vždy jemnější péči a používání šetrnějších produktů. Pokud si oči myjete dětským šamponem, je potřeba jej nejprve smíchat s vodou. Nikdy šampon nenanášejte přímo na oko. Do roztoku pak namáčejte vatový tamponek a opatrně s ním postižené víčko potírejte. [8, 9, 10]

Kterým domácím procedurám se vyhnout?

Na internetu koluje řada babských rad o tom, jak vyléčit ječné zrno doma. Avšak ne všechny jsou vhodné. Některé z nich vám mohou dokonce přitížit. Jedním z doporučení, které uvádí některé zdroje, a jemuž byste se měli vyhnout, je provádění masáží postiženého víčka. Domácí masírování ječného zrna za účelem jeho prasknutí lékaři v žádném případě nedoporučují.

Ačkoliv tato metoda může pacientovi poskytnout krátkodobou úlevu od bolesti, nikdy byste neměli masáž provádět sami bez dozoru lékaře. Můžete totiž nechtěně poškodit okolní tkáň nebo infekci rozšířit. Taková situace pak může vést rozvoji dalších zdravotních komplikací. Pokud lékař uzná za vhodné, že je potřeba z ječného zrna dostat hnis manuálně, pak tak učiní sám za pomoci speciální jehly.

Dále se můžete setkat s názory, že ječné zrno dokáže léčit potírání zasažené oblasti kokosovým olejem. Přestože má kokosový olej antimikrobiální a protizánětlivé vlastnosti, které mohou být potenciálně přínosné při léčbě ječného zrna, je zapotřebí provést ještě další studie, aby se zjistilo, zda je skutečně v tomto směru účinný.

Jelikož ječné zrno trochu připomíná akné, někteří lidé budou možná v pokušení jej vymáčknout, aby se potíží rychleji zbavili. Lékaři však varují, že tímto způsobem si můžete způsobit ještě větší problémy. Proto se ječné zrno nikdy nesnažte vymáčknout ani jiným způsobem odstranit. Po několika dnech by mělo prasknout samo a postupně se zahojit. [11, 12]

