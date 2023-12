Léčba ječného zrna zahrnuje klidový režim a obklady. Pomoci mohou i některé volně prodejné léky

Diagnostika ječného zrna

Pokud se vám vytvořila boulička na očním víčku, která bolí a otéká, pravděpodobně se bude jednat o ječné zrno. S návštěvou lékaře byste přitom neměli otálet ve chvíli, kdy tento stav ovlivňuje vaše vidění nebo se postupně zhoršuje. Symptomy tohoto infekčního zánětu jsou velice specifické, díky čemuž je lékař (a často i samotný pacient) obvykle schopný poznat na první pohled, o co se jedná.

Lékař vám pak v rámci stanovení přesné diagnózy položí několik otázek týkajících se možných příčin a především symptomů, které dané potíže doprovázejí. Pokud se váček naplněný hnisem či zatvrdlá bulka nachází hlouběji, může doktor oční víčko obrátit, aby mohl zhodnotit vzhled a projevy zánětu také na vnitřní straně víčka. Vyšetření oka u očního lékaře se pak provádí pomocí takzvané štěrbinové lampy.[1, 2, 3]

Léčba ječného zrna

Pokud vás postihly výše popsané obtíže, jistě přemýšlíte, jaká existuje pro ječné zrno léčba a co na ječné zrno nejlépe pomáhá. Nedojde-li ovšem k rozvoji nějakých závažnějších doprovodných komplikací, onemocnění typicky nevyžaduje návštěvu lékaře. Ječné zrno totiž během několika dní samo uzraje, praskne a zmizí.

Ačkoliv postižené místo většinou nepříjemně svědí, pálí nebo pobolívá, nikdy se nesnažte ječné zrno vymačkávat. Mohli byste tak celou situaci pouze zhoršit a zároveň si pohmoždit víčko. Vyhnout byste se měli také jakémukoliv mnutí nebo škrábání zasažené oblasti, jelikož prostřednictvím infikovaného hnisu můžete infekci přenést i do druhého oka a případně nakazit i někoho dalšího.





Co pomáhá na ječné zrno, pokud si chcete ulevit od potíží? V ideálním případě byste měli dodržovat klidový režim a svým očím co nejvíce ulevit (nenasazovat si kontaktní čočky, nemalovat se, netrávit celý den u počítače nebo televize). Kromě toho se doporučuje užívat vitamín B, a pokud je bolest nesnesitelná, přikládat na postižené místo teplé vlhké obklady (po dobu 10 až 15 minut).

Rychlejšímu zrání ječného zrna by měly pomoci také obklady z heřmánku nebo borové vody, díky kterým bulka rychleji praskne, vysuší se a zmizí. Kromě toho někteří odborníci doporučují přikládat na postižené místo suché teplo (například čerstvě vyžehlený čistý kapesník) a pro zklidnění podrážděného oka se hodí také oční kapky na ječné zrno, které přinesou alespoň dočasnou úlevu.

Kdy vyhledat lékaře?

Ječné zrno během několika dnů samo nevymizelo,

potíže způsobené ječným zrnem se zhoršují,

hnis nevytéká z ječného zrna ven,

pacienta trápí další obtíže (například horečka),

ječné zrno se objevuje opakovaně.

Pokud jde o to, jak dlouho trvá ječné zrno, je to samozřejmě velice individuální. Pacienti se s tímto problémem ve standardním případě potýkají zhruba 3 až 5 dnů, přičemž bulka vyplněná hnisem následně praskne a sama vymizí. V některých případech ale může přecházet v chronické ječné zrno a pacienty trápí dlouhodobě.

Léky na ječné zrno

Dalším způsobem, jak léčit ječné zrno, je aplikace volně prodejných přípravků, které mají dezinfekční účinky a pomáhají zmírnit zánětlivé postižení v oblasti oka. Sem patří například mastička na ječné zrno s názvem Ophthalmo-Septonex nebo mast Ophthalmo-Azulen.

Pokud je bolest nesnesitelná, objevily se další komplikace nebo obtíže ani po týdnu neustávají, je načase vyhledat lékaře, který předepíše vhodnou léčbu. Pomoci mohou speciální kapky nebo antibiotická oční mast na ječné zrno, která snižuje pravděpodobnost, že se obtíže v budoucnu vrátí.

Operace ječného zrna

V případě, že pacienta trápí zapouzdřené ječné zrno, nebo se objeví další závažné zdravotní komplikace, může lékař situaci vyřešit pomocí drobného chirurgického zákroku. Ten spočívá ve sterilním naříznutí ječného zrna, díky kterému hnis vyteče ven a rána se začne brzy hojit. U dospělých pacientů pomůže na ječné zrno operace v lokální anestezii přímo v oftalmologické ordinaci, ale pro malé pacienty je často vhodnější anestezie celková.

Ječné zrno: domácí léčba

Jak na ječné zrno vyzrát? Někteří lidé preferují přírodní způsoby léčby a zkouší na ječné zrno babské rady. Ideální variantou jsou již zmiňované teplé obklady, které se na postižené místo přikládají zhruba na 10 až 15 minut, a to pomocí kousku měkké čisté látky, kterou později člověk vyvaří. Zároveň je možné tyto obklady opakovat až čtyřikrát denně.

Pokud vás zajímají další způsoby, jak vyléčit ječné zrno doma, tak kromě teplých obkladů jej mohou zmírnit také bylinky, jako je například světlík lékařský. Ten pomáhá postižené místo zklidnit a tlumí zarudnutí. Stačí z něj vyrobit odvar, do kterého následně namočíte kousek látky, a tu poté přiložíte na víčko. Dále pak někteří lidé doporučují konzumaci kvasnic, které jsou dobrým zdrojem vitamínu B. [4, 5, 6, 7, 8]

Prevence ječného zrna

Vzhledem k tomu, že je ječné zrno přenosné z člověka na člověka a vysoce nakažlivé, je nutné při jakémkoliv kontaktu s okem věnovat zvýšenou pozornost dodržování pravidel hygieny. Člověk by si tedy neměl mnout víčka špinavýma rukama a nikdy by si neměl nasazovat neumyté kontaktní čočky. Stejně tak je důležité oči každý den správně odlíčit, aby v nich nezůstávaly žádné nečistoty.

Kromě častého mytí rukou by lidé měli dbát také na pravidelné vyměňování ručníků, které by zároveň neměli s nikým sdílet. To samozřejmě platí i pro veškerou kosmetiku určenou pro péči o oči a jejich okolí. Vzhledem k tomu, že ucpání mazových žlázek mohou mít na svědomí i nevhodné nebo příliš dlouho nošené kontaktní čočky, je nutné dodržovat předepsanou dobu jejich nošení. [9, 10, 11, 12]

