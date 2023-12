Ječné zrno u dětí a v těhotenství obvykle není nebezpečné. Lékaře vyhledejte, pokud se potíže zhorší

Ječné zrno u dítěte

Pokud se ječné zrno objeví u malého pacienta, příznaky bývají velice podobné jako u dospělých. Kromě toho se však může tento problém projevit také zvětšením příušních uzlin nebo zvýšenou teplotou. Ačkoliv si dítě bude pravděpodobně stěžovat na silnou bolest nebo zastřené vidění, ječné zrno se nikdy nesmí vymačkávat ani propichovat.

Protože je ječné zrno infekční a mohlo by se velice jednoduše přenést také na zdravé oko, rodiče by měli dbát na to, aby se dítě neškrábalo a na postižené místo si nesahalo. Toho lze dosáhnout třeba přelepením oka pomocí náplasti. Často také pomůže na ječné zrno obklad z heřmánku a borové vody, ale nejlepší je poradit se ohledně vhodné léčby s pediatrem. [1, 2, 3]

Jaké má ječné zrno u dětí příčiny?

Oční víčka disponují mazovými žlázami, které produkují specifickou mastnou tekutinu, jež se se mísí se slzami, aby oči zůstaly dostatečně vlhké. Někdy se tyto žlázy mohou ucpat odumřelými kožními buňkami a bakteriemi, které způsobí zánět. Následkem této infekce se pak na víčku vytvoří hnisavá bolestivá boulička. Bakteriální infekce přitom může v některých případech postihnout také potní žlázky na víčku.

Vzniklá bulka nebo pupínek se tak může vytvořit jak na horním, tak na spodním očním víčku. Hlavní příčinou přenosu bakterií do oka je přitom nedostatečná hygiena. Bakterie, které způsobují tyto problémy, se přirozeně vyskytují na pokožce každého člověka včetně dětí. Pokud si vaše ratolest často mne oči a málo si umývá ruce, může si bakterii do oka nechtěně zanést.





Pokud se u dítěte jednou rozvine ječné zrno, je pravděpodobné, že se u něj časem vyskytne znovu. Abyste zamezili opakované nákaze očních víček bakterií, která je zodpovědná za vznik uvedených potíží, je potřeba dodržovat určitá preventivní opatření. Infekci tak můžete předejít, pokud se budete držet následujících rad:

čistěte oční víčka dítěte každý den nebo každých pár dní zředěným dětským šamponem nebo speciálním očním mýdlem,

před spaním odstraňte z obličeje veškeré oční kosmetické produkty,

vyhněte se sdílení ručníků, žínek nebo polštářů,

pravidelně si umývejte ruce a obličej. [4, 5, 6]

Kdy navštívit lékaře?

Pokud problémy s ječným zrnem trvají déle než týden, stav oka se zhoršuje nebo ječné zrno začíná ovlivňovat zrak dítěte, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. Neléčené přetrvávající potíže mohou jak u dětí, tak dospělých způsobit vážnější komplikace, jako je například vznik takzvané akutní orbitocelulitidy neboli zánětu očnice. Lékaře volejte nebo jej navštivte, pokud se u vašeho potomka dostavily následující problémy:

horečka 38 °C nebo vyšší,

červená nebo teplá kůže kolem postiženého oka,

potíže se zrakem,

ječné zrno dlouhodobě nemizí nebo se zhoršuje,

ječná zrna se stále vracejí. [7, 8, 9]

Léčba ječného zrna u dětí

Chcete-li vědět, jak vyléčit ječné zrno u dětí, pak vás jistě potěší, že tento problém není ve většině případů potřeba řešit s lékařem. Hnisavá bulka obvykle sama praskne a postupně se zahojí. V žádném případě se ji však nepokoušejte vymáčknout nebo jiným způsobem prasknout sami. Mohli byste tím svému dítěti pouze ublížit.

K úlevě od bolestí, pálení nebo svědění oka pak mohou pomoci teplé obklady. Pro jejich aplikaci použijte jemnou textilii, která nebude dráždit pokožku. Obklad lze namočit buď jen do teplé vody, nebo do odvaru z heřmánku či světlíku lékařského. Dejte si ale pozor, aby tekutina nebyla moc horká a abyste svou ratolest nechtěně neopařili.

Oční víčka dítěte můžete také čistit speciálním šetrným mýdlem, které je obvykle k dostání v lékárnách či drogeriích. Do roztoku mýdla a vody stačí namočit vatový tampónek, který následně použijete k vyčištění očí dítěte. Snažte se to však dělat co nejjemněji, abyste své ratolesti nezpůsobovali zbytečnou bolest a oko ještě více nedráždili.

Další možností léčby, kterou však již doporučuje lékař v případě akutního zánětu, je užívání antibiotik. Nejprve se předepisují antibiotika v podobě krému nebo masti, která se aplikují přímo na postižené místo. Pokud však tato varianta nezabírá, tak jak by měla, pravděpodobně lékař vašemu potomkovi předepíše také antibiotika perorální.

V případě, že ječné zrno nepraská a způsobuje vašemu dítěti stále větší problémy, bolesti a celkové nepohodlí, může oční lékař provést proceduru, která spočívá v manuálním odstranění tekutiny z bulky. Během tohoto zákroku je malý pacient pod celkovou anestezií, takže se nemusíte obávat, že by ho něco bolelo. [10, 11, 12, 13]

Ječné zrno v těhotenství

Nastávající maminky často zajímá, zda ječné zrno může nějakým způsobem ohrozit vývoj jejich miminka. Pokud ovšem žena dbá na dodržování hygienických zásad, není nutné se ničeho obávat. Ječné zrno by mělo během několika dnů samo prasknout a vymizet, k čemuž se dá přispět třeba pomocí volně prodejných mastí či obkladů.

Pokud se tak nestane, svůj stav by měla pacientka konzultovat s ošetřujícím lékařem. Ten poradí, jak odstranit ječné zrno co nejrychleji. Může také předepsat antibiotickou mast, která je pro těhotné ženy i kojící matky bezpečná, jelikož účinná látka do organismu proniká v zanedbatelném množství. [14, 15]

